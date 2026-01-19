Aston Villa a ratat șansa de a urca pe locul doi în campionatul Angliei - VIDEO
ProTV.md, 19 ianuarie 2026 21:50
Aston Villa a ratat șansa de a urca pe locul doi în campionatul Angliei - VIDEO
Acum 10 minute
22:00
Dorin Damir - condamnat la trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la fosta direcție numărul 5 din cadrul INI
Acum 30 minute
21:50
Un spectator a strigat „Lăsați Groenlanda în pace!” în timpul intonării imnului de stat american la o partidă din NBA la Londra - VIDEO
21:50
Emma Navarro este a treia jucătoare din top 20 mondial eliminată în prima rundă de la Australian Open - VIDEO
21:50
Seria de 11 victorii consecutive în toate competițiile a grupării Barcelona a fost întreruptă de Real Sociedad - VIDEO
21:50
Tenismena Francesca Jones are patru degete la fiecare mână și multe probleme fizice, din cauza sindromului, dar a reușit să se califice la Australian Open pentru a doua oară în carieră - VIDEO
21:50
Starul lui Real Madrid și a naționalei Marocului, Brahim Diaz s-a ales cu Gheata de Aur, devenind cel mai bun marcator al Cupei Africii pe Națiuni - VIDEO
21:50
O fetiță de 6 ani, aflată împreună cu tatăl său într-un parc, a căzut în lac. Un cetățean indian a ținut-o la suprafață până au ajuns pompierii - VIDEO
21:50
21:40
Uniunea Europeană pregătește tarife vamale de până la 93 de miliarde de euro pentru importurile americane, ca răspuns la amenințările Washingtonului legate de Groenlanda - VIDEO
Acum o oră
21:30
Forumul Economic Mondial 2026 s-a deschis sub presiune. Donald Trump sosește cu cea mai mare delegație americană din istorie, iar liderii globali pregătesc contraofensiva - VIDEO
21:20
Starul lui Real Madrid și a naționalei Marocului, Brahim Diaz s-a ales cu Gheata de Aur, devenind cel mai bun marcator al Cupei Africii pe Națiuni
21:10
Etapa rezultatelor ciudate în Premier League. Lidera Arsenal și FC Liverpool au pierdut puncte, după remize cu adversari mai slab cotați # ProTV.md
Etapa rezultatelor ciudate în Premier League. Lidera Arsenal și FC Liverpool au pierdut puncte, după remize cu adversari mai slab cotați
21:10
Tenismena Francesca Jones are patru degete la fiecare mână și multe probleme fizice, din cauza sindromului, dar a reușit să se califice la Australian Open pentru a doua oară în carieră
Acum 2 ore
21:00
Nigeria a câștigat medaliile de bronz la Cupa Africii pe Națiuni. În finala mică, „super-vulturii” au câștigat la seria loviturilor de departajare Egiptul, vedetele Marmoush și Salah ratând de la punctul cu var
21:00
Nasser Al-Attiyah a scris istorie alături de Dacia Sandriders la Raliul Dakar. Pilotul din Qatar a devenit campion la clasa auto pentru a șasea oară în carieră
21:00
Seria de 11 victorii consecutive în toate competițiile a grupării Barcelona a fost întreruptă de Real Sociedad
20:50
Trei cardinali de rang înalt din SUA critică politica externă a administrației Trump. „Acțiunea militară trebuie văzută doar ca o ultimă soluție”
20:40
Litoralul de la Odesa, transformat într-un peisaj aproape ireal. Marea Neagră a început să înghețe, iar țărmul a fost acoperit de un strat gros de gheață
20:30
Emma Navarro este a treia jucătoare din top 20 mondial eliminată în prima rundă de la Australian Open
20:20
Ion Ceban și Zinaida Greceanîi urmează să fie audiați în calitate de martori ai apărării în dosarul „Sacoșa neagră”, în care este cercetat penal liderul PSRM, Igor Dodon. Ce spun procurorii - VIDEO
20:20
Consilierii municipali PAS îl acuză pe primarul Ion Ceban că numele său figurează în mărturiile unui moldovean condamnat recent la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie. Cum comentează edilul capitalei
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 19.01.2026
20:10
