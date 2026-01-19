Chișinăul declară 2026 anul mobilității urbane. Parcările, traficul și transportul public, printre priorități
Ziar.md, 19 ianuarie 2026 15:30
Anul 2026 va fi declarat, în municipiul Chișinău, anul mobilității urbane. Anunțul a fost făcut de primarul general Ion Ceban, care spune că orașul ajunge într-un punct important, după finalizarea mai multor studii
Acum 5 minute
15:50
Dosarul angajărilor fictive la MAI. Dorin Damir a fost condamnat la trei ani de închisoare # Ziar.md
Dorin Damir, finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, a fost condamnat la trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Sentința a fost pronunțată luni, 19 ianuarie 2026, de Judecătoria Chiș
Acum 30 minute
15:30
Acum 2 ore
14:50
Muncă la negru la o fermă avicolă din Nisporeni: patru cetățeni străini, prinși fără drept legal de angajare # Ziar.md
Patru cetățeni străini au fost depistați muncind ilegal la o fermă de păsări din raionul Nisporeni, în urma unor verificări efectuate de Poliția de Frontieră. Cazul a fost descoperit în timpul
14:30
ANSA a depistat un lot neconform de biscuiți de import și l-a retras din circuitul comercial # Ziar.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat depistarea unui lot neconform de biscuiți de import, în cadrul controalelor desfășurate conform Programului anual de monitorizare a siguranței produselor alimentare. Potrivit autorităț
14:20
Municipalitatea Chișinău anunță că lansează o nouă licitație internațională pentru achiziționarea unui pachet integrat de echipamente și vehicule specializate, necesare în procesul de reabilitare a albiei râului Bîc.
14:20
Arcul de Triumf din Chișinău va fi reparat în 2026 - ce spune ministrul Culturii și primarul Chișinăului # Ziar.md
Arcul de Triumf, unul dintre simbolurile istorice ale capitalei, urmează să intre în reparații în acest an, a anunțat ministrul Culturii, Cristian Jardan, în cadrul unei emisiuni de la Cinema 1. Oficialul deocamdată nu a comunicat o estimare clară
14:10
Iarna grea pune în pericol lebedele de pe Nistru. Păsările sunt preluate de inspectorii de mediu pentru a fi salvate # Ziar.md
Inspectorii de mediu din raionul Criuleni au venit în sprijinul lebedelor care au ales să ierneze pe râul Nistru, într-o perioadă în care temperaturile scăzute și condițiile meteo dificile pot pune în pericol viața p&
Acum 4 ore
13:20
GALERIE FOTO/ Înghesuială la Catedrala Mitropolitană. Credincioșii au venit după Agheasma Mare și busuioc # Ziar.md
Înghesuială mare la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din centrul capitalei. Zeci de credincioși au venit de la primele ore ale dimineții pentru a participa la Sfânta Liturghie și la slujba de sfințire a apei.
13:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru principalele produse petroliere de tip standard, valabile pentru data de 20 ianuarie 2026. Așadar, șoferii vor avea parte de noi scumpiri la
12:50
Control inopinat la Ocolul Silvic Ghidighici. Ministrul Mediului anunță măsuri dure împotriva tăierilor ilegale # Ziar.md
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat că a dispus un control inopinat la Ocolul Silvic Ghidighici, ca reacție la semnalele tot mai frecvente privind posibile tăieri ilegale de arbori. Oficialul spune că nu mai pot fi acceptate „jumătă
12:20
Autoritățile de la Chișinău au transmis mesaje de solidaritate și compasiune după gravul accident feroviar din Spania, soldat cu zeci de victime. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a exprimat condoleanțe familiilor îndoliate și a subliniat
12:10
Președinții Republicii Moldova și Albaniei, Maia Sandu și Bajram Begaj, s-au întâlnit la Chișinău într-o vizită oficială. În cadrul discuțiilor, liderii celor două state au reconfirmat angajamentul comun faț
12:00
VIDEO/ Masa din inima pădurii. Cum sunt sprijinite animalele sălbatice din Strășeni să treacă peste iarnă # Ziar.md
În sezonul rece, animalele sălbatice se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade ale anului, când hrana devine tot mai greu de găsit. Pentru a le veni în ajutor, Întreprinderea Silvo-Cinegetică din Strășeni a amenajat
Acum 6 ore
11:40
În acest weekend, polițiștii din întreaga țară au intensificat controalele rutiere, aplicând sancțiuni pentru peste 3.400 de încălcări ale Regulamentului circulației. Datele oficiale arată că 28 de ș
11:40
Tichetarea electronică din Chișinău prinde contur. Autoritățile promit pași concreți în următoarele două săptămâni # Ziar.md
Primăria Chișinău anunță că accelerează procesul de implementare a tichetării electronice în transportul public. Primarul Ion Ceban a cerut ca, în cel mult două săptămâni, conceptul final să
11:00
Primarul Ion Ceban cere ca Centrul de monitorizare a traficului din Chișinău să devină complet funcțional # Ziar.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a cerut ca Centrul de monitorizare a traficului (CMT) să fie făcut pe deplin funcțional în cel mult două săptămâni. El a subliniat că acest
10:50
Drumarii, la datorie în toiul nopții: utilaje și muncitori mobilizați pe traseele din Orhei și Cimișlia # Ziar.md
Echipele de drumari au intervenit în noaptea de 18 spre 19 ianuarie pentru a asigura condiții sigure de circulație pe drumurile naționale din raioanele Orhei și Cimișlia, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND)
10:40
Două vieți pierdute în incendii. Un bărbat și o femeie au murit în raioanele Călărași și Cahul # Ziar.md
Două persoane au murit în urma unor incendii produse în ultimele 24 de ore în raioanele Călărași și Cahul. În ambele cazuri, focul ar fi izbucnit din cauza utilizării necorespunzătoare a surselor de î
10:30
În maternitățile municipale din Chișinău au venit pe lume, de la începutul aplicării măsurilor de protecție temporară, începând cu anul 2022, 205 copii născuți de femei refugiate
10:10
FOTO/ Atac masiv cu drone asupra Ucrainei: Odesa, lovită direct. Sute de mii de oameni, fără curent # Ziar.md
În noaptea de 18 spre 19 ianuarie 2026, forțele ruse au lansat un atac aerian de amploare asupra Ucrainei, folosind sute de drone de atac, în ciuda eforturilor continue ale apărării antiaeriene ucrainene. Potrivit datelor de la Forțele Aeriene ale
10:10
Traian Băsescu comentează declarația Maiei Sandu privind unirea: „A fost imprudentă în contextul actual” # Ziar.md
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a comentat declarația Maiei Sandu despre posibilitatea unui referendum pentru unirea Republicii Moldova cu România. Oficialul român a declarat că președinta Maia Sandu a fost „imprudentă”
Acum 8 ore
09:40
Tragedie feroviară în Spania, soldată cu zeci de morți. MAE spune că nu sunt informații despre moldoveni printre victime # Ziar.md
Cel puțin 39 de persoane au murit și zeci au fost rănite în urma unui grav accident feroviar produs în sudul Spaniei, în localitatea Adamuz, din apropierea provinciei Cordoba. Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit după ce unul
