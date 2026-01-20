Fostul președinte al Judecătoriei Chișinău, eliberat din funcția de magistrat. CSM a acceptat raportul de nepromovare de către Radu Țurcanu a evaluării integrității
Ziarul de Garda, 20 ianuarie 2026 10:30
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat marți, 20 ianuarie, cu 9 voturi „pro” și 1 vot „împotrivă”, raportul de evaluare întocmit de Comisia de evaluare externă privind judecătorul Radu Țurcanu, constatând nepromovarea evaluării externe a fostului președinte al Judecătoriei Chișinău și dispunând eliberarea acestuia din funcție. Conform unui comunicat de presă, în urma analizei...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 30 minute
10:30
Fostul președinte al Judecătoriei Chișinău, eliberat din funcția de magistrat. CSM a acceptat raportul de nepromovare de către Radu Țurcanu a evaluării integrității # Ziarul de Garda
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat marți, 20 ianuarie, cu 9 voturi „pro” și 1 vot „împotrivă”, raportul de evaluare întocmit de Comisia de evaluare externă privind judecătorul Radu Țurcanu, constatând nepromovarea evaluării externe a fostului președinte al Judecătoriei Chișinău și dispunând eliberarea acestuia din funcție. Conform unui comunicat de presă, în urma analizei...
Acum o oră
10:20
LIVE TEXT/ Ex-președintele Judecătoriei Chișinău a fost demis din funcție. CSM s-a întrunit marți în ședință # Ziarul de Garda
O nouă ședință a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) are loc marți, 20 ianuarie. Pe agendă sunt patru rapoarte ale Comisiei de evaluare externă privind evaluarea unor judecători. De asemenea, sunt subiectele cu referire la cererea judecătorului Serghei Popovici de la Judecătoria Comrat, privind cererea de demisie și cererea prealabilă depusă de judecătorul Ghenadie Tocaiuc...
Acum 2 ore
09:40
LIVE TEXT/ CSM se întrunește marți în ședință: cererea de demisie a unui judecător, pe ordinea de zi # Ziarul de Garda
O nouă ședință a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) are loc marți, 20 ianuarie. Pe agendă sunt patru rapoarte ale Comisiei de evaluare externă privind evaluarea unor judecători. De asemenea, sunt subiectele cu referire la cererea judecătorului Serghei Popovici de la Judecătoria Comrat, privind cererea de demisie și cererea prealabilă depusă de judecătorul Ghenadie Tocaiuc...
09:30
Radu Dutcovici, „activist” cu peste 100 de mii de urmăritori, ACUZAT că a strâns bani de la diasporă, folosind aceeași poveste falsă, ani la rând. Banii NU ajungeau la familia pentru care se colectau # Ziarul de Garda
„Bună ziua, vă mulțumesc pentru comentariile de susținere. Puteți vorbi câteva minute?” Din 2023, zeci de persoane din diasporă spun că au primit acest mesaj din partea lui Radu Dutcovici, un „activist” cunoscut pe rețelele sociale, urmărit de peste 100 de mii de persoane. După această introducere, urma, de fiecare dată, aceeași poveste: o mamă...
09:20
Privatizarea complexului petrolier de la Aeroport și acțiunile funcționarilor publici din acea perioadă vor fi analizate „minuțios”, spune ministrul Infrastructurii # Ziarul de Garda
Autoritățile au inițiat o anchetă asupra companiei Lukoil Moldova, pentru a evalua modul în care compania și-a respectat obligațiile investiționale asumate în perioada 2004–2005, atunci când complexul petrolier și alte bunuri ale aeroportului au fost transferate de stat către Lukoil, a declarat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, la emisiunea „Punctul pe Azi” de...
Acum 4 ore
08:30
LIVE TEXT/ Regiunea Odesa, atacată cu drone în timpul nopții. Război în Ucraina, ziua 1427 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:20 Forțele ruse au atacat în timpul nopții și în dimineața zilei de marți, 20 ianuarie, cartiere rezidențiale și obiective energetice din regiunea Odesa, a anunțat guvernatorul Oleh Kiper. În orașul Cernomorsk a fost raportată lovirea unui bloc de locuințe de către o dronă. Fațada și geamurile au fost avariate. „Până în prezent nu...
