Reforma administrativ-teritorială tot mai aproape – CALM propune lichidarea raioanelor și crearea municipalităților
Politik, 19 ianuarie 2026 12:30
Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) propune desființarea raioanelor și transformarea centrelor raionale în municipalități, pentru a crea un sistem de guvernare locală mai modern și funcțional. Potrivit directorului executiv al CALM, Viorel Furdui, „cartierele au supraviețuit” perioadei sovietice și nu mai corespund principiilor contemporane de descentralizare și autonomie. ”Cartierele au fost create în perioada ... Reforma administrativ-teritorială tot mai aproape – CALM propune lichidarea raioanelor și crearea municipalităților The post Reforma administrativ-teritorială tot mai aproape – CALM propune lichidarea raioanelor și crearea municipalităților appeared first on Politik.
• • •
Șeful Serviciul Vamal, Radu Vrabie, a declarat că nicio persoană din cadrul Serviciului Vamal nu a fost suspendată din funcție în legătură cu dosarul de contrabandă de armament descoperit la Vama Leușeni. Precizarea a fost făcută în cadrul emisiunii Cutia Neagră de la TV8. Întrebat direct dacă există angajați ai Serviciului Vamal suspendați în urma ... Contrabanda de armament de la Leușeni, fără suspendări – Declarația șefului Vămii The post Contrabanda de armament de la Leușeni, fără suspendări – Declarația șefului Vămii appeared first on Politik.
Deputații PSRM critică lichidarea Universității din Cahul: „O lovitură pentru educația din sudul țării” # Politik
Deputații fracțiunii socialiștilor, Vladimir Odnostalco și Alla Ursu-Antoci, au susținut astăzi un briefing în Parlament, în cadrul căruia au exprimat protestul PSRM față de lichidarea instituțiilor de învățământ, inclusiv a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, precum și față de introducerea în legislație a unor norme discriminatorii. Alla Ursu-Antoci a declarat că sistemul de educație ... Deputații PSRM critică lichidarea Universității din Cahul: „O lovitură pentru educația din sudul țării” The post Deputații PSRM critică lichidarea Universității din Cahul: „O lovitură pentru educația din sudul țării” appeared first on Politik.
Reforma administrativ-teritorială tot mai aproape – CALM propune lichidarea raioanelor și crearea municipalităților # Politik
La Davos începe cea de-a 56-a ediție a Forumului Economic Mondial întru-un context economic turbulent și tensiuni fără precedent în relațiile internaționale # Politik
Luni, 19 ianuarie 2026, debutează cea de-a 56-a ediție a Forumul Economic Mondial de la Davos, într-un context marcat de instabilitate geopolitică profundă și tensiuni fără precedent în relațiile internaționale. Mulți lideri europeni consideră actualul moment drept cel mai dificil pentru continent de la încheierea Războiului Rece, fiind puse sub semnul întrebării relația cu Statele ... La Davos începe cea de-a 56-a ediție a Forumului Economic Mondial întru-un context economic turbulent și tensiuni fără precedent în relațiile internaționale The post La Davos începe cea de-a 56-a ediție a Forumului Economic Mondial întru-un context economic turbulent și tensiuni fără precedent în relațiile internaționale appeared first on Politik.
Creștinii ortodocși de stil vechi marchează astăzi Botezul Domnului, cunoscut în popor drept Boboteaza, una dintre cele mai importante sărbători religioase ale iernii. Odată cu această zi și cu prăznuirea Sfântului Ioan Botezătorul, se încheie ciclul tradițional al sărbătorilor de iarnă. Boboteaza amintește de botezul Mântuitorului Iisus Hristos în apele Iordanului de către Ioan Botezătorul, ... Creștinii ortodocși de rit vechi marchează astăzi Boboteaza The post Creștinii ortodocși de rit vechi marchează astăzi Boboteaza appeared first on Politik.
Piața imobiliară din Chișinău în cădere liberă – Vânzările de apartamente au scăzut drastic # Politik
În trimestrul patru al anului 2025, în Chișinău au fost vândute doar 999 de apartamente, față de 4.647 în aceeași perioadă a anului precedent, potrivit datelor furnizate de Agenția Servicii Publice Cadastru. Practic, volumul tranzacțiilor s-a redus cu aproximativ 78,5%, ceea ce înseamnă că aproape patru din cinci cumpărători au dispărut de pe piață într-un ... Piața imobiliară din Chișinău în cădere liberă – Vânzările de apartamente au scăzut drastic The post Piața imobiliară din Chișinău în cădere liberă – Vânzările de apartamente au scăzut drastic appeared first on Politik.
