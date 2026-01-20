Fostul președinte al Judecătoriei Chișinău, eliberat din funcția de magistrat. CSM a acceptat raportul de nepromovare de către Radu Țurcanu a evaluării integrității

08:20

8:19 Comandantul-șef al Forțelor Armate Ucrainene, Oleksandr Sîrski, a declarat că Rusia intenționează să crească producția de drone de atac pentru a utiliza până la 1000 de drone pe zi împotriva Ucrainei, scrie LB.ua. „Inamicul intenționează să crească semnificativ producția pentru a utiliza până la 1.000 de drone pe zi. Prin urmare, desigur, trebuie să...