ProTV.md, 19 ianuarie 2026 10:50

Mesajul Maiei Sandu, după tragicul accident feroviar din Spania: „Țările noastre sunt alături una de cealaltă în aceste momente de doliu și pierdere"

• • •

Acum 5 minute
11:10
Un bǎrbat - reținut și plasat în arest pentru 30 de zile, după ce a fost prins ca vindea droguri în capitală, în zona universităților - VIDEO ProTV.md
Acum 30 minute
10:50
LIVE TEXT. Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit lângă Cordoba, în sudul Spaniei. Bilanțul victimelor, în creștere: sunt zeci de morți și răniți. Oficial: „Este un accident extrem de ciudat” -VIDEO ProTV.md
10:50
Mesajul Maiei Sandu, după tragicul accident feroviar din Spania: „Țările noastre sunt alături una de cealaltă în aceste momente de doliu și pierdere” ProTV.md
10:40
Barcelona a pierdut primul meci după o serie de 11 victorii consecutive! Real s-a apropiat la un singur punct ProTV.md
Acum o oră
10:20
„Nu mai simt obligația să mă gândesc doar la pace”. Ultima amenințare a lui Trump către europeni a venit printr-o scrisoare ProTV.md
10:20
Dinamo a câștigat la limită duelul cu U Cluj și ține aproape de liderul Rapid! Karamoko, decisiv ProTV.md
Acum 2 ore
10:10
Rusia militarizează copiii din teritoriile ocupate din Ucraina prin tabere deghizate în proiecte „patriotice” ProTV.md
10:00
Senegal a câștigat Cupa Africii la capătul unei finale dramatice în fața Marocului! Scene uluitoare la finalul timpului regulamentar ProTV.md
10:00
„Ciudatul” accident feroviar soldat cu zeci de morți în Spania. Experții sunt „uimiți”, spune ministrul Transporturilor ProTV.md
09:50
În siguranță de Bobotează: Cum să te scufunzi corect în apa rece pentru a evita accidentele. IGSU vine cu recomandări ProTV.md
09:50
Alarmă falsă pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din capitală: Pasagerii și personalul au fost evacuați, iar activitatea a fost sistată temporar. Ce s-a întâmplat ProTV.md
09:40
EDEN — spațiul în care îți dorești să trăiești ProTV.md
09:40
Un spațiu creat pentru viața de familie ProTV.md
09:20
Locuitorii Groenlandei se grăbesc să-și facă provizii de urgență din cauza temerilor legate de escaladarea conflictului ProTV.md
Acum 4 ore
09:10
Se circulă în condiții de iarnă pe drumurile din țară: Drumarii au intervenit în mai multe raioane ProTV.md
09:00
Creștinii ortodocși sărbătoresc Boboteaza pe stil vechi. Oamenii merg la biserică pentru a lua aghiasma ProTV.md
09:00
Interdicția rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani s-ar putea extinde. Mai multe țări ar putea urma exemplul Australiei ProTV.md
08:50
Există moldoveni printre victimele accidentului feroviar din Spania? Ce spune MAE ProTV.md
08:40
Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit lângă Cordoba, în sudul Spaniei. Bilanțul victimelor, în creștere: sunt zeci de morți și răniți. Oficial: „Este un accident extrem de ciudat” -VIDEO ProTV.md
08:30
Pieţele globale se pregătesc pentru noi turbulenţe după ameninţarea lui Trump cu tarife asupra Europei din cauza Groenlandei ProTV.md
08:30
Ultimatumul Groenlandei: Cum vrea să răspundă UE la amenințările lui Donald Trump ProTV.md
08:20
Curs valutar BNM pentru 19 ianuarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
08:20
Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit lângă Cordoba, în sudul Spaniei. Bilanțul victimelor, în creștere: cel puțin 21 de morți și zeci de răniți. Oficial: „Este un accident extrem de ciudat” -VIDEO ProTV.md
08:10
Vreme rece în țară. La nord se așteaptă -15 grade noaptea, iar în capitală -12 grade. Ce temperaturi se vor înregistra în următoarele zile ProTV.md
08:10
Trump pare tot mai hotărât. Mesaj despre preluarea Groenlandei: „Se va face” ProTV.md
Acum 12 ore
02:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 18.01.2026 ProTV.md
18 ianuarie 2026
22:40
Australian Open 2026 a început în forță: Aryna Sabalenka câștigă fără emoții, iar Gabriela Ruse produce surpriza primului tur - VIDEO ProTV.md