Acum 12 ore
22:00
LIVE TEXT/ Două femei au fost rănite într-un atac rusesc în Zaporijjea. Război în Ucraina, ziua 1426 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Doi locuitori locali au fost răniți în Zaporijjea în urma unui atac rusesc. Acest lucru a fost raportat pe Telegram de către șeful Administrației Militare Regionale Zaporijjea, Ivan Fedorov, potrivit Ukrinform. „Două femei, în vârstă de 72 și 75 de ani, au fost rănite în urma unui atac rus asupra Zaporijjea”, a declarat...
Acum 24 ore
21:10
Razii inopinate pentru combaterea braconajului piscicol și cinegetic în mai multe raioane ale țării # Ziarul de Garda
Inspectorii de mediu din cadrul Direcției control resurse cinegetice și piscicole a aparatului central al Inspectoratului pentru Protecția Mediului au desfășurat razii inopinate de contracarare a braconajului piscicol și cinegetic pe teritoriul raioanelor Strășeni, Dubăsari, Criuleni și Orhei, scrie Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM). În urma acestor acțiuni de control, au fost depistate mai multe...
20:30
Droguri în valoare de peste 500 de mii de lei, scoase din circuit de Poliție în primele trei săptămâni ale lunii ianuarie # Ziarul de Garda
În perioada 1–18 ianuarie 2026, la nivel național, în urma investigațiilor și perchezițiilor desfășurate, polițiștii au scos din circuit substanțe narcotice în valoare totală de 504 344 lei, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul General al Poliției (IGP). În același interval au fost inițiate 104 procese contravenționale și 29 de cauze penale privind încălcarea legislației în...
20:10
Într-o transmisiune televizată în direct pe 19 ianuarie, președintele Bulgariei, Rumen Radev a anunțat că își va depune demisia din funcția de președinte al Bulgariei marți, 20 ianuarie, un pas făcut în contextul în care țara se îndreaptă spre ultimele sale alegeri parlamentare anticipate, la care se așteaptă ca Radev să participe cu un proiect...
19:40
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 a gestionat peste 2,3 milioane de apeluri în 2025, cele mai multe solicitări fiind legate de urgențe medicale, care au constituit peste 70% din total, în special cazuri de hipertensiune arterială, afecțiuni nediagnosticate și urgențe pediatrice, scrie ZdGust.md. În 2025, Serviciul 112 a gestionat 2 319 730 de...
19:20
Procurorul Anticorupție, Victor Cazacu nu a promovat evaluarea externă: „Comisia a constatat necorespunderea criteriului de integritate financiară” # Ziarul de Garda
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat evaluarea procurorului Victor Cazacu din Procuratura Anticorupție. În urma evaluării, Comisia a constatat necorespunderea subiectului cu criteriul de integritate financiară prevăzut de Legea nr. 252/2023 și a propus ca procurorul să nu promoveze evaluarea, potrivit comunicatului Comisiei. Raportul a fost aprobat cu votul majorității membrilor Comisiei care au...
19:00
Alegeri pentru funcția de președinte al Uniunii Avocaților din R. Moldova: „Peste 850 de avocați au votat deja” # Ziarul de Garda
Congresul ordinar al avocaților pentru anul 2025 a început luni, 19 ianuarie 2026. Pe ordinea de zi se regăsește alegerea Președintelui Uniunii Avocaților din R. Moldova (UAM), dar și alegerea membrilor Comisiei de licențiere a profesiei de avocat, formată din șase membri. Cinci avocați candidează pentru funcția de președinte al UAM. Potrivit UAM, Congresul se desfășoară...
