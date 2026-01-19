Surprize încă din primul tur la Australian Open. Jiri Lehecka, al 17-lea favorit a fost eliminat total neaşteptat de un debutant - VIDEO
ProTV.md, 19 ianuarie 2026 20:00
Surprize încă din primul tur la Australian Open. Jiri Lehecka, al 17-lea favorit a fost eliminat total neaşteptat de un debutant - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
20:30
Emma Navarro este a treia jucătoare din top 20 mondial eliminată în prima rundă de la Australian Open # ProTV.md
Emma Navarro este a treia jucătoare din top 20 mondial eliminată în prima rundă de la Australian Open
Acum 15 minute
20:20
Ion Ceban și Zinaida Greceanîi urmează să fie audiați în calitate de martori ai apărării în dosarul „Sacoșa neagră”, în care este cercetat penal liderul PSRM, Igor Dodon. Ce spun procurorii - VIDEO # ProTV.md
Ion Ceban și Zinaida Greceanîi urmează să fie audiați în calitate de martori ai apărării în dosarul „Sacoșa neagră”, în care este cercetat penal liderul PSRM, Igor Dodon. Ce spun procurorii - VIDEO
20:20
Consilierii municipali PAS îl acuză pe primarul Ion Ceban că numele său figurează în mărturiile unui moldovean condamnat recent la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie. Cum comentează edilul capitalei # ProTV.md
Consilierii municipali PAS îl acuză pe primarul Ion Ceban că numele său figurează în mărturiile unui moldovean condamnat recent la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie. Cum comentează edilul capitalei
Acum 30 minute
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 19.01.2026
20:10
Un spectator a strigat „Lăsați Groenlanda în pace!” în timpul intonării imnului de stat american la o partidă din NBA la Londra # ProTV.md
Un spectator a strigat „Lăsați Groenlanda în pace!” în timpul intonării imnului de stat american la o partidă din NBA la Londra
Acum o oră
20:00
Surprize încă din primul tur la Australian Open. Jiri Lehecka, al 17-lea favorit a fost eliminat total neaşteptat de un debutant - VIDEO # ProTV.md
Surprize încă din primul tur la Australian Open. Jiri Lehecka, al 17-lea favorit a fost eliminat total neaşteptat de un debutant - VIDEO
20:00
Forumul Economic Mondial 2026 s-a deschis sub presiune. Donald Trump sosește cu cea mai mare delegație americană din istorie, iar liderii globali pregătesc contraofensiva # ProTV.md
Forumul Economic Mondial 2026 s-a deschis sub presiune. Donald Trump sosește cu cea mai mare delegație americană din istorie, iar liderii globali pregătesc contraofensiva
Acum 2 ore
19:30
Valentino Garavani, „ultimul împărat al modei”, a murit la vârsta de 93 de ani
19:10
Curtea Catedralei Mitropolitane Nașterea Domnului, plină de enoriași. Oamenii au mers la biserici și mănăstiri pentru a asista la liturghie și a lua aghiasma mare - VIDEO # ProTV.md
Curtea Catedralei Mitropolitane Nașterea Domnului, plină de enoriași. Oamenii au mers la biserici și mănăstiri pentru a asista la liturghie și a lua aghiasma mare - VIDEO
18:50
Dorin Damir - reținut, Alexandru Pînzari este în căutare, iar Valeriu Cojocaru nu se află în țară. Ce spune șeful poliției - VIDEO # ProTV.md
Dorin Damir - reținut, Alexandru Pînzari este în căutare, iar Valeriu Cojocaru nu se află în țară. Ce spune șeful poliției - VIDEO
18:50
Nebunie în finala Cupei Africii. Senegal a câștigat marele trofeu în fața Marocului, în urma unui ultim act cu de toate - VIDEO # ProTV.md
Nebunie în finala Cupei Africii. Senegal a câștigat marele trofeu în fața Marocului, în urma unui ultim act cu de toate - VIDEO
Acum 4 ore
18:20
Dorin Damir - reținut, Alexandru Pînzari este în căutare, iar Valeriu Cojocaru nu se află în țară. Ce spune șeful poliției # ProTV.md
Dorin Damir - reținut, Alexandru Pînzari este în căutare, iar Valeriu Cojocaru nu se află în țară. Ce spune șeful poliției
18:00
„Știrile adevărate ale revoluției naționale”. Discursuri ale lui Trump și ale fiului șahului au început să ruleze brusc la televiziunea din Iran # ProTV.md
„Știrile adevărate ale revoluției naționale”. Discursuri ale lui Trump și ale fiului șahului au început să ruleze brusc la televiziunea din Iran
17:50
Ring de box pe o stradă din capitală. Șase persoane s-au luat la bătaie, după un conflict izbucnit între șoferi. Scene, surprinse de martori - VIDEO # ProTV.md
Ring de box pe o stradă din capitală. Șase persoane s-au luat la bătaie, după un conflict izbucnit între șoferi. Scene, surprinse de martori - VIDEO
17:20
Tineri și adulți din Belgrad s-au scufundat în apele reci ale râului Sava, în încercarea de a găsi crucea aruncată de preot – un ritual urmărit anual de mii de curioși - VIDEO # ProTV.md
