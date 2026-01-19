Ultima oră. Dorin Damir - condamant la trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la fosta direcție numărul 5 din cadrul INI
ProTV.md, 19 ianuarie 2026 15:30
Ultima oră. Dorin Damir - condamant la trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la fosta direcție numărul 5 din cadrul INI
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
15:50
Ultima oră. Dorin Damir - condamnat la trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la fosta direcție numărul 5 din cadrul INI # ProTV.md
Ultima oră. Dorin Damir - condamnat la trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la fosta direcție numărul 5 din cadrul INI
Acum 30 minute
15:30
Ultima oră. Dorin Damir - condamant la trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la fosta direcție numărul 5 din cadrul INI # ProTV.md
Ultima oră. Dorin Damir - condamant la trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la fosta direcție numărul 5 din cadrul INI
Acum o oră
15:20
Putin a înfuriat China prin lipsa de reacție la capturarea lui Nicolas Maduro de către SUA # ProTV.md
Putin a înfuriat China prin lipsa de reacție la capturarea lui Nicolas Maduro de către SUA
Acum 2 ore
14:50
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
14:50
Premierul Alexandru Munteanu pleacă la Davos: Va participa la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial. Cine îl însoțește # ProTV.md
Premierul Alexandru Munteanu pleacă la Davos: Va participa la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial. Cine îl însoțește
14:20
Mai multe căprioare - surprinse cum aleargă pe un câmp din apropierea satului Românești - VIDEO # ProTV.md
Mai multe căprioare - surprinse cum aleargă pe un câmp din apropierea satului Românești - VIDEO
14:20
„Lăsați Groenlanda în pace” » Imnul american a fost întrerupt înaintea meciului NBA din Londra # ProTV.md
„Lăsați Groenlanda în pace” » Imnul american a fost întrerupt înaintea meciului NBA din Londra
Acum 4 ore
13:50
Un român era într-un apel video când trenul din Spania a deraiat. „Haos total” la locul tragediei # ProTV.md
Un român era într-un apel video când trenul din Spania a deraiat. „Haos total” la locul tragediei
13:40
De la începutul acestui an, polițiștii au denunțat 46 de tentative de corupere activă. Detaliile IGP # ProTV.md
De la începutul acestui an, polițiștii au denunțat 46 de tentative de corupere activă. Detaliile IGP
13:30
Tragic: Un angajat al Serviciului Vamal a decedat în timp ce se afla la postul de muncă. Medicii anunță care ar fi cauza # ProTV.md
Tragic: Un angajat al Serviciului Vamal a decedat în timp ce se afla la postul de muncă. Medicii anunță care ar fi cauza
13:20
Accident pe șoseaua Bălți - Chișinău: Un TIR s-a răsturnat pe marginea drumului. Imagini surprinse de martori - VIDEO # ProTV.md
Accident pe șoseaua Bălți - Chișinău: Un TIR s-a răsturnat pe marginea drumului. Imagini surprinse de martori - VIDEO
13:10
„Putin va fi cel mai fericit om din lume, dacă Trump invadează Groenlanda”. Avertismentul unui premier european # ProTV.md
„Putin va fi cel mai fericit om din lume, dacă Trump invadează Groenlanda”. Avertismentul unui premier european
13:00
Trump l-a invitat pe Vladimir Putin în „Consiliul pentru Pace”, anunță Kremlinul: „Studiem toate detaliile acestei propuneri”. Ce țări au fost invitate. România e pe listă # ProTV.md
Trump l-a invitat pe Vladimir Putin în „Consiliul pentru Pace”, anunță Kremlinul: „Studiem toate detaliile acestei propuneri”. Ce țări au fost invitate. România e pe listă
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 19.01.2026
12:40
Jaqueline Cristian, eliminată în primul tur la Australian Open: meci intens, decis în tie-break cu Muchova # ProTV.md
Jaqueline Cristian, eliminată în primul tur la Australian Open: meci intens, decis în tie-break cu Muchova
12:30
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, la Chișinău: „Sprijinim puternic parcursul european și aderarea Moldovei la UE." Ce alte declarații a făcut acesta împreună cu Maia Sandu - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, la Chișinău: „Sprijinim puternic parcursul european și aderarea Moldovei la UE." Ce alte declarații a făcut acesta împreună cu Maia Sandu - FOTO/VIDEO
12:30
