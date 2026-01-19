Frântura dintre PSRM și MAN nu pare să se refacă. Consilierii municipali din Chișinău s-au întrecut în acuzații, după ce nu au putut găsi un numitor comun pentru a vota bugetul - VIDEO
ProTV.md, 19 ianuarie 2026 17:20
Acum 30 minute
17:20
Tineri și adulți din Belgrad s-au scufundat în apele reci ale râului Sava, în încercarea de a găsi crucea aruncată de preot – un ritual urmărit anual de mii de curioși - VIDEO # ProTV.md
Tineri și adulți din Belgrad s-au scufundat în apele reci ale râului Sava, în încercarea de a găsi crucea aruncată de preot – un ritual urmărit anual de mii de curioși - VIDEO
17:20
Frântura dintre PSRM și MAN nu pare să se refacă. Consilierii municipali din Chișinău s-au întrecut în acuzații, după ce nu au putut găsi un numitor comun pentru a vota bugetul - VIDEO
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 19.01.2026
17:10
Albania susține Republica Moldova în parcursul său european. Declarațiile făcute de președintele albanez care se află într-o vizită la Chișinău - VIDEO # ProTV.md
Albania susține Republica Moldova în parcursul său european. Declarațiile făcute de președintele albanez care se află într-o vizită la Chișinău - VIDEO
Acum o oră
16:50
De Bobotează, moldovenii s-au scăldat în apa rece ca gheața. S-au scufundat în râuri și lacuri, după ce apa a fost sfințită de preoți - VIDEO # ProTV.md
De Bobotează, moldovenii s-au scăldat în apa rece ca gheața. S-au scufundat în râuri și lacuri, după ce apa a fost sfințită de preoți - VIDEO
16:40
Un bărbat din capitală - cercetat, după ce ar fi comercializat produse chimice contrafăcute de până la 100 de mii de lei. Poliția vine cu detalii - VIDEO # ProTV.md
Un bărbat din capitală - cercetat, după ce ar fi comercializat produse chimice contrafăcute de până la 100 de mii de lei. Poliția vine cu detalii - VIDEO
Acum 2 ore
16:30
Cel puțin 39 de oameni au murit și 123 au fost răniți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză în Spania. Imagini de la locul tragediei - VIDEO # ProTV.md
Cel puțin 39 de oameni au murit și 123 au fost răniți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză în Spania. Imagini de la locul tragediei - VIDEO
16:20
Zeci de mii de consumatori din sudul și nord-estul Ucrainei au rămas fără curent după atacuri cu drone la Odesa și Cernigov - VIDEO # ProTV.md
Zeci de mii de consumatori din sudul și nord-estul Ucrainei au rămas fără curent după atacuri cu drone la Odesa și Cernigov - VIDEO
16:10
Accident la Telenești: Cisterna unui camion s-a răsturnat pe marginea drumului. Poliția vine cu detalii – VIDEO # ProTV.md
Accident la Telenești: Cisterna unui camion s-a răsturnat pe marginea drumului. Poliția vine cu detalii – VIDEO
16:10
Peste 200 kg de biscuiți neconformi - depistați de ANSA. Ce au arătat analizele de laborator și unde au fost reutilizați # ProTV.md
Peste 200 kg de biscuiți neconformi - depistați de ANSA. Ce au arătat analizele de laborator și unde au fost reutilizați
16:00
Declarațiile avocatului, după ce Dorin Damir a fost condamnat la trei ani de închisoare: „Considerăm în continuare că este nevinovat” - VIDEO # ProTV.md
Declarațiile avocatului, după ce Dorin Damir a fost condamnat la trei ani de închisoare: „Considerăm în continuare că este nevinovat” - VIDEO
15:50
Ultima oră. Dorin Damir - condamnat la trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la fosta direcție numărul 5 din cadrul INI # ProTV.md
Ultima oră. Dorin Damir - condamnat la trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la fosta direcție numărul 5 din cadrul INI
Acum 4 ore
15:30
Ultima oră. Dorin Damir - condamant la trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la fosta direcție numărul 5 din cadrul INI
15:20
Putin a înfuriat China prin lipsa de reacție la capturarea lui Nicolas Maduro de către SUA # ProTV.md
Putin a înfuriat China prin lipsa de reacție la capturarea lui Nicolas Maduro de către SUA
14:50
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
14:50
Premierul Alexandru Munteanu pleacă la Davos: Va participa la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial. Cine îl însoțește # ProTV.md
