Musk a cerut 134 de miliarde de dolari de la OpenAI și Microsoft
Logos-Press, 17 ianuarie 2026 16:45
Miliardarul american Ilon Musk l-a dat în judecată pe Sam Altman, fondatorul OpenAI, compania care a creat ChatGPT, informează Logos Press, citând DW.
Acum 30 minute
16:45
Acum o oră
16:15
Moldova și România intenționează să aprofundeze cooperarea bilaterală în sectorul sănătății, concentrându-se pe dezvoltarea sectorului farmaceutic și digitalizarea sistemelor medicale, informează Logos Press.
Acum 2 ore
15:15
Maria Corina Machado, liderul opoziției venezuelene, i-a înmânat președintelui american Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace, deși Institutul Nobel norvegian precizase anterior că aceasta nu poate fi retrasă, transferată sau împărțită odată ce câștigătorul a fost anunțat, informează Logos Press.
Acum 4 ore
14:15
Cetățenii au investit peste 90,5 milioane de lei prin intermediul platformei eVMS.md în primele 5 zile de la abonarea la SS, informează Logos Press.
Acum 6 ore
12:15
Agenția Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) ar putea publica încă de săptămâna viitoare proiectul final al costurilor de bază ale Energocom, un document care este esențial în procesul de stabilire a prețurilor reglementate la gazele naturale.
11:15
Angajații Serviciului Vamal împreună cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale au descoperit în Moldova o organizație în care peste 100 de automobile care au intrat în țară în regim de import temporar așteptau să fie dezmembrate pentru piese de schimb, informează Logos Press.
Acum 8 ore
10:15
Deși 15 ianuarie 2026 este termenul limită pentru depunerea rapoartelor de gestiune financiară ale partidelor politice pentru a doua jumătate a anului 2025, 11 partide încă nu le-au depus până la ora 14.00 în ultima zi. În acest sens, Comisia Electorală Centrală (CEC) a postat pe site-ul său un alt comunicat prin care reamintește partidelor de obligația de raportare.
09:15
În ajunul Zilei Diplomatului, sărbătorită la 17 ianuarie, președintele Maia Sandu a semnat, la 16 ianuarie, un decret prin care a acordat grade diplomatice unui număr de foști și actuali angajați ai Ministerului Afacerilor Externe, informează Logos Press.
Acum 24 ore
21:00
Nick Waites, un fan al clubului englez de fotbal Middlesbrough, a asistat la fiecare meci al echipei din septembrie 1996, atât acasă, cât și în deplasare, potrivit Logos Press.
19:15
Curtea Supremă Anticorupție din Ucraina (SACU) i-a stabilit vineri, 16 ianuarie, șefei fracțiunii Patria din Rada Verhovna, Iulia Timoșenko, o măsură preventivă sub formă de cauțiune în valoare de 33,3 milioane de grivne (660 900 de euro), a anunțat Logos Press, citat de DW.
18:45
La 16 ianuarie, Consiliul pentru examinarea investițiilor importante pentru securitatea statului a decis să impună companiei Lukoil-Moldova Ltd o amendă de 5% din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 5 milioane de lei, pentru nerespectarea deciziei Consiliului din 14 decembrie, precum și să stabilească un termen de 5 zile pentru executarea acesteia, a informat Logos Press.
18:30
Bugetul de finanțare de stat pentru cercetare și inovare în 2026 a crescut cu 47 de milioane de lei, la 558 de milioane de lei.
17:45
Fondul de investiții Horizon Capital a anunțat că este liderul unei runde de investiții de 22 de milioane de dolari în platforma video verticală ucraineană HOLYWATER, investind 16 milioane de dolari, informează Logos Press.
17:30
Aproape 28 de milioane de lei vor fi alocate pentru reconstrucția Casei de Cultură și 4,6 milioane de lei pentru construcția unei stații de pompare la Cimișlia, informează Logos Press.
Ieri
17:00
Bugetul pentru sectorul culturii în 2026 va depăși 1 miliard de lei. Acest lucru a fost anunțat de ministrul Culturii, Cristian Jardan, în cadrul primei sale conferințe de presă dedicate Zilei Culturii Naționale.
16:30
Întreprinderile din Moldova vor avea noi oportunități pentru identificarea timpurie a problemelor financiare, restructurarea datoriilor și obținerea de sprijin înainte de insolvabilitate, informează Logos Press.
