Conducerea Republicii Moldova transmite condoleanțe după tragedia feroviară din Spania
Ziar.md, 19 ianuarie 2026 12:20
Autoritățile de la Chișinău au transmis mesaje de solidaritate și compasiune după gravul accident feroviar din Spania, soldat cu zeci de victime. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a exprimat condoleanțe familiilor îndoliate și a subliniat
• • •
Acum 30 minute
12:20
Acum o oră
12:10
Președinții Republicii Moldova și Albaniei, Maia Sandu și Bajram Begaj, s-au întâlnit la Chișinău într-o vizită oficială. În cadrul discuțiilor, liderii celor două state au reconfirmat angajamentul comun faț
12:00
VIDEO/ Masa din inima pădurii. Cum sunt sprijinite animalele sălbatice din Strășeni să treacă peste iarnă # Ziar.md
În sezonul rece, animalele sălbatice se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade ale anului, când hrana devine tot mai greu de găsit. Pentru a le veni în ajutor, Întreprinderea Silvo-Cinegetică din Strășeni a amenajat
Acum 2 ore
11:40
În acest weekend, polițiștii din întreaga țară au intensificat controalele rutiere, aplicând sancțiuni pentru peste 3.400 de încălcări ale Regulamentului circulației. Datele oficiale arată că 28 de ș
11:40
Tichetarea electronică din Chișinău prinde contur. Autoritățile promit pași concreți în următoarele două săptămâni # Ziar.md
Primăria Chișinău anunță că accelerează procesul de implementare a tichetării electronice în transportul public. Primarul Ion Ceban a cerut ca, în cel mult două săptămâni, conceptul final să
11:00
Primarul Ion Ceban cere ca Centrul de monitorizare a traficului din Chișinău să devină complet funcțional # Ziar.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a cerut ca Centrul de monitorizare a traficului (CMT) să fie făcut pe deplin funcțional în cel mult două săptămâni. El a subliniat că acest
10:50
Drumarii, la datorie în toiul nopții: utilaje și muncitori mobilizați pe traseele din Orhei și Cimișlia # Ziar.md
Echipele de drumari au intervenit în noaptea de 18 spre 19 ianuarie pentru a asigura condiții sigure de circulație pe drumurile naționale din raioanele Orhei și Cimișlia, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND)
Acum 4 ore
10:40
Două vieți pierdute în incendii. Un bărbat și o femeie au murit în raioanele Călărași și Cahul # Ziar.md
Două persoane au murit în urma unor incendii produse în ultimele 24 de ore în raioanele Călărași și Cahul. În ambele cazuri, focul ar fi izbucnit din cauza utilizării necorespunzătoare a surselor de î
10:30
În maternitățile municipale din Chișinău au venit pe lume, de la începutul aplicării măsurilor de protecție temporară, începând cu anul 2022, 205 copii născuți de femei refugiate
10:10
FOTO/ Atac masiv cu drone asupra Ucrainei: Odesa, lovită direct. Sute de mii de oameni, fără curent # Ziar.md
În noaptea de 18 spre 19 ianuarie 2026, forțele ruse au lansat un atac aerian de amploare asupra Ucrainei, folosind sute de drone de atac, în ciuda eforturilor continue ale apărării antiaeriene ucrainene. Potrivit datelor de la Forțele Aeriene ale
10:10
Traian Băsescu comentează declarația Maiei Sandu privind unirea: „A fost imprudentă în contextul actual” # Ziar.md
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a comentat declarația Maiei Sandu despre posibilitatea unui referendum pentru unirea Republicii Moldova cu România. Oficialul român a declarat că președinta Maia Sandu a fost „imprudentă”
09:40
Tragedie feroviară în Spania, soldată cu zeci de morți. MAE spune că nu sunt informații despre moldoveni printre victime # Ziar.md
Cel puțin 39 de persoane au murit și zeci au fost rănite în urma unui grav accident feroviar produs în sudul Spaniei, în localitatea Adamuz, din apropierea provinciei Cordoba. Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit după ce unul
09:20
FOTO/ Creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi Boboteaza - agheasmă, scufundări în apă și slujbe în toată țara # Ziar.md
Astăzi, 19 ianuarie 2026, creștinii ortodocși din Republica Moldova care urmează calendarul pe stil vechi sărbătoresc Boboteaza - Botezul Domnului, una dintre cele 12 mari praznice ale anului bisericesc. Sărbătoarea marchează momentul în
09:00
Săptămâna începe cu scumpiri pentru euro și dolar - iată cât de mult se devalorizează leul moldovenesc # Ziar.md
Săptămâna valutară debutează cu majorări pentru principalele valute de referință. Potrivit cursului oficial stabilit pentru data de 19 ianuarie 2026, atât euro, cât și dolarul american s-au apreciat față de leul
Acum 6 ore
08:20
De Bobotează, vremea va fi rece în toate regiunile Republicii Moldova, potrivit datelor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Temperaturile vor rămâne preponderent negative, mai ales pe timp de noapte, iar condițiile meteo vor fi specifice sezonului de iarnă. În
07:30
Alarmă antiincendiară la Aeroportul din Chișinău! Toți pasagerii au fost evacuați aseară. Activitatea - sistată temporar # Ziar.md
