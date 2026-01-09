Activele oficiale de rezervă şi alte active valutare, 02 Ianuarie 2026

12:50

Conform datelor preliminare, în trimestrul III 2025, soldul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de -867,12 mil. USD, contul de capital a consemnat intrări nete de 19,73 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de mijloace financiare în valoare de 947,18 mil. USD. La 30.09.2025, poziția investițională internațională a constituit -7 496,25 mil. USD, iar datoria externă brută a totalizat 11 600,42 mil. USD.