Eliminarea roamingului cu UE aduce scumpiri la abonamentele mobile din Moldova – Ce decizii au luat operatorii # Politik
La scurt timp după eliminarea tarifelor de roaming între Republica Moldova și Uniunea Europeană, operatorii de telefonie mobilă au anunțat majorări de preț la abonamente. În prezent, un abonament lunar costă, în medie, aproximativ 170 de lei. Operatorii susțin însă că scumpirile nu sunt determinate exclusiv de introducerea roamingului la tarife naționale, iar autoritățile afirmă ... Eliminarea roamingului cu UE aduce scumpiri la abonamentele mobile din Moldova – Ce decizii au luat operatorii The post Eliminarea roamingului cu UE aduce scumpiri la abonamentele mobile din Moldova – Ce decizii au luat operatorii appeared first on Politik.
Statul se împrumută de la cetățeni ca să se crediteze mai puțin de la bănci – În cinci zile peste 90 de milioane de lei # Politik
În primele cinci zile ale perioadei de subscriere a valorilor mobiliare de stat, desfășurate în intervalul 12–21 ianuarie 2026, investițiile realizate prin platforma eVMS.md au atins un volum total de 90,5 milioane de lei. Potrivit datelor oficiale, în acest interval au fost efectuate 705 tranzacții, realizate de 589 de investitori, evoluție care confirmă interesul constant ... Statul se împrumută de la cetățeni ca să se crediteze mai puțin de la bănci – În cinci zile peste 90 de milioane de lei The post Statul se împrumută de la cetățeni ca să se crediteze mai puțin de la bănci – În cinci zile peste 90 de milioane de lei appeared first on Politik.
Nu avem un acord cu FMI, dar vrem să accedem pe piața eurobondurilor – Ce spune ministrul Gavriliță # Politik
Republica Moldova ar putea ajunge, pentru prima dată în istoria sa, la un acord cu Fondul Monetar Internațional care să nu prevadă finanțare directă, ci să fie axat pe evaluarea reformelor și consolidarea credibilității statului. Declarațiile au fost făcute de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul emisiunii Exclusiv TV, notează bani.md Potrivit ministrului, tradițional, relația ... Nu avem un acord cu FMI, dar vrem să accedem pe piața eurobondurilor – Ce spune ministrul Gavriliță The post Nu avem un acord cu FMI, dar vrem să accedem pe piața eurobondurilor – Ce spune ministrul Gavriliță appeared first on Politik.
Statul vrea să se dezică de compensațiile la căldură și analizează reducerea impozitului pe salariu # Politik
De aproape trei ani, iarna a devenit în Republica Moldova mai mult decât un anotimp. Ea funcționează ca un test anual de rezistență economică, politică și socială. Criza energetică declanșată în 2022 a obligat statul să-și asume un rol neobișnuit: acela de tampon între piețele internaționale ale gazelor și veniturile reale ale populației. Compensațiile au ... Statul vrea să se dezică de compensațiile la căldură și analizează reducerea impozitului pe salariu The post Statul vrea să se dezică de compensațiile la căldură și analizează reducerea impozitului pe salariu appeared first on Politik.
Mii de manifestanţi s-au adunat sâmbătă, 17 ianuarie 2026, la Copenhaga, în Danemarca, pentru a denunţa ambiţiile teritoriale ale lui Donald Trump, care continuă să-şi afişeze intenţia de a prelua Groenlanda, relatează AFP și News.ro. Manifestanţi au purtat steaguri groenlandeze şi daneze. Ei au format o maree rouşu-albă, culorile steagurilor, în Piaţa Primăriei, sub un ... Copenhaga în stradă – Mii de oameni au contestat intențiile lui Trump asupra Groenlandei The post Copenhaga în stradă – Mii de oameni au contestat intențiile lui Trump asupra Groenlandei appeared first on Politik.
O nouă dronă rusească depistată pe teritoriul Republicii Moldova – Reacția MAE de la Chișinău # Politik
O dronă de proviniență rusească a fost depistată la intrarea în satul Nucăreni din raionul Telenești. Drona, cu lungimea de aproximativ 2,5 metri, a fost depistatǎ sâmbǎtǎ dimineața 17 ianuarie 2026, de un vânător care a sunat la 112.Experții secției tehnico-explozivă a Poliției au examinat aparatul de zbor gǎsit pe malul unui iaz S-a stabilit ... O nouă dronă rusească depistată pe teritoriul Republicii Moldova – Reacția MAE de la Chișinău The post O nouă dronă rusească depistată pe teritoriul Republicii Moldova – Reacția MAE de la Chișinău appeared first on Politik.