16:15
Schioarea alpină Lindsey Vonn, care a revenit la acest sport în urmă cu un an, după o pauză de cinci ani, s-a calificat cu succes la cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia și continuă să surclaseze multe concurente mai tinere.
16:00
Economia unei posibile unificări a Moldovei și României: lungă, dificilă, costisitoare # Logos-Press
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a provocat o avalanșă de comentarii prin declarația sa privind disponibilitatea sa de a vota în favoarea aderării Republicii Moldova la România. Inclusiv din partea experților care au încercat să evalueze perspectivele „unirii” din punct de vedere economic, pe lângă barierele politice evidente.
15:45
Povestea evaluării activelor de pe teritoriul fostului stadion republican nu este o dispută privind metodologia sau un conflict de cifre. Este o demonstrație ilustrativă a modului în care în Moldova procedura juridică se transformă într-un ritual controlat, iar instituțiile statului în participanți la un spectacol politic, în care legea este citită doar atunci când este favorabilă.
15:00
Prima cripto-bancă ar putea apărea în Belarus în șase luni, după cum a declarat prim-vicepreședintele Băncii Naționale din Belarus, Alexander Egorov, informează Logos Press.
14:15
Satul Rogojeni, situat la două ore distanță de capitala Moldovei, se poziționează ca un „sat hobbit”, informează Logos Press.
14:15
Legea privind liber-profesioniștii a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026. Dar până acum, judecând după postările reprezentanților noului sector care apar online, procedura de înregistrare nu a devenit o rutină. Iar următorii pași pe care trebuie să îi facă un liber profesionist pentru a începe o activitate continuă să ridice semne de întrebare.
13:45
Fundația Wikimedia, care deține Wikipedia, a dezvăluit o listă a celor mai populare 25 de pagini din enciclopedia electronică.
13:15
Ucraina ar trebui să aprobe cât mai curând posibil un program de cooperare cu Fondul Monetar Internațional pentru a pregăti terenul pentru primirea de finanțare bugetară de la UE și FMI, a raportat Logos Press.
12:45
Țările UE sunt îngrijorate de faptul că aderarea accelerată a Ucrainei cu o perioadă de probă va submina unitatea blocului.
12:15
Un proiect cu un buget total de 80 de milioane de lei, menit să sporească transparența și conformitatea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) din Moldova, va fi implementat până în 2028 cu finanțare din partea guvernului elvețian, informează Logos Press.
11:30
Înghețurile severe prelungite din Europa au scos la iveală vulnerabilitatea sistemului de aprovizionare cu gaze al țărilor UE care nu dispun de gaze rusești prin conducte și de contracte pe termen lung, a informat Logos Press, citând un articol din Austrian Exxpress.
11:00
În urma consultărilor, care au avut loc la Chișinău în perioada 4-17 decembrie 2025, misiunea FMI a menționat în declarația sa finală că sistemul bancar rămâne rezilient, dar creșterea ridicată a creditelor și creșterea prețurilor locuințelor necesită o monitorizare atentă.
10:15
Moldova a devenit al doilea cel mai mare furnizor de rapiță către Uniunea Europeană, exportând aproximativ 300 000 de tone între iulie și decembrie 2025, de peste trei ori mai mult decât volumul pentru aceeași perioadă din 2024 și cu 11% mai mult decât cifra record pentru 2023, a raportat Logos Press.
09:45
Inițiativa parlamentară de a introduce un plafon salarial pentru conducătorii organismelor de reglementare de stat contravine practicii internaționale a autorităților de reglementare independente, a declarat Agenția Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), potrivit Logos Press.
09:30
Începând cu 1 ianuarie 2026, zona de întreprinderi libere „Tvardica” din sudul Moldovei a încetat să funcționeze. Rezidentul ancoră al zonei este Vinimpex Holding, care include o fabrică de producere a vinurilor liniștite și spumante Bulgari Winery, o întreprindere de producere a băuturilor alcoolice tari, o fabrică de cosmetice Natural Product, o fabrică de tutun BT-Tabac Holding… De asemenea, 1200 de hectare de teren agricol, propria flotă de vehicule care transportă produsele fabricate la Tvardica în întreaga lume, mai multe facilități în sfera HoReCa și a serviciilor pentru consumatori. Proprietarul holdingului este cunoscutul om de afaceri Mykola Lucik, care a investit aproximativ 55 de milioane de euro în crearea facilităților sale de producție.
