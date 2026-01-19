Frântura dintre PSRM și MAN nu pare să se refacă. Consilierii municipali din Chișinău s-au întrecut în acuzații, după ce nu au putut găsi un numitor comun pentru a vota bugetul - VIDEO

ProTV.md, 19 ianuarie 2026 17:20

Frântura dintre PSRM și MAN nu pare să se refacă. Consilierii municipali din Chișinău s-au întrecut în acuzații, după ce nu au putut găsi un numitor comun pentru a vota bugetul - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 30 minute
17:20
Tineri și adulți din Belgrad s-au scufundat în apele reci ale râului Sava, în încercarea de a găsi crucea aruncată de preot – un ritual urmărit anual de mii de curioși - VIDEO ProTV.md
Tineri și adulți din Belgrad s-au scufundat în apele reci ale râului Sava, în încercarea de a găsi crucea aruncată de preot – un ritual urmărit anual de mii de curioși - VIDEO
17:20
Frântura dintre PSRM și MAN nu pare să se refacă. Consilierii municipali din Chișinău s-au întrecut în acuzații, după ce nu au putut găsi un numitor comun pentru a vota bugetul - VIDEO ProTV.md
Frântura dintre PSRM și MAN nu pare să se refacă. Consilierii municipali din Chișinău s-au întrecut în acuzații, după ce nu au putut găsi un numitor comun pentru a vota bugetul - VIDEO
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 19.01.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 19.01.2026
17:10
Albania susține Republica Moldova în parcursul său european. Declarațiile făcute de președintele albanez care se află într-o vizită la Chișinău - VIDEO ProTV.md
Albania susține Republica Moldova în parcursul său european. Declarațiile făcute de președintele albanez care se află într-o vizită la Chișinău - VIDEO
Acum o oră
16:50
De Bobotează, moldovenii s-au scăldat în apa rece ca gheața. S-au scufundat în râuri și lacuri, după ce apa a fost sfințită de preoți - VIDEO ProTV.md
De Bobotează, moldovenii s-au scăldat în apa rece ca gheața. S-au scufundat în râuri și lacuri, după ce apa a fost sfințită de preoți - VIDEO
16:40
Un bărbat din capitală - cercetat, după ce ar fi comercializat produse chimice contrafăcute de până la 100 de mii de lei. Poliția vine cu detalii - VIDEO ProTV.md
Un bărbat din capitală - cercetat, după ce ar fi comercializat produse chimice contrafăcute de până la 100 de mii de lei. Poliția vine cu detalii - VIDEO
Acum 2 ore
16:30
Cel puțin 39 de oameni au murit și 123 au fost răniți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză în Spania. Imagini de la locul tragediei - VIDEO ProTV.md
Cel puțin 39 de oameni au murit și 123 au fost răniți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză în Spania. Imagini de la locul tragediei - VIDEO
16:20
Zeci de mii de consumatori din sudul și nord-estul Ucrainei au rămas fără curent după atacuri cu drone la Odesa și Cernigov - VIDEO ProTV.md
Zeci de mii de consumatori din sudul și nord-estul Ucrainei au rămas fără curent după atacuri cu drone la Odesa și Cernigov - VIDEO
16:10
Accident la Telenești: Cisterna unui camion s-a răsturnat pe marginea drumului. Poliția vine cu detalii – VIDEO ProTV.md
Accident la Telenești: Cisterna unui camion s-a răsturnat pe marginea drumului. Poliția vine cu detalii – VIDEO
16:10
Peste 200 kg de biscuiți neconformi - depistați de ANSA. Ce au arătat analizele de laborator și unde au fost reutilizați ProTV.md
Peste 200 kg de biscuiți neconformi - depistați de ANSA. Ce au arătat analizele de laborator și unde au fost reutilizați
16:00
Declarațiile avocatului, după ce Dorin Damir a fost condamnat la trei ani de închisoare: „Considerăm în continuare că este nevinovat” - VIDEO ProTV.md
Declarațiile avocatului, după ce Dorin Damir a fost condamnat la trei ani de închisoare: „Considerăm în continuare că este nevinovat” - VIDEO
15:50
Ultima oră. Dorin Damir - condamnat la trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la fosta direcție numărul 5 din cadrul INI ProTV.md
Ultima oră. Dorin Damir - condamnat la trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la fosta direcție numărul 5 din cadrul INI
Acum 4 ore
15:30
Ultima oră. Dorin Damir - condamant la trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la fosta direcție numărul 5 din cadrul INI ProTV.md
Ultima oră. Dorin Damir - condamant la trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la fosta direcție numărul 5 din cadrul INI
15:20
Putin a înfuriat China prin lipsa de reacție la capturarea lui Nicolas Maduro de către SUA ProTV.md
Putin a înfuriat China prin lipsa de reacție la capturarea lui Nicolas Maduro de către SUA
14:50
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
14:50