Un bărbat din capitală - condamnat la închisoare, după ce a lovit un polițist. Câți ani va sta după gratii # ProTV.md
Un bărbat din capitală - condamnat la închisoare, după ce a lovit un polițist. Câți ani va sta după gratii
12:30
A 3-a jucătoare de top 20 WTA, eliminată de la Australian Open! Magda Linette a produs surpriza # ProTV.md
A 3-a jucătoare de top 20 WTA, eliminată de la Australian Open! Magda Linette a produs surpriza
12:20
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, la Chișinău: „Sprijinim puternic parcursul european și aderarea Moldovei la UE." Ce alte declarații a făcut acesta împreună cu Maia Sandu - GALERIE FOTO/VIDEO # ProTV.md
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, la Chișinău: „Sprijinim puternic parcursul european și aderarea Moldovei la UE." Ce alte declarații a făcut acesta împreună cu Maia Sandu - GALERIE FOTO/VIDEO
12:20
Banca Comercială Eximbank, parte a Grupului Intesa Sanpaolo, anunță numirea lui Marco Trevisan în funcția de Director General, Președinte al Comitetului de Management # ProTV.md
Banca Comercială Eximbank, parte a Grupului Intesa Sanpaolo, anunță numirea lui Marco Trevisan în funcția de Director General, Președinte al Comitetului de Management
12:10
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, la Chișinău: „Sprijinim puternic parcursul european și aderarea Moldovei la UE." Ce alte declarații a făcut acesta împreună cu Maia Sandu - VIDEO # ProTV.md
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, la Chișinău: „Sprijinim puternic parcursul european și aderarea Moldovei la UE." Ce alte declarații a făcut acesta împreună cu Maia Sandu - VIDEO
12:10
Noi imagini cu jaful de la Muzeul Luvru. Ce au surprins camerele de supraveghere din interiorul muzeului - VIDEO # ProTV.md
Noi imagini cu jaful de la Muzeul Luvru. Ce au surprins camerele de supraveghere din interiorul muzeului - VIDEO
Acum 6 ore
11:40
LIVE. Maia Sandu și președintele Republicii Albania, Bajram Begaj fac declarații de presă: „Extinderea UE este o investiție strategică în securitatea și stabilitatea întregului continent” # ProTV.md
LIVE. Maia Sandu și președintele Republicii Albania, Bajram Begaj fac declarații de presă: „Extinderea UE este o investiție strategică în securitatea și stabilitatea întregului continent”
11:30
Un microbuz cu 11 moldoveni s-a răsturnat în România: Două persoane - transportate la spital. Reacția MAE # ProTV.md
Un microbuz cu 11 moldoveni s-a răsturnat în România: Două persoane - transportate la spital. Reacția MAE
11:30
Incendii la Călărași și Cahul: Un bărbat și o femeie au decedat. IGSU vine cu detalii
11:10
Un bǎrbat - reținut și plasat în arest pentru 30 de zile, după ce a fost prins ca vindea droguri în capitală, în zona universităților - VIDEO # ProTV.md
Un bǎrbat - reținut și plasat în arest pentru 30 de zile, după ce a fost prins ca vindea droguri în capitală, în zona universităților - VIDEO
10:50
LIVE TEXT. Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit lângă Cordoba, în sudul Spaniei. Bilanțul victimelor, în creștere: sunt zeci de morți și răniți. Oficial: „Este un accident extrem de ciudat” -VIDEO # ProTV.md
LIVE TEXT. Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit lângă Cordoba, în sudul Spaniei. Bilanțul victimelor, în creștere: sunt zeci de morți și răniți. Oficial: „Este un accident extrem de ciudat” -VIDEO
10:50
Mesajul Maiei Sandu, după tragicul accident feroviar din Spania: „Țările noastre sunt alături una de cealaltă în aceste momente de doliu și pierdere” # ProTV.md
Mesajul Maiei Sandu, după tragicul accident feroviar din Spania: „Țările noastre sunt alături una de cealaltă în aceste momente de doliu și pierdere”
10:40
Barcelona a pierdut primul meci după o serie de 11 victorii consecutive! Real s-a apropiat la un singur punct # ProTV.md
Barcelona a pierdut primul meci după o serie de 11 victorii consecutive! Real s-a apropiat la un singur punct
10:20
„Nu mai simt obligația să mă gândesc doar la pace”. Ultima amenințare a lui Trump către europeni a venit printr-o scrisoare # ProTV.md
„Nu mai simt obligația să mă gândesc doar la pace”. Ultima amenințare a lui Trump către europeni a venit printr-o scrisoare
10:20
Dinamo a câștigat la limită duelul cu U Cluj și ține aproape de liderul Rapid! Karamoko, decisiv # ProTV.md
Dinamo a câștigat la limită duelul cu U Cluj și ține aproape de liderul Rapid! Karamoko, decisiv
