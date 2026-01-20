Schimb de acuzații în CMC: Bugetul municipal pentru anul 2026 riscă să nu fie votat
Moldova1, 20 ianuarie 2026 15:10
Bugetul municipiului Chișinău pentru anul 2026 riscă să nu fie votat, cel puțin nu în forma propusă de conducerea primăriei. Declarațiile au fost făcute de consilierii municipali din fracțiunile Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și Partidului Socialiștilor (PSRM) la ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) din 20 ianuarie.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 5 minute
15:30
Discuții la Chișinău: R. Moldova și România a putea crea o arie naturală protejată comună # Moldova1
R. Moldova și România discută despre posibilitatea creării unei arii naturale protejate comune. Totodată, cele două state intenționează să-și intensifice colaborarea în domenii precum gestionarea apelor, inventarierea pădurilor sau în cadrul programului de împădurire.
Acum 30 minute
15:10
Bugetul municipiului Chișinău pentru anul 2026 riscă să nu fie votat, cel puțin nu în forma propusă de conducerea primăriei. Declarațiile au fost făcute de consilierii municipali din fracțiunile Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și Partidului Socialiștilor (PSRM) la ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) din 20 ianuarie.
Acum o oră
14:50
Deputații revin la muncă la începutul lunii februarie. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat dispoziția prin care deputații sunt convocați pentru sesiunea de primăvară 2026 începând cu data de 2 februarie.
14:40
Peste 104 milioane de lei au fost rambursate investitorilor care au procurat obligațiuni de stat prin platforma evms.md, marcând finalizarea cu succes a primului ciclu investițional derulat în acest format digital. Potrivit Ministerului Finanțelor, rambursarea integrală a sumelor investite și a dobânzilor aferente confirmă siguranța și eficiența mecanismului de investiții în valori mobiliare de stat.
14:40
Cameră de Comerț Trilaterală: Kievul, Bucureștiul și Chișinău își unesc eforturile pentru reconstrucția Ucrainei # Moldova1
Reconstrucția Ucrainei trebuie pregătită din timp, prin coordonare regională, instituții funcționale și proiecte economice clare, nu amânată pentru perioada de după război. Miza acestui proces este refacerea infrastructurii și a economiei, precum și consolidarea stabilității regionale, atragerea investițiilor și crearea unor mecanisme durabile de cooperare între statele vecine.
Acum 2 ore
14:30
Superliga românească de fotbal: CS Universitatea Craiova a revenit în fotoliul de lider al clasamentului # Moldova1
CS Universitatea Craiova a revenit pe primul loc în clasamentul Superligii românești de fotbal. În ultima partidă a etapei a 22-a, gruparea condusă de portughezul Felipe Coelho a surclasat cu 4:0 în deplasare formația Petrolul Ploiești. Atacantul francezul Steven Nsimba a marcat două goluri în decurs de două minute. Mai întâi a înscris din penalty, după care și din afara careului cu un șut plasat.
14:20
Trei cadavre carbonizate într-o singură zi. Atenție sporită la sobele și aparatele electrice de încălzit! # Moldova1
Trei persoane au ars de vii în locuințele proprii pe parcursul zilei de luni, 19 ianuarie. Potrivit autorităților, incendiile au izbucnit din cauza nerespectării regulilor de siguranță la folosirea sobelor și a aparatelor electrice de încălzit.
14:10
OFICIAL | Cetățenii R. Moldova, majoritari în stânga Nistrului: peste 337 de mii au pașapoarte moldovenești # Moldova1
Cetățenii din localitățile din stânga Nistrului și municipiul Tighina (Bender) care dețin pașapoarte ale R. Moldova sunt mai numeroși decât cei care dețin acte de identitate de uz intern.
Acum 4 ore
13:30
Mai puțină birocrație, mai multe servicii: ce prevede reforma administrației publice locale # Moldova1
Autoritățile desfășoară consultări pentru reforma administrației publice locale. Anunțul a fost făcut marți de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, într-o postare pe rețelele sociale. El a precizat că modul cum va fi realizată această reformă va fi decis în urma consultărilor cu primarii, societatea civilă și cetățenii pe care i-a invitat la dialog. Potrivit lui Alexei Buzu, obiectivul este de a construi primării puternice, localități dezvoltate și servicii mai bune.
