Maia Sandu condamnă atacul Rusiei cu racheta Oreșnik asupra Ucrainei: „Un act de teroare”
Albasat, 9 ianuarie 2026 17:20
Președinta Maia Sandu condamnă lansarea de către Rusia a rachetei Oreșnik asupra Ucrainei, care a vizat infrastructura energetică și locuințele civile. Șefa statului susține că războiul reprezintă un pericol pentru toți, transmite IPN. „Acest act de teroare are scopul de a intimida Ucraina și partenerii săi. Războiul se apropie de...
Acum o oră
17:20
Președinta Maia Sandu condamnă lansarea de către Rusia a rachetei Oreșnik asupra Ucrainei, care a vizat infrastructura energetică și locuințele civile. Șefa statului susține că războiul reprezintă un pericol pentru toți, transmite IPN. „Acest act de teroare are scopul de a intimida Ucraina și partenerii săi. Războiul se apropie de...
Acum 2 ore
16:50
Ministerul Energiei a venit cu date actualizate cu privire la numărul de consumatori care au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteo nefavorabile din după-amiaza zilei de joi. Potrivit instituției, este vorba despre mai bine de 7 800 de consumatori, care au fost reconectați integral la rețeaua electrică, transmite...
16:50
Vremea se răcește semnificativ în următoarele zile, iar nopțile vor deveni tot mai geroase, cu temperaturi ce vor ajunge până la -18 grade Celsius. Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează ninsori slabe pentru sâmbătă și luni, iar din cauza frigului intens se va forma ghețuș pe drumuri. Contactată de IPN, șefa...
Acum 12 ore
08:50
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.7504 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.8720 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3963 Leu romanesc 946 RON 1 3.8805 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2080 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8158 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6430 Coroana islandeza 352 ISK...
Ieri
11:20
Maia Sandu, la Nicosia: Moldova e pregătită să facă următorii pași în procesul de aderare la UE # Albasat
Extinderea Uniunii Europene înseamnă mai multă securitate și stabilitate pentru Europa, iar Republica Moldova este pregătită să contribuie la proiectul european de pace și să facă următorii pași în procesul de aderare la UE. Declarațiile au fost făcute de șefa statului, Maia Sandu, la Nicosia, unde a participat la lansarea...
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
Crăciun pe stil vechi la Nisporeni: slujbă de sărbătoare la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” # Albasat
Creștinii ortodocși de stil vechi din Nisporeni au sărbătorit Nașterea Domnului printr-o slujbă religioasă oficiată de părintele Petru la Biserica „Adormirea Maicii Domnului”. Zeci de credincioși s-au adunat în lăcașul sfânt pentru a participa la Sfânta Liturghie, într-o atmosferă de reculegere, rugăciune și profundă încărcătură spirituală. Slujba a fost marcată...
6 ianuarie 2026
17:20
Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” a înregistrat, în anul trecut, un trafic de aproape 6 milioane de pasageri, în creștere cu 46,8% față de 2024, transmite IPN. Potrivit datelor raportate de aerogară pentru perioada ianuarie-decembrie 2025, în total au fost deservite 6 080 431 de persoane, cifra depășind cu 6,8%...
17:10
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, și și soția sa, Cilia Flores, au compărut pentru prima dată în fața instanței din Statele Unite ale Americii. Liderul din Venezuela e acuzat de narcoterorism, dar pledează nevinovat, transmite IPN. Judecătorul federal Alvin Hellerstein, în vârstă de 92 de ani, a dispus ca liderul de...
17:00
Naționala de tineret a Suediei a cucerit medalia de aur la Campionatul Mondial U20 de hochei pe gheață din 2026, după ce a învins Cehia cu scorul de 4-2 în finala disputată la Saint Paul, Minnesota, SUA, transmite IPN. Suedezii au condus cu 3-0 până în ultimele minute ale meciului,...
16:40
Exporturile de servicii ale Republicii Moldova au înregistrat o creștere considerabilă în perioada ianuarie-septembrie a anului trecut. Acestea reprezintă aproximativ 16% din PIB și au depășit cu circa 5% exporturile de bunuri, transmite IPN. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării menționează că serviciile IT au consemnat în perioada ianuarie-septembrie un avans...
