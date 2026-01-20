Cursul valutar pentru astăzi, 20 ianuarie - Euro și dolarul scad ușor
Ziar.md, 20 ianuarie 2026 08:50
Banca Națională a Moldovei a anunțat cursul valutar pentru marți, 20 ianuarie 2026. Astfel, moneda europeană și dolarul american își pierd puțin din rigoare, iar leul moldovenesc începe să își revină modest.
Acum 10 minute
09:00
Condiții de vizibilitate redusă pe traseele naționale. Administrația Națională a Drumurilor avertizează participanții la trafic asupra condițiilor meteo dificile de circulație, semnalate pe anumite porțiuni de drum din Republica Moldova, unde
Acum 30 minute
08:50
Acum o oră
08:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru marți, 20 ianuarie o zi de iarnă autentică, cu temperaturi joase și un regim termic caracteristic acestei perioade. Conform datelor oficiale, vremea va fi rece în toate regiunile țării, cu cer predominant variabil
Acum 12 ore
22:50
Popșoi, despre suspendarea vizelor de imigrare în SUA: „Așteptarea noastră este că aceste vize vor fi reluate” # Ziar.md
Suspendarea vizelor de imigrare în Statele Unite pentru cetățenii Republicii Moldova afectează un număr foarte mic de persoane și este o măsură temporară. Despre acest lucru a discutat vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi,
21:10
Verificări în Rezervația „Prutul de Jos” din cauza înghețului. Autoritățile monitorizează starea păsărilor acvatice # Ziar.md
Temperaturile scăzute din ultimele zile au început să afecteze viața păsărilor acvatice din Rezervația „Prutul de Jos”. Odată cu înghețarea suprafeței bazinelor de apă, zonele unde păs&
20:50
Republica Moldova pornește procedura de ieșire din CSI. Documentele vor ajunge pe masa deputaților în februarie # Ziar.md
Republica Moldova a inițiat oficial procedura de denunțare a acordurilor care stau la baza apartenenței sale la Comunitatea Statelor Independente (CSI). Anunțul a fost făcut de viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în cadrul unei
Acum 24 ore
18:30
Drumurile naționale rămân practicabile și sunt monitorizate permanent de echipele de intervenție # Ziar.md
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că, la această oră, circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de siguranță. Echipele S.A. „Drumuri&
18:20
Goethe-Institut deschide un birou la Chișinău și extinde cooperarea culturală dintre R. Moldova și Germania # Ziar.md
Republica Moldova și Germania fac un nou pas important în dezvoltarea relațiilor culturale, odată cu deschiderea Biroului de legătură al Goethe-Institut la Chișinău. Inițiativa are scopul de a sprijini cultura, educația și dialogul
18:00
Focar de gripă aviară la Telenești. Mai multe localități intră sub restricții timp de 30 de zile # Ziar.md
Autoritățile din raionul Telenești au declarat situație excepțională la nivel local, după confirmarea unui focar de gripă aviară în extravilanul localității Brînzenii Noi, pe perimetrul râului Răut.