18:20
Spania a declarat trei zile de doliu național după accidentul feroviar din Adamuz. Numărul deceselor a crescut la 39 # Ziarul de Garda
Numărul morților în urma accidentului feroviar din Adamuz crește la 39. Alte 9 persoane sunt în stare gravă. Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez, a declarat de la locul accidentului că vor fi declarate trei zile de doliu național, scrie El Pais. „Vom afla adevărul”, a asigurat prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez a garantat că, de...
18:00
Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă, 17 ianuarie, că impune sancțiuni împotriva a opt dintre cei mai apropiați aliați europeni ai Americii, intensificându-și campania de a achiziționa Groenlanda de la Danemarca. În același timp, Trump a anunțat tarife programate pentru februarie împotriva unor țări precum Regatul Unit, Franța și Germania „până când va fi încheiat...
17:40
Dorin Damir a fost reținut la scurt timp după ce luni, 19 ianuarie 2026, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către Inspectoratul General de Poliție. Știrea se actualizează… Luni, 19 ianuarie 2026, un complet de judecată prezidat de magistrata Angela Catană, din...
17:30
Un lot neconform de biscuiți depistat de ANSA. Agenția îndeamnă consumatorii să verifice informațiile de pe etichetele produselor alimentare # Ziarul de Garda
In lot de 200 de kilograme de biscuiți care nu respectă cerințele legale de siguranță a alimentelor și informare a consumatorilor, a fost depistat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), se arată într-un comunicat. Potrivit ANSA, neconformitatea a fost constatată în urma analizelor de laborator, care au arătat depășirea nivelului maxim admisibil al acizilor grași...
17:20
Ministrul Educației, Dan Perciun, s-a întâlnit cu studenți care au semnalat prezența gândacilor în unul din căminele UTM # Ziarul de Garda
Studenții Colegiului „Alexei Mateevici”, care au semnalat anterior condiții de trai nesatisfăcătoare și prezența gândacilor în căminul nr. 14 al Universității Tehnice a Moldovei (UTM), unde sunt cazați temporar, au avut luni, 19 ianuarie, o întâlnire cu ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, după ce acesta a invitat studenții la discuții în urma unor imagini...
17:10
Liderii europeni se vor întâlni la Bruxelles pentru a discuta planul SUA de a ocupa Groenlanda # Ziarul de Garda
Șefii de stat și de guvern ai Uniunii Europene (UE) se vor întâlni joi, 22 ianuarie, la Bruxelles pentru a discuta un răspuns comun la încercările Statelor Unite de a prelua controlul asupra Groenlandei, a anunțat luni, 19 ianuarie, un purtător de cuvânt al președintelui Consiliului European, António Costa, potrivit agenției EFE. Consiliul a anunțat...
17:00
„Am să fac cunoștință cu sentința și, conform descrierilor sentinței, am să urmez tot ce se cere”, declară Alexandru Pînzari, fost șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP), proaspăt condamnat la trei ani de închisoare, dar care însă nu s-a prezentat la pronunțarea sentinței. Luni, 19 ianuarie 2026, un complet de judecată prezidat de magistrata...
16:50
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat cu bombe ghidate o zonă rezidențială din Harkiv. O femeie a fost ucisă. Război în Ucraina, ziua 1426 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:47 Armata rusă a atacat cu bombe ghidate o zonă rezidențială din Harkiv, a raportat primarul orașului, Ihor Terekhov, relatează Hromadske. În urma atacului au fost înregistrate patru victime, dintre care o femeie în vârstă de 65 de ani a fost ucisă. Anterior, trupele rusești au atacat o instalație de infrastructură critică din Harkiv...
16:40
Tineri de 21 și 23 de ani, cercetați penal pentru falsificarea documentelor oficiale. Aceștia riscă cinci ani de închisoare # Ziarul de Garda
Trei tineri sunt cercetați penal pentru falsificarea actelor oficiale, anunță luni, 19 ianuarie, Poliția de Frontieră. Astfel, potrivit unui comunicat, ofițerii de investigație au desfășurat o operațiune de amploare într-un dosar penal ce vizează falsificarea documentelor oficiale. Potrivit informațiilor, activitatea infracțională consta în confecționarea și utilizarea unor documente oficiale falsificate, ce conțineau însemnele unor instituții...