Un spectator a strigat „Lăsați Groenlanda în pace!” în timpul intonării imnului de stat american la o partidă din NBA la Londra
Acum 4 ore
20:00
Surprize încă din primul tur la Australian Open. Jiri Lehecka, al 17-lea favorit a fost eliminat total neaşteptat de un debutant - VIDEO
20:00
Forumul Economic Mondial 2026 s-a deschis sub presiune. Donald Trump sosește cu cea mai mare delegație americană din istorie, iar liderii globali pregătesc contraofensiva
19:30
Valentino Garavani, „ultimul împărat al modei”, a murit la vârsta de 93 de ani
19:10
Curtea Catedralei Mitropolitane Nașterea Domnului, plină de enoriași. Oamenii au mers la biserici și mănăstiri pentru a asista la liturghie și a lua aghiasma mare - VIDEO
18:50
Dorin Damir - reținut, Alexandru Pînzari este în căutare, iar Valeriu Cojocaru nu se află în țară. Ce spune șeful poliției - VIDEO
18:50
Nebunie în finala Cupei Africii. Senegal a câștigat marele trofeu în fața Marocului, în urma unui ultim act cu de toate - VIDEO
18:20
Dorin Damir - reținut, Alexandru Pînzari este în căutare, iar Valeriu Cojocaru nu se află în țară. Ce spune șeful poliției
Acum 6 ore
18:00
„Știrile adevărate ale revoluției naționale”. Discursuri ale lui Trump și ale fiului șahului au început să ruleze brusc la televiziunea din Iran
17:50
Ring de box pe o stradă din capitală. Șase persoane s-au luat la bătaie, după un conflict izbucnit între șoferi. Scene, surprinse de martori - VIDEO
17:20
Tineri și adulți din Belgrad s-au scufundat în apele reci ale râului Sava, în încercarea de a găsi crucea aruncată de preot – un ritual urmărit anual de mii de curioși - VIDEO
17:20
Frântura dintre PSRM și MAN nu pare să se refacă. Consilierii municipali din Chișinău s-au întrecut în acuzații, după ce nu au putut găsi un numitor comun pentru a vota bugetul - VIDEO
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 19.01.2026
17:10
Albania susține Republica Moldova în parcursul său european. Declarațiile făcute de președintele albanez care se află într-o vizită la Chișinău - VIDEO
16:50
De Bobotează, moldovenii s-au scăldat în apa rece ca gheața. S-au scufundat în râuri și lacuri, după ce apa a fost sfințită de preoți - VIDEO
16:40
Un bărbat din capitală - cercetat, după ce ar fi comercializat produse chimice contrafăcute de până la 100 de mii de lei. Poliția vine cu detalii - VIDEO
16:30
Cel puțin 39 de oameni au murit și 123 au fost răniți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză în Spania. Imagini de la locul tragediei - VIDEO
16:20
Zeci de mii de consumatori din sudul și nord-estul Ucrainei au rămas fără curent după atacuri cu drone la Odesa și Cernigov - VIDEO
16:10
Accident la Telenești: Cisterna unui camion s-a răsturnat pe marginea drumului. Poliția vine cu detalii – VIDEO
16:10
Peste 200 kg de biscuiți neconformi - depistați de ANSA. Ce au arătat analizele de laborator și unde au fost reutilizați
Acum 8 ore
16:00
Declarațiile avocatului, după ce Dorin Damir a fost condamnat la trei ani de închisoare: „Considerăm în continuare că este nevinovat” - VIDEO
15:50
Ultima oră. Dorin Damir - condamnat la trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la fosta direcție numărul 5 din cadrul INI
15:30
Ultima oră. Dorin Damir - condamant la trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la fosta direcție numărul 5 din cadrul INI
15:20
Putin a înfuriat China prin lipsa de reacție la capturarea lui Nicolas Maduro de către SUA
14:50
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
14:50
Premierul Alexandru Munteanu pleacă la Davos: Va participa la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial. Cine îl însoțește
14:20
Mai multe căprioare - surprinse cum aleargă pe un câmp din apropierea satului Românești - VIDEO
14:20
„Lăsați Groenlanda în pace” » Imnul american a fost întrerupt înaintea meciului NBA din Londra