Tineri și adulți din Belgrad s-au scufundat în apele reci ale râului Sava, în încercarea de a găsi crucea aruncată de preot – un ritual urmărit anual de mii de curioși - VIDEO
17:20
Frântura dintre PSRM și MAN nu pare să se refacă. Consilierii municipali din Chișinău s-au întrecut în acuzații, după ce nu au putut găsi un numitor comun pentru a vota bugetul - VIDEO # ProTV.md
Frântura dintre PSRM și MAN nu pare să se refacă. Consilierii municipali din Chișinău s-au întrecut în acuzații, după ce nu au putut găsi un numitor comun pentru a vota bugetul - VIDEO
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 19.01.2026
17:10
Albania susține Republica Moldova în parcursul său european. Declarațiile făcute de președintele albanez care se află într-o vizită la Chișinău - VIDEO # ProTV.md
Albania susține Republica Moldova în parcursul său european. Declarațiile făcute de președintele albanez care se află într-o vizită la Chișinău - VIDEO
16:50
De Bobotează, moldovenii s-au scăldat în apa rece ca gheața. S-au scufundat în râuri și lacuri, după ce apa a fost sfințită de preoți - VIDEO # ProTV.md
De Bobotează, moldovenii s-au scăldat în apa rece ca gheața. S-au scufundat în râuri și lacuri, după ce apa a fost sfințită de preoți - VIDEO
16:40
Un bărbat din capitală - cercetat, după ce ar fi comercializat produse chimice contrafăcute de până la 100 de mii de lei. Poliția vine cu detalii - VIDEO # ProTV.md
Un bărbat din capitală - cercetat, după ce ar fi comercializat produse chimice contrafăcute de până la 100 de mii de lei. Poliția vine cu detalii - VIDEO
Acum 6 ore
16:30
Cel puțin 39 de oameni au murit și 123 au fost răniți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză în Spania. Imagini de la locul tragediei - VIDEO # ProTV.md
Cel puțin 39 de oameni au murit și 123 au fost răniți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză în Spania. Imagini de la locul tragediei - VIDEO
16:20
Zeci de mii de consumatori din sudul și nord-estul Ucrainei au rămas fără curent după atacuri cu drone la Odesa și Cernigov - VIDEO # ProTV.md
Zeci de mii de consumatori din sudul și nord-estul Ucrainei au rămas fără curent după atacuri cu drone la Odesa și Cernigov - VIDEO
16:10
Accident la Telenești: Cisterna unui camion s-a răsturnat pe marginea drumului. Poliția vine cu detalii – VIDEO # ProTV.md
Accident la Telenești: Cisterna unui camion s-a răsturnat pe marginea drumului. Poliția vine cu detalii – VIDEO
16:10
Peste 200 kg de biscuiți neconformi - depistați de ANSA. Ce au arătat analizele de laborator și unde au fost reutilizați # ProTV.md
Peste 200 kg de biscuiți neconformi - depistați de ANSA. Ce au arătat analizele de laborator și unde au fost reutilizați
16:00
Declarațiile avocatului, după ce Dorin Damir a fost condamnat la trei ani de închisoare: „Considerăm în continuare că este nevinovat” - VIDEO # ProTV.md
Declarațiile avocatului, după ce Dorin Damir a fost condamnat la trei ani de închisoare: „Considerăm în continuare că este nevinovat” - VIDEO
15:50
Ultima oră. Dorin Damir - condamnat la trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la fosta direcție numărul 5 din cadrul INI # ProTV.md
Ultima oră. Dorin Damir - condamnat la trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la fosta direcție numărul 5 din cadrul INI
15:30
Ultima oră. Dorin Damir - condamant la trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la fosta direcție numărul 5 din cadrul INI # ProTV.md
Ultima oră. Dorin Damir - condamant la trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la fosta direcție numărul 5 din cadrul INI
15:20
Putin a înfuriat China prin lipsa de reacție la capturarea lui Nicolas Maduro de către SUA # ProTV.md
Putin a înfuriat China prin lipsa de reacție la capturarea lui Nicolas Maduro de către SUA
14:50
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
14:50
Premierul Alexandru Munteanu pleacă la Davos: Va participa la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial. Cine îl însoțește # ProTV.md
Premierul Alexandru Munteanu pleacă la Davos: Va participa la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial. Cine îl însoțește
Acum 8 ore
14:20
Mai multe căprioare - surprinse cum aleargă pe un câmp din apropierea satului Românești - VIDEO # ProTV.md
Mai multe căprioare - surprinse cum aleargă pe un câmp din apropierea satului Românești - VIDEO
14:20
„Lăsați Groenlanda în pace” » Imnul american a fost întrerupt înaintea meciului NBA din Londra # ProTV.md
„Lăsați Groenlanda în pace” » Imnul american a fost întrerupt înaintea meciului NBA din Londra
13:50
Un român era într-un apel video când trenul din Spania a deraiat. „Haos total” la locul tragediei # ProTV.md
Un român era într-un apel video când trenul din Spania a deraiat. „Haos total” la locul tragediei