13:30
Un bărbat aflat în detenție la Penitenciarul nr. 4 – Cricova este căutat de autorități după ce a evadat prin părăsirea neautorizată a locului de muncă, anunță Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP).
13:20
Liga Campionilor revine în prim-plan! Primele meciuri din 2026 se vor desfășura în această seară # Moldova1
Arsenal Londra este singura echipă care nu a suferit nicio înfrângere, ba chiar n-a pierdut nici un punct în grupă unică din actuala ediție a Ligii Campionilor. Echipa antrenată de spaniolul Mikel Arteta obținut victorii pe linie în primele 6 etape, având și un golaveraj de excepție, 17:1.
13:10
Burse de studii în Polonia pentru tinerii din R. Moldova: Limba poloneză, predată gratuit la Soroca # Moldova1
Zeci de copii și tineri din municipiul Soroca, care își trag rădăcinile din vița polonezilor, frecventează cursuri gratuite de limbă poloneză în cadrul Uniunii Poloneze.
13:10
Liga Campionilor revine în prim-plan! Primele meciuri din acest se vor desfășura în această seară # Moldova1
Arsenal Londra este singura echipă care nu a suferit nicio înfrângere, ba chiar n-a pierdut nici un punct în grupă unică din actuala ediție a Ligii Campionilor. Echipa antrenată de spaniolul Mikel Arteta obținut victorii pe linie în primele 6 etape, având și un golaveraj de excepție, 17:1.
12:50
Donald Trump dorește ca, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, să fie semnat statutul Consiliului Păcii - un organism în care toate deciziile ar depinde de el, iar aderarea ar costa 1 miliard de dolari. Liderii principalelor state europene nu doresc să rezolve problemele păcii alături de dictatori precum Vladimir Putin și Aleksandr Lukașenko, pe care președintele american i-a invitat să facă parte din noua structură, scrie publicația The Moscow Times.
12:50
Calea Ferată, divizată în CFM Marfă și Pasageri și CFM Infrastructură. Vladimir Bolea: „Are un mare viitor pe segmentul economic” # Moldova1
Reforma Întreprinderii de Stat „Calea Ferată a Moldovei” (CFM) ar urma să fie finalizată în prima jumătate a anului 2026 și prevede, între altele, divizarea în societăți separate: infrastructură, pasageri și marfă. Serviciilor de transport al persoanelor și mărfurilor ar urma să fi preluate de un agent economic, iar infrastructura feroviară, una critică pentru stat, va rămâne în gestiunea CFM, care nu va fi privatizată și va putea beneficia de subvenții din bugetul public.
12:40
Aproape 5.5 tone de ceai destinate consumatorilor din R. Moldova au fost reținute la frontieră, după ce analizele de laborator au demonstrat că produsul nu respectă standardele de siguranță alimentară. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a dispus returnarea lotului de ceai către producător.
12:30
Alegeri în Găgăuzia: Începe depunerea documentelor pentru scrutinul din 22 martie. Primii pretendenți la funcția de deputat local # Moldova1
Comisia Electorală de la Comrat începe de miercuri, 21 ianuarie, primirea documentelor pentru înregistrarea grupurilor de inițiativă și a candidaților la alegerile regionale din 22 martie. Perioada de depunere a actelor se va încheia pe 20 februarie. Primii pretendenți la mandatul de ales în Adunarea Populară (AP) și-au anunțat deja intențiile.
12:30
Tenismena româncă Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului. Într-o partidă din prima rundă, Sorana a învins-o pe nemțoaica Eva Lys, scor 3:6, 6:4, 6:3. Sorana a încheiat partida cu 9 ași, a avut mai puține mingi direct câștigătoare, dar a comis și mai puține erori neforțate. De asemenea, Sorana a avut un procentaj mai bun la mingile de break fructificate.