Ucraina intensifică importurile de energie electrică – Moldelectrica avertizează asupra presiunilor din sistemul energetic # Politik
În contextul declarării stării de urgență în sectorul energetic din Ucraina, Întreprinderea de Stat Moldelectrica informează că, în prezent, nu sunt prevăzute sistări sau limitări ale transportului energiei electrice către consumatorii finali din Republica Moldova. Potrivit instituției, Sistemul Electroenergetic Național funcționează în parametri normali și este monitorizat permanent, iar fluxurile de energie electrică sunt gestionate ... Ucraina intensifică importurile de energie electrică – Moldelectrica avertizează asupra presiunilor din sistemul energetic The post Ucraina intensifică importurile de energie electrică – Moldelectrica avertizează asupra presiunilor din sistemul energetic appeared first on Politik.
Începe Australian Open, primul Grand Slam al anului – Cine sunt principalii favoriți al turneului de la antipozi # Politik
Australian Open 2026 înceape duminică la Melburne , iar azi noapte au avut loc tragerile la sorți, atât pentru tabloul masculin, cât și pentru cel feminin. Novak Djokovic, Jannik Sinner și Carlos Alcaraz sunt de fiecare dată marii favoriți la cucerirea titlului, iar la fete favoritele sunt Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff sau Madison ... Începe Australian Open, primul Grand Slam al anului – Cine sunt principalii favoriți al turneului de la antipozi The post Începe Australian Open, primul Grand Slam al anului – Cine sunt principalii favoriți al turneului de la antipozi appeared first on Politik.
Fostul premier al Ucrainei, Iulia Timoşenko, eliberată pe cauţiune de Înalta Curte Anticorupție contra unei sume de 33 de milioane de grivne # Politik
Înalta Curte Anticorupție din Ucraina a ordonat Iuliei Timoșenko, lidera partidului politic Batkivșcina, să plătească o cauțiune de 33.280.000 grivne, notează unian.net Totodată, instanța i-a ordonat liderului Batkivșcina să predea pașapoartele străine, să se prezinte în instanță sau la Biroul Național Anticorupție ori de câte ori este chemat, să nu părăsească Kievul și regiunea fără ... Fostul premier al Ucrainei, Iulia Timoşenko, eliberată pe cauţiune de Înalta Curte Anticorupție contra unei sume de 33 de milioane de grivne The post Fostul premier al Ucrainei, Iulia Timoşenko, eliberată pe cauţiune de Înalta Curte Anticorupție contra unei sume de 33 de milioane de grivne appeared first on Politik.
Fiecare elev din Republica Moldova trebuie să aibă minimum două note pe semestru și nu poate fi lăsat repetent. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a ajustat Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învățării, eliminând complet situațiile în care un elev nu este promovat în clasa următoare. Potrivit noilor prevederi, profesorii vor avea mai multă autonomie în stabilirea ... Noi reguli în educație – Ministerul elimină repetenția din sistemul de evaluare The post Noi reguli în educație – Ministerul elimină repetenția din sistemul de evaluare appeared first on Politik.
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a transmis o reacție la alerta de călătorie emisă de Federația Rusă, precizând că Republica Moldova este o țară sigură pentru vizitatori și că nu există riscuri de securitate care să justifice astfel de avertizări. „Republica Moldova este o țară sigură pentru vizitatori. Nu există riscuri de securitate care ... MAE contrazice Moscova – Moldova, stat sigur pentru cetățeni străini The post MAE contrazice Moscova – Moldova, stat sigur pentru cetățeni străini appeared first on Politik.
Lukoil-Moldova, lovită dur – Amendă de 5% din cifra de afaceri pentru refuzul de a ceda statului complexul petrolier al Aeroportului # Politik
Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a decis, în ședința din 16 ianuarie, aplicarea unei amenzi SRL Lukoil-Moldova în mărime de 5% din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 5 milioane de lei, pentru nerespectarea unei decizii anterioare a Consiliului. Totodată, companiei i-a fost acordat un termen de cinci zile ... Lukoil-Moldova, lovită dur – Amendă de 5% din cifra de afaceri pentru refuzul de a ceda statului complexul petrolier al Aeroportului The post Lukoil-Moldova, lovită dur – Amendă de 5% din cifra de afaceri pentru refuzul de a ceda statului complexul petrolier al Aeroportului appeared first on Politik.
