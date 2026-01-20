LIVE TEXT/ Curentul electric a fost reluat la centrala nucleară Cernobîl după atacul rusesc. Război în Ucraina, ziua 1427
Ziarul de Garda, 20 ianuarie 2026 22:20
UPDATE 22:10 Toate instalațiile Centralei Nucleare de la Cernobîl au fost reconectate la rețeaua electrică unificată a Ucrainei, anunță Ministerul Energiei din Ucraina, scrie Ukrinform. În timpul atacului din 20 ianuarie, forțele ruse au lovit infrastructura energetică care furnizează energie instalațiilor din Zona de Excludere de la Cernobîl. „În prezent, datorită muncii coordonate a inginerilor...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum o oră
22:20
Acum 2 ore
22:00
R. Moldova va oferi ajutor umanitar Ucrainei după atacurile Rusiei care a afectat rețeaua energetică # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Interne pregătește transmiterea unui ajutor umanitar pentru Ucraina. Potrivit unui comunicat de la Guvern, țara vecină va primi generatoare, dispozitive medicale și autospeciale de intervenție. Totodată, premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu oficialii ucraineni – Taras Kachka, viceprim-ministru pentru Integrare Europeană și Euro-atlantică și Oleksii Sobolev, ministru al Economiei, Mediului și...
Acum 4 ore
21:00
Principalul aliat al lui Putin a acceptat invitația lui Trump și a devenit membru al Consiliului pentru Pace # Ziarul de Garda
Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a semnat marți, 20 ianuarie, un acord prin care se alătură Consiliului pentru Pace al președintelui american Donald Trump, acesta fiind cel mai recent pas într-un proces de apropiere de Washington, după ani de izolare internațională, scrie Reuters. Un canal de Telegram al președinției de la Minsk a publicat o înregistrare...
20:10
„Ne propunem să ucidem 50 000 de ruși pe lună”, a declarat noul ministru al apărării din Ucraina # Ziarul de Garda
Ucraina își propune să „ucidă 50 000 de ruși pe lună”, a declarat noul ministru al apărării, Mihailo Fedorov, în timpul unei întâlniri cu presa, scrie The Kyiv Indepedent. Prezentându-și planul în noul său rol, Fedorov a spus că are două priorități, prima dintre acestea fiind „managementul”. „Managementul trebuie construit în jurul celor capabili să...
Acum 6 ore
19:00
UE a dat primul răspuns ferm amenințărilor lui Trump. Ratificarea acordului comercial cu SUA a fost suspendată # Ziarul de Garda
Parlamentul European a decis să suspende procesul de ratificare a acordului comercial între Uniunea Europeană (UE) și Statele Unite, în urma ultimelor amenințări ale lui Donald Trump pe tema Groenlandei, au confirmat marți, 20 ianuarie, principalele grupuri politice, transmite hotnews.ro. Există un „acord majoritar” al grupurilor politice pentru înghețarea acordului comercial încheiat anul trecut între...
18:10
CEC a examinat rapoartele financiare depuse de formațiunile politice. Două partide ar putea fi dizolvate # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că a luat act de rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru semestrul II al anului 2025, depuse de către 59 de formațiuni politice. Potrivit Comisiei, unele partide riscă să fie dizolvate din cauza încălcărilor repetate și a nedepunerii rapoartelor. Comisia atrage atenția că din cele 66 de partide...
18:00
Emmanuel Macron, președintele Franței, a declarat în discursul său de la Davos că competiția din partea Statelor Unite ale Americii (SUA) pentru acorduri comerciale care „subminează interesele noastre de export, cer concesii maxime și urmăresc în mod deschis să slăbească și să subordoneze Europa”, combinată cu o „acumulare nesfârșită de noi tarife”, este „fundamental inacceptabilă”,...
17:40
Judecătorul Ion Rusu a promovat evaluarea externă. Raportul a fost trimis către CSM # Ziarul de Garda
Vicepreședintele interimar al Judecătoriei Drochia, judecătorul Ion Rusu, a promovat evaluarea externă realizată de Comisia de Evaluare a Judecătorilor, anunță marți, 20 ianuarie, Comisia. Conform concluziilor raportului transmis Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), judecătorul întrunește criteriile de integritate etică și financiară, iar Comisia recomandă promovarea evaluării externe în cazul acestuia. Judecătorul Ion Rusu a fost...