12:10
Fostul șef al DOS, condamnat pentru angajări fictive de la MAI, se află în Ungaria și lansează un avertisment pentru INTERPOL și EUROPOL # Moldova1
Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției Operațiuni Speciale (DOS) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), condamnat, pe 19 ianuarie, la trei ani de închisoare cu executare în dosarul angajării fictive în această structură a lui Dorin Damir, finul lui Vladimir Plahotniuc, confirmă că nu se află în R. Moldova.
12:10
Un militar din Armata Națională s-a rănit cu arma din dotare. Ministrul Apărării a dispus o anchetă # Moldova1
Un militar al Armatei Naționale s-a rănit, în dimineața zilei de marți, 20 ianuarie, cu arma din dotare într-o unitate din garnizoana Florești, unde își efectuează serviciul prin contract, anunță Ministerul Apărării.
11:40
Femeie, șantajată de un deținut cu fotografii intime: I-a cerut 34 de mii de euro și un automobil # Moldova1
Un bărbat de 34 de ani a fost condamnat la 12 ani de închisoare, după ce a primit, timp de șase ani, 34 de mii de euro de la o femeie pe care o șantaja cu poze intime. Ulterior, când a ieșit de la pușcărie, a forțat victima să-i cumpere și un automobil.
Acum 6 ore
11:30
Bărbat din Șoldănești, reținut pentru o mită de 50.000 de euro într-un dosar de trafic de ființe umane # Moldova1
Un bărbat din raionul Șoldănești a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) pentru 72 de ore, fiind suspectat de luare de mită. Potrivit oamenilor legii, acesta ar fi cerut 50.000 de euro pentru a „elibera” un învinuit, cercetat penal într-un dosar de trafic de persoane.
11:30
Director de liceu despre preluarea manualelor din Estonia: „Rezultatele lor la PISA ne arată că putem adopta bune practici fără să reinventăm roata” # Moldova1
Manuale colorate, mai atractive și structurate pe volume sau digitale, elaborate în baza unui nou curriculum, iar pentru unele discipline - bazate pe modele de succes din Uniunea Europeană. Totodată, profesorii vor fi sprijiniți prin instruiri și evaluări obiective, potrivite noilor standarde educaționale, afirmă responsabilii de la Ministerul Educației și Cercetării (MEC), care au lansat „reforma manualelor” începând din 2026. Schimbările anunțate inspiră optimism profesorilor și autorilor de manuale.
11:00
Șase localități din Republica Moldova au primit, în anul 2025, autospeciale pentru intervenții în caz de incendii, menite să sporească siguranța locuitorilor. Autospecialele au fost donate de Voievodatul Wielkopolska din Polonia, cu sprijinul Uniunii Europene și al Solidarity Fund PL în Moldova.
10:40
Guvernul a reluat procesul de compensare a economiilor din perioada sovietică: opt milioane de lei alocați în 2026 # Moldova1
Ministerul Finanțelor a inițiat, pe 19 ianuarie, plata sumelor indexate pentru deponenții Băncii de Economii, care nu și-au putut recupera, după destrămarea Uniunii Sovietice, economiile depuse la bancă. Eligibile sunt persoanele născute până în anul 1991 inclusiv, care au depus cereri de înregistrare până la 31 decembrie 2025, precum și pentru persoanele care nu au ridicat aceste sume în anii precedenți.
10:20
Foști funcționari, cercetați penal pentru predarea infrastructurii petroliere de la aeroport companiei Lukoil: Reacția ex-ministrului Valeriu Lazăr # Moldova1
Foști funcționari de la Ministerul Economiei ar putea fi cercetați penal pentru tranzacția prin care companiei ruse Lukoil i-a fost predată, în 2005, infrastructura petrolieră de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, anunță vicepremierul Vladimir Bolea. Ministrul din acea perioadă, Valeriu Lazăr, susține însă că Ministerul Economiei nu a avut competențe legate de asemenea tranzacții.
