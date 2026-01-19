Declarații controversate după rechemarea din funcție: fost diplomat contestă decizia șefei statului
19 ianuarie 2026 09:30
Ex-ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, rechemat recent din funcție și care a scandalizat societatea cu declarația că „în diasporă e cea mai educată parte a moldovenilor”, a dat de înțeles, mai nou, că nu este de acord cu decretul semnat de președinta Maia Sandu, prin care a acordat mai multe ranguri diplomatice, inclusiv emisarului său, Nicu Popescu. „Nu țin la ranguri,
Omătul protejează grîul de toamnă de gerul din ultimele zile, acționînd ca un strat natural de izolare care menține cultura în condiții optime.Fermierii din Drochia spun că starea grîului este foarte bună și că stratul de omăt ajută la păstrarea plantelor pînă în primăvară. Agricultorii speră la o recoltă bogată și sănătoasă, fără pierderi cauzate de ger sau dăunători. {{859590}}„Grîul est
Alegerile prezidențiale din Portugalia vor fi decise în turul al doilea între candidatul de centru-stînga și liderul de extremă dreapta, care a atins duminică un nou prag, calificîndu-se pentru votul decisiv programat pentru 8 februarie, comentează AFP.Conform rezultatelor aproape complete, socialistul António José Seguro, 63 de ani, a ieșit învingător în primul tur, cu 31% din voturi, contra
Creştinii ortodocşi sărbătoresc astăzi Boboteaza, zi în care a fost botezat Mîntuitorul Iisus Hristos în apa Iordanului.La miezul nopții arhiepiscopii au oficiat servicii divine şi au sfinţit apă pentru enoriaşi. Peste o mie de persoane s-au adunat la Mănăstirea Hîncu pentru a lua aghiazmă și pentru a se scufunda în apa sfințită.Prin ritualul specific acestui eveniment religios, în această
Locuitorii unui bloc din sectorul Botanica al capitalei se confruntă cu probleme serioase de mai mult de zece ani.Totul a început cînd un antreprenor a început construcția unei mansarde. Oamenii spun că la fiecare ploaie, apartamentele de la etajele superioare se inundă, iar în pereți au apărut crăpături.{{858202}}Locatarii nu au acceptat din start construcția mansardei, dar au fost măguli
Un accident feroviar care a implicat duminică două trenuri de mare viteză a făcut cel puțin 21 de morți și aproximativ 30 de răniți grav în sudul Spaniei, potrivit Gărzii Civile, după o ciocnire foarte violentă care a aruncat mai multe vagoane de pe șine, transmite AFP.Ministrul spaniol al transporturilor, Oscar Puente, a subliniat pe platforma X că 'impactul a fost teribil'.'Toate persoan
Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian a avertizat că orice atac care l-ar viza pe liderul suprem iranian Ali Khamenei, cel care deţine puterea în Iran, ar reprezenta o declaraţie de război.Afirmațiile lui Pezeshkian vin după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat că își dorește „un nou lider pentru Iran”, relatează AFP, citat de digi24.ro.„Un atac asupra marelui lider al țării n
La începutul săptămînii de muncă leul moldovenesc a mai slăbit puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul zilelor de odihnă el cedat monedei unice europene aproape 3 bani, iar dolarului american – circa 4 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 19 ianuarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,9446 lei pentru un euro (+2,76 bani) și
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 19 ianuarie sînt:19 ianuarie — a 19-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 346 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:6 19 Botezul DomnuluiCe se sărbătorește în lume: Ziua pato
Chile se confruntă cu una dintre cele mai grave crize din ultimii ani, după ce incendiile de vegetație izbucnite în noaptea de sîmbătă spre duminică au scăpat de sub control și s-au extins rapid în mai multe regiuni ale țării.Potrivit autorităților, cel puțin 18 persoane și-au pierdut viața, iar aproximativ 50.000 de oameni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele, în timp ce flăcările cont