17:30
LIVE TEXT/ „Aleg Ucraina” — Zelenski și-a anulat călătoria la Davos în urma atacului din ultima noapte asupra capitalei, care a lăsat aproape jumătate de oraș în frig. Război în Ucraina, ziua 1427 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:22 Președintele Volodimir Zelenski a declarat pe 20 ianuarie că nu intenționează să se deplaseze la Davos pentru Forumul Economic Mondial anual, optând să rămână în Ucraina după recentul atac nocturn al Rusiei, care riscă să agraveze și mai mult criza energetică, notează presa locală. „Fără îndoială, în acest caz aleg Ucraina în locul...
Acum 8 ore
17:10
Programul național de învățare a limbii române va continua în următorii trei ani. Ce ar urma să se schimbe și cât plănuiește statul să cheltuie pentru organizarea cursurilor gratuite # Ziarul de Garda
Statul va continua să organizeze cursuri de predare a limbii române și în următorii ani. Programul național de învățare a limbii române pentru anii 2026-2028 se află în prezent în avizare și urmează să fie aprobat de Guvern ulterior, conform reprezentanților Ministerului Educației și Cercetării (MEC). Costul estimat al programului, pentru perioada de trei ani,...
16:50
Promisiuni false de investiții. Un bărbat de 42 de ani, arestat pentru escrocherie # Ziarul de Garda
Un bărbat de 42 de ani a fost reținut, după ce polițistii și procurorii de la Botanica au constatat că este implicat într-o schemă de escrocherie. Acesta ar fi indus în eroare o femeie de 35 de ani, anunță Poliția. În urma probelor acumulate, oamenii legii au stabilit că suspectul a indus în eroare o...
16:20
Instanța va cita toți martorii apărării din dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, care au rămas neaudiați, pentru ca procesul de examinare a dosarului să nu fie tergiversat. Decizia a fost pronunțată marți, 20 ianaurie 2026, în contextul în care apărarea nu a asigurat prezența martorilor în mod repetat. Marți, 20 ianuarie 2026, la Judecătoria Chișinău,...
16:20
Alegeri locale noi în satul Topala, raionul Cimișlia și în satul Copceac, UTA Găgăuzia # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală a stabilit organizarea, în data de 17 mai 2026, a alegerilor locale noi pentru funcția de primar în satul Topala, raionul Cimișlia și pentru o nouă componență a consiliului sătesc în Copceac, UTA Găgăuzia. Decizia a fost luată în cadrul ședinței de marți, 20 ianuarie. Deciziile vin urmare a demisiei primarului satului Topala, raionul...
16:10
Un angajat al Penitenciarului nr.18 a fost reținut de INI. ANP a desfășurat o anchetă internă care a vizat faptele angajatului # Ziarul de Garda
Un angajat al Penitenciarului nr. 18 – Brănești a fost reținut marți, 20 ianuarie, de Inspectoratul Național de Investigații (INI), anunță Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP). Astfel, ANP susține că va oferi suportul necesar organelor de drept și cooperează cu instituțiile abilitate în vederea desfășurării investigațiilor. Totodată, anterior reținerii, ANP menționează că a desfășurat o...
16:00
Ana Zabulica și Sîli Vitalie sunt noii membri al Colegiului pentru selecția și evaluarea judecătorilor al CSM din rândul reprezentanților societății civile # Ziarul de Garda
Ana Zabulica, șefă Serviciu resurse umane la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Sîli Vitalie, membru în Colegiul de disciplină și etică în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) și conferențiar universitar la Universitatea de Stat a Moldovei (USM), au devenit, pentru un mandat de șase ani, membri al Colegiului pentru selecția și...
15:40
Guvernul începe consultările largi privind reforma administrației publice locale și îndeamnă cetățenii, primarii, societatea civilă să participe # Ziarul de Garda
Guvernul începe procesul de consultări largi pentru reforma administrației publice locale. În următoarele săptămâni vor avea loc discuții cu primarii, cu experții, cu autoritățile raionale și locale, precum și cu societatea civilă. Guvernul îndeamnă toți cetățenii, primarii, societatea civilă să participe la consultări, se arată într-un comunicat al instituției. Consultările reformei au început astăzi, 20...
