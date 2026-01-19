Echipele de salvare din Indonezia au găsit fragmentele avionului prăbușit
19 ianuarie 2026
Echipele de salvare indoneziene au găsit fragmente ale avionului ATR 42-500 al companiei aeriene Indonesia Air Transport, prăbușit pe vîrful muntelui Bulusaraung, în provincia Sulawesi de Sud.La bord se aflau 11 persoane, dintre care 8 membri ai echipajului.{{859595}}Echipele de salvare au stabilit un perimetru de căutare de 1 km în jurul fragmentelor de fuzelaj, împărțindu-l în patru zone
• • •
11:00
Astăzi începe Congresul ordinar al avocaților pentru anul 2025, zi în care lucrările se vor desfășura în format mixt (cu prezență fizică și online) și vor continua pînă pe 21 ianuarie 2026, ora 17:00.Congresul are următoarea ordine de zi: Alegerea președintelui Uniunii Avocaților din Republica Moldova; (vot secret) Alegerea membrilor Comisiei de licențiere a profesiei de avocat (6 memb
11:00
10:30
Numărul morților în urma tragediei produse în Spania, după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în provincia Córdoba, a ajuns la 39.Ultimul raport medical precizează că 73 de persoane rămîn internate, 24 dintre ele în stare gravă, dintre care patru sînt minori, informează Euronews.ro.{{859690}}Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova precizează că, la această etapă, nu ex
10:30
În ianuarie se împlinesc 220 de ani de la nașterea lui Alexandru Donici, o figură importantă a culturii moldovenești și românești: scriitor, fabulist, traducător, avocat și judecător. El a adaptat poveștile lui La Fontaine și Krîlov, oferindu-le o aromă locală, și a căpătat porecla de „Krîlov moldovean”. Donici a tradus poemul lui Pușkin „Țiganii”, contribuind astfel semnificativ la dezvoltarea li
10:30
Evaluarea externă a judecătorilor stîrnește controverse. Consiliul Superior al Magistraturii se declară împotriva extinderii acestei proceduri și propune ca evaluarea magistraților să fie realizată de Colegiul deja existent în cadrul instituţiei.Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) nu susţine extinderea listei judecătorilor care ar urma să fie supuşi evaluării externe, aşa cum e aplicată
10:00
Ambasada SUA la Chișinău va fi închisă luni, 19 ianuarie 2026.Despre acest lucru a anunțat reprezentanța diplomatică americană la Chișinău, menționînd că acest lucru are loc cu ocazia marcării Zilei lui Martin Luther King Jr.Ziua lui Martin Luther King este o sărbătoare federală în SUA, declarată zi liberă națională, dedicată luptătorului pentru drepturile afro-americanilor, laureatului Pr
10:00
Avertismentul salvatorilor de Botezul Domnului: reguli stricte pentru scufundarea în ape reci
În contextul sărbătorii creștine „Botezul Domnului”, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență face apel către cetățeni să respecte măsurile de siguranță în timpul ritualului tradițional de scufundare în apele reci, pentru a preveni incidentele și situațiile de risc, informează Noi.md.Salvatorii subliniază că participarea la acest ritual trebuie să aibă loc exclusiv în zone autorizate ș
10:00
Aseară, Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău și-a întrerupt temporar activitatea timp de aproximativ o oră, după declanșarea sistemului de alarmă în interiorul terminalului. Pasagerii și angajații au fost evacuați preventiv, informează administrația aeroportului.Decizia de oprire a activității a fost luată la ora 22:40, ca urmare a activării sistemului antiincendiu într-unul dint
10:00
Arcul de Triumf din Chișinău urmează a fi reparat în acest an, a spus ministrul Culturii, Cristian Jardan, în cadrul unei emisiuni la Cinema1.Potrivit oficialului, un antreprenor local, specialist în domeniul prelucrării pietrei, și-a exprimat dorința de a contribui direct la salvarea monumentului.„Anul acesta, vom repara Arcul de Triumf. Au fost prevăzuți bani, dar există și un interes di
10:00