Premierul Alexandru Munteanu pleacă la Davos: Va participa la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial. Cine îl însoțește
14:20
Mai multe căprioare - surprinse cum aleargă pe un câmp din apropierea satului Românești - VIDEO # ProTV.md
Mai multe căprioare - surprinse cum aleargă pe un câmp din apropierea satului Românești - VIDEO
14:20
„Lăsați Groenlanda în pace” » Imnul american a fost întrerupt înaintea meciului NBA din Londra # ProTV.md
„Lăsați Groenlanda în pace” » Imnul american a fost întrerupt înaintea meciului NBA din Londra
13:50
Un român era într-un apel video când trenul din Spania a deraiat. „Haos total” la locul tragediei # ProTV.md
Un român era într-un apel video când trenul din Spania a deraiat. „Haos total” la locul tragediei
13:40
De la începutul acestui an, polițiștii au denunțat 46 de tentative de corupere activă. Detaliile IGP # ProTV.md
De la începutul acestui an, polițiștii au denunțat 46 de tentative de corupere activă. Detaliile IGP
Acum 6 ore
13:30
Tragic: Un angajat al Serviciului Vamal a decedat în timp ce se afla la postul de muncă. Medicii anunță care ar fi cauza # ProTV.md
Tragic: Un angajat al Serviciului Vamal a decedat în timp ce se afla la postul de muncă. Medicii anunță care ar fi cauza
13:20
Accident pe șoseaua Bălți - Chișinău: Un TIR s-a răsturnat pe marginea drumului. Imagini surprinse de martori - VIDEO # ProTV.md
Accident pe șoseaua Bălți - Chișinău: Un TIR s-a răsturnat pe marginea drumului. Imagini surprinse de martori - VIDEO
13:10
„Putin va fi cel mai fericit om din lume, dacă Trump invadează Groenlanda”. Avertismentul unui premier european # ProTV.md
„Putin va fi cel mai fericit om din lume, dacă Trump invadează Groenlanda”. Avertismentul unui premier european
13:00
Trump l-a invitat pe Vladimir Putin în „Consiliul pentru Pace”, anunță Kremlinul: „Studiem toate detaliile acestei propuneri”. Ce țări au fost invitate. România e pe listă # ProTV.md
Trump l-a invitat pe Vladimir Putin în „Consiliul pentru Pace”, anunță Kremlinul: „Studiem toate detaliile acestei propuneri”. Ce țări au fost invitate. România e pe listă
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 19.01.2026
12:40
Jaqueline Cristian, eliminată în primul tur la Australian Open: meci intens, decis în tie-break cu Muchova # ProTV.md
Jaqueline Cristian, eliminată în primul tur la Australian Open: meci intens, decis în tie-break cu Muchova
12:30
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, la Chișinău: „Sprijinim puternic parcursul european și aderarea Moldovei la UE." Ce alte declarații a făcut acesta împreună cu Maia Sandu - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, la Chișinău: „Sprijinim puternic parcursul european și aderarea Moldovei la UE." Ce alte declarații a făcut acesta împreună cu Maia Sandu - FOTO/VIDEO
12:30
Un bărbat din capitală - condamnat la închisoare, după ce a lovit un polițist. Câți ani va sta după gratii # ProTV.md
Un bărbat din capitală - condamnat la închisoare, după ce a lovit un polițist. Câți ani va sta după gratii
12:30
A 3-a jucătoare de top 20 WTA, eliminată de la Australian Open! Magda Linette a produs surpriza # ProTV.md
A 3-a jucătoare de top 20 WTA, eliminată de la Australian Open! Magda Linette a produs surpriza
12:20
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, la Chișinău: „Sprijinim puternic parcursul european și aderarea Moldovei la UE." Ce alte declarații a făcut acesta împreună cu Maia Sandu - GALERIE FOTO/VIDEO
12:20
Banca Comercială Eximbank, parte a Grupului Intesa Sanpaolo, anunță numirea lui Marco Trevisan în funcția de Director General, Președinte al Comitetului de Management # ProTV.md
Banca Comercială Eximbank, parte a Grupului Intesa Sanpaolo, anunță numirea lui Marco Trevisan în funcția de Director General, Președinte al Comitetului de Management
12:10
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, la Chișinău: „Sprijinim puternic parcursul european și aderarea Moldovei la UE." Ce alte declarații a făcut acesta împreună cu Maia Sandu - VIDEO
12:10
Noi imagini cu jaful de la Muzeul Luvru. Ce au surprins camerele de supraveghere din interiorul muzeului - VIDEO # ProTV.md
Noi imagini cu jaful de la Muzeul Luvru. Ce au surprins camerele de supraveghere din interiorul muzeului - VIDEO
