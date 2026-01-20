Plată compensatorie și sporuri speciale: modificări importante în sistemul bugetar
Noi.md, 20 ianuarie 2026 15:00
Plata compensatorie în sectorul bugetar va fi majorată de la 5 500 lei la 6 300 lei, conform proiectului de modificare a Hotărîrii Guvernului nr.1231/2018, analizat în ședința secretarilor generali de stat din 19 ianuarie 2026.Măsura vine ca răspuns la reexaminarea salariului minim pe țară, începînd cu 1 ianuarie 2026, și urmărește garantarea și menținerea nivelului salarial minim pentru perso
• • •
Pe rîul Nistru, în zona podului Rezină-Rîbnița, mai multe lebede au înghețat și au murit.Acest lucru reiese din videoclipul filmat de localnici. Ei menționează că Nistrul a înghețat, dar nu în totalitate.Pe partea înghețată pescuiesc pescarii. Dar dezastrul și nenorocirea este că acolo au înghețat cîteva lebede, fapt care este foarte regretabil.Dar există și multe lebede vii, care înoa
În spațiul apropiat de Pămînt a fost înregistrată o furtună de radiații de nivel maxim S4. Un astfel de fenomen nu s-a mai produs în ultimele două cicluri solare.Informația a fost comunicată de Laboratorul de astronomie solară al Institutului de cercetări spațiale al Academiei Ruse de Științe, relatează snob.ru.{{859742}}Intensitatea fluxului de protoni solari a atins 37 de mii de unități.
Ex-președinta Judecătoriei Orhei, judecătoarea Veronica Cupcea, va fi supusă unei reevaluări, după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a hotărît retrimiterea dosarului către Comisia de evaluare. Decizia a fost aprobată de CSM în cadrul ședinței de astăzi, 20 ianuarie. {{859963}}Avocatul magistratei, Petru Balan, afirmă că argumentele Comisiei de evaluare sînt greșite, întrucît ar
Trei persoane și-au pierdut viața pe 19 ianuarie 2026, în urma incendiilor izbucnite din cauza nerespectării regulilor antiincendiare la utilizarea sobelor și aparatelor electrice de încălzit.Primul incident a avut loc într-o locuință din satul Pruteni, raionul Fălești. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), incendiul a izbucnit în interiorul casei, cuprinzînd bunu
În perioada 15–25 ianuarie 2026, polițiștii de la Cahul vor intensifica verificările pe drumurile locale și naționale, cu scopul prevenirii accidentelor rutiere și creșterii disciplinei în trafic.Potrivit Inspectoratului de Poliție Cahul, o atenție deosebită va fi acordată modului în care șoferii își adaptează viteza la starea carosabilului, precum și echipării corespunzătoare a autovehiculelo
Inspectorii de mediu din raionul Strășeni au desfășurat recent mai multe razii de control în teren, avînd drept scop intensificarea verificărilor asupra lucrărilor silvotehnice din fondul forestier, precum și asigurarea respectării legislației de mediu.În urma acțiunilor de control, inspectorii au găsit în flagrant o persoană care a efectuat tăieri ilegale a cinci arbori de specia salcîm din p
Participarea Moldovei la activitatea CSI este înghețată de mult timp, așa că era de așteptat ca „mai devreme sau mai tîrziu această situație înghețată va fi formalizată”.Despre acest lucru a anunțat în cadrul unei conferințe de presă purtătorul de cuvînt al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, relatează RBC.„Nu putem decît să ne exprimăm regretul”, a adăugat reprezentantul președintelui Ru
Noaptea trecută, un carabinier al Direcției regionale „Nord”, împreună cu un polițist, au oprit la Bălți pentru verificări un automobil în care se aflau doi bărbați. În timpul discuțiilor, comportamentul acestora a trezit suspiciuni.Ulterior, în cadrul verificărilor efectuate, în portbagajul automobilului au fost depistate piese auto. Cei doi au declarat că piesele ar fi fost sustrase de la un
Sîrbul Novak Djokovic l-a învins pe spaniolul Pedro Martinez în meciul din primul tur al Australian Open. Această victorie a fost a 100-a pentru Djokovic la Campionatul Australiei.Meciul s-a încheiat cu scorul de 6:3, 6:2, 6:2 în favoarea lui Djokovic, care a participat cu numărul patru la turneu. În runda următoare, Djokovic va juca împotriva italianului Francesco Maestrelli, transmite sportm