09:20
FOTO/ Creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi Boboteaza - agheasmă, scufundări în apă și slujbe în toată țara # Ziar.md
Astăzi, 19 ianuarie 2026, creștinii ortodocși din Republica Moldova care urmează calendarul pe stil vechi sărbătoresc Boboteaza - Botezul Domnului, una dintre cele 12 mari praznice ale anului bisericesc. Sărbătoarea marchează momentul în
09:00
Săptămâna începe cu scumpiri pentru euro și dolar - iată cât de mult se devalorizează leul moldovenesc # Ziar.md
Săptămâna valutară debutează cu majorări pentru principalele valute de referință. Potrivit cursului oficial stabilit pentru data de 19 ianuarie 2026, atât euro, cât și dolarul american s-au apreciat față de leul
08:20
De Bobotează, vremea va fi rece în toate regiunile Republicii Moldova, potrivit datelor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Temperaturile vor rămâne preponderent negative, mai ales pe timp de noapte, iar condițiile meteo vor fi specifice sezonului de iarnă. În
Acum 12 ore
07:30
Alarmă antiincendiară la Aeroportul din Chișinău! Toți pasagerii au fost evacuați aseară. Activitatea - sistată temporar # Ziar.md
Activitatea Aeroportului Internațional „Eugen Doga” - Chișinău a fost sistată temporar duminică seara, 18 ianuarie 2026, după declanșarea sistemului antiincendiar într-un spațiu din incinta aerogării. Incidentul s-a produs în jurul orei
Acum 24 ore
18:20
Două troleibuze s-au tamponat în sectorul Botanica al capitalei. Câțiva pasageri au avut nevoie de asistență medicală # Ziar.md
Două troleibuze s-au tamponat astăzi pe bulevardul Dacia din sectorul Botanica ap capitalei, câțiva pasageri având nevoie de asistență medicală. După ce mai mulți internauți au publicat pe rețelele sociale fotografii de
18:10
17:10
Ultimul drum acasă: Cât achită moldovenii pentru repatrierea corpurilor neînsuflețite ale celor dragi # Ziar.md
Anual, sute de conaționali decedează în străinătate, repatrierea acestora devenind o povară financiară pentru familii și o procedură frecventă pentru autorități. În perioada 1 ianuarie 2020 - 30 noiembrie 2025, misiunile diplomatice ș
16:40
MAE confirmă că în microbuzul răsturnat în România se aflau 11 cetățeni moldoveni. În ce stare sunt aceștia # Ziar.md
ACTUALIZARE (16:33) Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău (MAE) a confirmat că în autobuzul care s-a răsturnat în România se aflau 11 cetățeni moldoveni și că două persoane au fost transportate la
16:30
Satul Rogojeni din raionul Șoldănești a ajuns în atenția agenției franceze de știri Agence France-Presse (AFP) și a cotidianului Le Figaro. Ambele publicații au descris cu entuziasm „băștile” din localitate -
Ieri
15:10
O lebădă a fost salvată de pe malul Nistrului. Pasărea era epuizată și nu putea supraviețui fără ajutor # Ziar.md
O lebădă a fost astăzi salvată de pe malul Nistrului. Oamenii din zonă au semnalat polițiștii de frontieră de la Tudora, care au intervenit împreună cu un voluntar. Poliția de Frontieră precizează
14:40
Un microbuz care circula din R. Moldova spre Germania a fost implicat într-un accident rutier în județul Suceava, România. Impactul s-a produs în seara zilei de 16 ianuarie, între localitățile Ilișești și Pă
14:00
O dronă militară s-a prăbușit într-o gospodărie din România. Ce spune Ministerul Apărării de la București # Ziar.md
O dronă militară, presupusă a fi „de proveniență rusească sau ucraineană”, a căzut în curtea unei gospodării din județul Vrancea, România. Ministerul Apărării Naționale de la
12:50
Accesul în anumite locuri publice din capitală, temporar limitat până pe 20 ianuarie inclusiv # Ziar.md
În perioada 18-20 ianuarie, accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală este temporar limitat. Măsura se aplică în intervalul orelor 08:00 - 18:00, în contextul vizitei oficiale la Chișinău a președintelui Albaniei, Bajram
12:30
Drumurile naționale se mențin practicabile, circulația se desfășoară în condiții de siguranță, iar carosabilul este preponderent uscat. Cu precizări în acest sens a venit Administrația Națională a
