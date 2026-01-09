Activele oficiale de rezervă şi alte active valutare, 02 Ianuarie 2026

BNM.md, 9 ianuarie 2026 09:40

Activele oficiale de rezervă şi alte active valutare, 02 Ianuarie 2026

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de BNM.md

Acum 30 minute
09:40
Activele oficiale de rezervă şi alte active valutare, 02 Ianuarie 2026 BNM.md
09:40
Activele oficiale de rezervă şi alte active valutare, 31 Decembrie 2025 BNM.md
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Poziția datoriei externe brute: arierate prezentate sectorial, la sfârșitul perioadei, BNM.md
14:00
Poziția datoriei externe brute: plățile de principal și de dobândă scadente timp de un an sau mai puțin, prezentate sectorial, la sfârșitul perioadei, BNM.md
14:00
Poziția datoriei externe nete la sfârșitul perioadei, prezentare sectorială, BNM.md
13:50
Poziția datoriei externe brute: datoria denominată în valută și în moneda națională, la sfârșitul perioadei, BNM.md
13:50
Datoria externă brută: scadența reziduală pe termen scurt pe sectoare, la sfârșitul perioadei, BNM.md
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 06 Ianuarie 2026 BNM.md
5 ianuarie 2026
11:30
Activitatea băncilor licențiate pe piața monetară, Decembrie 2025 BNM.md
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 05 Ianuarie 2026 BNM.md
2 ianuarie 2026
16:00
Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele atrase la vedere cu dobândă, BNM.md
11:50
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 02 Ianuarie 2026 BNM.md
10:50
Facilităţile permanente acordate băncilor de către BNM, Decembrie 2025 BNM.md
10:50
Activele oficiale de rezervă şi alte active valutare, 26 Decembrie 2025 BNM.md
10:40
Ratele medii ponderate ale dobânzii la VMS (piața primară), Decembrie 2025 BNM.md
10:10
Operaţiunile BNM pe piaţă monetară, Decembrie 2025 BNM.md
31 decembrie 2025
12:50
Evoluția conturilor internaționale ale Republicii Moldova în trimestrul III 2025 (date provizorii) - comunicat de presă BNM.md
Conform datelor preliminare, în trimestrul III 2025, soldul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de -867,12 mil. USD, contul de capital a consemnat intrări nete de 19,73 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de mijloace financiare în valoare de 947,18 mil. USD. La 30.09.2025, poziția investițională internațională a constituit -7 496,25 mil. USD, iar datoria externă brută a totalizat 11 600,42 mil. USD.
12:40
Datoria externă la sfârșitul trimestrului III 2025 (date provizorii) BNM.md
Datoria externă brută a Republicii Moldova s-a majorat cu 12,4 la sută și a totalizat 11 600,42 mil. USD la 30.09.2025, ceea ce constituie 58,9 la sută raportat la PIB (+2,2 p.p. față de 31.12.2024).
12:40
Poziția investițională internațională la sfârșitul trimestrului III 2025 (date provizorii) BNM.md
Poziția investițională internațională (PII) a Republicii Moldova, la 30.09.2025, a constituit -7 496,25 mil. USD, majorându-se cu 23,4 la sută, iar raportul dintre valoarea net debitoare a PII și PIB a constituit -38,1 la sută, fiind în creștere cu 4,7 p.p. față de situația de la sfârșitul anului 2024.
12:40
Balanța de plăți în trimestrul III 2025 (date provizorii) BNM.md
Conform datelor preliminare, în trimestrul III 2025, soldul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de -867,12 mil. USD, contul de capital a consemnat intrări nete de 19,73 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de mijloace financiare în valoare de 947,18 mil. USD.
12:40
Conturile internaționale ale Republicii Moldova în trimestrul III 2025 (date provizorii) BNM.md
Conform datelor preliminare, în trimestrul III 2025, soldul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de -867,12 mil. USD, contul de capital a consemnat intrări nete de 19,73 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de mijloace financiare în valoare de 947,18 mil. USD. La 30.09.2025, poziția investițională internațională a constituit -7 496,25 mil. USD, iar datoria externă brută a totalizat 11 600,42 mil. USD.