Imagini ale spectaculosului jaf de la Muzeul Luvru, în octombrie în centrul Parisului, filmate de camerele de supraveghere au fost prezentate pentru prima dată duminică de canalele de televiziune TF1 și France Télévisions, scrie AFP.{{858908}}Pot fi văzuți în special doi dintre spărgători: unul purtînd o cagulă neagră și o vestă galbenă, celălalt îmbrăcat în negru și purtînd o cască de motocic
09:30
Declarații controversate după rechemarea din funcție: fost diplomat contestă decizia șefei statului
Ex-ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, rechemat recent din funcție și care a scandalizat societatea cu declarația că „în diasporă e cea mai educată parte a moldovenilor”, a dat de înțeles, mai nou, că nu este de acord cu decretul semnat de președinta Maia Sandu, prin care a acordat mai multe ranguri diplomatice, inclusiv emisarului său, Nicu Popescu. „Nu țin la ranguri,
09:30
Omătul protejează grîul de toamnă de gerul din ultimele zile, acționînd ca un strat natural de izolare care menține cultura în condiții optime.Fermierii din Drochia spun că starea grîului este foarte bună și că stratul de omăt ajută la păstrarea plantelor pînă în primăvară. Agricultorii speră la o recoltă bogată și sănătoasă, fără pierderi cauzate de ger sau dăunători. {{859590}}„Grîul est
09:00
Alegerile prezidențiale din Portugalia vor fi decise în turul al doilea între candidatul de centru-stînga și liderul de extremă dreapta, care a atins duminică un nou prag, calificîndu-se pentru votul decisiv programat pentru 8 februarie, comentează AFP.Conform rezultatelor aproape complete, socialistul António José Seguro, 63 de ani, a ieșit învingător în primul tur, cu 31% din voturi, contra
09:00
Creştinii ortodocşi sărbătoresc astăzi Boboteaza, zi în care a fost botezat Mîntuitorul Iisus Hristos în apa Iordanului.La miezul nopții arhiepiscopii au oficiat servicii divine şi au sfinţit apă pentru enoriaşi. Peste o mie de persoane s-au adunat la Mănăstirea Hîncu pentru a lua aghiazmă și pentru a se scufunda în apa sfințită.Prin ritualul specific acestui eveniment religios, în această
09:00
Locuitorii unui bloc din sectorul Botanica al capitalei se confruntă cu probleme serioase de mai mult de zece ani.Totul a început cînd un antreprenor a început construcția unei mansarde. Oamenii spun că la fiecare ploaie, apartamentele de la etajele superioare se inundă, iar în pereți au apărut crăpături.{{858202}}Locatarii nu au acceptat din start construcția mansardei, dar au fost măguli
08:30
Un accident feroviar care a implicat duminică două trenuri de mare viteză a făcut cel puțin 21 de morți și aproximativ 30 de răniți grav în sudul Spaniei, potrivit Gărzii Civile, după o ciocnire foarte violentă care a aruncat mai multe vagoane de pe șine, transmite AFP.Ministrul spaniol al transporturilor, Oscar Puente, a subliniat pe platforma X că 'impactul a fost teribil'.'Toate persoan
08:30
08:00
Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian a avertizat că orice atac care l-ar viza pe liderul suprem iranian Ali Khamenei, cel care deţine puterea în Iran, ar reprezenta o declaraţie de război.Afirmațiile lui Pezeshkian vin după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat că își dorește „un nou lider pentru Iran”, relatează AFP, citat de digi24.ro.„Un atac asupra marelui lider al țării n
08:00
La începutul săptămînii de muncă leul moldovenesc a mai slăbit puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul zilelor de odihnă el cedat monedei unice europene aproape 3 bani, iar dolarului american – circa 4 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 19 ianuarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,9446 lei pentru un euro (+2,76 bani) și
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 19 ianuarie sînt:19 ianuarie — a 19-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 346 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:6 19 Botezul DomnuluiCe se sărbătorește în lume: Ziua pato
08:00
Chile se confruntă cu una dintre cele mai grave crize din ultimii ani, după ce incendiile de vegetație izbucnite în noaptea de sîmbătă spre duminică au scăpat de sub control și s-au extins rapid în mai multe regiuni ale țării.Potrivit autorităților, cel puțin 18 persoane și-au pierdut viața, iar aproximativ 50.000 de oameni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele, în timp ce flăcările cont