16:20
Ion Ceban va fi martor al apărării în dosarul „Kuliok”. Judecătorii CSJ au acceptat audierea a 36 de martori — inclusiv fostul director al CNA, fost adjunct de la SIS și deputați ai PSRM # Ziarul de Garda
„Primarul capitalei, Ion Ceban, precum și fosta prim-ministră Zinaida Greceanîi, vor fi citați ca martori ai apărării în dosarul „Kuliok”, în care este învinuit liderul PSRM, Igor Dodon. Decizia a fost luată astăzi, 19 ianuarie, de Curtea Supremă de Justiție (CSJ), scrie TV8. Sursa citată scrie că deși avocații au cerut audierea a 62 de...
16:00
Alexandru Munteanu și Eugeniu Osmochescu vor participa la Forumul Economic Mondial de la Davos: „Vor promova R. Moldova drept un partener de încredere și un loc sigur pentru dezvoltarea afacerilor” # Ziarul de Garda
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, vor participa la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos, anunță Guvernul. Forumul are loc în perioada 19-22 ianuarie 2026, iar premierul Alexandru Munteanu va fi speaker la o discuție de tip panel. Potrivit Guvernului, premierul va avea o serie de...
15:30
O companie britanică va investi 5 milioane de euro în Parcul Industrial Edineț. Produsele ar urma să fie exportate în Europa # Ziarul de Garda
O companie britanică va construi trei hale de producție în Parcul Industrial Edineț. Acestea vor produce cablaje și sisteme de conexiune pentru industrii precum transport feroviar și energie regenerabilă, medicină și inteligență artificială, pentru a fi exportate pe piața europeană, scrie Invest Moldova. Investiția companiei britanice Cornelius Electronics constituie aproximativ 5 milioane de euro și...
15:20
ULTIMA ORĂ/ Dorin Damir, finul de cununie al lui Plahotniuc, CONDAMNAT la 3 ani de pușcărie în dosarul angajărilor fictive de la MAI # Ziarul de Garda
Dorin Damir, finul de cununie al oligarhului Vladimir Plahotniuc, a fost recunoscut vinovat pe două capete de acuzare și condamnat la 3 ani de pușcărie în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI). De asemenea, a fost achitat pe alte trei capete de acuzare. Decizia a fost pronunțată luni, 19 ianuarie 2026, în...
14:50
Cotele de export către UE nu sunt epuizate: producătorii moldoveni pot continua livrările. Precizările MDED # Ziarul de Garda
Cotele de export sunt reînnoite în fiecare an, iar începând cu 1 ianuarie 2026 acestea sunt disponibile integral, în volumele stabilite prin Acordul renegociat dintre R. Moldova și Uniunea Europeană. Astfel, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) a venit luni, 19 ianuarie, cu precizări privind informațiile apărute în spațiul public referitoare la cotele de export...
14:30
LIVE TEXT/ Zelenski: reprezentanții Ucrainei și SUA lucrează la documentele necesare pentru a pune capăt războiului. Război în Ucraina, ziua 1426 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:21 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a spus că reprezentanții Ucrainei și SUA lucrează la documentele necesare pentru a pune capăt războiului. Declarațiile au fost făcute în urma raportului secretarului Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov. „Astăzi au venit rapoarte pentru delegația noastră de la partea americană. Rustem Umerov a raportat...
14:10
Cetățeni din Nepal, depistați muncind ilegal la o fermă de păsări din raionul Nisporeni # Ziarul de Garda
Patru cetățeni străini care desfășurau activități de muncă fără respectarea cadrului legal, pe teritoriul unei ferme de păsări situate în proximitatea localității Bărboieni, raionul Nisporeni, au fost identificați și depistați de Poliția de Frontieră. Cazul s-a înregistrat la mijlocul săptămânii trecute, potrivit unui comunicat. În urma verificărilor preliminare, s-a stabilit că persoanele depistate sunt cetățeni...