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 31 Decembrie 2025 BNM.md
08:30
Balanţa de plăţi a Republicii Moldova (MBP6) în prezentare desfășurată, BNM.md
30 decembrie 2025
19:40
Balanţa de plăţi a Republicii Moldova (MBP6) în prezentare analitică, BNM.md
19:20
Poziția investițională internațională (MBP6) în prezentare analitică, pe sectoare, BNM.md
19:10
Datoria externă brută a Republicii Moldova pe sectoare instituționale (SDE 2013, MBP6), stoc la sfârşit de perioadă, BNM.md
19:00
Poziția investițională internațională (MBP6) în prezentare analitică, pe instrumente, BNM.md
18:10
Poziția investițională internațională (MBP6) în prezentare analitică, pe scadențe, BNM.md
18:00
Raportul integrat al poziției investiționale internaționale (MBP6), BNM.md
17:40
Poziția investițională internațională (MBP6), prezentare standard, BNM.md
17:10
Balanţa de plăţi a Republicii Moldova (MBP6) în prezentare standard, BNM.md
13:40
BNM face pași importanți către o economie „verde” BNM.md
Republica Moldova se pregătește să introducă reguli clare pentru investițiile care protejează mediul.
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 30 Decembrie 2025 BNM.md
11:00
Interviuri și emisiuni TV/ Radio BNM.md
Site-ul www.bnm.md prioritizează securitatea datelor și utilizează cookie-urile pentru îmbunătățirea experienței de navigare și confortul utilizatorului. Acceptul folosirii cookie sporește viteza de lucru a paginii și garantează funcționarea normală a modulelor de prezentare a informațiilor. Refuzul folosirii cookie poate încetini încărcarea site-ului și îngreuna navigarea lină între pagini. Mai multe detalii în Politica de utilizare a cookie-urilor....
29 decembrie 2025
12:00
Curba randamentelor BNM.md
Curba randamentelor este o reprezentare grafică a relației dintre scadențele și randamentele instrumentelor de datorie denominate în moneda națională.
12:00
BNM lansează un nou instrument pentru dezvoltarea pieței financiare BNM.md
Banca Națională a Moldovei lansează curba randamentelor, un instrument-cheie de analiză financiară care contribuie la dezvoltarea pieței financiare și la alinierea acesteia la cele mai bune practici internaționale.
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 29 Decembrie 2025 BNM.md
26 decembrie 2025
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 26 Decembrie 2025 BNM.md
10:40
Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele atrase la vedere cu dobândă, BNM.md
10:30
Activele oficiale de rezervă şi alte active valutare, 19 Decembrie 2025 BNM.md
10:30
BNM pune în circulație noi monede comemorative BNM.md
Începând cu 26 decembrie 2025, Banca Națională a Moldovei lansează în circuitul numismatic două monede comemorative, „Petre Teodorovici - 75 de ani de la naștere” și moneda „80 de ani de la înființarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova”.
10:20
80 de ani de la înființarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova BNM.md
Monedă comemorativă din seria „Altele”, în circulație din 26 decembrie 2025.
10:20
Petre Teodorovici - 75 de ani de la naștere BNM.md
Monedă comemorativă din seria „Personalități”, în circulație din 26 decembrie 2025.
24 decembrie 2025
11:20
Ieşiri nete potenţiale pe termen scurt din active în valută străină, Noiembrie 2025 BNM.md
11:20
Ieşiri nete preconizate pe termen scurt din active în valută străină, Noiembrie 2025 BNM.md
11:20
Poziţii informative, Noiembrie 2025 BNM.md
11:10
Activele oficiale de rezervă şi alte active în valută străină, Noiembrie 2025 BNM.md
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 24 Decembrie 2025 BNM.md
09:40
Expunerea la riscul de lichiditate, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
09:40
Clasificarea împrumuturilor acordate pe direcții de utilizare, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.