10:10
Rusia militarizează copiii din teritoriile ocupate din Ucraina prin tabere deghizate în proiecte „patriotice” # ProTV.md
Rusia militarizează copiii din teritoriile ocupate din Ucraina prin tabere deghizate în proiecte „patriotice”
10:00
Senegal a câștigat Cupa Africii la capătul unei finale dramatice în fața Marocului! Scene uluitoare la finalul timpului regulamentar # ProTV.md
Senegal a câștigat Cupa Africii la capătul unei finale dramatice în fața Marocului! Scene uluitoare la finalul timpului regulamentar
10:00
„Ciudatul” accident feroviar soldat cu zeci de morți în Spania. Experții sunt „uimiți”, spune ministrul Transporturilor # ProTV.md
„Ciudatul” accident feroviar soldat cu zeci de morți în Spania. Experții sunt „uimiți”, spune ministrul Transporturilor
Acum 8 ore
09:50
În siguranță de Bobotează: Cum să te scufunzi corect în apa rece pentru a evita accidentele. IGSU vine cu recomandări # ProTV.md
În siguranță de Bobotează: Cum să te scufunzi corect în apa rece pentru a evita accidentele. IGSU vine cu recomandări
09:50
Alarmă falsă pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din capitală: Pasagerii și personalul au fost evacuați, iar activitatea a fost sistată temporar. Ce s-a întâmplat # ProTV.md
Alarmă falsă pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din capitală: Pasagerii și personalul au fost evacuați, iar activitatea a fost sistată temporar. Ce s-a întâmplat
09:40
EDEN — spațiul în care îți dorești să trăiești
09:40
Un spațiu creat pentru viața de familie
09:20
Locuitorii Groenlandei se grăbesc să-și facă provizii de urgență din cauza temerilor legate de escaladarea conflictului # ProTV.md
Locuitorii Groenlandei se grăbesc să-și facă provizii de urgență din cauza temerilor legate de escaladarea conflictului
09:10
Se circulă în condiții de iarnă pe drumurile din țară: Drumarii au intervenit în mai multe raioane # ProTV.md
Se circulă în condiții de iarnă pe drumurile din țară: Drumarii au intervenit în mai multe raioane
09:00
Creștinii ortodocși sărbătoresc Boboteaza pe stil vechi. Oamenii merg la biserică pentru a lua aghiasma # ProTV.md
Creștinii ortodocși sărbătoresc Boboteaza pe stil vechi. Oamenii merg la biserică pentru a lua aghiasma
09:00
Interdicția rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani s-ar putea extinde. Mai multe țări ar putea urma exemplul Australiei # ProTV.md
Interdicția rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani s-ar putea extinde. Mai multe țări ar putea urma exemplul Australiei
08:50
Există moldoveni printre victimele accidentului feroviar din Spania? Ce spune MAE
08:40
Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit lângă Cordoba, în sudul Spaniei. Bilanțul victimelor, în creștere: sunt zeci de morți și răniți. Oficial: „Este un accident extrem de ciudat” -VIDEO # ProTV.md
Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit lângă Cordoba, în sudul Spaniei. Bilanțul victimelor, în creștere: sunt zeci de morți și răniți. Oficial: „Este un accident extrem de ciudat” -VIDEO
08:30
Pieţele globale se pregătesc pentru noi turbulenţe după ameninţarea lui Trump cu tarife asupra Europei din cauza Groenlandei # ProTV.md
Pieţele globale se pregătesc pentru noi turbulenţe după ameninţarea lui Trump cu tarife asupra Europei din cauza Groenlandei
08:30
Ultimatumul Groenlandei: Cum vrea să răspundă UE la amenințările lui Donald Trump
08:20
Curs valutar BNM pentru 19 ianuarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit lângă Cordoba, în sudul Spaniei. Bilanțul victimelor, în creștere: cel puțin 21 de morți și zeci de răniți. Oficial: „Este un accident extrem de ciudat” -VIDEO # ProTV.md
Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit lângă Cordoba, în sudul Spaniei. Bilanțul victimelor, în creștere: cel puțin 21 de morți și zeci de răniți. Oficial: „Este un accident extrem de ciudat” -VIDEO
08:10
Vreme rece în țară. La nord se așteaptă -15 grade noaptea, iar în capitală -12 grade. Ce temperaturi se vor înregistra în următoarele zile # ProTV.md
Vreme rece în țară. La nord se așteaptă -15 grade noaptea, iar în capitală -12 grade. Ce temperaturi se vor înregistra în următoarele zile
08:10
Trump pare tot mai hotărât. Mesaj despre preluarea Groenlandei: „Se va face”
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.