De ce au devenit metalele prețioase un hit în 2025?

Presa a fost încântată să prezinte răsturnarea dictatorului venezuelean Nicolás Maduro de către președintele american Donald Trump ca pe un prim exemplu al noii „Doctrine Monroe”: o poziție de politică externă care combină diplomația tranzacțională agresivă a lui Trump cu afirmația din secolul al XIX-lea a președintelui James Monroe privind patronajul SUA asupra emisferei occidentale. Cu toate acestea, personalizarea intervenției în Venezuela s-a dovedit problematică, deoarece Trump a fost ales de două ori pe o platformă care respingea tocmai „schimbarea de regim” și „consolidarea națiunii” pe care pare să le urmărească acum.