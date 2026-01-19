Dezvoltarea subsolului va necesita o garanție financiară
Logos-Press, 19 ianuarie 2026 15:45
Operatorii de pe piață vor reface subsolul după exploatările miniere printr-un mecanism de garantare financiară, care este programat să intre în vigoare începând cu 29 mai 2026, simultan cu intrarea în vigoare a Codului subsolului, a informat Logos Press.
Acum 30 minute
15:45
Acum o oră
15:15
Compania britanică Cornelius Electronics va investi aproximativ 5 milioane de euro pentru a-și extinde producția în parcul industrial „Edineț”, a raportat Logos Press.
Acum 2 ore
14:45
După ce SUA a impus taxe vamale de 10% pentru opt țări europene, prețurile mondiale ale metalelor prețioase au crescut brusc. Prețul aurului a ajuns deja la 4690 de dolari, informează Logos Press citând DW.
14:15
Statul va putea salva activele băncilor în caz de criză financiară, pentru care legislația privind ajutorul de stat este în curs de adaptare la standardele europene, informează Logos Press.
Acum 4 ore
14:00
Pentru statele mici din Europa, precum Republica Moldova și Albania, aderarea la Uniunea Europeană reprezintă nu doar un proiect de dezvoltare, ci și o garanție de securitate. Declarația a fost făcută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în cadrul unei vizite oficiale la Chișinău a președintelui Albaniei, prima vizită la nivel prezidențial între cele două țări din ultimii peste 20 de ani, transmite Logos Press.
12:45
Aderarea la OCDE, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, este unul dintre cele mai importante obiective strategice ale României în acest an, informează Logos Press.
12:15
Conform Logos Press, guvernul intenționează să elimine complet bonurile de masă pe hârtie și să le utilizeze exclusiv în format electronic.
Acum 6 ore
12:00
România face ultimii pași pentru a transfera „Autoritatea Porturilor Maritime Constanța” către Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești.
11:45
Scăderea cererii de whisky, scotch, coniac și tequila a determinat producătorii de băuturi spirtoase să se confrunte cu lipsa stocurilor. O serie de companii au fost nevoite să suspende activitatea uzinelor pentru a evita suprastocarea.
11:15
Cercetătorii de la Universitatea din Edinburgh din Regatul Unit și de la Institutul de Geologie a Mediului din Franța au creat o nouă hartă a Antarcticii folosind o tehnică de modelare numită Ice Flow Perturbation Analysis (IFPA), informează Logos Press.
10:45
Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) propune lichidarea raioanelor și crearea municipiilor în baza centrelor raionale, informează Logos Press.
10:15
Sala de conferințe a Ministerului Afacerilor Externe, numită în onoarea lui Nicholae Țîu # Logos-Press
În semn de recunoaștere a contribuției deosebite la formarea diplomației moldovenești a primului ministru de externe al Republicii Moldova, Nicolae Țîu, o sală de conferințe din clădirea Ministerului de Externe a primit numele acestuia, informează Logos Press.
Acum 8 ore
09:30
Serviciul de Informații și Securitate (ISS), poliția și vama au fuzionat pentru a controla pasagerii la frontieră sub noul sediu al Unității de Informare a Pasagerilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, informează Logos Press.
09:15
Ucraina extrage în medie 40 de milioane de metri cubi de gaz pe zi din instalațiile sale subterane de stocare a gazului (UGS), ceea ce reprezintă cu 18 milioane m3 mai puțin decât retragerea medie zilnică în perioada corespunzătoare din ultimii trei ani, a raportat Logos Press.
08:45
Gerul și căderile de zăpadă care au cuprins regiunea au crescut cererea de gaze naturale, punând presiune pe prețuri și volume de tranzacționare la Bursa Română de Mărfuri (BRM), care a înregistrat duminică maxime istorice în această iarnă, informează Logos Press.
08:15
În urma auditului postvămânal și a controalelor de monitorizare efectuate în perioada 2-16 ianuarie 2026, Serviciul Vamal a constatat obligații vamale suplimentare ale entităților economice în valoare totală de 3,29 milioane de lei, informează Logos Press.
Acum 24 ore
18:45
Potrivit autorităților iraniene, cel puțin 5 000 de persoane au murit în timpul protestelor din țară.
18:15
Autoritățile intenționează să economisească aproximativ 5 miliarde de lei pentru sectorul privat în 2026, în cazul în care schimbările planificate în legislație și reglementări sunt puse în aplicare, a raportat Logos Press.