13:30
Participă la TOMBOLĂ! Câștigă o vacanță de sănătate pentru familie și alte sute de premii! # Ziarul de Garda
În perioada 15 ianuarie – 11 aprilie 2026, participă la TOMBOLĂ în toate filialele Farmacia Familiei și DITA Hyper Farmacie și lasă norocul să-ți bată la ușă. Sute de premii și vacanța de vis te așteaptă! Fiecare bon poate deveni un bilet spre un premiu! Cum participi (3 pași simpli) 1) Cumpără în Farmacia Familiei...
13:30
„Este clar că s-a tras o linie și că e de ajuns”. UE ar putea impune tarife vamale în valoare de 93 de miliarde de euro împotriva SUA, după amenințările lui Trump privind Groenlanda # Ziarul de Garda
După reuniunea ambasadorilor UE din 18 ianuarie, s-a ajuns la concluzia că blocul ar putea impune măsuri economice dure dacă discuțiile cu Casa Albă privind Groenlanda vor eșua, scrie Politico, citând surse. Publicația notează că UE ia în considerare măsuri comerciale de amploare — inclusiv tarife vamale în valoare de 93 de miliarde de euro...
13:10
LIVE TEXT/ A fost aprobat un armistițiu local între forțele ucrainene și ruse în apropierea Centralei Nucleare Zaporijjea. Război în Ucraina, ziua 1426 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:37 A fost aprobat un armistițiu local între forțele ucrainene și ruse în apropierea Centralei Nucleare Zaporijjea, anunță Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). Sursa citată scrie că specialiștii ucraineni au început reparațiile la ultima linie electrică de rezervă rămasă, Ferosplavna-1, care conectează centrala la rețeaua electrică. Aceasta este ultima linie electrică rămasă care...
13:00
FT: Donald Trump leagă interesul său pentru preluarea Groenlandei de faptul că nu a câștigat Premiul Nobel pentru Pace # Ziarul de Garda
Donald Trump leagă interesul său pentru preluarea Groenlandei de faptul că nu a câștigat Premiul Nobel pentru Pace. Prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Store a declarat că a primit o scrisoare în care președintele american afirmă: „Având în vedere că țara voastră a decis să nu-mi acorde premiul (n.r. decernat de un comitet independent cu sediul la...
12:40
LIVE TEXT/ A fost aprobat un armistițiu local între forțele ucrainene și ruse în apropierea Centralei Nucleare Zaporijia. Război în Ucraina, ziua 1426 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:37 A fost aprobat un armistițiu local între forțele ucrainene și ruse în apropierea Centralei Nucleare Zaporijia, anunță Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). Sursa citată scrie specialiștii ucraineni au început reparațiile la ultima linie electrică de rezervă rămasă, Ferosplavna-1, care conectează centrala la rețeaua electrică. Aceasta este ultima linie electrică rămasă care conectează...
12:30
Președinta Maia Sandu a susținut o conferință de presă cu omologul său albanez, Bajram Begaj: „Moldova și Albania merg pe un drum european împreună – cu solidaritate și încredere” # Ziarul de Garda
Șefa statului, Maia Sandu, îl găzduiește luni, 19 ianuarie, la Chișinău pe președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, aflat într-o vizită oficială în R. Moldova în perioada 18-20 ianuarie. Astfel, cei doi oficiali au susținut o conferință de presă la Președinție. Potrivit unui comunicat, aceasta este prima vizită a unui șef de stat albanez din ultimii peste douăzeci...
11:30
LIVE/ Președinta Maia Sandu susține o conferință de presă cu omologul său albanez, Bajram Begaj # Ziarul de Garda
Șefa statului, Maia Sandu, îl găzduiește luni, 19 ianuarie, la Chișinău pe președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, aflat într-o vizită oficială în R. Moldova în perioada 18-20 ianuarie. Astfel, cei doi oficiali susțin o conferință de presă la Președinție. Potrivit unui comunicat, aceasta este prima vizită a unui șef de stat albanez din ultimii peste douăzeci de...