Activitatea Aeroportului Internațional „Eugen Doga” - Chișinău a fost sistată temporar duminică seara, 18 ianuarie 2026, după declanșarea sistemului antiincendiar într-un spațiu din incinta aerogării. Incidentul s-a produs în jurul orei
Acum 24 ore
18:20
Două troleibuze s-au tamponat în sectorul Botanica al capitalei. Câțiva pasageri au avut nevoie de asistență medicală # Ziar.md
Două troleibuze s-au tamponat astăzi pe bulevardul Dacia din sectorul Botanica ap capitalei, câțiva pasageri având nevoie de asistență medicală. După ce mai mulți internauți au publicat pe rețelele sociale fotografii de
18:10
17:10
Ultimul drum acasă: Cât achită moldovenii pentru repatrierea corpurilor neînsuflețite ale celor dragi # Ziar.md
Anual, sute de conaționali decedează în străinătate, repatrierea acestora devenind o povară financiară pentru familii și o procedură frecventă pentru autorități. În perioada 1 ianuarie 2020 - 30 noiembrie 2025, misiunile diplomatice ș
16:40
MAE confirmă că în microbuzul răsturnat în România se aflau 11 cetățeni moldoveni. În ce stare sunt aceștia # Ziar.md
ACTUALIZARE (16:33) Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău (MAE) a confirmat că în autobuzul care s-a răsturnat în România se aflau 11 cetățeni moldoveni și că două persoane au fost transportate la
16:30
Satul Rogojeni din raionul Șoldănești a ajuns în atenția agenției franceze de știri Agence France-Presse (AFP) și a cotidianului Le Figaro. Ambele publicații au descris cu entuziasm „băștile” din localitate -
15:10
O lebădă a fost salvată de pe malul Nistrului. Pasărea era epuizată și nu putea supraviețui fără ajutor # Ziar.md
O lebădă a fost astăzi salvată de pe malul Nistrului. Oamenii din zonă au semnalat polițiștii de frontieră de la Tudora, care au intervenit împreună cu un voluntar. Poliția de Frontieră precizează
14:40
Un microbuz care circula din R. Moldova spre Germania a fost implicat într-un accident rutier în județul Suceava, România. Impactul s-a produs în seara zilei de 16 ianuarie, între localitățile Ilișești și Pă
14:00
O dronă militară s-a prăbușit într-o gospodărie din România. Ce spune Ministerul Apărării de la București # Ziar.md
O dronă militară, presupusă a fi „de proveniență rusească sau ucraineană”, a căzut în curtea unei gospodării din județul Vrancea, România. Ministerul Apărării Naționale de la
12:50
Accesul în anumite locuri publice din capitală, temporar limitat până pe 20 ianuarie inclusiv # Ziar.md
În perioada 18-20 ianuarie, accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală este temporar limitat. Măsura se aplică în intervalul orelor 08:00 - 18:00, în contextul vizitei oficiale la Chișinău a președintelui Albaniei, Bajram
Ieri
12:30
Drumurile naționale se mențin practicabile, circulația se desfășoară în condiții de siguranță, iar carosabilul este preponderent uscat. Cu precizări în acest sens a venit Administrația Națională a
11:30
„Maladeț Moldova”: Paula Seling aduce scuze după ce ne-a felicitat țara în rusă la Finala Națională Eurovision # Ziar.md
Interpreta româncă Paula Seling a fost criticată dur după ce a felicitat ieri R. Moldova în limba rusă la Finala Națională Eurovision. Mai exact, Seling, care a făcut parte din juriul internațional al concursului, a spus
11:07
În ultima zi a săptămânii, vremea nu suferă schimbări. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), astăzi, 18 ianuarie, mercurul din termometre va urca până la -10..-5°C. La fel ca ieri, cerul va
17 ianuarie 2026
23:00
Interpretul Satoshi ne va reprezenta țara la Eurovision Song Contest 2026, cu piesa „Viva, Moldova!”. Amintim că R. Moldova revine pe scena Eurovision Song Contest după o pauză de un an, aceasta urmând să fie a 20-a participare a ț
20:00
Sensul giratoriu de la Peresecina, pe drumul național R6 Chișinău–Orhei–Bălți, a fost redeschis astăzi circulației. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) precizează că decizia a fost luat&
19:20
VIDEO/ Proteste în Danemarca și Groenlanda împotriva ambițiilor teritoriale ale lui Donald Trump # Ziar.md
Mii de persoane au protestat astăzi în Danemarca și Groenlanda împotriva ambițiilor teritoriale ale președintelui american Donald Trump, care cere ca insula arctică să fie cedată SUA. Reuters notează că acțiuni de acest fel
19:10
16:50
Un nou suflu pentru Casa Zemstvei: lucrările de restaurare a edificiului vor începe în acest an # Ziar.md
Lucrările de restaurare a clădirii fostei conduceri a Zemstvei guberniale a Basarabiei, cunoscută drept Casa Zemstvei, vor începe în acest an. Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a anunțat acest lucru pe 14 ianuarie, în cadrul unei conferințe de pres&
16:30
Școlile din Kiev, temporar închise din cauza crizei energetice. Care sunt cele mai afectate regiuni din Ucraina # Ziar.md
Autoritățile de la Kiev au decis sistarea activității tuturor școlilor până pe data 1 februarie. Măsura, anunțată de către primarul capitalei țării vecine, Vitali Kliciko, a fost luată în
15:40
MAE, după depistarea dronei din raionul Telenești: „R. Moldova va continua să investească în pace și securitate” # Ziar.md