Emisarul special pentru afaceri europene și parteneriate strategice, Nicu Popescu, fost ministru al Afacerilor Externe, a fost distins cu rangul diplomatic de ambasador. Decretul în acest sens a fost semnat de președintele Maia Sandu vineri, 16 ianuarie. Potrivit documentului, rangul de ambasador a fost acordat și altor șapte persoane, printre care doi dintre cei patru ... Emisarul special pentru afaceri europene, Nicu Popescu, s-a ales cu rang de ambasador The post Emisarul special pentru afaceri europene, Nicu Popescu, s-a ales cu rang de ambasador appeared first on Politik.
Gerul din Europa scumpește gazele – ANRE ar putea amâna ajustarea tarifului – Regulatorul nu a recepționat nicio solicitare din partea SA Energocom # Politik
Prețul gazelor naturale pe piețele europene a continuat să crească în ultimele zile, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimele aproape șase luni, pe fondul vremii neobișnuit de reci din mai multe regiuni ale Europei și al unor riscuri sporite privind aprovizionarea, transmite DPA. Pe parcursul săptămânii de tranzacționare, cotațiile gazelor au crescut cu ... Gerul din Europa scumpește gazele – ANRE ar putea amâna ajustarea tarifului – Regulatorul nu a recepționat nicio solicitare din partea SA Energocom The post Gerul din Europa scumpește gazele – ANRE ar putea amâna ajustarea tarifului – Regulatorul nu a recepționat nicio solicitare din partea SA Energocom appeared first on Politik.
Agenția Proprietății Publice a publicat „Raportul privind valoarea de bilanț a patrimoniului întreprinderilor de stat, la situația din 1 ianuarie 2025. Datele agregate pentru 161 de întreprinderi de stat indică un portofoliu cu 23,10 miliarde lei capital propriu, 12,03 miliarde lei imobilizări corporale și mijloace fixe și 1,72 miliarde lei valoarea terenurilor aflate în folosință. ... Statul are miliarde în active, însă profitul vine aproape exclusiv de la Aeroport The post Statul are miliarde în active, însă profitul vine aproape exclusiv de la Aeroport appeared first on Politik.
Mișcarea Alternativa Națională cere Guvernului măsuri urgente pentru susținerea agriculturii și achitarea restanțelor față de fermieri # Politik
Mișcarea Alternativa Națională (MAN),condusă de Ion Ceban, solicită Guvernului să ia măsuri urgente pentru susținerea agriculturii și să prevină formarea restanțelor față de fermieri. De asemenea, formațiunea cere creșterea fondului de subvenționare cel puțin la nivelul anului trecut, ajustarea modului de acordare a subvențiilor pe baza unor analize profesionale ale situației reale, protejarea pieței interne ... Mișcarea Alternativa Națională cere Guvernului măsuri urgente pentru susținerea agriculturii și achitarea restanțelor față de fermieri The post Mișcarea Alternativa Națională cere Guvernului măsuri urgente pentru susținerea agriculturii și achitarea restanțelor față de fermieri appeared first on Politik.
Presa internațională – Bruxelles-ul planifică „primirea timpurie” a Ucrainei în UE, pentru cedarea unor teritorii Rusiei # Politik
Comisia Europeană pregătește un plan de „primire timpurie” a Ucrainei în UE, oferit la schimb președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru a fi de acord cu cedarea unor teritorii ucrainene către Rusia, ca parte a unui eventual acord de pace dezvăluie Financial Times, transmite Mediafax. Ucraina nu ar avea drepturi depline ca orice alt stat membru ... Presa internațională – Bruxelles-ul planifică „primirea timpurie” a Ucrainei în UE, pentru cedarea unor teritorii Rusiei The post Presa internațională – Bruxelles-ul planifică „primirea timpurie” a Ucrainei în UE, pentru cedarea unor teritorii Rusiei appeared first on Politik.
În următoarea sesiune parlamentară, care începe la 1 februarie, Partidul „Democrația Acasă” va depune un proiect de lege privind organizarea unui referendum pentru unirea Republicii Moldova cu România. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Vasile Costiuc, într-o emisiune la TV8. Costiuc a declarat că inițiativa vine în contextul declarațiilor publice făcute de președinta Maia ... Costiuc ridică miza – Referendum pentru Unirea cu România, pe masa Parlamentului The post Costiuc ridică miza – Referendum pentru Unirea cu România, pe masa Parlamentului appeared first on Politik.