11:20
LIVE TEXT/ Peste 30 de mii de familii din regiunea Odesa au rămas fără energie după atacul Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1426 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:12 În noaptea de 19 ianuarie, un atac rusesc a avariat semnificativ centrala electrică „DTEK Odesa Electric” din orașul ucrainean Odesa, a raportat compania. Potrivit DTEK, circa 30800 de familii sunt fără curent electric din cauza bombardamentelor. „Pagubele sunt mari, iar reparațiile vor necesita o perioadă semnificativă de timp pentru a readuce echipamentul în...
11:00
Arcul de Triumf din capitală urmează să fie reparat, declară ministrul Culturii, Cristian Jardan. „Există interes din partea statului, dar și din partea unui chișinăuian” # Ziarul de Garda
Arcul de Triumf din capitală va fi reparat în acest an, a declarat ministrul Culturii, Cristian Jardan, în cadrul unei emisiuni la Cinema 1. Potrivit acestuia, un antreprenor local, specialist în domeniul prelucrării pietrei, și-a exprimat dorința de a repara monumentul. Arcul de Triumf nu figurează individual în registrul monumentelor istorice Potrivit ministrului, Arcul de Triumf...
11:00
Două persoane din Călărași și Cahul au decedat în urma nerespectării regulilor de utilizare a sobei și a unui termogenerator electric # Ziarul de Garda
Două persoane au decedat în raionul Călărași și Cahul în urma unor incendii izbucnite din cauza nerespectării utilizării instalațiilor electrice și sobei, anunță luni, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Primul caz a avut loc în noaptea de 18 ianuarie, într-o gospodărie din comuna Hîrjauca, raionul Călărași. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat...
Ieri
10:50
Arcul de Triumf din capitală urmează să fie reparat, declară ministrul Culturii, Cristian Jardan. „Există interes. Și din partea statului, dar și din partea unui chișinăuian” # Ziarul de Garda
Arcul de Triumf din capitală va fi reparat în acest an, a declarat ministrul Culturii, Cristian Jardan, în cadrul unei emisiuni la Cinema 1. Potrivit acestuia, un antreprenor local, specialist în domeniul prelucrării pietrei, și-a exprimat dorința de a repara monumentul. Arcul de Triumf nu figurează individual în registrul monumentelor istorice Potrivit ministrului, Arcul de Triumf...
10:40
CNED: Cum pot fi reduse facturile la energie și crescut confortul în blocurile de locuit? # Ziarul de Garda
Un leu investit în eficiență energetică poate genera peste 4 lei beneficii prin economii la energie, crearea locurilor noi de muncă și stimularea creșterii economice locale, scrie Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) într-un articol explicativ despre eficiența energetică a blocurilor de locuit. Sursa citată menționează că programul guvernamental Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul...
10:10
Un bărbat a fost condamnat la un an de închisoare pentru violență asupra unui angajat al poliției # Ziarul de Garda
Un bărbat de 33 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de violență asupra unei persoane cu funcție de răspundere și condamnat la un an de închisoare, anunță luni, 19 ianuarie, Procuratura Generală (PG). Potrivit materialelor cauzei, incidentul a avut loc la data de 14 februarie 2025, în sediul Inspectoratului de Poliție Botanica. „În...
09:50
„Impactul bugetar este de circa 1 miliard de lei”. Aviz negativ al Guvernului privind acordarea unui suport de 2000 de lei beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat, cu prilejul sărbătorilor de iarnă # Ziarul de Garda
La ședința de joi, 22 ianuarie, Guvernul urmează să aprobe un aviz negativ asupra unui proiect de lege care prevede acordarea unui suport financiar unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat, cu prilejul sărbătorilor de iarnă. Autorii proiectului, cinci deputați din PSRM, propun acordarea unui suport financiar unic în cuantum de 2000 de...