16:40
Majoritatea elevilor se întorc la ore după vacanța de iarnă pe 9 ianuarie. Într-un răspuns pentru IPN, Ministerului Educației și Cercetării, a precizat că din cele 1 165 de instituții de învățământ general, 834 au decis să înceapă vineri cel de-al doilea semestru al anului școlar, iar ceilalți – de...
16:10
Carburanții se scumpesc ușor în următoarele trei zile. Astfel, în perioada 7-9 ianuarie, prețul maxim la pompă va fi de 22,04 lei pentru un litru de benzină cu cifra octanică 95 și de 18,77 lei la motorină, transmite IPN. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat pentru miercuri, joi...
5 ianuarie 2026
16:10
Meteorologii au emis cod galben de ceață pentru întreg teritoriul țării, valabil din 6 ianuarie, ora 01:00. Avertizarea se va menține până miercuri, la ora 16:00, transmite IPN. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vizibilitatea va fi de 200 de metri și mai puțin. De asemenea, luni și marți se va...
14:10
La începutul noului an, în registrele municipale de evidență a copiilor sunt 85 de minori, care așteaptă să fie preluați să crească într-o familie. Alți 22 de copii deja se află la etape diferite ale procesului de adopție, de la pregătirea actelor până la proceduri judiciare aflate pe rol, transmite...
13:50
Sistemul informațional „eRețeta pentru medicamente și dispozitive medicale compensate” a fost modernizat, prin introducerea a 14 funcționalități noi care simplifică prescrierea și eliberarea tratamentelor compensate. Actualizarea reduce erorile la completare și aplică automat plafoanele și regulile de compensare, facilitând accesul pacienților la medicamente, transmite IPN. Potrivit Ministerului Sănătății, noile opțiuni...
12:50
Cetățenii vor plăti integral energia electrică, după ce mecanismul de compensare, finanțat de Uniunea Europeană, s-a încheiat. Până acum, programul acoperea primii 110 kWh consumați. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ultimele compensații, pentru consumul din noiembrie, au fost incluse în facturile emise în decembrie. Contactată de IPN, Diana Blănaru,...
12:40
Prețul benzinei depășește 22 de lei per litru, conform noilor tarife, stabilite pentru marți de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Benzina cu cifra octanică 95 va costa 22,02 lei, mai scump cu 10 bani decât luni, 5 ianuarie, transmite IPN. Motorina standard la fel se scumpește și se va...
12:40
Moldovenii sunt îndemnați să evite călătoriile în Iran, pe fondul agravării tensiunilor interne # Albasat
Ambasada Republicii Moldova în Republica Islamică Iran cu reședința la Baku recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în Iran, în legătură cu sporirea tensiunilor interne și menținerea riscurilor de securitate din regiune, transmite IPN. Cetățenii Republicii Moldova care se află în Iran sunt încurajați să contacteze telefonic sau prin...
10:10
Atac cu drone în regiunea Kiev: doi morți și mai mulți răniți, centru medical și case avariate # Albasat
Rusia a atacat cu drone regiunea capitalei ucrainene, Kiev, în noaptea de duminică spre luni. Potrivit autorităților ucrainene, doi oameni au murit și mai mulți au fost răniți, transmite IPN. Serviciul de Urgență al Statului anunță că cel puțin trei persoane au fost rănite. Echipaje de intervenție au fost mobilizate...
09:30
Donald Trump insistă și își reînnoiește pretențiile pentru anexarea insulei daneze Groenlanda, la numai o zi de la operața militară din Venezuela. SUA au nevoie de Groenlanda pentru întărirea securității, a spus din nou Donald Trump. Înainte cu o zi de declarațiile liderului american, soția unuia dintre consilierii lui Trump...
08:40
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.7672 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.8655 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3984 Leu romanesc 946 RON 1 3.8837 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2105 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8179 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6465 Coroana islandeza 352 ISK...
3 ianuarie 2026
09:20
Ministerul Finanțelor a lansat o versiune actualizată a compartimentului dedicat procesului de integrare europeană, care include angajamentele asumate, acțiunile realizate, precum și progresele Republicii Moldova în negocierile de aderare la Uniunea Europeană, transmite IPN. Platforma prezintă detalii despre cele opt capitole de negociere gestionate de Ministerul Finanțelor, inclusiv componenta „Managementul...