Guvernul a premiat personalitățile din domeniul culturii în cardul unei Gale de Ziua Culturii Naționale # Politik
Persoane din domeniul culturii, care s-au remarcat pe parcursul anului trecut, au fost premiate pe 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale. Premiile pentru realizări remarcabile și contribuții de durată la dezvoltarea culturii naționale au fost înmânate de președinta Maia Sandu și ministrul Culturii, Cristian Jardan, în cadrul unei gale organizate la Palatul Republicii, notează moldova1.md ... Guvernul a premiat personalitățile din domeniul culturii în cardul unei Gale de Ziua Culturii Naționale The post Guvernul a premiat personalitățile din domeniul culturii în cardul unei Gale de Ziua Culturii Naționale appeared first on Politik.
Ucraina declară urgență energetică – Moldelectrica exclude restricții în transportul energiei # Politik
În contextul declarării stării de urgență în sectorul energetic din Ucraina, transportul energiei electrice către consumatorii finali din Republica Moldova nu este afectat, anunță Moldelectrica. Sistemul Electroenergetic Național funcționează în parametri normali și este monitorizat permanent, iar fluxurile de energie sunt gestionate conform procedurilor operaționale și mecanismelor de securitate energetică existente. Instituția precizează că menține ... Ucraina declară urgență energetică – Moldelectrica exclude restricții în transportul energiei The post Ucraina declară urgență energetică – Moldelectrica exclude restricții în transportul energiei appeared first on Politik.
USMF pune punct suspiciunilor – Diplomele medicilor, cercetați în România, confirmate ca fiind valide # Politik
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF) afirmă că diplomele eliberate medicilor cercetați penal în România sunt valide din punct de vedere juridic și au fost acordate conform legislației în vigoare. Anunțul vine după o anchetă internă privind diplomele de rezidențiat emise în ultimii cinci ani. Potrivit USMF, Comisia care a realizat ... USMF pune punct suspiciunilor – Diplomele medicilor, cercetați în România, confirmate ca fiind valide The post USMF pune punct suspiciunilor – Diplomele medicilor, cercetați în România, confirmate ca fiind valide appeared first on Politik.
Gazele s-ar putea ieftini din februarie – ANRE spune că totul depinde de mărimea devierilor financiare # Politik
Tariful la gazele naturale ar urma să fie redus la începutul lunii februarie, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va finaliza analiza solicitării înaintate de Energocom privind revizuirea tarifelor. Anunțul a fost făcut de directorul ANRE, Alexei Taran, notează bani.md Potrivit acestuia, structura actuală a tarifului arată că prețul de achiziție al ... Gazele s-ar putea ieftini din februarie – ANRE spune că totul depinde de mărimea devierilor financiare The post Gazele s-ar putea ieftini din februarie – ANRE spune că totul depinde de mărimea devierilor financiare appeared first on Politik.
Instanța a respins cererea lui Platon de a fi audiat ca martor în dosarul lui Plahotniuc – Ce spune procurorul de caz # Politik
Instanța a respins cererea lui Veaceslav Platon de a fi audiat ca martor în dosarul „Frauda bancară”, în care este cercetat fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, transmite IPN. Potrivit magistraților, doar părțile în proces pot solicita administrarea de probe. În cadrul dezbaterilor, atât apărarea, cât și acuzarea au susținut respingerea cererii, solicitând neadmiterea lui Platon ... Instanța a respins cererea lui Platon de a fi audiat ca martor în dosarul lui Plahotniuc – Ce spune procurorul de caz The post Instanța a respins cererea lui Platon de a fi audiat ca martor în dosarul lui Plahotniuc – Ce spune procurorul de caz appeared first on Politik.
Reglementarea criptomonedelor în Moldova – Cadru legal din 2026 și taxă de 12% pe venituri # Politik
Republica Moldova va avea în 2026 un cadru legal complet pentru criptomonede, care va permite deținerea, tranzacționarea și conversia acestora, dar va introduce și reguli stricte de control fiscal și de prevenire a spălării banilor. Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul emisiunii de la TVR Moldova. Potrivit ministrului, un proiect ... Reglementarea criptomonedelor în Moldova – Cadru legal din 2026 și taxă de 12% pe venituri The post Reglementarea criptomonedelor în Moldova – Cadru legal din 2026 și taxă de 12% pe venituri appeared first on Politik.
Statul va taxa suplimentar cu 20 de lei coletele de până la 150 de euro – Ce spune ministrul Gavriliță # Politik
Coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro ar urma să fie supuse achitării TVA și unei taxe fixe suplimentare de minim 20 de lei. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, afirmă că măsura este menită să asigure echitate fiscală și să reducă concurența neloială față de comercianții locali. Declarațiile au fost făcute în cadrul ... Statul va taxa suplimentar cu 20 de lei coletele de până la 150 de euro – Ce spune ministrul Gavriliță The post Statul va taxa suplimentar cu 20 de lei coletele de până la 150 de euro – Ce spune ministrul Gavriliță appeared first on Politik.