Marinela Raru, o minoră de 14 ani din Republica Moldova este căutată cu disperare în Franța, după ce a dispărut fără urmă de cinci zile în localitatea Le Raincy, din apropierea Parisului, se arată într-un anunț pe rețele. {{846907}}Potrivit informațiilor publicate de apropiații familiei, adolescenta nu a mai fost văzută din data de 15 ianuarie 2026. Ultima dată, Marinela a fost observată l
Iarna, multe dintre animalele din pădure, depind de oameni pentru a obtine hrană. Din cauza omătului care acoperă resursele, pădurarii le dau porumb, fîn sau alte suplimente alimentare.În ocolurile silvice din Străşeni, au fost amenajate peste 100 de puncte de hrană cu cereale, frunze, fîn şi sare. Hrana este pusă în locuri speciale ca mistreții, cerbii și căprioarele să nu-și părăsească habit
Un gardian de la Penitenciarul nr. 18 a fost reținut: Acesta ar avea legături cu o grupare criminală # Noi.md
Un angajat al Administrației Naționale a Peniteciarelor ar fi fost reținut astăzi de către ofițerii Inspectoratulului Național de Investigații, susțin sursele. {{859980}}Potrivit surselor, ar fi vorba despre un angajat la Penitenciarului Nr.18 Brănești. Conform informațiilor preliminare, acesta ar fi transmis informații și obiecte interzise unor deținuți, din cadrul grupării interlope „Kit
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat marți, 20 ianuarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 21 ianuarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,76 lei/litru (+6 bani), iar al motorinei standard – 19,30 lei/litru (+7 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 202
Biatlonista moldoveancă Alina Stremous s-a clasat în Top 20 la etapele Cupei Mondiale. Potrivit Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, competiția s-a desfășurat în Germania, în stațiunea Ruhpolding.{{859342}}„Sportiva noastră s-a clasat pe locul 20 în proba de sprin pe distanța de 7,5 kilometri, în cadrul etapei Cupei Mondiale de biatlon desfășurate în stațiunea germană Ruhpoldi
Încep consultările pentru reforma administrativă. Alexei Buzu: "Satele rămîn, se unesc primăriile" # Noi.md
Guvernul începe consultările pentru reforma administrativă, anunță Alexei Buzu. Oficialul menționează că urmare a măsurii vor fi create „ localități dezvoltate, primării puternice și servicii mai bune aproape de oameni”.Pregătirea reformei va constitui patru etape. Prima va reprezenta consultările publice largi, apoi va fi prezentat conceptul, primăvara se vor desfășura „discuții consistente c
Parlamentul Republicii Moldova invită liceele din întreaga țară să se înscrie la programul educațional „LEGE pentru TINE(ri)”, care oferă liceenilor oportunitatea de a descoperi, printr-un exercițiu practic, cum sînt elaborate și adoptate legile în Republica Moldova.Pentru participare, fiecare instituție de învățămînt va forma o echipă de 28–30 de elevi din clasele X–XII și va desemna un profe
Condamnat la închisoare, dar plecat în UE: Prima reacție a lui Valeriu Cojocaru după sentință # Noi.md
Fostul șef al Direcției 5 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, Valeriu Cojocaru, condamnat luni la 3 ani de închisoare, afirmă că nu se eschivează de la organele de drept, deși în prezent se află în Uniunea Europeană.Acesta a postat un video pe rețele sociale, în care confirmă că în prezent nu se află pe teritoriul Republicii Moldova.{{859956}}Valeriu Cojocaru a precizat că
Potrivit Primarului General, Ion Ceban, urmează mai multe etape pentru consultările publice, și anume: inițierea oficială a dezbaterii, informarea și mobilizarea părților interesate, colectarea propunerilor pe platforma publică, termenul-limită fiind 30 ianuarie 2026.În etapele următoare va avea loc analiza și integrarea contribuțiilor, definitivarea planului și elaborarea versiunii finale, șe
Un gardian de la Penitenciarul 18 ar fi fost reținut: Acesta ar avea legături cu gruparea „Kitaeț” # Noi.md
