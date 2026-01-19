/VIDEO/ Președintele Albaniei a venit cu o rugăminte la Chișinău: Ce i-a cerut Maiei Sandu

TV8, 19 ianuarie 2026 14:10

/VIDEO/ Președintele Albaniei a venit cu o rugăminte la Chișinău: Ce i-a cerut Maiei Sandu

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 30 minute
14:10
/VIDEO/ Președintele Albaniei a venit cu o rugăminte la Chișinău: Ce i-a cerut Maiei Sandu TV8
Acum o oră
13:50
/VIDEO/ Licitație de milioane pentru reabilitarea râului Bîc: Când s-ar putea da start lucrărilor TV8
Acum 2 ore
13:20
„Nu mă mai simt obligat să mă gândesc doar la pace”: Scrisoarea primită de premierul Norvegiei de la Donald Trump TV8
13:00
Eximbank anunță numirea lui Marco Trevisan în funcția de Director General, Președinte al Comitetului de Management /P/ TV8
12:50
Incendii fatale în ajun de Bobotează: Două persoane și-au pierdut viața la Călărași și Cahul TV8
Acum 4 ore
12:20
Eximbank îl numește pe Marco Trevisan Director General, Președinte al Comitetului de Management /P/ TV8
12:20
Prima vizită în peste 20 de ani. Președintele Albaniei, primit la Chișinău de Maia Sandu: „Suntem 2 țări unite de același viitor” TV8
11:50
Vești bune pentru chișinăuieni: Arcul de Triumf ar urma să fie reparat în 2026 TV8
11:30
„Numărul bolilor infecțioase scade”: Care este situația epidemiologică în Chișinău TV8
11:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1426: Pericol pentru Moldova și negocieri în SUA. Kievul avertizează despre un plan periculos al Rusiei TV8
11:00
Vama – între securitate, contrabandă și corupție. Șeful Serviciului Vamal, Radu ... TV8
10:50
Închisoare pentru un pumn: Un bărbat ar fi lovit un polițist de Ziua Îndrăgostiților TV8
Acum 6 ore
10:20
Tragedia feroviară din Spania: La moment, nu există moldoveni răniți sau decedați. Mesajul Maiei Sandu TV8
09:50
/VIDEO/ Cum răspunde Radu Vrabie acuzațiilor de corupție la vamă: „Este un dans în doi” TV8
09:30
Blue Monday, cea mai deprimantă zi a anului: Sfaturi și recomandări pentru a combate stările neplăcute pe 19 ianuarie TV8
09:10
Finală nebună la Cupa Africii pe Națiuni: Penalty ratat în prelungiri de Maroc și boicotul Senegalului TV8
08:40
Sărbătoare pe 19 ianuarie 2026: Creștinii ortodocși sărbătoresc Boboteaza. Ce nu trebuie să faci astăzi TV8
Acum 8 ore
08:10
/VIDEO/ Tragedie în Spania: Cel puțin 24 de morți după un grav accident feroviar TV8
07:40
Horoscop 19 ianuarie 2026 de la ChatGPT: Racii se încred în intuiție, Fecioarele își reîncarcă bateriile, iar Peștii visează TV8
07:10
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 19 ianuarie 2026: Nu scăpăm de friguri. Temperaturile ce vor fi înregistrate TV8
Acum 12 ore
02:10
Vama – între securitate, contrabandă și corupție. Șeful Serviciului Vamal, Radu ... TV8
Acum 24 ore
00:20
/VIDEO/ Alertă la Aeroportul Chișinău: Toate persoanele au fost evacuate după declanșarea unei alarme TV8
18 ianuarie 2026
22:20
/VIDEO/ Bătaie în plină zi pe o stradă din Capitală: Momentul în care mai multe persoane dau bir cu fugiții TV8
21:50
/VIDEO/ Lansare de carte fără cărți: Șeful Vămii explică situația volumelor lui Dan Dungaciu „blocate” la vamă: „Caz amuzant” TV8
21:30
Coaliția militară condusă de SUA s-a retras integral din Irak: Cu excepția unei regiuni TV8
21:00
/VIDEO/ Contrabanda cu arme, descoperită la vama Albița, ar fi început în 2023. Radu Vrabie: „A însemnat o lecție pentru noi” TV8
20:40
Un miliard de dolari pentru un loc permanent: Donald Trump invită țările în „Consiliul pentru Pace” TV8
20:10
/VIDEO/ Dezvăluire în premieră la TV8: Radu Vrabie a refuzat anterior șefia Serviciului Vamal. De ce s-a răzgândit TV8
20:00
Vama – între securitate, contrabandă și corupție. Șeful Serviciului Vamal, Radu ... TV8
20:00
/LIVE/ Șeful Serviciului Vamal, Radu Vrabie - invitat la Cutia Neagră PLUS. De la 19:45, la TV8 TV8
19:30
/VIDEO/ Mesele copiilor, mai scumpe în școli și grădinițe: Explicația autorităților și reacția părinților TV8
19:00
Test de sinceritate și sinucigaș politic: Prețul „DA”-ului spus de Maia Sandu pentru unirea cu România TV8
18:00
/FOTO/ Clipe de spaimă pentru mai mulți pasageri: Două troleibuze s-au lovit pe viaductul de la Botanica TV8
17:30
/VIDEO/ Moldova, fruntașă la consumul de alcool: Totul pornește de la percepția că „un pahar nu strică” TV8
17:00
/VIDEO/ Misiune încheiată pentru pomii de Crăciun: Unde pot fi lăsați pentru reciclare TV8
16:10
/VIDEO/ Riscuri de noi proteste în Moldova, după avertismentul de călătorie al Rusiei? Carp: „Se încearcă radicalizarea maselor” TV8
15:50
/VIDEO/ Condiții grele de muncă la CFM: „Nici mănuși nu ni s-o dat” TV8
15:10
Pentru prima dată în istorie: Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume TV8
14:50
Accident violent în România: Un microbuz plin cu moldoveni s-a răsturnat TV8
Ieri
14:20
Intervenție salvatoare pentru o lebădă înghețată: A primit o nouă șansă la viață datorită polițiștilor de frontieră și cetățenilor TV8
13:50
/VIDEO/ Gerul i-a speriat pe credincioși: Rânduri mai mici după agheasmă în scuarul Catedralei, în Ajunul Bobotezei TV8
13:20
„Regele umorului moldovenesc” își sărbătorește ziua de naștere: Mesajul transmis de una din fiicele lui Gheorghe Urschi TV8
13:10
A tras o sperietură soră cu moartea: Un bărbat din România a descoperit o dronă militară în curtea casei TV8
12:50
/PROMO/ Șeful Serviciului Vamal, Radu Vrabie - invitat la Cutia Neagră PLUS. De la 19:45, la TV8 TV8
12:40
/VIDEO/ Akord rămâne fără Eduard Malareu: „Nu este vorba despre ceartă” TV8
12:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1425: Dronă în România, pericol nuclear și bilanț sumbru. Omul lui Putin: „Nu-l provoca pe Daddy” TV8
11:50
„Au două sănii trase de câini”: Trump taxează țările care susțin Groenlanda, iar ambasadorii UE se reunesc de urgență TV8
11:20
/VIDEO/ „Satul hobbiților” din Moldova: Cum a ajuns localitatea Rogojeni subiect internațional de știri TV8
11:06
Alertă în România: Rusia a țintit infrastructura energetică din Odesa și porturile de la Dunăre TV8
10:40
Sărbătoare pe 18 ianuarie 2026: Creștinii ortodocși sărbătoresc Ajunul Bobotezei. Tradiții și superstiții TV8
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.