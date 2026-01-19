Mii de pisici sălbatice au invadat practic pădurile Europei

Mii de pisici sălbatice au invadat practic pădurile Europei. Specia, care a fost considerată mult timp aproape dispărută, s-a dovedit a fi mult mai numeroasă decît presupuneau oamenii de știință.Potrivit biologilor, pisicile sălbatice s-au răspîndit pe ascuns în pădurile europene și au rămas mult timp neobservate. Cu toate acestea, acum sînt surprinse din ce în ce mai des de camerele foto. Pre

