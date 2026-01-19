România vrea să adere la OCDE în 2026

Logos-Press, 19 ianuarie 2026 12:45

Aderarea la OCDE, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, este unul dintre cele mai importante obiective strategice ale României în acest an, informează Logos Press.

• • •

Acum 15 minute
12:45
Acum o oră
12:15
Tichetele de masă trec la un format electronic Logos-Press
Conform Logos Press, guvernul intenționează să elimine complet bonurile de masă pe hârtie și să le utilizeze exclusiv în format electronic.
12:00
România finalizează achiziția GILP Logos-Press
România face ultimii pași pentru a transfera „Autoritatea Porturilor Maritime Constanța” către Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești.
Acum 2 ore
11:45
Stocurile producătorilor de băuturi spirtoase au depășit 22 de miliarde de dolari Logos-Press
Scăderea cererii de whisky, scotch, coniac și tequila a determinat producătorii de băuturi spirtoase să se confrunte cu lipsa stocurilor. O serie de companii au fost nevoite să suspende activitatea uzinelor pentru a evita suprastocarea.
11:15
Structura subglaciară a Antarcticii dezvăluie canale și văi Logos-Press
Cercetătorii de la Universitatea din Edinburgh din Regatul Unit și de la Institutul de Geologie a Mediului din Franța au creat o nouă hartă a Antarcticii folosind o tehnică de modelare numită Ice Flow Perturbation Analysis (IFPA), informează Logos Press.
Acum 4 ore
10:45
CALM propune transformarea tuturor orașelor în municipii Logos-Press
Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) propune lichidarea raioanelor și crearea municipiilor în baza centrelor raionale, informează Logos Press.
10:15
Sala de conferințe a Ministerului Afacerilor Externe, numită în onoarea lui Nicholae Țîu Logos-Press
În semn de recunoaștere a contribuției deosebite la formarea diplomației moldovenești a primului ministru de externe al Republicii Moldova, Nicolae Țîu, o sală de conferințe din clădirea Ministerului de Externe a primit numele acestuia, informează Logos Press.
09:30
Pasagerii de la frontieră au fost supuși unui control triplu Logos-Press
Serviciul de Informații și Securitate (ISS), poliția și vama au fuzionat pentru a controla pasagerii la frontieră sub noul sediu al Unității de Informare a Pasagerilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, informează Logos Press.
09:15
Ucraina are cu 30% mai mult gaz în depozitele subterane decât în urmă cu un an Logos-Press
Ucraina extrage în medie 40 de milioane de metri cubi de gaz pe zi din instalațiile sale subterane de stocare a gazului (UGS), ceea ce reprezintă cu 18 milioane m3 mai puțin decât retragerea medie zilnică în perioada corespunzătoare din ultimii trei ani, a raportat Logos Press.
Acum 6 ore
08:45
Prețul gazelor în România bate recorduri Logos-Press
Gerul și căderile de zăpadă care au cuprins regiunea au crescut cererea de gaze naturale, punând presiune pe prețuri și volume de tranzacționare la Bursa Română de Mărfuri (BRM), care a înregistrat duminică maxime istorice în această iarnă, informează Logos Press.
08:15
Vama a colectat la buget încă 3,29 milioane de lei. Logos-Press
În urma auditului postvămânal și a controalelor de monitorizare efectuate în perioada 2-16 ianuarie 2026, Serviciul Vamal a constatat obligații vamale suplimentare ale entităților economice în valoare totală de 3,29 milioane de lei, informează Logos Press.
Acum 24 ore
18:45
Autoritățile iraniene au raportat 5.000 de cetățeni morți Logos-Press
Potrivit autorităților iraniene, cel puțin 5 000 de persoane au murit în timpul protestelor din țară.
18:15
Întreprinderile pot economisi 5 miliarde de lei prin reforme Logos-Press
Autoritățile intenționează să economisească aproximativ 5 miliarde de lei pentru sectorul privat în 2026, în cazul în care schimbările planificate în legislație și reglementări sunt puse în aplicare, a raportat Logos Press.