17:50
Lucrările de reparație și eficientizare energetică la Oficiul Medicului de Familie din Badicul Moldovenesc au fost finalizate # Ziar.md
Oficiul Medicului de Familie din localitatea Badicul Moldovenesc, raionul Cahul, a fost modernizat printr-un proiect de reparație în valoare de 413 mii de lei, finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Lucrările au vizat,
17:40
O companie britanică investește cinci milioane de euro în Parcul Industrial Edineț și extinde producția electronică # Ziar.md
O nouă investiție importantă ajunge în nordul Republicii Moldova. Compania britanică Cornelius Electronics va investi aproximativ 5 milioane de euro pentru extinderea activității sale în Parcul Industrial Edineț, prin construirea a trei hale de producție moderne, cu
17:20
Un nou val de tineri medici pentru spitalele din țară. Peste 180 de absolvenți au fost repartizați în câmpul muncii # Ziar.md
Circa 180 de absolvenți ai programelor de rezidențiat au participat la repartizarea oficială în câmpul muncii, organizată de Ministerul Sănătății. Este momentul în care tinerii specialiști află unde vor activa
17:10
Topul urgențelor din R. Moldova, în 2025. Principalele motive pentru care oamenii au sunat la 112 anul trecut # Ziar.md
În 2025, Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 a gestionat peste 2,3 milioane de apeluri. Deși cifra este mare, ea vine cu o veste bună. Față de 2024, numărul total al apelurilor a scă
17:10
Weekend dificil pentru medici - căderi, fracturi și hipotermie. În doar două zile, 17-18 ianuarie, Departamentul de Primiri Urgențe (UPU) al Institutului de Medicină Urgentă (IMU) a înregistrat 536 de pacienți cu diverse afecțiuni, activitatea personalului
16:50
Un bărbat a fost condamnat la închisoare după ce a agresat un polițist în sediul unui inspectorat din Chișinău # Ziar.md
Un bărbat în vârstă de 33 de ani a fost condamnat la un an de închisoare pentru violență asupra unui angajat al poliției. Sentința a fost pronunțată de instanța de judecată
16:40
Femeile din mediul rural pot accesa finanțări de până la un milion de lei pentru afaceri agricole # Ziar.md
Femeile din mediul rural care își doresc să transforme pasiunea pentru agricultură într-o afacere de succes au la dispoziție o oportunitate reală. Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) oferă pachete financiare dedicate femeilor antreprenoare, prin proiectul „Î
16:20
CSJ a aprobat noi martori în dosarul „Kuliok” : Ion Ceban, Vlad Bătrîncea și Zinaida Greceanîi, citați # Ziar.md
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a decis, astăzi, citarea mai multor martori în dosarul „Kuliok”, în care liderul PSRM și fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este acuzat de corupere pasivă și acceptarea unor finan&
16:00
Alexandru Munteanu va reprezenta Republica Moldova la Forumul Economic Mondial de la Davos # Ziar.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va participa, în perioada 19-22 ianuarie 2026, la cea de-a 56-a ediție a Forumului Economic Mondial de la Davos, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate economiei și cooperării globale. Din delegația Republicii Moldova face parte
16:00
Exportatorii moldoveni de fructe pot continua livrările către UE în regim preferențial și în 2026 # Ziar.md
Exportatorii de fructe din Republica Moldova își pot continua livrările către Uniunea Europeană în regim preferențial și în anul 2026, informează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Cotele de export pentru principalele fructe
15:50
Dosarul angajărilor fictive la MAI. Dorin Damir a fost condamnat la trei ani de închisoare # Ziar.md
Dorin Damir, finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, a fost condamnat la trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Sentința a fost pronunțată luni, 19 ianuarie 2026, de Judecătoria Chiș
15:30
Chișinăul declară 2026 anul mobilității urbane. Parcările, traficul și transportul public, printre priorități # Ziar.md
Anul 2026 va fi declarat, în municipiul Chișinău, anul mobilității urbane. Anunțul a fost făcut de primarul general Ion Ceban, care spune că orașul ajunge într-un punct important, după finalizarea mai multor studii
14:50
Muncă la negru la o fermă avicolă din Nisporeni: patru cetățeni străini, prinși fără drept legal de angajare # Ziar.md
Patru cetățeni străini au fost depistați muncind ilegal la o fermă de păsări din raionul Nisporeni, în urma unor verificări efectuate de Poliția de Frontieră. Cazul a fost descoperit în timpul
14:30
ANSA a depistat un lot neconform de biscuiți de import și l-a retras din circuitul comercial # Ziar.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat depistarea unui lot neconform de biscuiți de import, în cadrul controalelor desfășurate conform Programului anual de monitorizare a siguranței produselor alimentare. Potrivit autorităț
14:20
Municipalitatea Chișinău anunță că lansează o nouă licitație internațională pentru achiziționarea unui pachet integrat de echipamente și vehicule specializate, necesare în procesul de reabilitare a albiei râului Bîc.