13:40
De la începutul acestui an, polițiștii au denunțat 46 de tentative de corupere activă. Detaliile IGP # ProTV.md
De la începutul acestui an, polițiștii au denunțat 46 de tentative de corupere activă. Detaliile IGP
13:30
Tragic: Un angajat al Serviciului Vamal a decedat în timp ce se afla la postul de muncă. Medicii anunță care ar fi cauza # ProTV.md
Tragic: Un angajat al Serviciului Vamal a decedat în timp ce se afla la postul de muncă. Medicii anunță care ar fi cauza
13:20
Accident pe șoseaua Bălți - Chișinău: Un TIR s-a răsturnat pe marginea drumului. Imagini surprinse de martori - VIDEO # ProTV.md
Accident pe șoseaua Bălți - Chișinău: Un TIR s-a răsturnat pe marginea drumului. Imagini surprinse de martori - VIDEO
13:10
„Putin va fi cel mai fericit om din lume, dacă Trump invadează Groenlanda”. Avertismentul unui premier european # ProTV.md
„Putin va fi cel mai fericit om din lume, dacă Trump invadează Groenlanda”. Avertismentul unui premier european
13:00
Trump l-a invitat pe Vladimir Putin în „Consiliul pentru Pace”, anunță Kremlinul: „Studiem toate detaliile acestei propuneri”. Ce țări au fost invitate. România e pe listă # ProTV.md
Trump l-a invitat pe Vladimir Putin în „Consiliul pentru Pace”, anunță Kremlinul: „Studiem toate detaliile acestei propuneri”. Ce țări au fost invitate. România e pe listă
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 19.01.2026
12:40
Jaqueline Cristian, eliminată în primul tur la Australian Open: meci intens, decis în tie-break cu Muchova # ProTV.md
Jaqueline Cristian, eliminată în primul tur la Australian Open: meci intens, decis în tie-break cu Muchova
Acum 12 ore
12:30
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, la Chișinău: „Sprijinim puternic parcursul european și aderarea Moldovei la UE." Ce alte declarații a făcut acesta împreună cu Maia Sandu - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, la Chișinău: „Sprijinim puternic parcursul european și aderarea Moldovei la UE." Ce alte declarații a făcut acesta împreună cu Maia Sandu - FOTO/VIDEO
12:30
Un bărbat din capitală - condamnat la închisoare, după ce a lovit un polițist. Câți ani va sta după gratii # ProTV.md
Un bărbat din capitală - condamnat la închisoare, după ce a lovit un polițist. Câți ani va sta după gratii
12:30
A 3-a jucătoare de top 20 WTA, eliminată de la Australian Open! Magda Linette a produs surpriza # ProTV.md
A 3-a jucătoare de top 20 WTA, eliminată de la Australian Open! Magda Linette a produs surpriza
12:20
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, la Chișinău: „Sprijinim puternic parcursul european și aderarea Moldovei la UE." Ce alte declarații a făcut acesta împreună cu Maia Sandu - GALERIE FOTO/VIDEO # ProTV.md
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, la Chișinău: „Sprijinim puternic parcursul european și aderarea Moldovei la UE." Ce alte declarații a făcut acesta împreună cu Maia Sandu - GALERIE FOTO/VIDEO
12:20
Banca Comercială Eximbank, parte a Grupului Intesa Sanpaolo, anunță numirea lui Marco Trevisan în funcția de Director General, Președinte al Comitetului de Management # ProTV.md
Banca Comercială Eximbank, parte a Grupului Intesa Sanpaolo, anunță numirea lui Marco Trevisan în funcția de Director General, Președinte al Comitetului de Management
12:10
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, la Chișinău: „Sprijinim puternic parcursul european și aderarea Moldovei la UE." Ce alte declarații a făcut acesta împreună cu Maia Sandu - VIDEO # ProTV.md
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, la Chișinău: „Sprijinim puternic parcursul european și aderarea Moldovei la UE." Ce alte declarații a făcut acesta împreună cu Maia Sandu - VIDEO
12:10
Noi imagini cu jaful de la Muzeul Luvru. Ce au surprins camerele de supraveghere din interiorul muzeului - VIDEO # ProTV.md
Noi imagini cu jaful de la Muzeul Luvru. Ce au surprins camerele de supraveghere din interiorul muzeului - VIDEO
11:40
LIVE. Maia Sandu și președintele Republicii Albania, Bajram Begaj fac declarații de presă: „Extinderea UE este o investiție strategică în securitatea și stabilitatea întregului continent” # ProTV.md
LIVE. Maia Sandu și președintele Republicii Albania, Bajram Begaj fac declarații de presă: „Extinderea UE este o investiție strategică în securitatea și stabilitatea întregului continent”
11:30
Un microbuz cu 11 moldoveni s-a răsturnat în România: Două persoane - transportate la spital. Reacția MAE # ProTV.md
Un microbuz cu 11 moldoveni s-a răsturnat în România: Două persoane - transportate la spital. Reacția MAE
11:30
Incendii la Călărași și Cahul: Un bărbat și o femeie au decedat. IGSU vine cu detalii
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.