17:15
Banca Angliei este îndemnată să se pregătească pentru o criză financiară din cauza extratereștrilor Logos-Press
Banca Angliei ar trebui să se pregătească pentru o posibilă criză financiară ca urmare a confirmării existenței extratereștrilor, potrivit Logos Press.
16:30
Trump a impus taxe vamale împotriva țărilor UE din cauza Groenlandei Logos-Press
Taxele de import de 10% pentru mărfurile din Germania, Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Regatul Unit, Țările de Jos și Finlanda vor intra în vigoare de la 1 februarie, crescând presiunea asupra Groenlandei, a raportat Logos Press.
16:00
Moldova se va conecta la coridorul cu dublă utilizare Logos-Press
Noile autostrăzi românești A7 (Pașcani-Sucava-Siret) și A8 (Pașcani-Iași-Ungheni), finanțate de Comisia Europeană în cadrul programului SAFE, vor deschide Moldovei o cale directă de creștere a fluxului turistic, a sustenabilității economice și de consolidare a integrării transporturilor cu UE, informează Logos Press.
15:15
România va cheltui 1 miliard de dolari pe transportoare blindate de trupe Logos-Press
O mie de noi transportoare blindate de trupe, în valoare de un miliard de dolari, vor fi livrate armatei române până la sfârșitul anului 2027, potrivit Logos Press.
14:15
De ce au devenit metalele prețioase un hit în 2025? Logos-Press
În toamna anului 2025, contractele futures pe metale prețioase au devenit beneficiarii turbulențelor de pe piețele mondiale. Astfel, la 8 octombrie, prețul aurului a depășit pentru prima dată în istorie 4 mii de dolari pe uncie troy. În aceeași săptămână, costul argintului a depășit pragul de 50 de dolari. Dacă „raliul metalelor” va continua în 2026, spune Logos Press cu referire la RBC.
13:15
Hărțuirea la locul de muncă a fost recunoscută ca o încălcare a legii Logos-Press
În Moldova, au intrat în vigoare amendamente la Codul Muncii care interzic orice formă de violență și hărțuire la locul de muncă, în timpul călătoriilor de afaceri, al cursurilor de formare, al evenimentelor profesionale și al comunicării oficiale online, a raportat Logos Press.
Ieri
12:15
Parlamentul European a avertizat împotriva întreruperii comerțului cu SUA Logos-Press
Uniunea Europeană este pregătită să blocheze aprobarea unui acord comercial cu Statele Unite din cauza intențiilor președintelui Donald Trump de a impune taxe vamale acestor țări.
11:15
UE a găsit o modalitate de a combate declinul industrial Logos-Press
Uniunea Europeană (UE) este pregătită să abordeze problema declinului industrial cu o lege „Fabricat în Europa”, asigurându-se că se acordă prioritate întreprinderilor locale, informează Logos Press.
10:15
De ce Jerome Powell a trebuit să spună nu. Logos-Press
Nu există niciun precedent direct pentru amenințarea Departamentului de Justiție al SUA de a depune…
09:15
Ministerul Afacerilor Externe: Moldova va continua să investească în pace Logos-Press
Moldova va continua să investească în pace și securitate pentru a asigura apărarea țării și securitatea cetățenilor săi, informează Logos Press.
17 ianuarie 2026
18:30
Noua și vechea ordine mondială a lui Trump Logos-Press
Presa a fost încântată să prezinte răsturnarea dictatorului venezuelean Nicolás Maduro de către președintele american Donald Trump ca pe un prim exemplu al noii „Doctrine Monroe”: o poziție de politică externă care combină diplomația tranzacțională agresivă a lui Trump cu afirmația din secolul al XIX-lea a președintelui James Monroe privind patronajul SUA asupra emisferei occidentale. Cu toate acestea, personalizarea intervenției în Venezuela s-a dovedit problematică, deoarece Trump a fost ales de două ori pe o platformă care respingea tocmai „schimbarea de regim” și „consolidarea națiunii” pe care pare să le urmărească acum.
17:45
Franța a elaborat un proiect de rezoluție privind retragerea țării din NATO Logos-Press
Potrivit autorităților franceze, politica SUA îi conferă de fapt statutul de vasal al UE, iar apartenența Franței la NATO expune țara la riscuri și o poate antrena în conflicte, relatează Logos Press citând RBC.
