Activele oficiale de rezervă şi alte active valutare, 02 Ianuarie 2026
BNM.md, 9 ianuarie 2026 09:40
Evoluția conturilor internaționale ale Republicii Moldova în trimestrul III 2025 (date provizorii) - comunicat de presă # BNM.md
Conform datelor preliminare, în trimestrul III 2025, soldul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de -867,12 mil. USD, contul de capital a consemnat intrări nete de 19,73 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de mijloace financiare în valoare de 947,18 mil. USD. La 30.09.2025, poziția investițională internațională a constituit -7 496,25 mil. USD, iar datoria externă brută a totalizat 11 600,42 mil. USD.
Datoria externă brută a Republicii Moldova s-a majorat cu 12,4 la sută și a totalizat 11 600,42 mil. USD la 30.09.2025, ceea ce constituie 58,9 la sută raportat la PIB (+2,2 p.p. față de 31.12.2024).
Poziția investițională internațională (PII) a Republicii Moldova, la 30.09.2025, a constituit -7 496,25 mil. USD, majorându-se cu 23,4 la sută, iar raportul dintre valoarea net debitoare a PII și PIB a constituit -38,1 la sută, fiind în creștere cu 4,7 p.p. față de situația de la sfârșitul anului 2024.
Republica Moldova se pregătește să introducă reguli clare pentru investițiile care protejează mediul.
Curba randamentelor este o reprezentare grafică a relației dintre scadențele și randamentele instrumentelor de datorie denominate în moneda națională.
Banca Națională a Moldovei lansează curba randamentelor, un instrument-cheie de analiză financiară care contribuie la dezvoltarea pieței financiare și la alinierea acesteia la cele mai bune practici internaționale.
Începând cu 26 decembrie 2025, Banca Națională a Moldovei lansează în circuitul numismatic două monede comemorative, „Petre Teodorovici - 75 de ani de la naștere” și moneda „80 de ani de la înființarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova”.
80 de ani de la înființarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova # BNM.md
Monedă comemorativă din seria „Altele”, în circulație din 26 decembrie 2025.
Monedă comemorativă din seria „Personalități”, în circulație din 26 decembrie 2025.