2 ianuarie 2026
17:00
Părinții din întreaga țară își vor putea înscrie copiii la grădiniță online. Ministerul Educației și Cercetării a elaborat conceptul sistemului informațional „e-Admitere” pentru educația timpurie, similar celui deja implementat în municipiul Chișinău, transmite IPN. Potrivit MEC, în prezent procesul de admitere în grădinițe este neuniform la nivel național, fragmentat și...
14:20
Începând cu 1 ianuarie, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în Uniunea Europeană pot utiliza telefonia mobilă la tarife similare celor de acasă. Operatorii locali își adaptează serviciile în baza regimului „Roam Like at Home”, ceea ce permite apeluri, mesaje și internet mobil fără costuri suplimentare de roaming în statele membre...
13:00
Masa de sărbătoare începe cu lista de bucate și selectarea atentă a ingredientelor. Pentru a ne asigura că tot ce se regăsește în meniul de sărbătoare este delicios, dar și sănătos, e important să știm cum alegem corect cele mai proaspete și calitative produse. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA)...
12:40
Orice persoană are dreptul să își aleagă medicul de familie în Republica Moldova, indiferent de cetățenie sau statut de ședere. Compania Națională de Asigurări în Medicină precizează că, de regulă, se optează pentru instituția din zona de domiciliu, însă este posibilă alegerea unui alt prestator, dacă medicul dorit are locuri...
11:30
Cipru a preluat, din 1 ianuarie, Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Cu această ocazie, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare și și-a exprimat încrederea într-o cooperare strânsă pe durata mandatului cipriot, transmite IPN. „Cele mai bune urări Ciprului, care preia Președinția UE, și președintelui Nikos Christodoulides....
10:10
Lista medicamentelor compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie a fost extinsă cu trei preparate, din 1 ianuarie. Cele trei noi denumiri comune internaționale sunt destinate pacienților cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant, transmite IPN. Pentru persoane cu diabet zaharat de tip 2 este inclus...
09:00
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.7556 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.8190 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3976 Leu romanesc 946 RON 1 3.8759 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2067 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8164 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6451 Coroana islandeza 352 ISK...
30 decembrie 2025
16:10
La Nisporeni a fost deschisă recent Garderoba Socială, un proiect care oferă sprijin gratuit familiilor vulnerabile, reducând povara financiară asupra celor cu venituri mici sau aflați temporar în dificultate. Persoanele care se confruntă cu dificultăți financiare pot primi haine, plapume și obiecte utile, într-un mod discret și confidențial. Spațiul este...
12:50
Parlamentul alocă 12 milioane de lei pentru studiul de fezabilitate al viitoarei Arene Național # Albasat
Parlamentul a aprobat majorarea bugetului Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale cu 12 milioane de lei pentru elaborarea studiului de fezabilitate al proiectului Stadionului Național „Arena Națională”, transmite IPN. Amendamentul la legea bugetului pentru anul 2026 a fost votat în ședința din 29 decembrie, ultima din actuala sesiune parlamentară, când deputații...
12:40
S-a încheiat campania de vaccinare antigripală. ANSP raportează 240 000 de persoane imunizate # Albasat
Campania națională de vaccinare antigripală pentru sezonul 2025-2026 s-a încheiat în Moldova, cu utilizarea integrală a serurilor disponibile. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, imunizarea s-a concentrat pe protejarea persoanelor din grupurile cu risc sporit, transmite IPN. În total au fost recepționate 240 de mii de doze de vaccin antigripal...
12:30
Regiunea transnistreană este tot mai des folosită de persoanele condamnate pentru a evita executarea pedepselor, avertizează președinta Maia Sandu. Șefa statului solicită autorităților competente să ia măsuri pentru prevenirea eschivărilor, inclusiv prin simplificarea procedurii de dare în căutare și aplicarea imediată a arestului pentru punerea în executare a sentinței, transmite...
10:40
10:20
Echipajele specializate din cadrul Administrației Naționale a Drumurilor au intervenit, noaptea trecută, în raioanele din nordul și centrul țării, pentru curățarea părții carosabile și combaterea lunecușului, pentru lucrări de patrulare și monitorizare a situației, transmite IPN. Potrivit AND, drumarii au acționat cu prioritate pe sectoarele cu pante și curbe periculoase,...
08:50
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.7441 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.7792 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3974 Leu romanesc 946 RON 1 3.8759 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2164 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8137 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6435 Coroana islandeza 352 ISK...