Un deținut a evadat luni, 19 ianuarie 2026, în jurul orei 14:00, dintr-un penitenciar de tip deschis, profitînd de părăsirea neautorizată a locului de muncă. Incidentul s-a produs la punctul de lucru din satul Goianul Nou, comuna Ciorescu.Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), persoana în cauză este Negru Igor Alexandru, născut pe 21 februarie 2000, din municipiul Chișinău,
Juventus Torino va trebui să-i plătească lui Cristiano Ronaldo aproape 10 milioane de euro Publi # Noi.md
Starul portughez Cristiano Ronaldo a ieșit învingător dintr-o dispută juridică de durată cu Juventus Torino, în care miza financiară s-a ridicat la aproape 10 milioane de euro.Tribunalul din Torino a respins recursul depus de clubul italian și a confirmat sentința care obliga pe Juventus să-i plătească atacantului lusitan suma 9 milioane și 800 de mii de euro, reprezentînd salarii restante din
Cerea bani pentru a influența ancheta: a fost reținut un bărbat suspectat de corupere de proporții # Noi.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procurorilor din municipiul Chișinău, au reținut în dimineața zilei de astăzi un bărbat originar din raionul Șoldănești, bănuit de pretinderea unei mite în sumă de 50000 de euro.Potrivit materialelor cauzei, bănuitul ar fi susținut că, împreună cu alte persoane, ar avea influență asupra unor funcționari publici, pe care îi poate de
Centrul de Sănătate Gotești din raionul Cantemir a fost renovat în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).Valoarea totală a proiectului se ridică la aproximativ 660 de mii de lei. Din această sumă, aproape 600 de mii de lei au fost alocați de CNAM, iar
Președintele SUA, Donald Trump, a comentat refuzul președintelui francez Emmanuel Macron de a se alătura „Consiliului Păcii” creat de Washington.Potrivit lui Trump, nimeni din consiliu nu dorește să-l vadă pe Macron, deoarece acesta își va părăsi în curînd funcția.{{859772}}„Dacă se vor comporta ostil, voi introduce o taxă de 200% pe vinul și șampania sa și el se va alătura”, a declarat pr
Prima ședință a Consiliului Municipal Chișinău din acest an, cu mesaje despre "kenți" și "bani" # Noi.md
Prima ședință a Consiliului Municipal Chișinău a început cu pancarte. Consilierii MAN le-au dedicat mesaje celor din PAS, făcînd referire la „kenți” și reiterînd acuzațiile la adresa lor.În sala de ședințe au fost aduse mai multe afișe. Pe una dintre ele scrie în rusă „молодец кенций” (tr. red.: bravo kenții). Pe altă coală a fost notat citatul lui Dmitrii Medvedev „денег нет но вы держитесь”
Anul 2026 a început cu stîngul pentru bălțeni. După ce la început de an oamenii au rămas fără apă la robinet din cauza unor probleme la rețeaua de alimentare, a urmat o nouă avarie: o țeavă s-a spart, iar apa s-a revărsat pe mai multe străzi din municipiu.O avarie la rețeaua de apă produsă pe 16 ianuarie a provocat inundații pe mai multe străzi din municipiul Bălți. O conductă veche a cedat, i
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat evaluarea procurorului Victor Cazacu din Procuratura Anticorupție, notează Noi.md.În urma evaluării, Comisia a constatat necorespunderea subiectului cu criteriul de integritate financiară prevăzut de Legea nr. 252/2023 și a propus ca procurorul să nu promoveze evaluarea.{{859704}}Raportul a fost aprobat cu votul majorității membrilor Comisiei
Alexandru Pînzari, condamnat la trei ani de pușcărie în dosarul angajărilor fictive de la MAI este dat în căutare, iar Valeriu Cojocaru, care a primit aceeași sentință, nu se află în țară.Informația a fost confirmată de Inspectoratul General de Poliție, transmite Noi.md cu referire la Unimedia.{{859858}}Președintele FEA (Fighting & Entertainment Association), Dorin Damir, a fost reținut la
Interpreta din România, Paula Seling, a venit cu un nou mesaj după situația, cînd a spus "maladeț" într-un mesaj de felicitare, în finala națională Eurovision Song Contest de la Chișinău, notează Noi.md."Unul dintre cele mai grele lucruri pentru mine, în urma acestei greșeli, nu este zgomotul din jur, ci gîndul la oamenii care îmi sînt aproape și care mă cunosc cu adevărat.{{859725}}De apr
