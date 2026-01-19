FOTO/ Creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi Boboteaza - agheasmă, scufundări în apă și slujbe în toată țara
Ziar.md, 19 ianuarie 2026 09:20
Astăzi, 19 ianuarie 2026, creștinii ortodocși din Republica Moldova care urmează calendarul pe stil vechi sărbătoresc Boboteaza - Botezul Domnului, una dintre cele 12 mari praznice ale anului bisericesc. Sărbătoarea marchează momentul în
• • •
Alte ştiri de Ziar.md
Acum 30 minute
09:20
Acum o oră
09:00
Săptămâna începe cu scumpiri pentru euro și dolar - iată cât de mult se devalorizează leul moldovenesc # Ziar.md
Săptămâna valutară debutează cu majorări pentru principalele valute de referință. Potrivit cursului oficial stabilit pentru data de 19 ianuarie 2026, atât euro, cât și dolarul american s-au apreciat față de leul
Acum 2 ore
08:20
De Bobotează, vremea va fi rece în toate regiunile Republicii Moldova, potrivit datelor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Temperaturile vor rămâne preponderent negative, mai ales pe timp de noapte, iar condițiile meteo vor fi specifice sezonului de iarnă. În
Acum 4 ore
07:30
Alarmă antiincendiară la Aeroportul din Chișinău! Toți pasagerii au fost evacuați aseară. Activitatea - sistată temporar # Ziar.md
Activitatea Aeroportului Internațional „Eugen Doga” - Chișinău a fost sistată temporar duminică seara, 18 ianuarie 2026, după declanșarea sistemului antiincendiar într-un spațiu din incinta aerogării. Incidentul s-a produs în jurul orei
Acum 24 ore
18:20
Două troleibuze s-au tamponat în sectorul Botanica al capitalei. Câțiva pasageri au avut nevoie de asistență medicală # Ziar.md
Două troleibuze s-au tamponat astăzi pe bulevardul Dacia din sectorul Botanica ap capitalei, câțiva pasageri având nevoie de asistență medicală. După ce mai mulți internauți au publicat pe rețelele sociale fotografii de
18:10
17:10
Ultimul drum acasă: Cât achită moldovenii pentru repatrierea corpurilor neînsuflețite ale celor dragi # Ziar.md
Anual, sute de conaționali decedează în străinătate, repatrierea acestora devenind o povară financiară pentru familii și o procedură frecventă pentru autorități. În perioada 1 ianuarie 2020 - 30 noiembrie 2025, misiunile diplomatice ș
16:40
MAE confirmă că în microbuzul răsturnat în România se aflau 11 cetățeni moldoveni. În ce stare sunt aceștia # Ziar.md
ACTUALIZARE (16:33) Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău (MAE) a confirmat că în autobuzul care s-a răsturnat în România se aflau 11 cetățeni moldoveni și că două persoane au fost transportate la
16:30
Satul Rogojeni din raionul Șoldănești a ajuns în atenția agenției franceze de știri Agence France-Presse (AFP) și a cotidianului Le Figaro. Ambele publicații au descris cu entuziasm „băștile” din localitate -
15:10
O lebădă a fost salvată de pe malul Nistrului. Pasărea era epuizată și nu putea supraviețui fără ajutor # Ziar.md
O lebădă a fost astăzi salvată de pe malul Nistrului. Oamenii din zonă au semnalat polițiștii de frontieră de la Tudora, care au intervenit împreună cu un voluntar. Poliția de Frontieră precizează
14:40
Un microbuz care circula din R. Moldova spre Germania a fost implicat într-un accident rutier în județul Suceava, România. Impactul s-a produs în seara zilei de 16 ianuarie, între localitățile Ilișești și Pă
14:00
O dronă militară s-a prăbușit într-o gospodărie din România. Ce spune Ministerul Apărării de la București # Ziar.md
O dronă militară, presupusă a fi „de proveniență rusească sau ucraineană”, a căzut în curtea unei gospodării din județul Vrancea, România. Ministerul Apărării Naționale de la
12:50
Accesul în anumite locuri publice din capitală, temporar limitat până pe 20 ianuarie inclusiv # Ziar.md
În perioada 18-20 ianuarie, accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală este temporar limitat. Măsura se aplică în intervalul orelor 08:00 - 18:00, în contextul vizitei oficiale la Chișinău a președintelui Albaniei, Bajram
12:30
Drumurile naționale se mențin practicabile, circulația se desfășoară în condiții de siguranță, iar carosabilul este preponderent uscat. Cu precizări în acest sens a venit Administrația Națională a
11:30
„Maladeț Moldova”: Paula Seling aduce scuze după ce ne-a felicitat țara în rusă la Finala Națională Eurovision # Ziar.md
Interpreta româncă Paula Seling a fost criticată dur după ce a felicitat ieri R. Moldova în limba rusă la Finala Națională Eurovision. Mai exact, Seling, care a făcut parte din juriul internațional al concursului, a spus
11:07
În ultima zi a săptămânii, vremea nu suferă schimbări. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), astăzi, 18 ianuarie, mercurul din termometre va urca până la -10..-5°C. La fel ca ieri, cerul va
Ieri
23:00
Interpretul Satoshi ne va reprezenta țara la Eurovision Song Contest 2026, cu piesa „Viva, Moldova!”. Amintim că R. Moldova revine pe scena Eurovision Song Contest după o pauză de un an, aceasta urmând să fie a 20-a participare a ț
20:00