17:15
Banca Angliei este îndemnată să se pregătească pentru o criză financiară din cauza extratereștrilor # Logos-Press
Banca Angliei ar trebui să se pregătească pentru o posibilă criză financiară ca urmare a confirmării existenței extratereștrilor, potrivit Logos Press.
16:30
Taxele de import de 10% pentru mărfurile din Germania, Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Regatul Unit, Țările de Jos și Finlanda vor intra în vigoare de la 1 februarie, crescând presiunea asupra Groenlandei, a raportat Logos Press.
Ieri
16:00
Noile autostrăzi românești A7 (Pașcani-Sucava-Siret) și A8 (Pașcani-Iași-Ungheni), finanțate de Comisia Europeană în cadrul programului SAFE, vor deschide Moldovei o cale directă de creștere a fluxului turistic, a sustenabilității economice și de consolidare a integrării transporturilor cu UE, informează Logos Press.
15:15
O mie de noi transportoare blindate de trupe, în valoare de un miliard de dolari, vor fi livrate armatei române până la sfârșitul anului 2027, potrivit Logos Press.
14:15
În toamna anului 2025, contractele futures pe metale prețioase au devenit beneficiarii turbulențelor de pe piețele mondiale. Astfel, la 8 octombrie, prețul aurului a depășit pentru prima dată în istorie 4 mii de dolari pe uncie troy. În aceeași săptămână, costul argintului a depășit pragul de 50 de dolari. Dacă „raliul metalelor” va continua în 2026, spune Logos Press cu referire la RBC.
13:15
În Moldova, au intrat în vigoare amendamente la Codul Muncii care interzic orice formă de violență și hărțuire la locul de muncă, în timpul călătoriilor de afaceri, al cursurilor de formare, al evenimentelor profesionale și al comunicării oficiale online, a raportat Logos Press.
12:15
Uniunea Europeană este pregătită să blocheze aprobarea unui acord comercial cu Statele Unite din cauza intențiilor președintelui Donald Trump de a impune taxe vamale acestor țări.
11:15
Uniunea Europeană (UE) este pregătită să abordeze problema declinului industrial cu o lege „Fabricat în Europa”, asigurându-se că se acordă prioritate întreprinderilor locale, informează Logos Press.
10:15
Nu există niciun precedent direct pentru amenințarea Departamentului de Justiție al SUA de a depune…
09:15
Moldova va continua să investească în pace și securitate pentru a asigura apărarea țării și securitatea cetățenilor săi, informează Logos Press.
17 ianuarie 2026
18:30
Presa a fost încântată să prezinte răsturnarea dictatorului venezuelean Nicolás Maduro de către președintele american Donald Trump ca pe un prim exemplu al noii „Doctrine Monroe”: o poziție de politică externă care combină diplomația tranzacțională agresivă a lui Trump cu afirmația din secolul al XIX-lea a președintelui James Monroe privind patronajul SUA asupra emisferei occidentale. Cu toate acestea, personalizarea intervenției în Venezuela s-a dovedit problematică, deoarece Trump a fost ales de două ori pe o platformă care respingea tocmai „schimbarea de regim” și „consolidarea națiunii” pe care pare să le urmărească acum.
17:45
Potrivit autorităților franceze, politica SUA îi conferă de fapt statutul de vasal al UE, iar apartenența Franței la NATO expune țara la riscuri și o poate antrena în conflicte, relatează Logos Press citând RBC.
17:15
Consiliul Economic al Primului-ministru a anunțat măsuri-cheie pentru 2026, printre care una dintre cele mai importante a fost crearea unui grup de lucru permanent pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar, a raportat Logos Press.
16:45
Miliardarul american Ilon Musk l-a dat în judecată pe Sam Altman, fondatorul OpenAI, compania care a creat ChatGPT, informează Logos Press, citând DW.
16:15
Moldova și România intenționează să aprofundeze cooperarea bilaterală în sectorul sănătății, concentrându-se pe dezvoltarea sectorului farmaceutic și digitalizarea sistemelor medicale, informează Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:15
Maria Corina Machado, liderul opoziției venezuelene, i-a înmânat președintelui american Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace, deși Institutul Nobel norvegian precizase anterior că aceasta nu poate fi retrasă, transferată sau împărțită odată ce câștigătorul a fost anunțat, informează Logos Press.