Un fenomen spectaculos a fost surprins în noaptea de luni spre marți pe cerul Republicii Moldova. Aurora boreală a fost vizibilă în mai multe regiuni ale țării, unde cerul s-a colorat în nuanțe intense de roșu și mov, oferind un tablou rar întîlnit la aceste latitudini.Imaginile au fost distribuite rapid pe rețelele sociale de către martori, iar președintele raionului Sîngerei, Cristian Cainar
Gerul de afară aduce cu el mai multe provocări pentru șoferi. Pentru ca drumul să rămînă sigur, automobiliștii trebuie să urmeze cîțiva pași simpli, dar esențiali: să-și echipeze corect mașina pentru iarnă și să fie mai prudenți la volan.Instructorii auto vin cu recomandări care pot face diferența între o călătorie liniștită și incidente nedorite. Pentru șoferii cu experiență, vechimea și mode
Iurii Pușneac este doctor în științe tehnice, profesor asociat și expert în criptografie. A predat timp de mulți ani la Universitatea Tehnică a Moldovei și a lucrat în companii private și agenții guvernamentale, care se ocupă de probleme de securitate a informațiilor. Colaborează activ cu parteneri internaționali - producători de top de echipamente și software criptografic.L-am rugat să ne vor
Leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el cîștigat de la moneda unică europeană mai mult de 1 ban, iar de la dolarul american – mai mult de 2 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 15 ianuarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,9318 lei pentru un euro (-1,28 bani) și 17,1419 lei pentru
Soții Nicolae și Vera Curoș din satul Ciuciulea, raionul Glodeni, nu pot să iasă din ograda lor din cauza unei denivelări de peste un metru din fața porții.Denivelarea s-a format după ce drumarii au început, acum cîteva luni, lucrările de renovare a drumului din localitate. Oamenii spun că i-au cerut primăriei remedierea acestei probleme, însă primarul spune că nu a primit niciun demers din pa
Locuitorii satului Cernița, raionul Florești, au astăzi apă în case, indiferent de oră sau anotimp, după ce toate gospodăriile au fost conectate la apeduct. Proiectul a pus capăt crizei de apă cu care localitatea s-a confruntat în ultimii ani.Pînă în 2019, aproape fiecare gospodărie dispunea de o fîntînă proprie. Ulterior însă, acestea au început să sece, iar problema apei a devenit una acută,
În satul Sireți, raionul Strășeni, va fi dat în exploatare, în următoarele săptămâni, un parc fotovoltaic cu o capacitate de 200 kW. Proiectul va asigura energia electrică pentru instituțiile publice și iluminatul stradal, reducând aproape integral cheltuielile pentru electricitate.Parcul fotovoltaic este format din 334 de panouri solare, care vor produce energie verde pentru clădirile publi
Numărul solicitărilor către Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească este în creștere. În perioada 12–18 ianuarie, ambulanța a intervenit la 16.232 de persoane, inclusiv 2.282 de copii, informează Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească.Potrivit datelor oficiale, 603 apeluri nu au corespuns criteriilor de urgență medico-chirurgicală. După acordarea asist
Președintele SUA, Donald Trump, a „sfătuit” Europa să se concentreze mai degrabă pe războiul din Ucraina și nu pe Groenlanda.Într-un interviu acordat postului NBC News, liderul de la Casa Albă i-a criticat pe liderii UE care se opun eforturilor sale de a putea obține controlul asupra insulei care se află sub autonomia Danemarcei.„Europa ar trebui să se concentreze asupra războiului cu Rusi
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 20 ianuarie sînt:20 ianuarie — a 20-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 345 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:7 20 Soborul Sf. Ioan BotezătorulCe se sărbătorește în lume:
Ziua Sfîntului Ion Botezătorul reprezintă încheierea oficială a sărbătorilor de iarnă deschise pe 19 decembrie de Sfîntul Nicolae.În fiecare an, pe 20 ianuarie, creştinii ortodocşi de stil vechi sărbătoresc Soborul Sfîntului Ioan Botezatorul, zi în care îl cinstesc pe cel care l-a botezat pe Hristos în Iordan.Sărbătoarea de Sfîntul Ion mai este cunoscută și sub numele de "Sînt-Ion", "Înain