15:20
LIVE TEXT/ Au fost numiți doi membri noi al Colegiului pentru selecția și evaluarea judecătorilor din rândul reprezentanților societății civile. CSM s-a întrunit marți în ședință # Ziarul de Garda
O nouă ședință a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) are loc marți, 20 ianuarie. Pe agendă sunt patru rapoarte ale Comisiei de evaluare externă privind evaluarea unor judecători. De asemenea, sunt subiectele cu referire la cererea judecătorului Serghei Popovici de la Judecătoria Comrat, privind cererea de demisie și cererea prealabilă depusă de judecătorul Ghenadie Tocaiuc...
Acum 12 ore
15:10
Centrala nucleară de la Cernobîl a pierdut alimentarea cu energie electrică externă în urma unui atac rusesc, anunță AIEA # Ziarul de Garda
Mai multe substații electrice din Ucraina, esențiale pentru asigurarea siguranței nucleare, au fost avariate în atacurile rusești de marți dimineață, 20 ianuarie. Centrala Nucleară de la Cernobîl a pierdut complet alimentarea cu energie externă. Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat acest lucru într-o postare pe X, relatează Ukrinform. „Mai multe substații electrice ucrainene,...
15:00
Vladimir Plahotniuc este cercetat pentru fals în acte într-un nou dosar penal, deschis în R. Moldova. Despre aceasta a anunțat procurorul Alexandru Cernei, marți, 20 ianuarie 2026, în cadrul dezbaterilor pe marginea cererii privind prelungirea arestului preventiv pe numele lui Plahotniuc, deținut în prezent în Penitenciarul nr. 13. Potrivit procurorului, dosarul a fost intentat în...
14:50
Trump îl presează pe Macron publicând un mesaj privat și amenințând cu impunerea de taxe vamale asupra vinului și șampaniei franceze # Ziarul de Garda
Donald Trump a publicat un mesaj privat primit de la liderul francez și a amenințat cu aplicarea unor tarife vamale uriașe asupra vinului și șampaniei franceze, luând în vizor un aliat care a susținut o ripostă dură la încercările SUA privind Groenlanda, scrie Reuters. Relația președintelui american cu Europa în ansamblu s-a deteriorat profund din...
14:30
George Standard este un brand-producător pentru care calitatea este prioritară, de la pui și ouă până la vinuri din Europa # Ziarul de Garda
Brandul George Standard este bine cunoscut în Moldova pentru produse din carne de pui și ouă. Dar în rețeaua de magazine George Standard povestea nu se oprește aici: pe lângă produsele de bază, clienții găsesc și o poliță de vin care a crescut serios în ultimul timp — cu etichete din Franța, Italia, plus o...
13:50
Cinci tone de ceai au fost reținute la vamă și returnate producătorului. ANSA: „Au indicat depășirea limitei maxime admise pentru câteva tipuri de pesticide” # Ziarul de Garda
Un lot de 5442 de kilograme de ceai de import a fost reținut la frontiera de stat și, ulterior, returnat către producător pentru că nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale R. Moldova, informează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru câteva tipuri de pesticide, printre...
13:20
Când revin deputații în plen? Igor Grosu a semnat dispoziția privind sesiunea de primăvară a Parlamentului # Ziarul de Garda
Parlamentul R. Moldova se convoacă în sesiunea de primăvară 2026, începând cu 2 februarie. În acest sens, a fost semnată o dispoziție de către președintele Parlamentului, Igor Grosu. Potrivit comunicatului, în document se arată că deputații se vor întruni în ședință plenară la propunerea Biroului permanent al Parlamentului, după întocmirea proiectului ordinii de zi. Regulamentul...
13:00
Expertize mai rapide, după ce CNEJ a achiziționat un aparat modern pentru analiza compoziției chimice a materialelor # Ziarul de Garda
Expertizele judiciare vor fi realizate mai rapid, iar rezultatele vor fi mai precise, după ce Centrul Național de Expertize Judiciare (CNEJ), instituție subordonată Ministerului Justiției, a fost dotat cu un spectrometru XRF de ultimă generație – un echipament care permite analiza compoziției chimice a materialelor fără a deteriora probele, anunță Ministerul Justiției (MJ). Potrivit MJ,...