Săptămîna de lucru va începe fără precipitații. Temperatura aerului va rămîne scăzută, iar pe drumuri se va menține riscul de ghețuș.Vîntul va sufla din nord, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de -7... -5°C.În centru se așteaptă -9...-7°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de -12... -10°C.Noaptea, mercurul termometrelor va coborî pînă la –
Marcel Pascal: „De cele mai multe ori, fericirea este capacitatea de a trăi cu consecințele deciziilor luate” # Noi.md
De cele mai multe ori, fericirea este capacitatea de a trăi cu consecințele deciziilor luate, și nu există o alegere universal corectă, ci există o alegere pe care omul este gata să o poarte.Această opinie a fost exprimată pe pagina sa de socializare de către Marcel Pascal, custode al Muzeului Istoriei Educației din Moldova. El a reflectat asupra modului în care putem lua decizii fără a ne pie
Turiștii care vizitează țara noastră pot alege o călătorie fascinantă în arta prelucrării lutului. La Muzeul Național de Istorie, a fost lansat traseul turistic, Ruta Ceramicii.Ruta Ceramicii promovează și valorifică patrimonial, contribuind la creșterea atractivității Republicii Moldova ca destinație turistică autentică.Traseul include 9 muzee și 8 ateliere ale meșterilor populari unde tu
Anul acesta poate fi decisiv pentru reglementarea conflictului militar ruso-ucrainean, iar în primăvară-vară ne putem aștepta la evenimente interesante legate de intensificarea inițiativelor de pace în Ucraina și semnarea unor documente importante.Această opinie a fost exprimată de politologul Anatoli Dirun, în cadrul emisiunii „Fără cravate cu Alexandr Stahurski” de la postul de televiziune N
Guvernul Mozambicului a declarat cod roșu, cel mai înalt nivel de pericol, pe întreg teritoriul țării, din cauza inundațiilor care au cuprins-o.„Introducerea nivelului roșu de pericol „are ca scop asigurarea coordonării centralizate în răspunsul operațional la dezastrele naturale, intensificarea mobilizării resurselor și introducerea unor mecanisme flexibile de gestionare pentru implementarea
Numărul victimelor alunecării de teren la o rampă de gunoi din orașul Cebu, în centrul Filipinelor, a crescut de la 27 la 35.Potrivit datelor sale, încă o persoană este dată dispărută.Echipele de salvare filipineze continuă operațiunea de căutare, informează Noi.md, citînd oxu.az.Alunecarea de teren la depozitul de deșeuri din Cebu a avut loc pe 8 ianuarie. În primele ore după incident
Președintele SUA, Donald Trump, a propus Argentinei să devină cofondator al Consiliului pentru Pace pentru Gaza.Despre aceasta a fost anunțat pe rețeaua de socializare X de către președintele țării latino-americane, Javier Milei. El a menționat că participarea la Consiliu este o mare responsabilitate și o onoare. {{859287}}„În această seară, Argentina a fost invitată să devină stat fondato
Mii de pisici sălbatice au invadat practic pădurile Europei. Specia, care a fost considerată mult timp aproape dispărută, s-a dovedit a fi mult mai numeroasă decît presupuneau oamenii de știință.Potrivit biologilor, pisicile sălbatice s-au răspîndit pe ascuns în pădurile europene și au rămas mult timp neobservate. Cu toate acestea, acum sînt surprinse din ce în ce mai des de camerele foto. Pre
Actorul american Ashton Kutcher a povestit cum a fost concediat odată din funcția de model al brandului Gucci din cauza constituției sale fizice.Artistul în vîrstă de 47 de ani a împărtășit aceste amintiri într-un interviu acordat revistei Entertainment Weekly. Potrivit lui Kutcher, a început să lucreze ca model la 19 ani și a înțeles imediat că nici măcar persoanele recunoscute ca fiind frumo
Alana, fiica de opt ani a renumitului fotbalist Cristiano Ronaldo, a surprins plăcut fanii.Ea a interpretat celebra compoziție My Heart Will Go On din filmul „Titanic”, cîntată inițial de Celine Dion.Videoclipul cu prestația fetei a fost publicat de Georgina Rodriguez pe pagina sa de Instagram, în secțiunea „stories”.
