/VIDEO/ Președintele Albaniei a venit cu o rugăminte la Chișinău: Ce i-a cerut Maiei Sandu
TV8, 19 ianuarie 2026 14:10
/VIDEO/ Președintele Albaniei a venit cu o rugăminte la Chișinău: Ce i-a cerut Maiei Sandu
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
14:10
Acum o oră
13:50
Acum 2 ore
13:20
13:00
12:50
Acum 4 ore
12:20
12:20
11:20
Acum 6 ore
10:20
09:30
09:10
08:40
Acum 8 ore
07:40
07:10
Acum 12 ore
Acum 24 ore
00:20
18 ianuarie 2026
22:20
21:50
21:00
20:40
20:10
20:00
19:30
19:00
18:00
17:30
16:10
15:10
Ieri
14:20
13:50
13:20
13:10
12:50
12:10
11:50
11:20
11:06
10:40
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.