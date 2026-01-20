LIVE TEXT/ Curentul electric a fost reluat la centrala nucleară Cernobîl după atacul rusesc. Război în Ucraina, ziua 1427

17:40

Dorin Damir a fost reținut la scurt timp după ce luni, 19 ianuarie 2026, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către Inspectoratul General de Poliție. Știrea se actualizează… Luni, 19 ianuarie 2026, un complet de judecată prezidat de magistrata Angela Catană, din...