11:40
LIVE. Maia Sandu și președintele Republicii Albania, Bajram Begaj fac declarații de presă: „Extinderea UE este o investiție strategică în securitatea și stabilitatea întregului continent” # ProTV.md
LIVE. Maia Sandu și președintele Republicii Albania, Bajram Begaj fac declarații de presă: „Extinderea UE este o investiție strategică în securitatea și stabilitatea întregului continent”
Acum 8 ore
11:30
Un microbuz cu 11 moldoveni s-a răsturnat în România: Două persoane - transportate la spital. Reacția MAE # ProTV.md
Un microbuz cu 11 moldoveni s-a răsturnat în România: Două persoane - transportate la spital. Reacția MAE
11:30
Incendii la Călărași și Cahul: Un bărbat și o femeie au decedat. IGSU vine cu detalii
11:10
Un bǎrbat - reținut și plasat în arest pentru 30 de zile, după ce a fost prins ca vindea droguri în capitală, în zona universităților - VIDEO # ProTV.md
Un bǎrbat - reținut și plasat în arest pentru 30 de zile, după ce a fost prins ca vindea droguri în capitală, în zona universităților - VIDEO
10:50
LIVE TEXT. Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit lângă Cordoba, în sudul Spaniei. Bilanțul victimelor, în creștere: sunt zeci de morți și răniți. Oficial: „Este un accident extrem de ciudat” -VIDEO # ProTV.md
LIVE TEXT. Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit lângă Cordoba, în sudul Spaniei. Bilanțul victimelor, în creștere: sunt zeci de morți și răniți. Oficial: „Este un accident extrem de ciudat” -VIDEO
10:50
Mesajul Maiei Sandu, după tragicul accident feroviar din Spania: „Țările noastre sunt alături una de cealaltă în aceste momente de doliu și pierdere” # ProTV.md
Mesajul Maiei Sandu, după tragicul accident feroviar din Spania: „Țările noastre sunt alături una de cealaltă în aceste momente de doliu și pierdere”
10:40
Barcelona a pierdut primul meci după o serie de 11 victorii consecutive! Real s-a apropiat la un singur punct # ProTV.md
Barcelona a pierdut primul meci după o serie de 11 victorii consecutive! Real s-a apropiat la un singur punct
10:20
„Nu mai simt obligația să mă gândesc doar la pace”. Ultima amenințare a lui Trump către europeni a venit printr-o scrisoare # ProTV.md
„Nu mai simt obligația să mă gândesc doar la pace”. Ultima amenințare a lui Trump către europeni a venit printr-o scrisoare
10:20
Dinamo a câștigat la limită duelul cu U Cluj și ține aproape de liderul Rapid! Karamoko, decisiv # ProTV.md
Dinamo a câștigat la limită duelul cu U Cluj și ține aproape de liderul Rapid! Karamoko, decisiv
10:10
Rusia militarizează copiii din teritoriile ocupate din Ucraina prin tabere deghizate în proiecte „patriotice” # ProTV.md
Rusia militarizează copiii din teritoriile ocupate din Ucraina prin tabere deghizate în proiecte „patriotice”
10:00
Senegal a câștigat Cupa Africii la capătul unei finale dramatice în fața Marocului! Scene uluitoare la finalul timpului regulamentar # ProTV.md
Senegal a câștigat Cupa Africii la capătul unei finale dramatice în fața Marocului! Scene uluitoare la finalul timpului regulamentar
10:00
„Ciudatul” accident feroviar soldat cu zeci de morți în Spania. Experții sunt „uimiți”, spune ministrul Transporturilor # ProTV.md
„Ciudatul” accident feroviar soldat cu zeci de morți în Spania. Experții sunt „uimiți”, spune ministrul Transporturilor
09:50
În siguranță de Bobotează: Cum să te scufunzi corect în apa rece pentru a evita accidentele. IGSU vine cu recomandări # ProTV.md
În siguranță de Bobotează: Cum să te scufunzi corect în apa rece pentru a evita accidentele. IGSU vine cu recomandări
09:50
Alarmă falsă pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din capitală: Pasagerii și personalul au fost evacuați, iar activitatea a fost sistată temporar. Ce s-a întâmplat # ProTV.md
Alarmă falsă pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din capitală: Pasagerii și personalul au fost evacuați, iar activitatea a fost sistată temporar. Ce s-a întâmplat
09:40
09:40
Acum 12 ore
09:20
Locuitorii Groenlandei se grăbesc să-și facă provizii de urgență din cauza temerilor legate de escaladarea conflictului # ProTV.md
Locuitorii Groenlandei se grăbesc să-și facă provizii de urgență din cauza temerilor legate de escaladarea conflictului