10:20
Directorul general al Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, a declarat că este prea devreme pentru a evalua impactul economic al tensiunilor privind Groenlanda, deși ar putea fi un obstacol în calea creșterii, transmite Bloomberg.
10:10
Foști funcționari, cercetați penal pentru predarea infrastructurii petroliere de la aeroport companiei Lukoil: Reacția fostului ministru al Economiei din Guvernul Tarlev # Moldova1
Foști funcționari de la Ministerul Economiei ar putea fi cercetați penal pentru tranzacția prin care companiei ruse Lukoil i-a fost predată, în 2005, infrastructura petrolieră de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, anunță vicepremierul Vladimir Bolea. Ministrul din acea perioadă, Valeriu Lazăr, susține că Ministerul Economiei nu a avut competențe legate de asemenea tranzacții.
10:10
Republica Moldova a importat, începând cu luna aprilie 2024, aproximativ 40 de milioane de metri cubi de gaze naturale lichefiate, livrate prin terminalul Alexandroupolis din Grecia. Informația a fost comunicată de Ministerul Energiei, după vizita de lucru a ministrului Dorin Junghietu în Statele Unite ale Americii, unde au fost discutate situația energetică a țării, securitatea aprovizionării, inclusiv posibilitatea extinderii și dezvoltării Coridorului Vertical de gaze naturale, din Grecia spre Republica Moldova.
Acum 8 ore
09:30
Opinie | Criza declanșată de Trump devine un risc major pentru NATO: „Fără America, UE nu are cum să se apere” # Moldova1
Declarațiile președintelui american Donald Trump despre cumpărarea Groenlandei reprezintă un risc fără precedent pentru stabilitatea relațiilor transatlantice și pot pune în pericol însăși funcționarea NATO, a avertizat istoricul Daniel Citirigă, decanul Facultății de Istorie a Universității din Constanța, România, la Radio Moldova.
08:50
Lovitură cu pumnul asupra unui subofițer de poliție: vinovatul, condamnat la un an de închisoare # Moldova1
Un bărbat de 33 de ani a fost condamnat la un an de închisoare pentru că a agresat un polițist, comunică Procuratura Generală.
08:40
Atac nocturn asupra Kievului: mii de blocuri fără căldură, malul stâng al orașului - fără apă # Moldova1
Capitala Ucrainei a fost din nou ținta unui atac rusesc în noaptea de luni spre marți, 20 ianuarie, fiind lovită cu rachete balistice și drone. Explozii puternice au fost auzite în mai multe cartiere ale orașului, iar consecințele se resimt în special pe malul stâng al Kievului, unde sunt raportate întreruperi de apă, energie electrică și agent termic, scrie UNIAN.
08:40
Congresul Mondial Evreiesc lansează campania „WeRemember” în memoria victimelor Holocaustului # Moldova1
Congresul Mondial Evreiesc a lansat campania internațională „WeRemember” („Ne amintim”) cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a Holocaustului, marcată anual pe 27 ianuarie. Inițiativa are drept scop păstrarea vie a memoriei victimelor Holocaustului și atragerea atenției asupra pericolelor generate de ură, antisemitism și negarea istoriei.
08:00
DECLARAȚIE | O apropiere periculoasă a Rusiei de granițele R. Moldova ar putea determina autoritățile să ceară reunirea cu România # Moldova1
Autoritățile de la Chișinău ar putea pune problema reunirii R. Moldova cu România, după modelul anului 1918, în cazul în care Federația Rusă s-ar apropia periculos de granițele noastre, amenințându-i suveranitatea și integritatea teritorială și punând în pericol viața cetățenilor, afirmă vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe.
07:40
Trump spune că nu mai este obligat să „gândească doar despre pace” și amenință Europa cu tarife pentru a obține Groenlanda # Moldova1
Donald Trump a legat ofensiva sa pentru preluarea controlului asupra Groenlandei de faptul că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace, afirmând că nu mai este obligat să gândească „pur și simplu în termenii păcii”. Declarațiile președintelui SUA reaprind tensiunile cu Europa și riscă să declanșeze un nou război comercial transatlantic, pe fondul amenințărilor cu tarife vamale și al disputelor privind securitatea în Arctica, notează Reuters.