09:10
Fiul lui Ramzan Kadîrov ar fi fost spitalizat în urma unui accident rutier. Coloana auto a fiului liderului cecen circula cu viteză mare pe străzile din Groznîi # Ziarul de Garda
Fiul liderului Ceceniei, Adam Kadîrov, a fost implicat într-un grav accident rutier, în urma căruia a fost spitalizat în stare gravă, potrivit Kavkaz.Realii și canalului de opoziție cecen de pe Telegram, Niyso, citează Novaya Gazeta Europa. Fiul lui Ramzan Kadyrov a fost dus la noul spital republican din Groznîi, a declarat o sursă pentru Kavkaz.Realii....
08:50
Accident feroviar în Spania: cel puțin 21 de morți și zeci de răniți, după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit. MAE: nu există informații oficiale despre cetățeni ai R. Moldova printre victime # Ziarul de Garda
Cel puțin 21 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 100 au fost rănite, dintre care aproximativ 30 se află în stare gravă, în urma unui grav accident feroviar produs duminică seara, 18 ianuarie, în Spania. Accidentul a avut loc în localitatea Adamuz, din provincia Cordoba, unde două trenuri de mare viteză s-au ciocnit după...
08:20
LIVE TEXT/ Rusia intenționează să folosească până la 1000 de drone de atac pe zi împotriva Ucrainei, declară comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1426 # Ziarul de Garda
8:19 Comandantul-șef al Forțelor Armate Ucrainene, Oleksandr Sîrski, a declarat că Rusia intenționează să crească producția de drone de atac pentru a utiliza până la 1000 de drone pe zi împotriva Ucrainei, scrie LB.ua. „Inamicul intenționează să crească semnificativ producția pentru a utiliza până la 1.000 de drone pe zi. Prin urmare, desigur, trebuie să...
18 ianuarie 2026
18:30
Care sunt prioritățile reale ale R. Moldova pentru anul 2026? În 2026, R. Moldova va trebui să ia decizii clare privind direcția de dezvoltare a țării. Problemele economice, funcționarea justiției, securitatea energetică și aderarea la Uniunea Europeană rămân teme importante pentru societate. Pentru a înțelege ce ar trebui pus pe primul loc, am solicitat opiniile...
18:10
LIVE TEXT/ Trupele ruse au minat de la distanță o zonă din apropierea unui spital din Herson. Război în Ucraina, ziua 1425 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:00 În Herson, ofițerii de aplicare a legii au înregistrat noi cazuri de minare de la distanță a teritoriului orașului de către armata rusă. Acest lucru a fost raportat pe Facebook de poliția din regiunea Herson, potrivit Ukrinform. „În prezent, a fost înregistrată minarea teritoriului orașului de către inamici. Mine antipersonal au fost găsite...
17:20
UPDATE/ Precizările MAE privind accidentul din România în care a fost implicat un microbuz cu 11 cetățeni moldoveni # Ziarul de Garda
Un microbuz care circula din R. Moldova spre Germania a fost implicat într-un accident rutier, în noaptea de 16 ianuarie, în jurul orei 23:30, pe DN 17, între Ilișești și Păltinoasa, România. În microbuz se aflau 11 persoane, iar consecințele au fost relativ minore, rezultând doar doi răniți, potrivit presei din România. UPDATE 17:10 Ministerul...
16:50
Rusia salută tarifele impuse de Trump aliaților NATO din cauza Groenlandei ca fiind „prăbușirea” alianței # Ziarul de Garda
Oficialii ruși au salutat amenințarea președintelui american Donald Trump de a impune tarife aliaților NATO din cauza Groenlandei, negociatorul economic al Kremlinului, Kirill Dmitriev, susținând pe 17 ianuarie că această mișcare semnalează „prăbușirea” alianței transatlantice, potrivit Kyiv Independent. Trump a declarat anterior că Washingtonul va impune tarife de 10% aliaților NATO – Franța, Suedia, Danemarca,...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.