07:30
Săptămîna de lucru va începe fără precipitații. Temperatura aerului va rămîne scăzută, iar pe drumuri se va menține riscul de ghețuș.Vîntul va sufla din nord, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de -7... -5°C.În centru se așteaptă -9...-7°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de -12... -10°C.Noaptea, mercurul termometrelor va coborî pînă la –
07:00
Marcel Pascal: „De cele mai multe ori, fericirea este capacitatea de a trăi cu consecințele deciziilor luate"
De cele mai multe ori, fericirea este capacitatea de a trăi cu consecințele deciziilor luate, și nu există o alegere universal corectă, ci există o alegere pe care omul este gata să o poarte.Această opinie a fost exprimată pe pagina sa de socializare de către Marcel Pascal, custode al Muzeului Istoriei Educației din Moldova. El a reflectat asupra modului în care putem lua decizii fără a ne pie
07:00
Turiștii care vizitează țara noastră pot alege o călătorie fascinantă în arta prelucrării lutului. La Muzeul Național de Istorie, a fost lansat traseul turistic, Ruta Ceramicii.Ruta Ceramicii promovează și valorifică patrimonial, contribuind la creșterea atractivității Republicii Moldova ca destinație turistică autentică.Traseul include 9 muzee și 8 ateliere ale meșterilor populari unde tu
06:30
Anul acesta poate fi decisiv pentru reglementarea conflictului militar ruso-ucrainean, iar în primăvară-vară ne putem aștepta la evenimente interesante legate de intensificarea inițiativelor de pace în Ucraina și semnarea unor documente importante.Această opinie a fost exprimată de politologul Anatoli Dirun, în cadrul emisiunii „Fără cravate cu Alexandr Stahurski” de la postul de televiziune N
06:00
Guvernul Mozambicului a declarat cod roșu, cel mai înalt nivel de pericol, pe întreg teritoriul țării, din cauza inundațiilor care au cuprins-o.„Introducerea nivelului roșu de pericol „are ca scop asigurarea coordonării centralizate în răspunsul operațional la dezastrele naturale, intensificarea mobilizării resurselor și introducerea unor mecanisme flexibile de gestionare pentru implementarea
05:00
Numărul victimelor alunecării de teren la o rampă de gunoi din orașul Cebu, în centrul Filipinelor, a crescut de la 27 la 35.Potrivit datelor sale, încă o persoană este dată dispărută.Echipele de salvare filipineze continuă operațiunea de căutare, informează Noi.md, citînd oxu.az.Alunecarea de teren la depozitul de deșeuri din Cebu a avut loc pe 8 ianuarie. În primele ore după incident
04:00
Președintele SUA, Donald Trump, a propus Argentinei să devină cofondator al Consiliului pentru Pace pentru Gaza.Despre aceasta a fost anunțat pe rețeaua de socializare X de către președintele țării latino-americane, Javier Milei. El a menționat că participarea la Consiliu este o mare responsabilitate și o onoare. {{859287}}„În această seară, Argentina a fost invitată să devină stat fondato
03:00
Mii de pisici sălbatice au invadat practic pădurile Europei. Specia, care a fost considerată mult timp aproape dispărută, s-a dovedit a fi mult mai numeroasă decît presupuneau oamenii de știință.Potrivit biologilor, pisicile sălbatice s-au răspîndit pe ascuns în pădurile europene și au rămas mult timp neobservate. Cu toate acestea, acum sînt surprinse din ce în ce mai des de camerele foto. Pre
02:00
Actorul american Ashton Kutcher a povestit cum a fost concediat odată din funcția de model al brandului Gucci din cauza constituției sale fizice.Artistul în vîrstă de 47 de ani a împărtășit aceste amintiri într-un interviu acordat revistei Entertainment Weekly. Potrivit lui Kutcher, a început să lucreze ca model la 19 ani și a înțeles imediat că nici măcar persoanele recunoscute ca fiind frumo
01:00
Alana, fiica de opt ani a renumitului fotbalist Cristiano Ronaldo, a surprins plăcut fanii.Ea a interpretat celebra compoziție My Heart Will Go On din filmul „Titanic”, cîntată inițial de Celine Dion.Videoclipul cu prestația fetei a fost publicat de Georgina Rodriguez pe pagina sa de Instagram, în secțiunea „stories”.