Premierul Alexandru Munteanu pleacă la Davos: Va participa la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial. Cine îl însoțește ProTV.md
Premierul Alexandru Munteanu pleacă la Davos: Va participa la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial. Cine îl însoțește
14:20
Mai multe căprioare - surprinse cum aleargă pe un câmp din apropierea satului Românești - VIDEO ProTV.md
Mai multe căprioare - surprinse cum aleargă pe un câmp din apropierea satului Românești - VIDEO
14:20
„Lăsați Groenlanda în pace” » Imnul american a fost întrerupt înaintea meciului NBA din Londra ProTV.md
„Lăsați Groenlanda în pace” » Imnul american a fost întrerupt înaintea meciului NBA din Londra
13:50
Un român era într-un apel video când trenul din Spania a deraiat. „Haos total” la locul tragediei ProTV.md
Un român era într-un apel video când trenul din Spania a deraiat. „Haos total” la locul tragediei
13:40
De la începutul acestui an, polițiștii au denunțat 46 de tentative de corupere activă. Detaliile IGP ProTV.md
De la începutul acestui an, polițiștii au denunțat 46 de tentative de corupere activă. Detaliile IGP
Acum 6 ore
13:30
Tragic: Un angajat al Serviciului Vamal a decedat în timp ce se afla la postul de muncă. Medicii anunță care ar fi cauza ProTV.md
Tragic: Un angajat al Serviciului Vamal a decedat în timp ce se afla la postul de muncă. Medicii anunță care ar fi cauza
13:20
Accident pe șoseaua Bălți - Chișinău: Un TIR s-a răsturnat pe marginea drumului. Imagini surprinse de martori - VIDEO ProTV.md
Accident pe șoseaua Bălți - Chișinău: Un TIR s-a răsturnat pe marginea drumului. Imagini surprinse de martori - VIDEO
13:10
„Putin va fi cel mai fericit om din lume, dacă Trump invadează Groenlanda”. Avertismentul unui premier european ProTV.md
„Putin va fi cel mai fericit om din lume, dacă Trump invadează Groenlanda”. Avertismentul unui premier european
13:00
Trump l-a invitat pe Vladimir Putin în „Consiliul pentru Pace”, anunță Kremlinul: „Studiem toate detaliile acestei propuneri”. Ce țări au fost invitate. România e pe listă ProTV.md
Trump l-a invitat pe Vladimir Putin în „Consiliul pentru Pace”, anunță Kremlinul: „Studiem toate detaliile acestei propuneri”. Ce țări au fost invitate. România e pe listă
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 19.01.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 19.01.2026
12:40
Jaqueline Cristian, eliminată în primul tur la Australian Open: meci intens, decis în tie-break cu Muchova ProTV.md
Jaqueline Cristian, eliminată în primul tur la Australian Open: meci intens, decis în tie-break cu Muchova
12:30
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, la Chișinău: „Sprijinim puternic parcursul european și aderarea Moldovei la UE." Ce alte declarații a făcut acesta împreună cu Maia Sandu - FOTO/VIDEO ProTV.md
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, la Chișinău: „Sprijinim puternic parcursul european și aderarea Moldovei la UE." Ce alte declarații a făcut acesta împreună cu Maia Sandu - FOTO/VIDEO
12:30
Un bărbat din capitală - condamnat la închisoare, după ce a lovit un polițist. Câți ani va sta după gratii ProTV.md
Un bărbat din capitală - condamnat la închisoare, după ce a lovit un polițist. Câți ani va sta după gratii
12:30
A 3-a jucătoare de top 20 WTA, eliminată de la Australian Open! Magda Linette a produs surpriza ProTV.md
A 3-a jucătoare de top 20 WTA, eliminată de la Australian Open! Magda Linette a produs surpriza
12:20
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, la Chișinău: „Sprijinim puternic parcursul european și aderarea Moldovei la UE." Ce alte declarații a făcut acesta împreună cu Maia Sandu - GALERIE FOTO/VIDEO ProTV.md
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, la Chișinău: „Sprijinim puternic parcursul european și aderarea Moldovei la UE." Ce alte declarații a făcut acesta împreună cu Maia Sandu - GALERIE FOTO/VIDEO
12:20
Banca Comercială Eximbank, parte a Grupului Intesa Sanpaolo, anunță numirea lui Marco Trevisan în funcția de Director General, Președinte al Comitetului de Management ProTV.md
Banca Comercială Eximbank, parte a Grupului Intesa Sanpaolo, anunță numirea lui Marco Trevisan în funcția de Director General, Președinte al Comitetului de Management
12:10
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, la Chișinău: „Sprijinim puternic parcursul european și aderarea Moldovei la UE." Ce alte declarații a făcut acesta împreună cu Maia Sandu - VIDEO ProTV.md
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, la Chișinău: „Sprijinim puternic parcursul european și aderarea Moldovei la UE." Ce alte declarații a făcut acesta împreună cu Maia Sandu - VIDEO
12:10