Acum 12 ore
07:30
Apă la robinet pentru locuitorii din Cernița. Satul a scăpat de criza de apă datorită noului apeduct # Moldova1
În satul Cernița, raionul Florești, dacă până acum zece ani oamenii își luau apa din fântâni, astăzi toate gospodăriile au apă direct în case, datorită unui proiect major prin care a fost construit un apeduct. A fost o soluție pentru criza de apă cu care sătenii s-au confruntat în ultimele veri.
07:20
Corespondență Dan Alexe | TikTok și Instagram interzise copiilor: dezbateri în Parlamentul European # Moldova1
Parlamentul European discută marți, 20 ianuarie, în sesiune plenară, „combaterea falsurilor bazate pe inteligență artificială (așa-numitele „deepfake”-uri) și a exploatării sexuale pe platformele de socializare”. În paralel, va fi rediscutată propunerea de armonizare a vârstei minime pentru rețelele de socializare, ideea fiind de a o fixa la 16 ani în întreaga UE, permițând accesul tinerilor cu vârste cuprinse între 13 și 16 ani doar cu acordul părinților, pentru a proteja minorii de riscurile psihologice, cu o interdicție implicită a practicilor care creează dependență.
Acum 24 ore
22:10
Arcul de Triumf, cartea de vizită a Chișinăului, va fi renovat. Nu a fost reparat de aproape 60 de ani # Moldova1
După decenii în care timpul a fisurat maiestuosul Arc de Trimf din centrul Chișinăului, autoritățile anunță un amplu proiect de restaurare, în valoare de cinci milioane de lei. Monumentul istoric a rezistat celui de-al Doilea Război Mondial și i-a adunat în jurul său pe moldoveni în timpul celor mai importante evenimente naționale, dar în ultimii ani a degradat vizibil.
22:00
Arcul de Triumf, carte de vizită a orașului Chișinău, va fi renovat. Nu a fost reabilitat capital de aproape 60 de ani # Moldova1
După decenii în care timpul a fisurat maiestuosul Arc de Trimf din centrul Chișinăului, autoritățile anunță un amplu proiect de restaurare, în valoare de cinci milioane de lei. Monumentul istoric a rezistat celui de-Al Doilea Război Mondial și i-a adunat în jurul lui pe moldoveni în timpul celor mai importante evenimente naționale, dar în ultimii ani s-a degradat vizibil. Acum, autoritățile au misiunea de a identifica o companie care să repare ce a distrus trecerea timpului, fără a dăuna mai mult. Specialiștii atrag atenția că intervențiile trebuie făcute corect, pentru a stopa degradarea monumentului istoric.
21:50
Energie de la soare și economii semnificative. În câteva săptămâni, în satul Sireți din raionul Strășeni va fi dat în exploatare un parc fotovoltaic cu o capacitate de 200 de kilowati. Acesta va acoperi necesarul de curent pentru instituțiile publice și pentru sistemul de iluminat stradal. Astfel, autoritățile vor economisi anual sute de mii de lei, fonduri ce vor fi investite în alte proiecte importante pentru comunitate.
21:20
Gerul de afară aduce cu el mai multe provocări pentru șoferi. Pentru ca drumul să rămână sigur, automobiliștii trebuie să urmeze câțiva pași simpli, dar esențiali: să-și echipeze corect mașina pentru iarnă și să fie mai prudenți la volan. În acest sens, instructorii auto vin cu recomandări care pot face diferența între o călătorie liniștită și incidente nedorite.
21:00
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, va demisiona, a declarat el luni, 19 ianuarie, într-un discurs, alimentând speculațiile larg răspândite potrivit cărora își va înființa propriul partid politic, după ce ultimul guvern a demisionat luna trecută, relatează Reuters.