Reacția MAE de la Chișinău după ce Statele Unite a suspendat vizele de emigrare pentru moldoveni: „Măsura nu constituie o interdicție generală de călătorie sau de acces în SUA” # Politik
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova (MAE) confirmă decizia autorităților Statelor Unite ale Americii de a suspenda temporar emiterea vizelor de imigrare pentru cetățenii Republicii Moldova. Potrivit MAE, măsura are un caracter strict administrativ și face parte dintr-un proces de reevaluare a criteriilor privind utilizarea asistenței publice („public charge”). Autoritățile subliniază că decizia nu reprezintă ... Reacția MAE de la Chișinău după ce Statele Unite a suspendat vizele de emigrare pentru moldoveni: „Măsura nu constituie o interdicție generală de călătorie sau de acces în SUA” The post Reacția MAE de la Chișinău după ce Statele Unite a suspendat vizele de emigrare pentru moldoveni: „Măsura nu constituie o interdicție generală de călătorie sau de acces în SUA” appeared first on Politik.
Școlile din țară marchează astăzi Ziua Națională a Culturii și aniversarea nașterii lui Mihai Eminescu # Politik
Școlile din Republica Moldova vor desfășura, pe parcursul lunii ianuarie, activități dedicate Zilei Naționale a Culturii și comemorării poetului Mihai Eminescu, la 176 de ani de la naștere. Acțiunile au drept scop promovarea patrimoniului cultural și evidențierea rolului educației în cultivarea valorilor spirituale autentice, prin apropierea elevilor de literatura și cultura națională. Potrivit Planului-cadru pentru ... Școlile din țară marchează astăzi Ziua Națională a Culturii și aniversarea nașterii lui Mihai Eminescu The post Școlile din țară marchează astăzi Ziua Națională a Culturii și aniversarea nașterii lui Mihai Eminescu appeared first on Politik.
Republica Moldova continuă să plătească anual aproximativ un miliard de lei pentru acoperirea datoriilor generate de așa-numitul „furt al miliardului”, iar aceste plăți vor continua până în anul 2041. Declarația a fost făcută de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul emisiunii de la TVR Moldova. Potrivit ministrului, rambursarea acestei datorii este o obligație bugetară fermă ... Jaful bancar continuă să coste – Guvernul achită câte un miliard de lei pe an The post Jaful bancar continuă să coste – Guvernul achită câte un miliard de lei pe an appeared first on Politik.
Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii a anunțat miercuri o suspendare fără termen dat a procesării vizelor de imigrare pentru cetățenii din 75 de țări, printre care se numără și Republica Moldova, potrivit unui document consultat de presa internațională și relatat de agenții precum Reuters. Măsura, care urmează să intre în vigoare de ... Alertă diplomatică – SUA include Moldova pe lista neagră a imigrației The post Alertă diplomatică – SUA include Moldova pe lista neagră a imigrației appeared first on Politik.
Ministerul Apărării construiește o nouă baza militară la Băcioi – Care este valoarea investiției # Politik
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a anunțat că până în prezent din bugetul de stat au fost alocate 500 de milioane de lei pentru construcția bazei militare de la Băcioi. Potrivit oficialului, circa 50% din lucrări au fost deja executate, iar pentru finalizarea proiectului mai sunt necesare aproximativ 290 de milioane de lei. Baza ar putea ... Ministerul Apărării construiește o nouă baza militară la Băcioi – Care este valoarea investiției The post Ministerul Apărării construiește o nouă baza militară la Băcioi – Care este valoarea investiției appeared first on Politik.
Ministerul Finanțelor a lansat consultările publice pentru actualizarea metodologiei de percepere a taxelor locale, o reformă mult așteptată de autoritățile publice locale, care ar urma să le ofere primăriilor mai mult control asupra modului în care sunt stabilite și încasate impozitele pe terenuri și bunuri imobiliare. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a subliniat că inițiativa nu ... Statul pregătește aplicarea unei noi taxe pe locuințe – Ce spune ministrul Gavriliță The post Statul pregătește aplicarea unei noi taxe pe locuințe – Ce spune ministrul Gavriliță appeared first on Politik.