Noi imagini cu jaful de la Muzeul Luvru. Ce au surprins camerele de supraveghere din interiorul muzeului - VIDEO ProTV.md
Noi imagini cu jaful de la Muzeul Luvru. Ce au surprins camerele de supraveghere din interiorul muzeului - VIDEO
11:40
LIVE. Maia Sandu și președintele Republicii Albania, Bajram Begaj fac declarații de presă: „Extinderea UE este o investiție strategică în securitatea și stabilitatea întregului continent” ProTV.md
LIVE. Maia Sandu și președintele Republicii Albania, Bajram Begaj fac declarații de presă: „Extinderea UE este o investiție strategică în securitatea și stabilitatea întregului continent”
Acum 8 ore
11:30
Un microbuz cu 11 moldoveni s-a răsturnat în România: Două persoane - transportate la spital. Reacția MAE ProTV.md
Un microbuz cu 11 moldoveni s-a răsturnat în România: Două persoane - transportate la spital. Reacția MAE
11:30
Incendii la Călărași și Cahul: Un bărbat și o femeie au decedat. IGSU vine cu detalii ProTV.md
Incendii la Călărași și Cahul: Un bărbat și o femeie au decedat. IGSU vine cu detalii
11:10
Un bǎrbat - reținut și plasat în arest pentru 30 de zile, după ce a fost prins ca vindea droguri în capitală, în zona universităților - VIDEO ProTV.md
Un bǎrbat - reținut și plasat în arest pentru 30 de zile, după ce a fost prins ca vindea droguri în capitală, în zona universităților - VIDEO
10:50
LIVE TEXT. Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit lângă Cordoba, în sudul Spaniei. Bilanțul victimelor, în creștere: sunt zeci de morți și răniți. Oficial: „Este un accident extrem de ciudat” -VIDEO ProTV.md
LIVE TEXT. Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit lângă Cordoba, în sudul Spaniei. Bilanțul victimelor, în creștere: sunt zeci de morți și răniți. Oficial: „Este un accident extrem de ciudat” -VIDEO
10:50
Mesajul Maiei Sandu, după tragicul accident feroviar din Spania: „Țările noastre sunt alături una de cealaltă în aceste momente de doliu și pierdere” ProTV.md
Mesajul Maiei Sandu, după tragicul accident feroviar din Spania: „Țările noastre sunt alături una de cealaltă în aceste momente de doliu și pierdere”
10:40
Barcelona a pierdut primul meci după o serie de 11 victorii consecutive! Real s-a apropiat la un singur punct ProTV.md
Barcelona a pierdut primul meci după o serie de 11 victorii consecutive! Real s-a apropiat la un singur punct
10:20
„Nu mai simt obligația să mă gândesc doar la pace”. Ultima amenințare a lui Trump către europeni a venit printr-o scrisoare ProTV.md
„Nu mai simt obligația să mă gândesc doar la pace”. Ultima amenințare a lui Trump către europeni a venit printr-o scrisoare
10:20
Dinamo a câștigat la limită duelul cu U Cluj și ține aproape de liderul Rapid! Karamoko, decisiv ProTV.md
Dinamo a câștigat la limită duelul cu U Cluj și ține aproape de liderul Rapid! Karamoko, decisiv
10:10
Rusia militarizează copiii din teritoriile ocupate din Ucraina prin tabere deghizate în proiecte „patriotice” ProTV.md
Rusia militarizează copiii din teritoriile ocupate din Ucraina prin tabere deghizate în proiecte „patriotice”
10:00
Senegal a câștigat Cupa Africii la capătul unei finale dramatice în fața Marocului! Scene uluitoare la finalul timpului regulamentar ProTV.md
Senegal a câștigat Cupa Africii la capătul unei finale dramatice în fața Marocului! Scene uluitoare la finalul timpului regulamentar
10:00
„Ciudatul” accident feroviar soldat cu zeci de morți în Spania. Experții sunt „uimiți”, spune ministrul Transporturilor ProTV.md
„Ciudatul” accident feroviar soldat cu zeci de morți în Spania. Experții sunt „uimiți”, spune ministrul Transporturilor
09:50
În siguranță de Bobotează: Cum să te scufunzi corect în apa rece pentru a evita accidentele. IGSU vine cu recomandări ProTV.md
În siguranță de Bobotează: Cum să te scufunzi corect în apa rece pentru a evita accidentele. IGSU vine cu recomandări
09:50
Alarmă falsă pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din capitală: Pasagerii și personalul au fost evacuați, iar activitatea a fost sistată temporar. Ce s-a întâmplat ProTV.md
Alarmă falsă pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din capitală: Pasagerii și personalul au fost evacuați, iar activitatea a fost sistată temporar. Ce s-a întâmplat
09:40
EDEN — spațiul în care îți dorești să trăiești ProTV.md
EDEN — spațiul în care îți dorești să trăiești
09:40
Un spațiu creat pentru viața de familie ProTV.md
Un spațiu creat pentru viața de familie
Acum 12 ore
09:20
Locuitorii Groenlandei se grăbesc să-și facă provizii de urgență din cauza temerilor legate de escaladarea conflictului ProTV.md
Locuitorii Groenlandei se grăbesc să-și facă provizii de urgență din cauza temerilor legate de escaladarea conflictului
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.