20:10
Tradiție de Bobotează| Preoții au mers pe la casele oamenilor pentru a vesti Botezul lui Iisus # Moldova1
Pe un ger năprasnic, ca de Bobotează, preoții au mers din casă în casă pentru a vesti Botezul lui Iisus și pentru a sfinți cu agheasmă. Este o tradiție care se păstrează în special în localitățile rurale. Se crede că apa sfântă aduce în gospodăriile oamenilor liniște și belșug.
20:00
Juventus Torino va trebui să-i plătească lui Cristiano Ronaldo aproape 10 milioane de euro # Moldova1
Starul portughez Cristiano Ronaldo a ieșit învingător dintr-o dispută juridică de durată cu Juventus Torino, în care miza financiară s-a ridicat la aproape 10 milioane de euro. Tribunalul din Torino a respins recursul depus de clubul italian și a confirmat sentința care obliga pe Juventus să-i plătească atacantului lusitan suma 9 milioane și 800 de mii de euro, reprezentând salarii restante din perioada pandemiei de Coronavirus.
19:30
Republica Moldova nu va mai fi membră a Comunității Statelor Independente (CSI). Denunțarea acordurilor care stau la baza aflării în CSI este deja în proces de avizare, a declarat viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, la emisiunea „La 360 de grade”, de la Radio Moldova.
19:00
INTERVIU | Ion Munteanu: R. Moldova își propune să atingă o autonomie energetică de 80 la sută până în anul 2050 # Moldova1
Sursele regenerabile de energie vor deveni pilonul central în arhitectura sistemului energetic al Republicii Moldova, iar în trei decenii țara ar putea ajunge la un nivel de autonomie energetică de 80 la sută. Declarațiile aparțin directorului Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED), Ion Munteanu, și au fost făcute în cadrul unui interviu oferit pentru Moldova 1. Oficialul subliniază că, pe lângă investițiile în panouri fotovoltaice și energie eoliană, eficiența energetică a clădirilor rămâne o măsură rentabilă pe termen lung.
18:30
Serviciul Federal de Supraveghere în domeniul comunicațiilor, tehnologiilor informaționale și mass-media din Rusia (Roskomnadzor) intenționează să dezvolte și să lanseze, în 2026, un sistem de filtrare a internetului bazat pe învățare automată. Intenția a fost anunțată, la sfârșitul anului trecut, în planul de transformare digitală a instituției, prezentat Comisiei guvernamentale pentru dezvoltare digitală, document obținut de Forbes.
18:30
Super-star-ul tenisului mondial, sârbul Novak Djokovic, s-a calificat în turul 2 la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului. Cel alintat „Nole" l-a învins pe spaniolul Pedro Martinez, scor 6:3, 6:2, 6:2. Ajuns la cea de-a 21-a sa participare la Melbourne, Djokovic rămâne printre marii favoriți ai competiției, chiar dacă pornește în urma campionului en-titre, italianul Jannik Sinner, și a actualului lider mondial, spaniolul Carlos Alcaraz.
18:20
„Direcția nr. 5” | Damir, reținut după ce a fost condamnat la închisoare: Unul dintre condamnați nu se află în R. Moldova # Moldova1
Alexandru Pînzari, fost șef al Inspectoratului General al Poliției, Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției nr. 5 a Inspectoratului Național de Investigații (INI), desființate în 2019, și Dorin Damir, președintele Fighting & Entertainment Association (FEA), au fost condamnați la câte trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI).
18:20
Mihai Popșoi: MAE discută cu partea americană pentru a clarifica motivele includerii R. Moldova printre statele cu vizele de imigrare suspendate # Moldova1
Suspendarea vizelor de imigrare în Statele Unite ale Americii (SUA) pentru moldoveni afectează un număr foarte mic de persoane, afirmă vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe. Potrivit oficialului, în ultimul an, numărul acestor vize a fost de ordinul zecilor, iar procesul era deja în scădere semnificativă după ce președintele american Donald Trump a început înăsprirea politicii migraționale.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.