Compania Apple a anunțat plecarea Lisei Jackson din funcția de șefă a departamentului de protecție a mediului. În ianuarie s-a aflat că ea își încheie activitatea în cadrul companiei, iar miercuri numele ei a fost șters de pe pagina conducerii Apple.Lisa Jackson a activat în cadrul Apple din 2013 în funcția de vicepreședinte pentru ecologie, politică și inițiative sociale, subordonată director
Administrația aviației civile din India a amendat compania aeriană indiană IndiGo cu o sumă record de 2,45 milioane de dolari din cauza anulării în masă a zborurilor la începutul lunii decembrie.„După întîrzierile și anulările masive ale zborurilor companiei IndiGo, în perioada 3-5 decembrie 2025, la indicația Ministerului Aviației Civile, a fost creat un comitet format din patru persoane pent
Compania Google a lansat prima actualizare de securitate pentru Android din acest an, care s-a dovedit a fi neobișnuit de scurtă: patch-ul elimină o singură vulnerabilitate, dar cu un nivel critic de pericol.Este vorba despre o eroare în decodorul audio Dolby Digital Plus Unified Decoder, înregistrată sub identificatorul CVE-2025-54957, care permite potențial atacarea smartphone-ului fără nici
Moștenitoarea miliardarului canadian John Dick, Tanya Dick-Stock, a intentat un proces în SUA împotriva mai multor companii financiare pentru că l-au ajutat pe tatăl ei să fure din fondul familial și pentru că au fost complici la scheme criminale.„Moștenitoarea americană a intentat un proces senzațional, posibil fără precedent, în valoare de 12 miliarde de dolari împotriva celor mai mari bănci
Președintele SUA, Donald Trump, a început să vorbească cu accent francez în timpul unei mese rotunde la Casa Albă vineri, povestind despre conversația pe care a avut-o cu președintele Franței, Emmanuel Macron, cu privire la reducerea prețurilor la medicamente.Vineri, Trump a organizat o masă rotundă pe tema sănătății rurale la Casa Albă, unde a menționat investițiile făcute în comunitățile rur
Liceul Teoretic Tabani din raionul Briceni a fost modernizat, fiind îmbunătățite semnificativ condițiile de studiu și eficiența energetică a clădirii.Peste 200 de elevi și 27 de angajați ai Liceului Teoretic Tabani din satul Tabani, raionul Briceni, se bucură în prezent de condiții moderne și sigure de studii.{{854128}}Proiectul a inclus sporirea eficienței energetice a edificiului prin te
Șeful NASA, Jared Isaacman, a anunțat planurile de accelerare a aselenizării astronauților în colaborare cu SpaceX și Blue Origin.„M-am întîlnit atît cu Blue Origin, cît și cu SpaceX pentru a discuta planurile lor de accelerare a programului de debarcare pe Lună. Ambele planuri sînt excelente, ambele permit reducerea riscurilor tehnice. Este bine, dar, în final, totul se reduce la necesitatea
Pe 25 ianuarie, Primarul General, Ion Ceban, invită locuitorii și oaspeții Capitalei în Piața Marii Adunări Naționale să participe la un eveniment de amploare, dedicat închiderii Tîrgului de Crăciun 2025–2026.Potrivit edilului, începînd cu ora 18:00, formația SunStroke Project va susține un program artistic special, iar marea surpriză a serii o constituie premiile oferite în cadrul Tombolei, o
Primăria municipiului Edineț a semnat un Memorandum de colaborare cu platforma Alerte.md.Platforma este gratuită, iar lansarea oficială în municipiul Edineț va avea loc la sfîrșitul lunii curente.{{855436}}Prin intermediul platformei Alerte.md, cetățenii vor putea: semnala probleme din oraș; transmite propuneri și idei; participa la sondaje privind viața municipiului.Prin a
Un aeroport abandonat va fi transformat într-un oraș cu șapte cartiere. Este vorba despre aeroportul Downsview, din nord-vestul orașului canadian Toronto. Lucrarea ambițioasă ar trebui să înceapă în acest an.Renovarea va transforma sit-ul de 370 de acri într-o nouă comunitate, cu aproximativ 66.000 de locuitori și peste 30.000 de locuințe. Orașul va fi cunoscut sub numele de „YZD”, o aluzie la