11:30
„Maladeț Moldova”: Paula Seling aduce scuze după ce ne-a felicitat țara în rusă la Finala Națională Eurovision # Ziar.md
Interpreta româncă Paula Seling a fost criticată dur după ce a felicitat ieri R. Moldova în limba rusă la Finala Națională Eurovision. Mai exact, Seling, care a făcut parte din juriul internațional al concursului, a spus
11:07
În ultima zi a săptămânii, vremea nu suferă schimbări. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), astăzi, 18 ianuarie, mercurul din termometre va urca până la -10..-5°C. La fel ca ieri, cerul va
17 ianuarie 2026
23:00
Interpretul Satoshi ne va reprezenta țara la Eurovision Song Contest 2026, cu piesa „Viva, Moldova!”. Amintim că R. Moldova revine pe scena Eurovision Song Contest după o pauză de un an, aceasta urmând să fie a 20-a participare a ț
20:00
Sensul giratoriu de la Peresecina, pe drumul național R6 Chișinău–Orhei–Bălți, a fost redeschis astăzi circulației. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) precizează că decizia a fost luat&
19:20
VIDEO/ Proteste în Danemarca și Groenlanda împotriva ambițiilor teritoriale ale lui Donald Trump # Ziar.md
Mii de persoane au protestat astăzi în Danemarca și Groenlanda împotriva ambițiilor teritoriale ale președintelui american Donald Trump, care cere ca insula arctică să fie cedată SUA. Reuters notează că acțiuni de acest fel
19:10
16:50
Un nou suflu pentru Casa Zemstvei: lucrările de restaurare a edificiului vor începe în acest an # Ziar.md
Lucrările de restaurare a clădirii fostei conduceri a Zemstvei guberniale a Basarabiei, cunoscută drept Casa Zemstvei, vor începe în acest an. Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a anunțat acest lucru pe 14 ianuarie, în cadrul unei conferințe de pres&
16:30
Școlile din Kiev, temporar închise din cauza crizei energetice. Care sunt cele mai afectate regiuni din Ucraina # Ziar.md
Autoritățile de la Kiev au decis sistarea activității tuturor școlilor până pe data 1 februarie. Măsura, anunțată de către primarul capitalei țării vecine, Vitali Kliciko, a fost luată în
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
MAE, după depistarea dronei din raionul Telenești: „R. Moldova va continua să investească în pace și securitate” # Ziar.md
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a venit cu o reacție după ce în raionul Telenești a fost depistată o nouă dronă de tip Gerbera. Potrivit instituției, orice aparat de zbor fără pilot care ajunge în spa&
15:30
În raionul Florești a fost confirmat un focar de pestă porcină. Satul Pîrlița, plasat în carantină pentru 30 de zile # Ziar.md
Satul Pîrlița din raionul Florești a fost plasat în carantină pentru 30 de zile, după ce în localitate a fost confirmat un focar de pestă porcină africană (PPA). Măsură a fost dispusă pe
14:40
Elevii din R. Moldova vor trebui să acumuleze anual minimum patru note la fiecare disciplină # Ziar.md
Elevii din R. Moldova vor trebui să aibă cel puțin două note pe semestru la fiecare disciplină, inclusiv una la evaluarea sumativă. Totodată, niciun școlar nu poate să fie lăsat repetent, adică să nu fie promovat
13:50
Experții secției tehnico-explozivă a Poliției au constatat că drona depistată pe malul unui iaz de la intrarea din satul Nucăreni, raionul Telenești, este de model Gerbera. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), aparatul nu con&
12:40
După aproape cinci ani, Maia Sandu va susține un nou discurs în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei # Ziar.md
Președinta Maia Sandu va susține un discurs în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), în cadrul sesiunii de iarnă care va avea loc la Strasbourg, în perioada 26–30 ianuarie. Adresarea va avea loc la aproape cinci ani
11:00
Diseară va avea loc Finala Națională Eurovision. Paula Seling și Jamala vor evolua în calitate de invitate speciale # Ziar.md
În această seară, R. Moldova își va alege reprezentantul la Eurovision Song Contest, la Finala Națională urmând să concureze 16 interpreți. Evenimentul se va desfășura la Arena Chișinău, cu î