Scandal de corupție la Kiev – Iulia Timoșenko, vizată de o anchetă a Biroului Național Anticorupție – Reacția fostului premier # Politik
Sediile partidului politic al fostului premier ucrainean Iulia Timoșenko au fost percheziționate în cadrul unei anchete privind corupția, potrivit unei surse citate de Kyiv Independent. Biroul Național Anticorupție din Ucraina a raportat pe 13 ianuarie că anchetatorii săi au „demascat” liderul unei fracțiuni parlamentare, care ar fi oferit mită reprezentanților altor partide în schimbul voturilor ... Scandal de corupție la Kiev – Iulia Timoșenko, vizată de o anchetă a Biroului Național Anticorupție – Reacția fostului premier The post Scandal de corupție la Kiev – Iulia Timoșenko, vizată de o anchetă a Biroului Național Anticorupție – Reacția fostului premier appeared first on Politik.
Parlamentul ar putea modifica Codul Educației pentru a-i permite rectorului UTM, Viorel Bostan să aspire la un al treilea mandat # Politik
Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, anunță că va candida pentru un al treilea mandat la conducerea instituției, în cazul în care vor fi operate modificări la Codul Educației care să permită acest lucru pentru universitățile ce au trecut prin procese de fuziune. Declarațiile au fost făcute în contextul dezbaterilor cu privire la modificările ... Parlamentul ar putea modifica Codul Educației pentru a-i permite rectorului UTM, Viorel Bostan să aspire la un al treilea mandat The post Parlamentul ar putea modifica Codul Educației pentru a-i permite rectorului UTM, Viorel Bostan să aspire la un al treilea mandat appeared first on Politik.
Creştinii ortodocşi de stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Vasile. De această zi sunt legate mai multe tradiţii şi obiceiuri populare. În timpurile grele pentru biserică, Sfântul Vasile a fost un apărător înflăcărat al credinţei ortodoxe. Prin post şi rugăciune neîncetată, el a dobândit harul clarviziunii şi puterea de a face minuni şi de ... Creştinii ortodocşi îl sărbătoresc pe Sfântul Vasile The post Creştinii ortodocşi îl sărbătoresc pe Sfântul Vasile appeared first on Politik.
Guvernul anunță majorarea pragului salarial la 6300 de lei și publică lista instituțiilor vizate # Politik
Guvernul urmează să aprobe în ședința de miercuri un proiect de hotărâre care prevede majorarea pragului minim al salariilor pentru angajații din unitățile cu autonomie financiară, de la 5.500 lei la 6.300 lei, începând cu luna ianuarie 2026. Măsura vizează în special categoria IV – personal de deservire tehnică (funcționar administrativ), pentru care pragul minim ... Guvernul anunță majorarea pragului salarial la 6300 de lei și publică lista instituțiilor vizate The post Guvernul anunță majorarea pragului salarial la 6300 de lei și publică lista instituțiilor vizate appeared first on Politik.
SUA ar putea oferi Moldovei un sprijin la proiectul de construcție a liniei electrice Strășeni–Gutinaș – Ministrul Junghietu pleacă la Washington # Politik
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, va efectua, în perioada 15–16 ianuarie, o vizită de lucru la Washington D.C., Statele Unite ale Americii, unde va avea o serie de întrevederi dedicate consolidării cooperării moldo-americane în domeniul energetic și identificării unor noi oportunități de colaborare, în special în sectorul producerii energiei electrice. Potrivit agendei, ministrul va discuta cu ... SUA ar putea oferi Moldovei un sprijin la proiectul de construcție a liniei electrice Strășeni–Gutinaș – Ministrul Junghietu pleacă la Washington The post SUA ar putea oferi Moldovei un sprijin la proiectul de construcție a liniei electrice Strășeni–Gutinaș – Ministrul Junghietu pleacă la Washington appeared first on Politik.
Contrabandă fără frâne – Moldova alimentează un sfert din piața ilegală de țigări din România # Politik
Piața neagră a țigărilor din România a ajuns în noiembrie 2025 la 12,6% din totalul consumului, cel mai ridicat nivel din ultimii șase ani, potrivit datelor publicate de compania de cercetare Novel Research. Creșterea este una rapidă, de la 9,6% înregistrat în septembrie, iar media pe întreg anul 2025 a urcat la 10,6%, față de ... Contrabandă fără frâne – Moldova alimentează un sfert din piața ilegală de țigări din România The post Contrabandă fără frâne – Moldova alimentează un sfert din piața ilegală de țigări din România appeared first on Politik.
Piața asigurărilor în vizorul autorităților – BNM vrea controale mai stricte asupra acționarilor și capitalului # Politik
Modificarea legislației privind activitatea concertată în sectorul asigurărilor a fost discutată în cadrul unor consultări organizate de Ministerul Finanțelor, împreună cu Banca Națională a Moldovei (BNM), cu participarea reprezentanților societăților de asigurare și ai asociațiilor de profil. Inițiativa, elaborată de BNM și promovată de Ministerul Finanțelor, vizează consolidarea mecanismelor de supraveghere, clarificarea regulilor privind structura ... Piața asigurărilor în vizorul autorităților – BNM vrea controale mai stricte asupra acționarilor și capitalului The post Piața asigurărilor în vizorul autorităților – BNM vrea controale mai stricte asupra acționarilor și capitalului appeared first on Politik.