Guvernul Danemarcei nu va trimite niciun reprezentant la Forumul Economic Mondial de la Davos, decizie care survine în contextul escaladării unei dispute sensibile cu Statele Unite legată de statutul Groenlandei, potrivit Bloomberg, citată de adevărul.ro.Organizatorii reuniunii au confirmat pentru sursa citată absența delegației de la Copenhaga, subliniind că invitația a fost transmisă, însă p
Pentru astăzi, meteorologii prognozează cer variabil. Temperatura aerului se va menține scăzută, iar pe drumuri se va semnala ghețuș.Pe arii extinse se va forma ceață slabă. Vîntul va sufla slab.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de -1... -3°C.În centru se așteaptă -7...-5°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de -10... -8°C.Noaptea, mercurul termometrelor va co
În anul 2025, Serviciul național unic 112 a gestionat 2.319.730 de apeluri, cu 209.736 mai puține decît în 2024. În medie, operatorii au răspuns zilnic la 6.355 de apeluri.Potrivit datelor oficiale, 754.131 de apeluri au fost clasificate drept non-urgente — o scădere de aproximativ 19,15% față de anul precedent, ceea ce indică o utilizare mai eficientă a numărului de urgență.Distribuția ap
Fericirea nu este un scop și nici o stare în care trebuie să rămîi, ci un efect secundar al vieții, și, probabil, cel mai util lucru pe care îl poți face pentru fericirea ta este să încetezi să-ți impui să fii fericit.Această opinie a fost exprimată pe pagina sa de socializare de către psihologul, antrenorul Marcel Pascal.El a menționat că, în trecut, se părea că fericirea este o sarcină p
Anatolie Dirun: „Sandu a prezentat unul dintre posibilele scenarii de evoluție a situației după încheierea războiului din Ucraina” # Noi.md
Scopul declarației președintei Moldovei, Maia Sandu, privind sprijinul pentru referendumul privind posibila unire cu România ar putea fi prezentarea unuia dintre scenariile posibile de evoluție a situației după semnarea tratatului de pace privind Ucraina și încheierea războiului în această țară, în cazul stabilirii unor concesii teritoriale.Această opinie a fost exprimată de politologul Anatol
Victor Marahovschi: „Discuțiile despre unirea Moldovei cu România sînt o cortină de fum politică” # Noi.md
Discuțiile despre unirea Moldovei cu România sînt o cortină de fum politică, în spatele căreia autoritățile încearcă să-și ascundă propria incompetență și să-și asigure un viitor politic personal.Această opinie a fost exprimată de juristul, secretarul general al partidului Alianța „MOLDOVENII”, Victor Marahovschi, comentînd declarația președintei Moldovei, Maia Sandu, pot
Complexul sanatorial "Moldova" din Odesa: Ce urmează după decizia instanței din Ucraina # Noi.md
Agenția Proprietății Publice (APP) a recepționat oficial decizia definitivă și irevocabilă a Curții Supreme de Justiție a Ucrainei, prin intermediul avocatului contractat de către Republica Moldova pentru apărarea intereselor statului în litigiul ce vizeză complexul sanatorial "Moldova" din Odesa.Acest lucru a fost comunicat de către APP în urma unei solicitări din partea redacției Noi.md.
Un deces și locuințe prăbușite în urma unui seism cu magnitudinea 6 produs în nordul Pakistanului # Noi.md
Un bărbat a murit, iar mai multe locuințe s-au prăbușit în urma unui seism cu magnitudinea 6, produs luni în nordul regiunii Kashmir din nord-vestul Pakistanului, a anunțat Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC).Seismul s-a produs la o adîncime de 35 de kilometri, potrivit EMSC.Mai multe case din lut s-au prăbușit sau au fost avariate în provincia Gilgit-Baltistan (nord), a precizat
Există finanțare pentru restaurarea sculpturilor de pe acoperișul Sălii cu Orgă? Răspunsul Ministerului Culturii # Noi.md
"Pentru anul 2026, lucrările de restaurare la Sala cu Orgă privind sculpturile de pe acoperiș nu au, la moment, acoperire financiară". Este răspunsul Ministerului Culturii la solicitarea Noi.md. În aprilie anul trecut, Ministerul Culturii ne informa că proiectul de restaurare a Sălii cu Orgă este structurat în trei etape:Etapa I – Finalizată (2018): Lucrări de exterior și reparații la demi