14:20
Arcul de Triumf din Chișinău va fi reparat în 2026 - ce spune ministrul Culturii și primarul Chișinăului # Ziar.md
Arcul de Triumf, unul dintre simbolurile istorice ale capitalei, urmează să intre în reparații în acest an, a anunțat ministrul Culturii, Cristian Jardan, în cadrul unei emisiuni de la Cinema 1. Oficialul deocamdată nu a comunicat o estimare clară
14:10
Iarna grea pune în pericol lebedele de pe Nistru. Păsările sunt preluate de inspectorii de mediu pentru a fi salvate # Ziar.md
Inspectorii de mediu din raionul Criuleni au venit în sprijinul lebedelor care au ales să ierneze pe râul Nistru, într-o perioadă în care temperaturile scăzute și condițiile meteo dificile pot pune în pericol viața p&
13:20
GALERIE FOTO/ Înghesuială la Catedrala Mitropolitană. Credincioșii au venit după Agheasma Mare și busuioc # Ziar.md
Înghesuială mare la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din centrul capitalei. Zeci de credincioși au venit de la primele ore ale dimineții pentru a participa la Sfânta Liturghie și la slujba de sfințire a apei.
13:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru principalele produse petroliere de tip standard, valabile pentru data de 20 ianuarie 2026. Așadar, șoferii vor avea parte de noi scumpiri la
12:50
Control inopinat la Ocolul Silvic Ghidighici. Ministrul Mediului anunță măsuri dure împotriva tăierilor ilegale # Ziar.md
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat că a dispus un control inopinat la Ocolul Silvic Ghidighici, ca reacție la semnalele tot mai frecvente privind posibile tăieri ilegale de arbori. Oficialul spune că nu mai pot fi acceptate „jumătă
12:20
Autoritățile de la Chișinău au transmis mesaje de solidaritate și compasiune după gravul accident feroviar din Spania, soldat cu zeci de victime. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a exprimat condoleanțe familiilor îndoliate și a subliniat
12:10
Președinții Republicii Moldova și Albaniei, Maia Sandu și Bajram Begaj, s-au întâlnit la Chișinău într-o vizită oficială. În cadrul discuțiilor, liderii celor două state au reconfirmat angajamentul comun faț
12:00
VIDEO/ Masa din inima pădurii. Cum sunt sprijinite animalele sălbatice din Strășeni să treacă peste iarnă # Ziar.md
În sezonul rece, animalele sălbatice se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade ale anului, când hrana devine tot mai greu de găsit. Pentru a le veni în ajutor, Întreprinderea Silvo-Cinegetică din Strășeni a amenajat
11:40
În acest weekend, polițiștii din întreaga țară au intensificat controalele rutiere, aplicând sancțiuni pentru peste 3.400 de încălcări ale Regulamentului circulației. Datele oficiale arată că 28 de ș
11:40
Tichetarea electronică din Chișinău prinde contur. Autoritățile promit pași concreți în următoarele două săptămâni # Ziar.md
Primăria Chișinău anunță că accelerează procesul de implementare a tichetării electronice în transportul public. Primarul Ion Ceban a cerut ca, în cel mult două săptămâni, conceptul final să
11:00
Primarul Ion Ceban cere ca Centrul de monitorizare a traficului din Chișinău să devină complet funcțional # Ziar.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a cerut ca Centrul de monitorizare a traficului (CMT) să fie făcut pe deplin funcțional în cel mult două săptămâni. El a subliniat că acest
10:50
Drumarii, la datorie în toiul nopții: utilaje și muncitori mobilizați pe traseele din Orhei și Cimișlia # Ziar.md
Echipele de drumari au intervenit în noaptea de 18 spre 19 ianuarie pentru a asigura condiții sigure de circulație pe drumurile naționale din raioanele Orhei și Cimișlia, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND)
10:40
Două vieți pierdute în incendii. Un bărbat și o femeie au murit în raioanele Călărași și Cahul # Ziar.md
Două persoane au murit în urma unor incendii produse în ultimele 24 de ore în raioanele Călărași și Cahul. În ambele cazuri, focul ar fi izbucnit din cauza utilizării necorespunzătoare a surselor de î