14:15
Cetățenii au investit peste 90,5 milioane de lei prin intermediul platformei eVMS.md în primele 5 zile de la abonarea la SS, informează Logos Press.
12:15
Agenția Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) ar putea publica încă de săptămâna viitoare proiectul final al costurilor de bază ale Energocom, un document care este esențial în procesul de stabilire a prețurilor reglementate la gazele naturale.
11:15
Angajații Serviciului Vamal împreună cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale au descoperit în Moldova o organizație în care peste 100 de automobile care au intrat în țară în regim de import temporar așteptau să fie dezmembrate pentru piese de schimb, informează Logos Press.
10:15
Deși 15 ianuarie 2026 este termenul limită pentru depunerea rapoartelor de gestiune financiară ale partidelor politice pentru a doua jumătate a anului 2025, 11 partide încă nu le-au depus până la ora 14.00 în ultima zi. În acest sens, Comisia Electorală Centrală (CEC) a postat pe site-ul său un alt comunicat prin care reamintește partidelor de obligația de raportare.
09:15
În ajunul Zilei Diplomatului, sărbătorită la 17 ianuarie, președintele Maia Sandu a semnat, la 16 ianuarie, un decret prin care a acordat grade diplomatice unui număr de foști și actuali angajați ai Ministerului Afacerilor Externe, informează Logos Press.
16 ianuarie 2026
21:00
Nick Waites, un fan al clubului englez de fotbal Middlesbrough, a asistat la fiecare meci al echipei din septembrie 1996, atât acasă, cât și în deplasare, potrivit Logos Press.
19:15
Curtea Supremă Anticorupție din Ucraina (SACU) i-a stabilit vineri, 16 ianuarie, șefei fracțiunii Patria din Rada Verhovna, Iulia Timoșenko, o măsură preventivă sub formă de cauțiune în valoare de 33,3 milioane de grivne (660 900 de euro), a anunțat Logos Press, citat de DW.
18:45
La 16 ianuarie, Consiliul pentru examinarea investițiilor importante pentru securitatea statului a decis să impună companiei Lukoil-Moldova Ltd o amendă de 5% din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 5 milioane de lei, pentru nerespectarea deciziei Consiliului din 14 decembrie, precum și să stabilească un termen de 5 zile pentru executarea acesteia, a informat Logos Press.
18:30
Bugetul de finanțare de stat pentru cercetare și inovare în 2026 a crescut cu 47 de milioane de lei, la 558 de milioane de lei.
17:45
Fondul de investiții Horizon Capital a anunțat că este liderul unei runde de investiții de 22 de milioane de dolari în platforma video verticală ucraineană HOLYWATER, investind 16 milioane de dolari, informează Logos Press.
17:30
Aproape 28 de milioane de lei vor fi alocate pentru reconstrucția Casei de Cultură și 4,6 milioane de lei pentru construcția unei stații de pompare la Cimișlia, informează Logos Press.
17:00
Bugetul pentru sectorul culturii în 2026 va depăși 1 miliard de lei. Acest lucru a fost anunțat de ministrul Culturii, Cristian Jardan, în cadrul primei sale conferințe de presă dedicate Zilei Culturii Naționale.
16:30
Întreprinderile din Moldova vor avea noi oportunități pentru identificarea timpurie a problemelor financiare, restructurarea datoriilor și obținerea de sprijin înainte de insolvabilitate, informează Logos Press.
16:15
Schioarea alpină Lindsey Vonn, care a revenit la acest sport în urmă cu un an, după o pauză de cinci ani, s-a calificat cu succes la cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia și continuă să surclaseze multe concurente mai tinere.
16:00
Economia unei posibile unificări a Moldovei și României: lungă, dificilă, costisitoare # Logos-Press
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a provocat o avalanșă de comentarii prin declarația sa privind disponibilitatea sa de a vota în favoarea aderării Republicii Moldova la România. Inclusiv din partea experților care au încercat să evalueze perspectivele „unirii” din punct de vedere economic, pe lângă barierele politice evidente.
15:45
Povestea evaluării activelor de pe teritoriul fostului stadion republican nu este o dispută privind metodologia sau un conflict de cifre. Este o demonstrație ilustrativă a modului în care în Moldova procedura juridică se transformă într-un ritual controlat, iar instituțiile statului în participanți la un spectacol politic, în care legea este citită doar atunci când este favorabilă.
