Jaqueline Cristian, eliminată în primul tur la Australian Open: meci intens, decis în tie-break cu Muchova
ProTV.md, 19 ianuarie 2026 12:40
Jaqueline Cristian, eliminată în primul tur la Australian Open: meci intens, decis în tie-break cu Muchova
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 30 minute
12:40
Jaqueline Cristian, eliminată în primul tur la Australian Open: meci intens, decis în tie-break cu Muchova # ProTV.md
Jaqueline Cristian, eliminată în primul tur la Australian Open: meci intens, decis în tie-break cu Muchova
12:30
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, la Chișinău: „Sprijinim puternic parcursul european și aderarea Moldovei la UE." Ce alte declarații a făcut acesta împreună cu Maia Sandu - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, la Chișinău: „Sprijinim puternic parcursul european și aderarea Moldovei la UE." Ce alte declarații a făcut acesta împreună cu Maia Sandu - FOTO/VIDEO
12:30
Un bărbat din capitală - condamnat la închisoare, după ce a lovit un polițist. Câți ani va sta după gratii # ProTV.md
Un bărbat din capitală - condamnat la închisoare, după ce a lovit un polițist. Câți ani va sta după gratii
12:30
A 3-a jucătoare de top 20 WTA, eliminată de la Australian Open! Magda Linette a produs surpriza # ProTV.md
A 3-a jucătoare de top 20 WTA, eliminată de la Australian Open! Magda Linette a produs surpriza
Acum o oră
12:20
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, la Chișinău: „Sprijinim puternic parcursul european și aderarea Moldovei la UE." Ce alte declarații a făcut acesta împreună cu Maia Sandu - GALERIE FOTO/VIDEO # ProTV.md
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, la Chișinău: „Sprijinim puternic parcursul european și aderarea Moldovei la UE." Ce alte declarații a făcut acesta împreună cu Maia Sandu - GALERIE FOTO/VIDEO
12:20
Banca Comercială Eximbank, parte a Grupului Intesa Sanpaolo, anunță numirea lui Marco Trevisan în funcția de Director General, Președinte al Comitetului de Management # ProTV.md
Banca Comercială Eximbank, parte a Grupului Intesa Sanpaolo, anunță numirea lui Marco Trevisan în funcția de Director General, Președinte al Comitetului de Management
12:10
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, la Chișinău: „Sprijinim puternic parcursul european și aderarea Moldovei la UE." Ce alte declarații a făcut acesta împreună cu Maia Sandu - VIDEO # ProTV.md
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, la Chișinău: „Sprijinim puternic parcursul european și aderarea Moldovei la UE." Ce alte declarații a făcut acesta împreună cu Maia Sandu - VIDEO
12:10
Noi imagini cu jaful de la Muzeul Luvru. Ce au surprins camerele de supraveghere din interiorul muzeului - VIDEO # ProTV.md
Noi imagini cu jaful de la Muzeul Luvru. Ce au surprins camerele de supraveghere din interiorul muzeului - VIDEO
Acum 2 ore
11:40
LIVE. Maia Sandu și președintele Republicii Albania, Bajram Begaj fac declarații de presă: „Extinderea UE este o investiție strategică în securitatea și stabilitatea întregului continent” # ProTV.md
LIVE. Maia Sandu și președintele Republicii Albania, Bajram Begaj fac declarații de presă: „Extinderea UE este o investiție strategică în securitatea și stabilitatea întregului continent”
11:30
Un microbuz cu 11 moldoveni s-a răsturnat în România: Două persoane - transportate la spital. Reacția MAE # ProTV.md
Un microbuz cu 11 moldoveni s-a răsturnat în România: Două persoane - transportate la spital. Reacția MAE
11:30
Incendii la Călărași și Cahul: Un bărbat și o femeie au decedat. IGSU vine cu detalii
11:10
Un bǎrbat - reținut și plasat în arest pentru 30 de zile, după ce a fost prins ca vindea droguri în capitală, în zona universităților - VIDEO # ProTV.md
Un bǎrbat - reținut și plasat în arest pentru 30 de zile, după ce a fost prins ca vindea droguri în capitală, în zona universităților - VIDEO
Acum 4 ore
10:50
LIVE TEXT. Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit lângă Cordoba, în sudul Spaniei. Bilanțul victimelor, în creștere: sunt zeci de morți și răniți. Oficial: „Este un accident extrem de ciudat” -VIDEO # ProTV.md
LIVE TEXT. Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit lângă Cordoba, în sudul Spaniei. Bilanțul victimelor, în creștere: sunt zeci de morți și răniți. Oficial: „Este un accident extrem de ciudat” -VIDEO
10:50
Mesajul Maiei Sandu, după tragicul accident feroviar din Spania: „Țările noastre sunt alături una de cealaltă în aceste momente de doliu și pierdere” # ProTV.md