10:30
În maternitățile municipale din Chișinău au venit pe lume, de la începutul aplicării măsurilor de protecție temporară, începând cu anul 2022, 205 copii născuți de femei refugiate
10:10
FOTO/ Atac masiv cu drone asupra Ucrainei: Odesa, lovită direct. Sute de mii de oameni, fără curent # Ziar.md
În noaptea de 18 spre 19 ianuarie 2026, forțele ruse au lansat un atac aerian de amploare asupra Ucrainei, folosind sute de drone de atac, în ciuda eforturilor continue ale apărării antiaeriene ucrainene. Potrivit datelor de la Forțele Aeriene ale
10:10
Traian Băsescu comentează declarația Maiei Sandu privind unirea: „A fost imprudentă în contextul actual” # Ziar.md
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a comentat declarația Maiei Sandu despre posibilitatea unui referendum pentru unirea Republicii Moldova cu România. Oficialul român a declarat că președinta Maia Sandu a fost „imprudentă”
09:40
Tragedie feroviară în Spania, soldată cu zeci de morți. MAE spune că nu sunt informații despre moldoveni printre victime # Ziar.md
Cel puțin 39 de persoane au murit și zeci au fost rănite în urma unui grav accident feroviar produs în sudul Spaniei, în localitatea Adamuz, din apropierea provinciei Cordoba. Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit după ce unul
09:20
FOTO/ Creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi Boboteaza - agheasmă, scufundări în apă și slujbe în toată țara # Ziar.md
Astăzi, 19 ianuarie 2026, creștinii ortodocși din Republica Moldova care urmează calendarul pe stil vechi sărbătoresc Boboteaza - Botezul Domnului, una dintre cele 12 mari praznice ale anului bisericesc. Sărbătoarea marchează momentul în
Ieri
09:00
Săptămâna începe cu scumpiri pentru euro și dolar - iată cât de mult se devalorizează leul moldovenesc # Ziar.md
Săptămâna valutară debutează cu majorări pentru principalele valute de referință. Potrivit cursului oficial stabilit pentru data de 19 ianuarie 2026, atât euro, cât și dolarul american s-au apreciat față de leul
08:20
De Bobotează, vremea va fi rece în toate regiunile Republicii Moldova, potrivit datelor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Temperaturile vor rămâne preponderent negative, mai ales pe timp de noapte, iar condițiile meteo vor fi specifice sezonului de iarnă. În
07:30
Alarmă antiincendiară la Aeroportul din Chișinău! Toți pasagerii au fost evacuați aseară. Activitatea - sistată temporar # Ziar.md
Activitatea Aeroportului Internațional „Eugen Doga” - Chișinău a fost sistată temporar duminică seara, 18 ianuarie 2026, după declanșarea sistemului antiincendiar într-un spațiu din incinta aerogării. Incidentul s-a produs în jurul orei
18 ianuarie 2026
18:20
Două troleibuze s-au tamponat în sectorul Botanica al capitalei. Câțiva pasageri au avut nevoie de asistență medicală # Ziar.md
Două troleibuze s-au tamponat astăzi pe bulevardul Dacia din sectorul Botanica ap capitalei, câțiva pasageri având nevoie de asistență medicală. După ce mai mulți internauți au publicat pe rețelele sociale fotografii de
18:10
17:10
Ultimul drum acasă: Cât achită moldovenii pentru repatrierea corpurilor neînsuflețite ale celor dragi # Ziar.md
Anual, sute de conaționali decedează în străinătate, repatrierea acestora devenind o povară financiară pentru familii și o procedură frecventă pentru autorități. În perioada 1 ianuarie 2020 - 30 noiembrie 2025, misiunile diplomatice ș
16:40
MAE confirmă că în microbuzul răsturnat în România se aflau 11 cetățeni moldoveni. În ce stare sunt aceștia # Ziar.md
ACTUALIZARE (16:33) Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău (MAE) a confirmat că în autobuzul care s-a răsturnat în România se aflau 11 cetățeni moldoveni și că două persoane au fost transportate la
16:30
Satul Rogojeni din raionul Șoldănești a ajuns în atenția agenției franceze de știri Agence France-Presse (AFP) și a cotidianului Le Figaro. Ambele publicații au descris cu entuziasm „băștile” din localitate -