00:30
Compania Apple a anunțat plecarea Lisei Jackson din funcția de șefă a departamentului de protecție a mediului. În ianuarie s-a aflat că ea își încheie activitatea în cadrul companiei, iar miercuri numele ei a fost șters de pe pagina conducerii Apple.Lisa Jackson a activat în cadrul Apple din 2013 în funcția de vicepreședinte pentru ecologie, politică și inițiative sociale, subordonată director
00:00
Administrația aviației civile din India a amendat compania aeriană indiană IndiGo cu o sumă record de 2,45 milioane de dolari din cauza anulării în masă a zborurilor la începutul lunii decembrie.„După întîrzierile și anulările masive ale zborurilor companiei IndiGo, în perioada 3-5 decembrie 2025, la indicația Ministerului Aviației Civile, a fost creat un comitet format din patru persoane pent
18 ianuarie 2026
23:00
Compania Google a lansat prima actualizare de securitate pentru Android din acest an, care s-a dovedit a fi neobișnuit de scurtă: patch-ul elimină o singură vulnerabilitate, dar cu un nivel critic de pericol.Este vorba despre o eroare în decodorul audio Dolby Digital Plus Unified Decoder, înregistrată sub identificatorul CVE-2025-54957, care permite potențial atacarea smartphone-ului fără nici
22:00
Moștenitoarea miliardarului canadian John Dick, Tanya Dick-Stock, a intentat un proces în SUA împotriva mai multor companii financiare pentru că l-au ajutat pe tatăl ei să fure din fondul familial și pentru că au fost complici la scheme criminale.„Moștenitoarea americană a intentat un proces senzațional, posibil fără precedent, în valoare de 12 miliarde de dolari împotriva celor mai mari bănci
21:00
Președintele SUA, Donald Trump, a început să vorbească cu accent francez în timpul unei mese rotunde la Casa Albă vineri, povestind despre conversația pe care a avut-o cu președintele Franței, Emmanuel Macron, cu privire la reducerea prețurilor la medicamente.Vineri, Trump a organizat o masă rotundă pe tema sănătății rurale la Casa Albă, unde a menționat investițiile făcute în comunitățile rur
20:00
Liceul Teoretic Tabani din raionul Briceni a fost modernizat, fiind îmbunătățite semnificativ condițiile de studiu și eficiența energetică a clădirii.Peste 200 de elevi și 27 de angajați ai Liceului Teoretic Tabani din satul Tabani, raionul Briceni, se bucură în prezent de condiții moderne și sigure de studii.{{854128}}Proiectul a inclus sporirea eficienței energetice a edificiului prin te
20:00
Șeful NASA, Jared Isaacman, a anunțat planurile de accelerare a aselenizării astronauților în colaborare cu SpaceX și Blue Origin.„M-am întîlnit atît cu Blue Origin, cît și cu SpaceX pentru a discuta planurile lor de accelerare a programului de debarcare pe Lună. Ambele planuri sînt excelente, ambele permit reducerea riscurilor tehnice. Este bine, dar, în final, totul se reduce la necesitatea
18:30
Pe 25 ianuarie, Primarul General, Ion Ceban, invită locuitorii și oaspeții Capitalei în Piața Marii Adunări Naționale să participe la un eveniment de amploare, dedicat închiderii Tîrgului de Crăciun 2025–2026.Potrivit edilului, începînd cu ora 18:00, formația SunStroke Project va susține un program artistic special, iar marea surpriză a serii o constituie premiile oferite în cadrul Tombolei, o
18:30
Primăria municipiului Edineț a semnat un Memorandum de colaborare cu platforma Alerte.md.Platforma este gratuită, iar lansarea oficială în municipiul Edineț va avea loc la sfîrșitul lunii curente.{{855436}}Prin intermediul platformei Alerte.md, cetățenii vor putea: semnala probleme din oraș; transmite propuneri și idei; participa la sondaje privind viața municipiului.Prin a
18:00