12:50
CSM respinge raportul de evaluare privind nepromovarea judecătoarei Veronica Cupcea și dispune reluarea procedurii # Ziarul de Garda
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a hotărât respingerea raportului de evaluare externă a judecătoarei Veronica Cupcea, în calitate de ex-președintă a Judecătoriei Orhei și dispune reluarea procedurii de evaluare. Hotărârea poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție în termen de 15 zile de la momentul în care decizia devine definitivă. Anterior, Comisia de Evaluare...
12:20
Condamnat la închisoare. Fostul șef de direcție din cadrul INI, Valeriu Cojocaru, acuză: „Sunt persecutat, urmărit politic” # Ziarul de Garda
„Eu nu mă eschivez și nu m-am eschivat de organele de drept din R. Moldova”, declară, într-un mesaj video publicat pe pagina sa de Facebook, Valeriu Cojocaru, fost șef într-o direcție din cadrul Inspectoratului Național de Poliție (INI), proaspăt condamnat la trei ani de închisoare, dar care însă nu s-a prezentat la pronunțarea sentinței, afându-se...
12:20
LIVE TEXT/ Peste 30 de rachete și circa 340 de drone, lansate asupra Ucrainei în ultima noapte. Direcția principală a atacului – Kiev. Război în Ucraina, ziua 1427 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:13 „Forțele noastre de apărare antiaeriană au lucrat la un număr semnificativ de ținte. Cu o zi înainte de acest atac, am primit în sfârșit rachetele necesare, ceea ce a ajutat semnificativ. Fiecare pachet de sprijin contează. Rachetele pentru „Patriot”, pentru „NASAMS”, pentru alte sisteme de apărare antiaeriană sunt extrem de necesare. Sarcina directă...
12:10
11:50
Un militar prin contract al Armatei Naționale s-a rănit marți, 20 ianuarie curent, „în rezultatul unei împușcături cu arma din dotare, în timpul executării serviciului”. Conform unui comunicat de presă emis de Ministerul Apărării, acesta execută serviciul într-o unitate din garnizoana Florești. Incidentul a avut loc la ora 10:50. În prezent, poliția investighează cazul. Totodată,...
11:40
Condamnat la 12 ani, după ce a șantajat din închisoare o femeie cu publicarea imaginilor intime # Ziarul de Garda
Un bărbat în vârstă de 34 de ani, a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de șantaj, după ce s-a constatat că în timp ce își ispășea o pedeapsă cu închisoarea într-un penitenciar din țară, inculpatul a șantajat victima cu care a făcut cunoștință prin intermediul unei platforme sociale, și îi solicita bani în schimbul neoublicării...
11:30
Un bărbat din Șoldănești, reținut după ce ar fi cerut o mită de 50 de mii de euro pentru a influența soluționarea unui dosar de trafic de ființe umane # Ziarul de Garda
Un bărbat originar din raionul Șoldănești, bănuit de pretinderea unei mite în sumă de 50 000 de euro, a fost reținut în dimineața zilei de marți, 20 ianuarie, de către ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procurorilor din municipiul Chișinău. Potrivit unui comunicat de presă emis de CNA, bănuitul ar fi susținut că, împreună...
11:10
Un deținut de la Penitenciarul Cricova a evadat în timp ce se afla la muncă. ANP solicită sprijinul populației pentru localizarea lui # Ziarul de Garda
Un condamnat care își executa pedeapsa cu închisoarea într-un penitenciar de tip deschis este căutat de oamenii legii după ce a evadat în după-masa zilei de luni, 19 ianuarie. Igor Negru, tânărul în vârstă de aproape 26 de ani, originar din municipiul Chișinău, executa pedeapsa privativă de libertate în cadrul Penitenciarului nr. 4 – Cricova....
10:30
Fostul președinte al Judecătoriei Chișinău, eliberat din funcția de magistrat. CSM a acceptat raportul de nepromovare de către Radu Țurcanu a evaluării integrității # Ziarul de Garda
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat marți, 20 ianuarie, cu 9 voturi „pro” și 1 vot „împotrivă”, raportul de evaluare întocmit de Comisia de evaluare externă privind judecătorul Radu Țurcanu, constatând nepromovarea evaluării externe a fostului președinte al Judecătoriei Chișinău și dispunând eliberarea acestuia din funcție. Conform unui comunicat de presă, în urma analizei...