17:15
Consiliul economic condus de prim-ministru se va ocupa de agricultură Logos-Press
Consiliul Economic al Primului-ministru a anunțat măsuri-cheie pentru 2026, printre care una dintre cele mai importante a fost crearea unui grup de lucru permanent pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar, a raportat Logos Press.
16:45
Musk a cerut 134 de miliarde de dolari de la OpenAI și Microsoft Logos-Press
Miliardarul american Ilon Musk l-a dat în judecată pe Sam Altman, fondatorul OpenAI, compania care a creat ChatGPT, informează Logos Press, citând DW.
16:15
Moldova și România sincronizează sistemele de sănătate Logos-Press
Moldova și România intenționează să aprofundeze cooperarea bilaterală în sectorul sănătății, concentrându-se pe dezvoltarea sectorului farmaceutic și digitalizarea sistemelor medicale, informează Logos Press.
15:15
Gestul excentric al lui Machado față de Trump Logos-Press
Maria Corina Machado, liderul opoziției venezuelene, i-a înmânat președintelui american Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace, deși Institutul Nobel norvegian precizase anterior că aceasta nu poate fi retrasă, transferată sau împărțită odată ce câștigătorul a fost anunțat, informează Logos Press.
14:15
Interesul populației pentru SS este în creștere Logos-Press
Cetățenii au investit peste 90,5 milioane de lei prin intermediul platformei eVMS.md în primele 5 zile de la abonarea la SS, informează Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:15
Așteptarea noului tarif la gaz Logos-Press
Agenția Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) ar putea publica încă de săptămâna viitoare proiectul final al costurilor de bază ale Energocom, un document care este esențial în procesul de stabilire a prețurilor reglementate la gazele naturale.
11:15
Vama este în mijlocul unei confruntări Logos-Press
Angajații Serviciului Vamal împreună cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale au descoperit în Moldova o organizație în care peste 100 de automobile care au intrat în țară în regim de import temporar așteptau să fie dezmembrate pentru piese de schimb, informează Logos Press.
10:15
Partidele mai mici nu au suficienți bani pentru un trezorier Logos-Press
Deși 15 ianuarie 2026 este termenul limită pentru depunerea rapoartelor de gestiune financiară ale partidelor politice pentru a doua jumătate a anului 2025, 11 partide încă nu le-au depus până la ora 14.00 în ultima zi. În acest sens, Comisia Electorală Centrală (CEC) a postat pe site-ul său un alt comunicat prin care reamintește partidelor de obligația de raportare.
09:15
Decretul lui Maya Sandu a provocat un scandal „diplomatic” Logos-Press
În ajunul Zilei Diplomatului, sărbătorită la 17 ianuarie, președintele Maia Sandu a semnat, la 16 ianuarie, un decret prin care a acordat grade diplomatice unui număr de foști și actuali angajați ai Ministerului Afacerilor Externe, informează Logos Press.
16 ianuarie 2026
21:00
Un fan al fotbalului de 30 de ani nu ratează meciurile echipei sale favorite Logos-Press
Nick Waites, un fan al clubului englez de fotbal Middlesbrough, a asistat la fiecare meci al echipei din septembrie 1996, atât acasă, cât și în deplasare, potrivit Logos Press.
19:15
Tribunalul stabilește cauțiunea Iuliei Timoșenko la 33 milioane grivne Logos-Press
Curtea Supremă Anticorupție din Ucraina (SACU) i-a stabilit vineri, 16 ianuarie, șefei fracțiunii Patria din Rada Verhovna, Iulia Timoșenko, o măsură preventivă sub formă de cauțiune în valoare de 33,3 milioane de grivne (660 900 de euro), a anunțat Logos Press, citat de DW.
18:45
„Lukoil” a refuzat să transfere active în aeroport Logos-Press
La 16 ianuarie, Consiliul pentru examinarea investițiilor importante pentru securitatea statului a decis să impună companiei Lukoil-Moldova Ltd o amendă de 5% din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 5 milioane de lei, pentru nerespectarea deciziei Consiliului din 14 decembrie, precum și să stabilească un termen de 5 zile pentru executarea acesteia, a informat Logos Press.