Un aeroport abandonat va fi transformat într-un oraș cu șapte cartiere. Este vorba despre aeroportul Downsview, din nord-vestul orașului canadian Toronto. Lucrarea ambițioasă ar trebui să înceapă în acest an.Renovarea va transforma sit-ul de 370 de acri într-o nouă comunitate, cu aproximativ 66.000 de locuitori și peste 30.000 de locuințe. Orașul va fi cunoscut sub numele de „YZD”, o aluzie la
18:00
Ministrul Sănătății a anunțat că, începînd cu luna februarie, vor fi lansate concursurile pentru funcțiile de directori de spitale, după ce principalul obiectiv din primele luni de mandat, aprobarea bugetului, a fost atins.Emil Ceban a precizat că se află în a treia lună de mandat și că odată cu începutul noului an se trece la etapa de selectare a conducerii instituțiilor medicale.{{857064
17:30
Studenții din Serbia anunță trecerea de la proteste la un demers politic organizat, după ce mii de persoane au ieșit din nou în stradă, acuzînd corupția și cerînd alegeri anticipate.Mii de persoane au protestat sîmbătă în orașul sîrb Novi Sad, după ce studenții au decis să-și intensifice manifestațiile.{{859207}}Participanții au acuzat guvernul de corupție generalizată și au legat nemulțum
17:30
În orașul Germencik din provincia turcă Aydin, unde nu a mai nins din 2012, copiilor le-au fost aduse cîteva camioane cu zăpadă. Acțiunea a fost organizată cu ocazia începerii vacanței școlare.Vacanța școlară de două săptămîni a început sîmbătă în țară. Autoritățile din Germencik au decis să marcheze acest eveniment și au organizat pentru copii o „sărbătoare a zăpezii” în oraș. {{858414}}Î
17:00
Ca răspuns la o eventuală anexare a Groenlandei de către Statele Unite, Uniunea Europeană ar putea recurge la sancțiuni economice, scrie The Economist.Printre acestea se numără impunerea de sancțiuni și taxe, anularea acordului comercial semnat în 2025 și lovirea giganților tehnologici americani.Publicația notează că printre mijloacele de presiune se numără și bazele militare din Europa. A
17:00
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova (MAE) a venit cu precizări în legătură cu accidentul rutier produs aseară în județul Suceava, România, în care a fost implicat un microbuz ce transporta 11 cetățeni moldoveni spre Germania.MAE a anunțat că Consulatul General al Republicii Moldova a luat legătura cu autoritățile din județul Suceava în legătură cu accidentul rutier produs pe DN
16:30
Boboteaza în siguranță, alături de Carabinieri! În ajunul acestei mari sărbători, are loc sfințirea apelor – un moment plin de semnificație, emoție și obiceiuri frumoase.Carabinierii vor fi alături de cetățeni, prezenți atît în jurul bisericilor, cît și în zonele de scăldat, pentru ca fiecare moment să se desfășoare în siguranță și liniște.{{859431}}"Sîntem pregătiți să intervenim ori de c
16:30
Pe 19 ianuarie, unii consumatori din Ghidighici vor rămîne fără apă la robinet, notează Noi.md.Luni, 19 ianuarie 2026, în intervalul 09:30 – 16:00, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către „Premier Energy Distribution”.Astfel, trebuie să facă rezerve consumatorii di
16:00
Echipa Moldovei la lupte libere a obținut un succes remarcabil la Grand Prix-ul Franței „Henri Deglan”, care se desfășoară pentru a 52-a oară la Nisa.Potrivit Media Sport, protagonistul principal al turneului a fost Vasile Diacon, care a cîștigat medalia de aur la categoria de greutate pînă la 70 kg.{{845052}}În lupta decisivă, luptătorul moldovean l-a învins detașat pe reprezentantul SUA,
16:00
Persoanele care își procură polițe de asigurare pot beneficia, începînd cu acest an, de deduceri fiscale care le permit să-și diminueze venitul impozabil cu suma achitată pentru primele de asigurare, în limita a 17.400 de lei.Potrivit legislației fiscale, contribuabilii pot deduce cheltuielile suportate pentru asigurări de viață, de sănătate sau pentru protecția bunurilor, cu condiția dețineri