ANRE oferă explicații despre factura la gaz, după ce mai mulți consumatori au primit plăți „umflate” # Politik
Prețul reglementat la gazele naturale plătit de consumatorii din Republica Moldova nu reprezintă doar costul de achiziție al gazului, ci o sumă de componente stabilite conform legii și metodologiilor de reglementare, precizează Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în contextul polemicilor din spațiul public privind „suprataxarea” populației. Potrivit Agenției, costul de achiziție inclus în ... ANRE oferă explicații despre factura la gaz, după ce mai mulți consumatori au primit plăți „umflate” The post ANRE oferă explicații despre factura la gaz, după ce mai mulți consumatori au primit plăți „umflate” appeared first on Politik.
Procurorul General, interimar audiat suplimentar la Comisia vetting – Ce a declarat Alexandru Machidon # Politik
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, este încrezut că va trece evaluarea integritășii financiare și etice. Acesta a fost audiat în ședință suplimentară de către Completul A al Comisiei de evaluare a procurorilor. Comisia de Verificare a Procurorilor a organizat o a doua audiere în ședință cu ușile închise cu procurorul general interimar Alexandru Machidon. Unul ... Procurorul General, interimar audiat suplimentar la Comisia vetting – Ce a declarat Alexandru Machidon The post Procurorul General, interimar audiat suplimentar la Comisia vetting – Ce a declarat Alexandru Machidon appeared first on Politik.
Dosarul de trădare de patrie al fostului vicedirector SIS ajunge la magistrații români în februarie # Politik
Magistrații români vor prelua din februarie dosarul în care este acuzat de trădare de patrie fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Balan, arestat acum patru luni pentru că ar fi divulgat unor ofițeri KGB din Belarus secrete de stat legate de România. Procesul penal este în faza de ... Dosarul de trădare de patrie al fostului vicedirector SIS ajunge la magistrații români în februarie The post Dosarul de trădare de patrie al fostului vicedirector SIS ajunge la magistrații români în februarie appeared first on Politik.
Alexandru Machidon despre dosarul contrabandei cu armament – Urmărirea penală durează – Avem o comunicare cu DIICOT-ul din România # Politik
Procurorul general interimar, Alexandru Machidon spune că urmărirea penală în dosarul contrabandei cu armament va dura, iar partea moldovenească are o conlucrare cu DIICOT-ul din România „Pe această cauză penală, se lucrează intens, este constituit un grup de urmărire penală, este o comunicare foarte bună cu DIICOT-ul din România pe această cauză, pentru că este ... Alexandru Machidon despre dosarul contrabandei cu armament – Urmărirea penală durează – Avem o comunicare cu DIICOT-ul din România The post Alexandru Machidon despre dosarul contrabandei cu armament – Urmărirea penală durează – Avem o comunicare cu DIICOT-ul din România appeared first on Politik.
Exporturile agenților economici din regiunea transnistreană către statele membre ale Uniunii Europene au constituit, în anul 2025, 71% din totalul livrărilor externe, potrivit Biroului Politici de Reintegrare. Deși ponderea exporturilor către UE rămâne ridicată, aceasta este mai mică decât în anii precedenți. În 2023, exporturile spre piața comunitară au atins un maxim de 83%, iar ... Transnistria, tot mai dependentă de UE – 70% din exporturi merg spre piața europeană The post Transnistria, tot mai dependentă de UE – 70% din exporturi merg spre piața europeană appeared first on Politik.
ANRE aprobă investiții de peste 37 de milioane de lei pentru modernizarea rețelelor de apă din Cricova și Vulcănești # Politik
Investițiile în infrastructura de apă și canalizare din Cricova au fost majorate cu 769,9 mii lei în 2025, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat suplimentarea Planului de investiții al Î.M. „Regia Comunal-Locativă Cricova”. Decizia a fost luată în ședința Consiliului de Administrație al ANRE din 13 ianuarie 2026, iar valoarea ... ANRE aprobă investiții de peste 37 de milioane de lei pentru modernizarea rețelelor de apă din Cricova și Vulcănești The post ANRE aprobă investiții de peste 37 de milioane de lei pentru modernizarea rețelelor de apă din Cricova și Vulcănești appeared first on Politik.