18:30
Cercetătorii moldoveni vor primi o jumătate de miliard de lei Logos-Press
Bugetul de finanțare de stat pentru cercetare și inovare în 2026 a crescut cu 47 de milioane de lei, la 558 de milioane de lei.
17:45
Horizon Capital a investit 16 milioane de dolari în video vertical în Ucraina Logos-Press
Fondul de investiții Horizon Capital a anunțat că este liderul unei runde de investiții de 22 de milioane de dolari în platforma video verticală ucraineană HOLYWATER, investind 16 milioane de dolari, informează Logos Press.
17:30
Chimishlia va primi o nouă Casă de Cultură și o stație de pompare Logos-Press
Aproape 28 de milioane de lei vor fi alocate pentru reconstrucția Casei de Cultură și 4,6 milioane de lei pentru construcția unei stații de pompare la Cimișlia, informează Logos Press.
17:00
Bugetul Ministerului Culturii a depășit 1 miliard de lei Logos-Press
Bugetul pentru sectorul culturii în 2026 va depăși 1 miliard de lei. Acest lucru a fost anunțat de ministrul Culturii, Cristian Jardan, în cadrul primei sale conferințe de presă dedicate Zilei Culturii Naționale.
16:30
Companiile moldovenești vor primi o „a doua șansă” Logos-Press
Întreprinderile din Moldova vor avea noi oportunități pentru identificarea timpurie a problemelor financiare, restructurarea datoriilor și obținerea de sprijin înainte de insolvabilitate, informează Logos Press.
16:15
O femeie americană în vârstă de 41 de ani s-a calificat la Jocurile Olimpice. Logos-Press
Schioarea alpină Lindsey Vonn, care a revenit la acest sport în urmă cu un an, după o pauză de cinci ani, s-a calificat cu succes la cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia și continuă să surclaseze multe concurente mai tinere.
16:00
Economia unei posibile unificări a Moldovei și României: lungă, dificilă, costisitoare Logos-Press
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a provocat o avalanșă de comentarii prin declarația sa privind disponibilitatea sa de a vota în favoarea aderării Republicii Moldova la România. Inclusiv din partea experților care au încercat să evalueze perspectivele „unirii” din punct de vedere economic, pe lângă barierele politice evidente.
15:45
Evaluarea Stadionului Republicii este un eșec sistemic Logos-Press
Povestea evaluării activelor de pe teritoriul fostului stadion republican nu este o dispută privind metodologia sau un conflict de cifre. Este o demonstrație ilustrativă a modului în care în Moldova procedura juridică se transformă într-un ritual controlat, iar instituțiile statului în participanți la un spectacol politic, în care legea este citită doar atunci când este favorabilă.
15:00
În șase luni, în Belarus va apărea prima criptobancă Logos-Press
Prima cripto-bancă ar putea apărea în Belarus în șase luni, după cum a declarat prim-vicepreședintele Băncii Naționale din Belarus, Alexander Egorov, informează Logos Press.
14:15
„Casele Hobbit” pot salva satul moldovenesc de la dispariție Logos-Press
Satul Rogojeni, situat la două ore distanță de capitala Moldovei, se poziționează ca un „sat hobbit”, informează Logos Press.
14:15
Legea privind liber-profesioniștii stagnează? Logos-Press
Legea privind liber-profesioniștii a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026. Dar până acum, judecând după postările reprezentanților noului sector care apar online, procedura de înregistrare nu a devenit o rutină. Iar următorii pași pe care trebuie să îi facă un liber profesionist pentru a începe o activitate continuă să ridice semne de întrebare.
13:45
„Wikipedia” a apărut în topul celor mai populare interogări Logos-Press
Fundația Wikimedia, care deține Wikipedia, a dezvăluit o listă a celor mai populare 25 de pagini din enciclopedia electronică.
13:15
Impozitarea coletelor, printre principalele cerințe ale FMI față de Ucraina Logos-Press
Ucraina ar trebui să aprobe cât mai curând posibil un program de cooperare cu Fondul Monetar Internațional pentru a pregăti terenul pentru primirea de finanțare bugetară de la UE și FMI, a raportat Logos Press.