09:15
Guvernul a aprobat noi norme sanitare pentru produsele din tutun, dispozitivele și accesoriile pentru utilizarea acestora, a raportat Logos Press.
08:30
China va înregistra cel mai mare excedent comercial din lume, de 1,2 trilioane de dolari, până la sfârșitul anului 2025, stabilind un nou record, a raportat Logos Press.
08:15
Lion Finance Group PLC, o companie cu sediul la Tbilisi, cunoscută anterior sub numele de Bank of Georgia Group, l-a numit pe Giorgi Shagidze noul director financiar al grupului, precum și director general adjunct și director financiar al diviziei bancare georgiene a JSC Bank of Georgia, informează Logos Press.
15 ianuarie 2026
18:45
Departamentul de Integritate al Federației Moldovenești de Fotbal (FMF) a publicat un raport privind activitățile sale în 2025, cu un accent sporit pe lupta împotriva meciurilor trucate, informează Logos Press.
17:45
Ministerul Educației și Cercetării a făcut publice rezultatele unui audit al activității Palatului Sporturilor din cadrul Universității de Stat din Moldova (USM), care indică o posibilă pierdere financiară de 3,5 milioane de lei.
17:30
Kulminski: SUA vor relua eliberarea vizelor pentru imigranți după revizuirea criteriilor # Logos-Press
„Suspendarea administrativă” a vizelor de imigrant pentru cetățenii moldoveni va rămâne în vigoare până când SUA va finaliza procesul de revizuire a criteriilor privind utilizarea asistenței sociale de stat, informează Logos Press.
17:30
Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Chișinău investighează construcția ilegală a unui restaurant pe strada Eugen Doga – în centrul istoric al orașului, informează Logos Press.
17:15
Suma cheltuită de conducerea Băncii Naționale a Moldovei (BNM) pentru călătorii și vizite în străinătate în 2025 a totalizat aproape 2,2 milioane de lei, informează Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
Iute Group primește aprobarea de reglementare pentru înființarea unei bănci digitale în Ucraina # Logos-Press
Iute Group, grup bancar fondat în Estonia, a obținut aprobarea Băncii Naționale a Ucrainei și a semnat un acord care îi permite să continue procesul de înființare a unei bănci digitale în Ucraina.
16:30
Noul an 2026 va fi foarte dificil pentru piața de electronice și în special pentru industria smartphone-urilor: se va înregistra un salt al prețurilor. Acest lucru a fost anunțat de Carl Pei, CEO al Nothing.
16:15
Lumea este pe punctul de a depăși limita de temperatură stabilită în Acordul de la Paris # Logos-Press
În 2025, temperatura medie globală la suprafață va fi de 14,97 grade Celsius, cu 1,47 grade Celsius peste media preindustrială, a raportat Logos Press.
15:30
La prima licitație de vânzare de titluri de stat din acest an, cererea de titluri a depășit semnificativ volumul emisiunii oferite, fixând interesul instituțiilor de credit de a plasa lichidități în titluri de creanță pe termen scurt cu randamente ridicate, informează Logos Press.
15:15
Directorul general al Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, a sosit la Kiev în dimineața zilei de 15 ianuarie cu o vizită neașteptată, despre care nu au apărut informații nicăieri până acum, relatează Logos Press.
14:15
Elena Grumeza a preluat funcția de secretar de stat la Ministerul Finanțelor începând cu 15 ianuarie 2026, informează Logos Press.
13:30
Stimate domnule prim-ministru!
12:45
Din primăvara anului 2025, cu sprijinul Fondului de Garantare a Creditelor (FGC), au fost alocate finanțări sub formă de garanții în valoare totală de 16,53 milioane de lei, susținând credite în valoare totală de 23,3 milioane de lei și atrăgând investiții în aceeași sumă, informează Logos Press.
12:15
Șefa Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a declarat că Moldova se pregătește pentru sosirea unui investitor internațional major în sistemul său bancar, după reformele efectuate în acest sector acum un deceniu, informează Logos Press.
11:45
Un nou sistem e-Consulat este conceput pentru a simplifica și accelera obținerea serviciilor consulare fără a vizita birourile diplomatice, potrivit Logos Press.
11:15
La sfârșitul celor 11 luni ale anului 2025, exporturile de mărfuri ale Moldovei au înregistrat a patra lună consecutivă de creștere, luna noiembrie fiind în întregime determinată de produsele agricole, a raportat Logos Press.