Ministrul Sănătății a anunțat că, începînd cu luna februarie, vor fi lansate concursurile pentru funcțiile de directori de spitale, după ce principalul obiectiv din primele luni de mandat, aprobarea bugetului, a fost atins.Emil Ceban a precizat că se află în a treia lună de mandat și că odată cu începutul noului an se trece la etapa de selectare a conducerii instituțiilor medicale.{{857064
Studenții din Serbia anunță trecerea de la proteste la un demers politic organizat, după ce mii de persoane au ieșit din nou în stradă, acuzînd corupția și cerînd alegeri anticipate.Mii de persoane au protestat sîmbătă în orașul sîrb Novi Sad, după ce studenții au decis să-și intensifice manifestațiile.{{859207}}Participanții au acuzat guvernul de corupție generalizată și au legat nemulțum
În orașul Germencik din provincia turcă Aydin, unde nu a mai nins din 2012, copiilor le-au fost aduse cîteva camioane cu zăpadă. Acțiunea a fost organizată cu ocazia începerii vacanței școlare.Vacanța școlară de două săptămîni a început sîmbătă în țară. Autoritățile din Germencik au decis să marcheze acest eveniment și au organizat pentru copii o „sărbătoare a zăpezii” în oraș. {{858414}}Î
Ca răspuns la o eventuală anexare a Groenlandei de către Statele Unite, Uniunea Europeană ar putea recurge la sancțiuni economice, scrie The Economist.Printre acestea se numără impunerea de sancțiuni și taxe, anularea acordului comercial semnat în 2025 și lovirea giganților tehnologici americani.Publicația notează că printre mijloacele de presiune se numără și bazele militare din Europa. A
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova (MAE) a venit cu precizări în legătură cu accidentul rutier produs aseară în județul Suceava, România, în care a fost implicat un microbuz ce transporta 11 cetățeni moldoveni spre Germania.MAE a anunțat că Consulatul General al Republicii Moldova a luat legătura cu autoritățile din județul Suceava în legătură cu accidentul rutier produs pe DN
Boboteaza în siguranță, alături de Carabinieri! În ajunul acestei mari sărbători, are loc sfințirea apelor – un moment plin de semnificație, emoție și obiceiuri frumoase.Carabinierii vor fi alături de cetățeni, prezenți atît în jurul bisericilor, cît și în zonele de scăldat, pentru ca fiecare moment să se desfășoare în siguranță și liniște.{{859431}}"Sîntem pregătiți să intervenim ori de c
Pe 19 ianuarie, unii consumatori din Ghidighici vor rămîne fără apă la robinet, notează Noi.md.Luni, 19 ianuarie 2026, în intervalul 09:30 – 16:00, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către „Premier Energy Distribution”.Astfel, trebuie să facă rezerve consumatorii di
Echipa Moldovei la lupte libere a obținut un succes remarcabil la Grand Prix-ul Franței „Henri Deglan”, care se desfășoară pentru a 52-a oară la Nisa.Potrivit Media Sport, protagonistul principal al turneului a fost Vasile Diacon, care a cîștigat medalia de aur la categoria de greutate pînă la 70 kg.{{845052}}În lupta decisivă, luptătorul moldovean l-a învins detașat pe reprezentantul SUA,
Persoanele care își procură polițe de asigurare pot beneficia, începînd cu acest an, de deduceri fiscale care le permit să-și diminueze venitul impozabil cu suma achitată pentru primele de asigurare, în limita a 17.400 de lei.Potrivit legislației fiscale, contribuabilii pot deduce cheltuielile suportate pentru asigurări de viață, de sănătate sau pentru protecția bunurilor, cu condiția dețineri
Maia Sandu îl va găzdui la Chișinău pe președintele Albaniei, Bajram Begaj, care va efectua o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 18–20 ianuarie, la invitația șefei statului.Agenda discuțiilor celor doi șefi de stat se va referi la aprofundarea cooperării bilaterale, consolidarea legăturilor economice, precum și sprijinul reciproc în procesul de aderare la Uniunea Europeană, note