29 decembrie 2025
11:00
Acordul de pace între Rusia și Ucraina este „foarte aproape", a declarat președintele SUA, Donald Trump, după ce a avut duminică o întrevedere cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în Florida., Trump a adăugat că va continua luni discuțiile cu Zelenski și a anunțat negocieri active în următoarele două săptămâni,...
10:00
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a autorizat, în decembrie, 34 de medicamente. Dintre acestea, 14 medicamente sunt autorizate în premieră, iar 20 au primit autorizare repetată, transmite IPN. Potrivit AMDM, printre medicamentele noi se află Trixeo Aerosphere, un inhalator destinat adulților cu boală pulmonară obstructivă cronică. Tratamentul îmbunătățește respirația...
09:00
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.7669 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.7843 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3989 Leu romanesc 946 RON 1 3.8837 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2141 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8152 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6462 Coroana islandeza 352 ISK...
28 decembrie 2025
18:20
Un grup de antreprenori din Nisporeni, împreună cu primarul orașului și consilierii locali, au oferit sprijin pentru 30 de familii din Nisporeni, Buldurești și Seliște. Beneficiarii au fost familii cu mulți copii, venituri modeste. Pachetele distribuite au inclus fructe și legume, ulei, crupe, ceaiuri, sucuri, dulciuri și biscuiți, iar copii...
27 decembrie 2025
15:20
The post LIVE NISPORENI: Gala Sportivilor Dotați 2025 – excelența sportivă premiată appeared first on ALBASAT.
12:40
Scandalul diplomelor suspecte, depistate de autoritățile din România și atribuite unor medici care ar fi urmat specializări la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" (USMF) din Chișinău, a readus în prim-plan vulnerabilitățile de integritate din sistemul universitar. Deși ancheta din România vizează persoane care nu ar avea...
09:20
Domeniul turismului urmează să fie transferat din gestiunea Ministerului Culturii în cea a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Vicepremierul Eugeniu Osmochescu spune că această schimbare are scopul de consolida rolul turismului ca motor de creștere economică, transmite IPN. Eugen Osmochescu, a explicat că transferul vine în contextul reorganizării instituționale și al extinderii competențelor ministerului...
26 decembrie 2025
20:50
În ultimele luni, anchetele organelor de drept au readus în prim-plan problema corupției în sistemul educațional și a posibilelor fraude financiare și abuzuri din instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău. De la colectarea ilegală a banilor până la favorizarea unor elevi la examene, cazurile recente au generat întrebări esențiale: cine...
20:30
Migrația accentuată a populației apte de muncă, ocuparea informală și nivelul ridicat al populației inactive continuă să afecteze piața muncii din Republica Moldova. Deficitul de forță de muncă în centrele urbane și lipsa oportunităților economice în alte regiuni ale țării sunt provocări pe care Ministerul Muncii și Protecției Sociale le...
19:20
Secția de medici de familie din cadrul Centrului de sănătate Ialoveni, care deservește peste 20 de mii de cetățeni, a fost modernizată și renovată în urma unor investiții de aproximativ 1,9 milioane de lei, transmite IPN. În urma lucrărilor de renovare, secția a fost adusă la standarde funcționale și sanitare...
14:40
Meteorologii au emis cod galben de intensificări ale vântului, începând de vineri, 26 decembrie, până luni seara, 29 decembrie, la ora 17:00, transmite IPN. Vineri și sâmbătă, în regiunile de nord și centru, iar duminică și luni pe întreg teritoriul țării, vântul va sufla în rafale de până la 15-20...
14:10
Două monede comemorative au fost lansate în circuit numismatic de Banca Națională a Moldovei: „Petre Teodorovici – 75 de ani de la naștere" și „80 de ani de la înființarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova", transmite IPN. Moneda dedicată lui Petre Teodorovici onorează...
08:40
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.8079 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.7977 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3983 Leu romanesc 946 RON 1 3.8925 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2141 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8159 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6520 Coroana islandeza 352 ISK...
24 decembrie 2025
17:40
La Nisporeni a fost desfășurat un seminar informativ dedicat implicării femeilor în procesele de guvernare locală, un eveniment menit să încurajeze participarea activă a acestora în viața publică și în procesul decizional la nivel comunitar. Seminarul a reunit femei și tinere active din comunitate, interesate să își consolideze rolul civic,...