10:20
LIVE TEXT/ Ex-președintele Judecătoriei Chișinău a fost demis din funcție. CSM s-a întrunit marți în ședință # Ziarul de Garda
O nouă ședință a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) are loc marți, 20 ianuarie. Pe agendă sunt patru rapoarte ale Comisiei de evaluare externă privind evaluarea unor judecători. De asemenea, sunt subiectele cu referire la cererea judecătorului Serghei Popovici de la Judecătoria Comrat, privind cererea de demisie și cererea prealabilă depusă de judecătorul Ghenadie Tocaiuc...
Acum 24 ore
09:40
LIVE TEXT/ CSM se întrunește marți în ședință: cererea de demisie a unui judecător, pe ordinea de zi # Ziarul de Garda
O nouă ședință a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) are loc marți, 20 ianuarie. Pe agendă sunt patru rapoarte ale Comisiei de evaluare externă privind evaluarea unor judecători. De asemenea, sunt subiectele cu referire la cererea judecătorului Serghei Popovici de la Judecătoria Comrat, privind cererea de demisie și cererea prealabilă depusă de judecătorul Ghenadie Tocaiuc...
09:30
Radu Dutcovici, „activist” cu peste 100 de mii de urmăritori, ACUZAT că a strâns bani de la diasporă, folosind aceeași poveste falsă, ani la rând. Banii NU ajungeau la familia pentru care se colectau # Ziarul de Garda
„Bună ziua, vă mulțumesc pentru comentariile de susținere. Puteți vorbi câteva minute?” Din 2023, zeci de persoane din diasporă spun că au primit acest mesaj din partea lui Radu Dutcovici, un „activist” cunoscut pe rețelele sociale, urmărit de peste 100 de mii de persoane. După această introducere, urma, de fiecare dată, aceeași poveste: o mamă...
09:20
Privatizarea complexului petrolier de la Aeroport și acțiunile funcționarilor publici din acea perioadă vor fi analizate „minuțios”, spune ministrul Infrastructurii # Ziarul de Garda
Autoritățile au inițiat o anchetă asupra companiei Lukoil Moldova, pentru a evalua modul în care compania și-a respectat obligațiile investiționale asumate în perioada 2004–2005, atunci când complexul petrolier și alte bunuri ale aeroportului au fost transferate de stat către Lukoil, a declarat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, la emisiunea „Punctul pe Azi” de...
08:30
LIVE TEXT/ Regiunea Odesa, atacată cu drone în timpul nopții. Război în Ucraina, ziua 1427 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:20 Forțele ruse au atacat în timpul nopții și în dimineața zilei de marți, 20 ianuarie, cartiere rezidențiale și obiective energetice din regiunea Odesa, a anunțat guvernatorul Oleh Kiper. În orașul Cernomorsk a fost raportată lovirea unui bloc de locuințe de către o dronă. Fațada și geamurile au fost avariate. „Până în prezent nu...
Ieri
22:00
LIVE TEXT/ Două femei au fost rănite într-un atac rusesc în Zaporijjea. Război în Ucraina, ziua 1426 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Doi locuitori locali au fost răniți în Zaporijjea în urma unui atac rusesc. Acest lucru a fost raportat pe Telegram de către șeful Administrației Militare Regionale Zaporijjea, Ivan Fedorov, potrivit Ukrinform. „Două femei, în vârstă de 72 și 75 de ani, au fost rănite în urma unui atac rus asupra Zaporijjea”, a declarat...
21:10
Razii inopinate pentru combaterea braconajului piscicol și cinegetic în mai multe raioane ale țării # Ziarul de Garda
Inspectorii de mediu din cadrul Direcției control resurse cinegetice și piscicole a aparatului central al Inspectoratului pentru Protecția Mediului au desfășurat razii inopinate de contracarare a braconajului piscicol și cinegetic pe teritoriul raioanelor Strășeni, Dubăsari, Criuleni și Orhei, scrie Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM). În urma acestor acțiuni de control, au fost depistate mai multe...
20:30
Droguri în valoare de peste 500 de mii de lei, scoase din circuit de Poliție în primele trei săptămâni ale lunii ianuarie # Ziarul de Garda
În perioada 1–18 ianuarie 2026, la nivel național, în urma investigațiilor și perchezițiilor desfășurate, polițiștii au scos din circuit substanțe narcotice în valoare totală de 504 344 lei, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul General al Poliției (IGP). În același interval au fost inițiate 104 procese contravenționale și 29 de cauze penale privind încălcarea legislației în...