Suma cheltuielilor conducerii Băncii Naționale a Moldovei (BNM) pentru deplasări și vizite în străinătate, în 2025, a fost de aproape 2,2 milioane de lei.Banca Națională a publicat un raport privind deplasările de serviciu și vizitele oficiale în străinătate ale membrilor organelor de conducere ale BNM în anul 2025. Anul trecut, conducerea BNM a efectuat 68 de deplasări de serviciu, care au fă
În Polonia, au fost descoperite zeci de obiecte în spațiul aerian al țării.Potrivit Biroului Național de Securitate, toate acestea au ajuns din Belarus.Informația a fost comunicată de către instituție pe rețeaua de socializare X, relatează Noi.md, citînd haqqin.az.„Președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, primește în timp real de la șeful Biroului Național de Securitate, Sławomi
Ministerul Afacerilor Externe al Iranului a respins ieri declarațiile publicate pe contul oficial al Departamentului de Stat al SUA, potrivit cărora Teheranul „pregătește variante de atacuri” împotriva intereselor americane din regiune.Purtătorul de cuvînt oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului, Ismail Baghai, a caracterizat aceste declarații ca „parte a eforturilor Washingtonu
Președintele american Donald Trump a afirmat că sistemul de apărare antirachetă creat de Washington (PRO) Golden Dome („Cupola de Aur”) va putea funcționa în mod eficient numai în cazul aderării Groenlandei la SUA.După cum a menționat liderul american în Truth Social, „chestiunea necesității achiziționării Groenlandei este deosebit de importantă din cauza „Cupolei de Aur” și a altor arme moder
Federația de box anunță vestea tristă că, pe 14 ianuarie 2026, după o boală îndelungată, la vîrsta de 85 de ani, s-a stins din viață Leonid Borisovici Roitman, transmite boxing.mdEl s-a născut și a trăit în Chișinău, a fost Maestru al Sportului al URSS la box, multiplu campion și medaliat la campionatele Republicii Moldova și la competițiile unionale. Absolvent al Facultății de Educație Fizică
Acordul comercial UE-Mercosur a fost semnat sâmbătă la Asuncion, în Paraguay.Evenimentul a marcat finalul a 25 de ani de negocieri între Uniunea Europeană şi statele Mercosur şi crearea oficială a uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori.{{859303}}„Alegem comerțul echitabil în locul tarifelor vamale, legem un parteneriat productiv și p
Regele Umorului, Gheorghe Urschi, îşi sărbătoreşte astăzi ziua de naştere.Gheorghe Urschi s-a născut în data de 18 ianuarie 1948, în satul Cotiujenii Mari din raionul Şoldăneşti. A absolvit Şcoala de teatru "Boris Șciukin" de la Moscova.{{858555}}A jucat în multe piese de teatru și a regizat zeci de spectacole. Cel mai mult însă i-a plăcut să facă glume pe seama prostiei omeneşti, lenei, î
Trupa "Akord" rămîne fără Eduard Malareu. Anunțul despre plecarea sa a fost făcută în rețelele sociale, unde a apărut alături de Igor Sîrbu, notează Noi.md.Artistul a anunțat că, odată ce s-a încheiat contractul, a decis să meargă mai departe cu proiectele sale muzicale și cu afacerile personale.{{852912}}"A fost o perioadă frumoasă, am trăit clipe de neuitat. Ne-ați aplaudat pe cele mai f
Valeriu Demidețki: „Cine împiedică autoritățile să ofere populației cea mai ieftină energie electrică din regiune?” # Noi.md
Autoritățile din Moldova nu au reușit să asigure poporului vremurile bune pe care le-au promis acum 5 ani și refuză chiar și posibilitatea de a cumpăra de la CHE Moldovenească, situată în regiunea Transnistria, cea mai ieftină energie electrică din regiunea noastră și de a o exporta.Această opinie a fost exprimată de cunoscutul jurnalist Valeri Demidețki, în cadrul emisiunii „Fără cravate” cu