Mesajul Maiei Sandu, după tragicul accident feroviar din Spania: „Țările noastre sunt alături una de cealaltă în aceste momente de doliu și pierdere”
10:40
Barcelona a pierdut primul meci după o serie de 11 victorii consecutive! Real s-a apropiat la un singur punct # ProTV.md
Barcelona a pierdut primul meci după o serie de 11 victorii consecutive! Real s-a apropiat la un singur punct
10:20
„Nu mai simt obligația să mă gândesc doar la pace”. Ultima amenințare a lui Trump către europeni a venit printr-o scrisoare # ProTV.md
„Nu mai simt obligația să mă gândesc doar la pace”. Ultima amenințare a lui Trump către europeni a venit printr-o scrisoare
10:20
Dinamo a câștigat la limită duelul cu U Cluj și ține aproape de liderul Rapid! Karamoko, decisiv # ProTV.md
Dinamo a câștigat la limită duelul cu U Cluj și ține aproape de liderul Rapid! Karamoko, decisiv
10:10
Rusia militarizează copiii din teritoriile ocupate din Ucraina prin tabere deghizate în proiecte „patriotice” # ProTV.md
Rusia militarizează copiii din teritoriile ocupate din Ucraina prin tabere deghizate în proiecte „patriotice”
10:00
Senegal a câștigat Cupa Africii la capătul unei finale dramatice în fața Marocului! Scene uluitoare la finalul timpului regulamentar # ProTV.md
Senegal a câștigat Cupa Africii la capătul unei finale dramatice în fața Marocului! Scene uluitoare la finalul timpului regulamentar
10:00
„Ciudatul” accident feroviar soldat cu zeci de morți în Spania. Experții sunt „uimiți”, spune ministrul Transporturilor # ProTV.md
„Ciudatul” accident feroviar soldat cu zeci de morți în Spania. Experții sunt „uimiți”, spune ministrul Transporturilor
09:50
În siguranță de Bobotează: Cum să te scufunzi corect în apa rece pentru a evita accidentele. IGSU vine cu recomandări # ProTV.md
În siguranță de Bobotează: Cum să te scufunzi corect în apa rece pentru a evita accidentele. IGSU vine cu recomandări
09:50
Alarmă falsă pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din capitală: Pasagerii și personalul au fost evacuați, iar activitatea a fost sistată temporar. Ce s-a întâmplat # ProTV.md
Alarmă falsă pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din capitală: Pasagerii și personalul au fost evacuați, iar activitatea a fost sistată temporar. Ce s-a întâmplat
09:40
EDEN — spațiul în care îți dorești să trăiești
09:40
Un spațiu creat pentru viața de familie
09:20
Locuitorii Groenlandei se grăbesc să-și facă provizii de urgență din cauza temerilor legate de escaladarea conflictului # ProTV.md
Locuitorii Groenlandei se grăbesc să-și facă provizii de urgență din cauza temerilor legate de escaladarea conflictului
09:10
Se circulă în condiții de iarnă pe drumurile din țară: Drumarii au intervenit în mai multe raioane # ProTV.md
Se circulă în condiții de iarnă pe drumurile din țară: Drumarii au intervenit în mai multe raioane
09:00
Creștinii ortodocși sărbătoresc Boboteaza pe stil vechi. Oamenii merg la biserică pentru a lua aghiasma # ProTV.md
Creștinii ortodocși sărbătoresc Boboteaza pe stil vechi. Oamenii merg la biserică pentru a lua aghiasma
09:00
Interdicția rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani s-ar putea extinde. Mai multe țări ar putea urma exemplul Australiei # ProTV.md
Interdicția rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani s-ar putea extinde. Mai multe țări ar putea urma exemplul Australiei
Acum 6 ore
08:50
Există moldoveni printre victimele accidentului feroviar din Spania? Ce spune MAE
08:40
Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit lângă Cordoba, în sudul Spaniei. Bilanțul victimelor, în creștere: sunt zeci de morți și răniți. Oficial: „Este un accident extrem de ciudat” -VIDEO # ProTV.md
Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit lângă Cordoba, în sudul Spaniei. Bilanțul victimelor, în creștere: sunt zeci de morți și răniți. Oficial: „Este un accident extrem de ciudat” -VIDEO
08:30
Pieţele globale se pregătesc pentru noi turbulenţe după ameninţarea lui Trump cu tarife asupra Europei din cauza Groenlandei # ProTV.md
Pieţele globale se pregătesc pentru noi turbulenţe după ameninţarea lui Trump cu tarife asupra Europei din cauza Groenlandei
08:30
Ultimatumul Groenlandei: Cum vrea să răspundă UE la amenințările lui Donald Trump
08:20
Curs valutar BNM pentru 19 ianuarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit lângă Cordoba, în sudul Spaniei. Bilanțul victimelor, în creștere: cel puțin 21 de morți și zeci de răniți. Oficial: „Este un accident extrem de ciudat” -VIDEO # ProTV.md
Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit lângă Cordoba, în sudul Spaniei. Bilanțul victimelor, în creștere: cel puțin 21 de morți și zeci de răniți. Oficial: „Este un accident extrem de ciudat” -VIDEO
08:10
Vreme rece în țară. La nord se așteaptă -15 grade noaptea, iar în capitală -12 grade. Ce temperaturi se vor înregistra în următoarele zile # ProTV.md
Vreme rece în țară. La nord se așteaptă -15 grade noaptea, iar în capitală -12 grade. Ce temperaturi se vor înregistra în următoarele zile
08:10
Trump pare tot mai hotărât. Mesaj despre preluarea Groenlandei: „Se va face”
Acum 12 ore
02:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 18.01.2026
Acum 24 ore
22:40
Australian Open 2026 a început în forță: Aryna Sabalenka câștigă fără emoții, iar Gabriela Ruse produce surpriza primului tur - VIDEO # ProTV.md
Australian Open 2026 a început în forță: Aryna Sabalenka câștigă fără emoții, iar Gabriela Ruse produce surpriza primului tur - VIDEO
22:30
Gheorghe Urschi, regele umorului moldovenesc, împlinește 78 de ani: cadou simbolic și tradiții muzicale pentru maestru la ziua sa de naștere - VIDEO # ProTV.md
Gheorghe Urschi, regele umorului moldovenesc, împlinește 78 de ani: cadou simbolic și tradiții muzicale pentru maestru la ziua sa de naștere - VIDEO
22:20
Huiduieli și lacrimi la ultimul meci jucat de Real Madrid. Fanii galacticilor au fluierat înainte și pe tot parcursul duelului cu Levante - VIDEO # ProTV.md
Huiduieli și lacrimi la ultimul meci jucat de Real Madrid. Fanii galacticilor au fluierat înainte și pe tot parcursul duelului cu Levante - VIDEO
22:20
Biatlonista Alina Stremous nu a profitat de rezultatul bun obținut în cursa de sprint la etapa a cincea a Cupei Mondiale - VIDEO # ProTV.md
Biatlonista Alina Stremous nu a profitat de rezultatul bun obținut în cursa de sprint la etapa a cincea a Cupei Mondiale - VIDEO
22:10
Alcaraz confirma statutul de favorit cu o victorie rapidă la Australian Open, pe fondul povestei surprinzătoare a unui debutant american care ar fi trebuit să fie la ore, nu pe teren - VIDEO # ProTV.md
Alcaraz confirma statutul de favorit cu o victorie rapidă la Australian Open, pe fondul povestei surprinzătoare a unui debutant american care ar fi trebuit să fie la ore, nu pe teren - VIDEO
22:10
Bayern Munchen galopează spre titlu în Bundesliga: neînvinși după 18 etape, bavarezii spulberază RB Leipzig cu o victorie răsunătoare grație lui Michael Olise - VIDEO # ProTV.md
Bayern Munchen galopează spre titlu în Bundesliga: neînvinși după 18 etape, bavarezii spulberază RB Leipzig cu o victorie răsunătoare grație lui Michael Olise - VIDEO
22:10
Nigeria a câștigat medaliile de bronz la Cupa Africii pe Națiuni - VIDEO
22:00
O lebădă a fost salvată pe malul Nistrului de polițiștii de frontieră: pasărea era slăbită și avea nevoie de îngrijiri - VIDEO # ProTV.md
O lebădă a fost salvată pe malul Nistrului de polițiștii de frontieră: pasărea era slăbită și avea nevoie de îngrijiri - VIDEO
22:00
Etapa impredictibilă în Premier League: Arsenal și Liverpool surprinse în remize, Tottenham doar pe locul retrogradabil, iar Manchester United domina derby-ul orașului cu City - VIDEO # ProTV.md
Etapa impredictibilă în Premier League: Arsenal și Liverpool surprinse în remize, Tottenham doar pe locul retrogradabil, iar Manchester United domina derby-ul orașului cu City - VIDEO
21:50
„Groenlanda nu este de vânzare”: Proteste masive în Danemarca și Groenlanda împotriva planurilor de anexare ale lui Trump - VIDEO # ProTV.md
„Groenlanda nu este de vânzare”: Proteste masive în Danemarca și Groenlanda împotriva planurilor de anexare ale lui Trump - VIDEO
21:40
Ajun de Bobotează pe stil vechi: Mii de credincioși se adună în biserici și mănăstiri pentru sfințirea apei - VIDEO # ProTV.md
Ajun de Bobotează pe stil vechi: Mii de credincioși se adună în biserici și mănăstiri pentru sfințirea apei - VIDEO
21:30
Mai multe regiuni din Ucraina vizate de atacuri rusești cu drone și bombe aeriene: printre victime se numără un copil de șapte ani - VIDEO # ProTV.md
Mai multe regiuni din Ucraina vizate de atacuri rusești cu drone și bombe aeriene: printre victime se numără un copil de șapte ani - VIDEO
21:00
Groenlanda în vizorul SUA: Trump promite controlul asupra insulei arctice pentru a păstra suprematia în Arctica, însă unii specialiști contestă motivele securității - VIDEO # ProTV.md
Groenlanda în vizorul SUA: Trump promite controlul asupra insulei arctice pentru a păstra suprematia în Arctica, însă unii specialiști contestă motivele securității - VIDEO
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.