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a venit cu o reacție după ce în raionul Telenești a fost depistată o nouă dronă de tip Gerbera. Potrivit instituției, orice aparat de zbor fără pilot care ajunge în spa&
15:30
În raionul Florești a fost confirmat un focar de pestă porcină. Satul Pîrlița, plasat în carantină pentru 30 de zile # Ziar.md
Satul Pîrlița din raionul Florești a fost plasat în carantină pentru 30 de zile, după ce în localitate a fost confirmat un focar de pestă porcină africană (PPA). Măsură a fost dispusă pe
14:40
Elevii din R. Moldova vor trebui să acumuleze anual minimum patru note la fiecare disciplină # Ziar.md
Elevii din R. Moldova vor trebui să aibă cel puțin două note pe semestru la fiecare disciplină, inclusiv una la evaluarea sumativă. Totodată, niciun școlar nu poate să fie lăsat repetent, adică să nu fie promovat
13:50
Experții secției tehnico-explozivă a Poliției au constatat că drona depistată pe malul unui iaz de la intrarea din satul Nucăreni, raionul Telenești, este de model Gerbera. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), aparatul nu con&
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
După aproape cinci ani, Maia Sandu va susține un nou discurs în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei # Ziar.md
Președinta Maia Sandu va susține un discurs în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), în cadrul sesiunii de iarnă care va avea loc la Strasbourg, în perioada 26–30 ianuarie. Adresarea va avea loc la aproape cinci ani
11:00
Diseară va avea loc Finala Națională Eurovision. Paula Seling și Jamala vor evolua în calitate de invitate speciale # Ziar.md
În această seară, R. Moldova își va alege reprezentantul la Eurovision Song Contest, la Finala Națională urmând să concureze 16 interpreți. Evenimentul se va desfășura la Arena Chișinău, cu î
11:00
Pe malul unui iaz de la intrarea din satul Nucăreni, raionul Telenești, a fost depistată o dronă cu lungimea de circa 2,5 metri. Poliția anunță că a fost sesizată despre acest lucru de către un
10:30
Frig pătrunzător și cer noros. În prima zi de weekend mercurul din termometre nu va urca mai sus de -5°C # Ziar.md
Weekendul începe cu ger și cer noros în toată țara. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în această noapte s-au înregistrat minime de până la -18°C, iar pe parcursul zilei sunt prognozate temperaturi maxime cuprinse între -10&
16 ianuarie 2026
20:00
Ultimă oră! Circulația trenului Chișinău - București afectată de avariile rețelelor electrice din Ucraina # Ziar.md
Căile Ferate din Ucraina au anunțat astăzi că trenul de pe ruta Kiev - București înregistrează o întârziere de aproximativ cinci ore, din cauza unor avarii la rețelele electrice de pe teritoriul ucrainean. Aceast&
18:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, îl va găzdui luni, 19 ianuarie, pe Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, care efectuează o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 18-20 ianuarie, la invitația șefei statului. Potrivit institu&
17:50
Virusul gripal A(H3N2) este cel mai răspândit în Republica Moldova în această perioadă, arată cea mai recentă analiză a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP). Din 24 de probe
17:20
Când urgențele nu țin cont de granițe. Peste 2.900 de apeluri din România, gestionate de Serviciul 112 din R. Moldova # Ziar.md
Peste 2.900 de cazuri provenite din România, în special situații care au implicat cetățeni moldoveni aflați peste hotare sau situații cu caracter transfrontalier, au fost preluate și gestionate până în prezent de
17:10
Rusia își îndeamnă cetățenii să se abțină de la călătorii în R. Moldova. Chișinăul răspunde: „Nu există riscuri” # Ziar.md
Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova (MID) a emis astăzi un avertisment în care a îndemnat cetățenii ruși să evite călătoriile în R. Moldova. Instituția a acuzat autoritățile de la
17:10
Amendă de până la 5 milioane pentru Lukoil-Moldova, după refuzul de a se conforma deciziei statului # Ziar.md
Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a decis, joi, 16 ianuarie 2026, aplicarea unei amenzi companiei SRL Lukoil-Moldova, pentru nerespectarea unei decizii anterioare ce vizează complexul petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău. Potrivit hotăr&
17:00
DOC/ Maia Sandu a acordat ranguri diplomatice pentru 14 funcționari MAE. Printre aceștia se numără și Nicu Popescu # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat un decret prin care a acordat ranguri diplomatice pentru 14 diplomați din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) și ai misiunilor diplomatice ale țării. Documentul vizează atât rangul de ambasador, cât ș
16:30
Fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, va rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile. Decizia a fost luată vineri de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Avocatul său,