20:10
Într-o transmisiune televizată în direct pe 19 ianuarie, președintele Bulgariei, Rumen Radev a anunțat că își va depune demisia din funcția de președinte al Bulgariei marți, 20 ianuarie, un pas făcut în contextul în care țara se îndreaptă spre ultimele sale alegeri parlamentare anticipate, la care se așteaptă ca Radev să participe cu un proiect...
19:40
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 a gestionat peste 2,3 milioane de apeluri în 2025, cele mai multe solicitări fiind legate de urgențe medicale, care au constituit peste 70% din total, în special cazuri de hipertensiune arterială, afecțiuni nediagnosticate și urgențe pediatrice, scrie ZdGust.md. În 2025, Serviciul 112 a gestionat 2 319 730 de...
19:20
Procurorul Anticorupție, Victor Cazacu nu a promovat evaluarea externă: „Comisia a constatat necorespunderea criteriului de integritate financiară” # Ziarul de Garda
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat evaluarea procurorului Victor Cazacu din Procuratura Anticorupție. În urma evaluării, Comisia a constatat necorespunderea subiectului cu criteriul de integritate financiară prevăzut de Legea nr. 252/2023 și a propus ca procurorul să nu promoveze evaluarea, potrivit comunicatului Comisiei. Raportul a fost aprobat cu votul majorității membrilor Comisiei care au...
19:00
Alegeri pentru funcția de președinte al Uniunii Avocaților din R. Moldova: „Peste 850 de avocați au votat deja” # Ziarul de Garda
Congresul ordinar al avocaților pentru anul 2025 a început luni, 19 ianuarie 2026. Pe ordinea de zi se regăsește alegerea Președintelui Uniunii Avocaților din R. Moldova (UAM), dar și alegerea membrilor Comisiei de licențiere a profesiei de avocat, formată din șase membri. Cinci avocați candidează pentru funcția de președinte al UAM. Potrivit UAM, Congresul se desfășoară...
18:20
Spania a declarat trei zile de doliu național după accidentul feroviar din Adamuz. Numărul deceselor a crescut la 39 # Ziarul de Garda
Numărul morților în urma accidentului feroviar din Adamuz crește la 39. Alte 9 persoane sunt în stare gravă. Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez, a declarat de la locul accidentului că vor fi declarate trei zile de doliu național, scrie El Pais. „Vom afla adevărul”, a asigurat prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez a garantat că, de...
18:00
Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă, 17 ianuarie, că impune sancțiuni împotriva a opt dintre cei mai apropiați aliați europeni ai Americii, intensificându-și campania de a achiziționa Groenlanda de la Danemarca. În același timp, Trump a anunțat tarife programate pentru februarie împotriva unor țări precum Regatul Unit, Franța și Germania „până când va fi încheiat...
17:40
Dorin Damir a fost reținut la scurt timp după ce luni, 19 ianuarie 2026, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către Inspectoratul General de Poliție. Știrea se actualizează… Luni, 19 ianuarie 2026, un complet de judecată prezidat de magistrata Angela Catană, din...
17:30
Un lot neconform de biscuiți depistat de ANSA. Agenția îndeamnă consumatorii să verifice informațiile de pe etichetele produselor alimentare # Ziarul de Garda
In lot de 200 de kilograme de biscuiți care nu respectă cerințele legale de siguranță a alimentelor și informare a consumatorilor, a fost depistat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), se arată într-un comunicat. Potrivit ANSA, neconformitatea a fost constatată în urma analizelor de laborator, care au arătat depășirea nivelului maxim admisibil al acizilor grași...
17:20
Ministrul Educației, Dan Perciun, s-a întâlnit cu studenți care au semnalat prezența gândacilor în unul din căminele UTM # Ziarul de Garda
Studenții Colegiului „Alexei Mateevici”, care au semnalat anterior condiții de trai nesatisfăcătoare și prezența gândacilor în căminul nr. 14 al Universității Tehnice a Moldovei (UTM), unde sunt cazați temporar, au avut luni, 19 ianuarie, o întâlnire cu ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, după ce acesta a invitat studenții la discuții în urma unor imagini...