Sensul giratoriu de la Peresecina, pe drumul național R6 Chișinău–Orhei–Bălți, a fost redeschis astăzi circulației. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) precizează că decizia a fost luat&
19:20
VIDEO/ Proteste în Danemarca și Groenlanda împotriva ambițiilor teritoriale ale lui Donald Trump # Ziar.md
Mii de persoane au protestat astăzi în Danemarca și Groenlanda împotriva ambițiilor teritoriale ale președintelui american Donald Trump, care cere ca insula arctică să fie cedată SUA. Reuters notează că acțiuni de acest fel
19:10
16:50
Un nou suflu pentru Casa Zemstvei: lucrările de restaurare a edificiului vor începe în acest an # Ziar.md
Lucrările de restaurare a clădirii fostei conduceri a Zemstvei guberniale a Basarabiei, cunoscută drept Casa Zemstvei, vor începe în acest an. Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a anunțat acest lucru pe 14 ianuarie, în cadrul unei conferințe de pres&
16:30
Școlile din Kiev, temporar închise din cauza crizei energetice. Care sunt cele mai afectate regiuni din Ucraina # Ziar.md
Autoritățile de la Kiev au decis sistarea activității tuturor școlilor până pe data 1 februarie. Măsura, anunțată de către primarul capitalei țării vecine, Vitali Kliciko, a fost luată în
15:40
MAE, după depistarea dronei din raionul Telenești: „R. Moldova va continua să investească în pace și securitate” # Ziar.md
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a venit cu o reacție după ce în raionul Telenești a fost depistată o nouă dronă de tip Gerbera. Potrivit instituției, orice aparat de zbor fără pilot care ajunge în spa&
15:30
În raionul Florești a fost confirmat un focar de pestă porcină. Satul Pîrlița, plasat în carantină pentru 30 de zile # Ziar.md
Satul Pîrlița din raionul Florești a fost plasat în carantină pentru 30 de zile, după ce în localitate a fost confirmat un focar de pestă porcină africană (PPA). Măsură a fost dispusă pe
14:40
Elevii din R. Moldova vor trebui să acumuleze anual minimum patru note la fiecare disciplină # Ziar.md
Elevii din R. Moldova vor trebui să aibă cel puțin două note pe semestru la fiecare disciplină, inclusiv una la evaluarea sumativă. Totodată, niciun școlar nu poate să fie lăsat repetent, adică să nu fie promovat
13:50
Experții secției tehnico-explozivă a Poliției au constatat că drona depistată pe malul unui iaz de la intrarea din satul Nucăreni, raionul Telenești, este de model Gerbera. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), aparatul nu con&
12:40
După aproape cinci ani, Maia Sandu va susține un nou discurs în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei # Ziar.md
Președinta Maia Sandu va susține un discurs în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), în cadrul sesiunii de iarnă care va avea loc la Strasbourg, în perioada 26–30 ianuarie. Adresarea va avea loc la aproape cinci ani
11:00
Diseară va avea loc Finala Națională Eurovision. Paula Seling și Jamala vor evolua în calitate de invitate speciale # Ziar.md
În această seară, R. Moldova își va alege reprezentantul la Eurovision Song Contest, la Finala Națională urmând să concureze 16 interpreți. Evenimentul se va desfășura la Arena Chișinău, cu î
11:00
Pe malul unui iaz de la intrarea din satul Nucăreni, raionul Telenești, a fost depistată o dronă cu lungimea de circa 2,5 metri. Poliția anunță că a fost sesizată despre acest lucru de către un
10:30
Frig pătrunzător și cer noros. În prima zi de weekend mercurul din termometre nu va urca mai sus de -5°C # Ziar.md
Weekendul începe cu ger și cer noros în toată țara. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în această noapte s-au înregistrat minime de până la -18°C, iar pe parcursul zilei sunt prognozate temperaturi maxime cuprinse între -10&
Mai mult de 2 zile în urmă
20:00
Ultimă oră! Circulația trenului Chișinău - București afectată de avariile rețelelor electrice din Ucraina # Ziar.md
Căile Ferate din Ucraina au anunțat astăzi că trenul de pe ruta Kiev - București înregistrează o întârziere de aproximativ cinci ore, din cauza unor avarii la rețelele electrice de pe teritoriul ucrainean. Aceast&
18:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, îl va găzdui luni, 19 ianuarie, pe Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, care efectuează o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 18-20 ianuarie, la invitația șefei statului. Potrivit institu&
17:50
Virusul gripal A(H3N2) este cel mai răspândit în Republica Moldova în această perioadă, arată cea mai recentă analiză a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP). Din 24 de probe
17:20
Când urgențele nu țin cont de granițe. Peste 2.900 de apeluri din România, gestionate de Serviciul 112 din R. Moldova # Ziar.md
Peste 2.900 de cazuri provenite din România, în special situații care au implicat cetățeni moldoveni aflați peste hotare sau situații cu caracter transfrontalier, au fost preluate și gestionate până în prezent de
17:10
Rusia își îndeamnă cetățenii să se abțină de la călătorii în R. Moldova. Chișinăul răspunde: „Nu există riscuri” # Ziar.md
Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova (MID) a emis astăzi un avertisment în care a îndemnat cetățenii ruși să evite călătoriile în R. Moldova. Instituția a acuzat autoritățile de la
17:10
Amendă de până la 5 milioane pentru Lukoil-Moldova, după refuzul de a se conforma deciziei statului # Ziar.md
Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a decis, joi, 16 ianuarie 2026, aplicarea unei amenzi companiei SRL Lukoil-Moldova, pentru nerespectarea unei decizii anterioare ce vizează complexul petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău. Potrivit hotăr&
17:00
DOC/ Maia Sandu a acordat ranguri diplomatice pentru 14 funcționari MAE. Printre aceștia se numără și Nicu Popescu # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat un decret prin care a acordat ranguri diplomatice pentru 14 diplomați din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) și ai misiunilor diplomatice ale țării. Documentul vizează atât rangul de ambasador, cât ș
16:30
Fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, va rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile. Decizia a fost luată vineri de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Avocatul său,
15:40
Sectorul construcțiilor rămâne cel mai periculos din R. Moldova: 17 decese în accidente de muncă în 2024 # Ziar.md
Sectorul construcțiilor este cel mai vulnerabil domeniu din Republica Moldova în ceea ce privește siguranța și sănătatea la locul de muncă. Datele oficiale arată că, pe parcursul anului 2024, 28 de angajați au
15:30
VIDEO/ Moldoveni și români, bănuiți de contrabandă cu mașini europene. Peste 100 de vehicule, ridicate la Chișinău # Ziar.md
Un grup de persoane, format din cetățeni ai Republicii Moldova și ai României, este bănuit că ar fi pus la cale o schemă de contrabandă cu mijloace de transport. Conform schemei, automobilele aduse din străinătate
15:10
Maria Corina Machado s-a ținut de cuvânt și i-a oferit lui Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace # Ziar.md
Lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, aflată în exil, i-a înmânat președintelui american Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace, mult râvnit de liderul SUA. Acest lucru s-a întâmplat pe 15 ianuarie, la Casa Alb&
15:00
CEDO comunică 19 cauze privind abuzuri în regiunea transnistreană - persoanele vizate caută dreptatea la Strasbourg # Ziar.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a comunicat autorităților Republicii Moldova și Federației Ruse un pachet de 19 cauze care vizează încălcări ale drepturilor fundamentale în regiunea transnistreană, teritoriu controlat de facto de autorită
14:50
Tradiția de Bobotează nu trebuie să pună vieți în pericol! Scăldatul în râurile Prut și Nistru rămâne interzis # Ziar.md
Poliția de Frontieră reamintește cetățenilor că scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis, inclusiv în perioada sărbătorii creștine Boboteaza. Măsura este prevăzută
14:20
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” continuă să își modernizeze infrastructura, chiar dacă se confruntă cu probleme financiare și logistice. În prezent, CFM implementează un proiect care urmărește consolidarea securităț
14:20
Închisoare pe viață pentru „apostolul” care a ținut o familie în sclavie de peste 10 ani. Detalii șocante din dosar # Ziar.md
Un bărbat în vârstă de 68 de ani a fost condamnat la închisoare pe viață, după ce a fost găsit vinovat de trafic de ființe umane, trafic de copii, viol și acțiuni cu
13:40
După succesul „CARBON”, vine „HOTARUL”. O nouă comedie moldovenească ajunge în cinematografe # Ziar.md
După performanța filmului „CARBON”, cel mai de succes film autohton din istoria Republicii Moldova, echipa revine cu o nouă producție care promite să cucerească publicul - „HOTARUL”. Este o comedie despre oameni, orgolii, conflicte mărunte ș
13:30
Două sute patruzeci de profesori universitari din R. Moldova au finalizat cursuri de limbă engleză pentru a putea preda studenților străini. De instruiri au beneficiat cadre didactice de la Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), Universitatea
13:20
Tendințe îngrijorătoare privind răspândirea rabiei în comunități - ANSP îndeamnă la vigilență și acțiuni urgente # Ziar.md
Situația rabiei în Republica Moldova devine tot mai îngrijorătoare. Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) avertizează că numărul cazurilor de rabie depistate la animale în 2025 a crescut dramatic
13:00
Buget mai mare pentru cercetare în 2026. Statul investește peste 550 de milioane de lei în inovație # Ziar.md
Instituțiile de cercetare și inovare din Republica Moldova vor beneficia, în 2026, de un buget mai mare din partea statului. În total, 20 de organizații publice din acest domeniu vor primi alocații care depășesc 557 de milioane de
12:40
Circulația rutieră pe drumurile din R. Moldova se desfășoară în condiții de iarnă. În prezent, traseele sunt practicabile, iar partea carosabilă este preponderent uscată, cu excepția mai multor zone din nord, unde persistă