22:30
Gheorghe Urschi, regele umorului moldovenesc, împlinește 78 de ani: cadou simbolic și tradiții muzicale pentru maestru la ziua sa de naștere - VIDEO ProTV.md
22:20
Huiduieli și lacrimi la ultimul meci jucat de Real Madrid. Fanii galacticilor au fluierat înainte și pe tot parcursul duelului cu Levante - VIDEO ProTV.md
22:20
Biatlonista Alina Stremous nu a profitat de rezultatul bun obținut în cursa de sprint la etapa a cincea a Cupei Mondiale - VIDEO ProTV.md
Acum 24 ore
22:10
Alcaraz confirma statutul de favorit cu o victorie rapidă la Australian Open, pe fondul povestei surprinzătoare a unui debutant american care ar fi trebuit să fie la ore, nu pe teren - VIDEO ProTV.md
22:10
Bayern Munchen galopează spre titlu în Bundesliga: neînvinși după 18 etape, bavarezii spulberază RB Leipzig cu o victorie răsunătoare grație lui Michael Olise - VIDEO ProTV.md
22:10
Nigeria a câștigat medaliile de bronz la Cupa Africii pe Națiuni - VIDEO ProTV.md
22:00
O lebădă a fost salvată pe malul Nistrului de polițiștii de frontieră: pasărea era slăbită și avea nevoie de îngrijiri - VIDEO ProTV.md
22:00
Etapa impredictibilă în Premier League: Arsenal și Liverpool surprinse în remize, Tottenham doar pe locul retrogradabil, iar Manchester United domina derby-ul orașului cu City - VIDEO ProTV.md
21:50
„Groenlanda nu este de vânzare”: Proteste masive în Danemarca și Groenlanda împotriva planurilor de anexare ale lui Trump - VIDEO ProTV.md
21:40
Ajun de Bobotează pe stil vechi: Mii de credincioși se adună în biserici și mănăstiri pentru sfințirea apei - VIDEO ProTV.md
21:30
Mai multe regiuni din Ucraina vizate de atacuri rusești cu drone și bombe aeriene: printre victime se numără un copil de șapte ani - VIDEO ProTV.md
21:00
Groenlanda în vizorul SUA: Trump promite controlul asupra insulei arctice pentru a păstra suprematia în Arctica, însă unii specialiști contestă motivele securității - VIDEO ProTV.md
20:50
Tensiunile transatlantice cresc: Trump anunță impunerea de taxe vamale pentru 8 țări europene, după ce s-au opus planului de anexare a Groenlandei. UE pregătește răspunsuri - VIDEO ProTV.md
20:40
Gafa surprinzătoare a Paulei Seling la Eurovision Moldova: felicitările în limba rusă au stârnit controverse, iar internauții s-au împărțit în două tabere. Reacția artistei - VIDEO ProTV.md
20:30
Finala Națională Eurovision Moldova s-a lansat cu un spectacol impresionant la Arena Chișinău: După o pauză de un an, organizatorii introduc un concept nou și invita câștigătorii edițiilor anterioare - VIDEO ProTV.md
20:10
Bătaie ca în filme de acțiune, surprinsă pe o stradă din capitală. Mai mulți tineri și-au împărțit pumni - VIDEO ProTV.md
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 18.01.2026 ProTV.md
19:40
Două mașini au fost grav avariate după ce s-au lovit violent pe o stradă din capitală. Poliția, ambulanța și pompierii au intervenit - VIDEO ProTV.md
19:30
Consultanța medicală la un click distanță: telemedicina devine tot mai populară în Moldova, în condițiile în care autoritățile promit reglementări legale viitoare - VIDEO ProTV.md
19:10
Satoshi va reprezenta Moldova la Eurovision Song Contest 2026 cu piesa „Viva, Moldova”: Câștigătorul selecției naționale de la Arena Chișinău a primit un million de lei pentru prestația sa - VIDEO ProTV.md
17:50
Salvatorul fetiţei de 5 ani căzute într-un lac înghețat e indian, nu nepalez. El va primi titlul de cetăţean de onoare al Craiovei. Noi imagini cu intervenția sa - VIDEO ProTV.md
17:40
Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce două troleibuze s-au lovit violent pe o stradă din capitală. RTEC a inițiat o anchetă internă - FOTO ProTV.md
17:40
Un pod care a rezistat peste 800 de Ani: Podul Negustorilor din Germania adăpostește 80 de persoane și se întinde pe 125 de metri - VIDEO ProTV.md
