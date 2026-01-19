Iarna rece crește livrările de gaze către Moldova și împinge prețurile la maxime
Noi.md, 19 ianuarie 2026 14:00
Gerul instalat în ultimele zile a dus la o creștere accentuată a cererii de gaze naturale din partea furnizorilor, atît din România, cît și din Republica Moldova și Ucraina.Aceasta a pus presiune semnificativă pe prețurile și volumele tranzacționate pe piața spot operată de Bursa Română de Mărfuri (BRM).Astfel, au fost înregistrate cele mai ridicate niveluri ale acestei ierni, chiar dacă t
Regulamentul privind parcările a epuizat etapa consultărilor publice și urmează a fi completat cu expertiza anticorupție, precum și cu metodologia tarifară, înainte de a fi supus aprobării Consiliului Municipal Chișinău (CMC), a anunțat viceprimarul capitalei, Ilie Ceban, la ședința operativă a serviciilor Primăriei.Potrivit lui Ceban, regulamentul a fost elaborat de Direcția Mobilitate Urbană
În ultimele 48 de ore, angajații Inspectoratului General de Carabinieri (IGC), în comun cu alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, au desfășurat mai multe acțiuni pentru menținerea ordinii publice și prevenirea încălcărilor legii, informează IGC.Potrivit sursei citate, în municipiul Chișinău, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt, carabinierii au atras atenția asupra unui minor de
Jurnalistul Gheorghe Gonța a înregistrat astăzi, 19 ianuarie 2026, un denunț la Procuratura Generală a Republicii Moldova, cerînd examinarea unor fapte pretins ilegale legate de achiziționarea energiei electrice de la MoldGRES.Potrivit documentului, denunțul se referă la declarațiile publice făcute la 12.11.2020 de Maia Sandu, pe canalul de YouTube „В гостях у Гордона”, în care aceasta a afirm
Atenționare de călătorie pentru cetățenii Republicii Moldova care se află sau intenționează să meargă în Italia # Noi.md
Autoritățile din Italia au emis cod roșu de vreme severă pentru regiunea Sicilia, valabil pentru zilele de luni și marți, din cauza precipitațiilor abundente, furtunilor și rafalelor puternice de vînt.Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene informează cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia că Departamentul Național de Pro
Ministrul Culturii: "Am creat un grup de lucru în legătură cu acea construcție din zona istorică a capitalei" # Noi.md
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, spune că dacă ancheta internă inițiată în legătură cu presupusele ilegalități investigate de organele de drept privind construcția neautorizată a unui local într-o zonă istorică a municipiului Chișinău, strada Eugen Doga, va demonstra vinovăția responsabililor din domeniu, atunci aceștia vor fi demiși.„Am făcut un grup de lucru care să examineze circumstanț
Luni, 19 ianuarie, aurul și argintul au atins noi recorduri.Motivul ar fi temerile legate de un război comercial devastator între SUA și Europa, care s-au intensificat după declarațiile președintelui american Donald Trump cu privire la Groenlanda.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd Bloomberg.Prețul spot al aurului s-a tranzacționat la aproximativ 4.670 dolari pe uncie, după c
Cazul metronidazolului, în vizorul autorităților. Reguli mai stricte de securitate alimentară # Noi.md
Descoperirea metronidazolului în ouă și furaje a determinat autoritățile moldovene să inițieze măsuri legislative și de control pentru protecția consumatorilor și consolidarea securității alimentare.În acest context, președintele Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară, Serghei Ivanov, a subliniat riscurile importurilor agroalimentare mai ieftine.{{858090}}„Trebuie
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că a fost finanțată plata pentru mai multe categorii de indemnizații, notează noi.md.Astfel, pot fi primiți banii pentru ajutorului social, indemnizațiile unice la naștere, pentru creșterea/îngrijirea copilului, pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternale, pentru indemnizațiile de maternitate și indemnizațiile pentru incapac
Guvernul irakian a declarat că armata Statelor Unite și-a încheiat complet retragerea din toate bazele aflate pe teritoriul federal al țării, anunță CNN.Acest pas reprezintă un moment important în relațiile de securitate dintre Bagdad și Washington, după peste 20 de ani de prezență militară americană.{{859670}}Ministerul Apărării din Irak a precizat că ultimul grup de consilieri militari a
13:00
În weekendul trecut, polițiștii au documentat peste 3.400 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere, în urma controalelor desfășurate pe drumurile din țară.Potrivit datelor Poliției, 28 de șoferi au fost înlăturați de la volan, fiind depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. De asemenea, 1.354 de conducători auto au depășit limita legală de viteză.Alte 738
Pe parcursul săptămînii precedente, polițiștii de frontieră au identificat opt cazuri de documente de călătorie cu semne vădite de falsificare.În urma procedurilor de control la trecerea frontierei, aceste cazuri au fost constatate atît pe sensul de intrare, cît și pe sensul de ieșire din Republica Moldova, la:{{859477}}PTF „Leușeni” – 4 cazuri;PTF „Palanca” – 1 caz;PTF „Cahul” – 2
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 33 de ani, recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de violență asupra unei persoane cu funcție de răspundere.Incidentul a avut loc în data de 14 februarie 2025, în sediul Inspectoratului de Poliție Botanica al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, notează Noi.md.{{859513
Percheziții, rețineri și bunuri sechestrate de milioane: bilanțul săptămânal al luptei anticorupție # Noi.md
Centrul Național Anticorupție a raportat, pentru săptămîna precedentă, mai multe acțiuni de amploare în domeniul prevenirii și combaterii corupției, precum și în recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni.Potrivit CNA, au fost desfășurate percheziții într-un dosar ce vizează construcția ilegală a unui local pe strada Eugen Doga, într-o zonă istorică a capitalei. Mai multe persoane au stat
La începutul săptămînii curente, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții sigure, în pofida vremii specifice sezonului rece, informează Noi.md.Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, în cursul nopții, drumarii au intervenit pentru combaterea lunecușului pe mai multe sectoare din raioanele Orhei și Cimișlia.{{859086}}În cadrul procesului tehnologic au fost mobiliz
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 19 ianuarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 20 ianuarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,70 lei/litru (+9 bani), iar al motorinei standard – 19,23 lei/litru (+13 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 202
Corneliu Popovici: "Lecția de bun-simț a Paulei Seling și ipocrizia «patrioților» de serviciu" # Noi.md
"Paradoxal, moraliștii care o pun la stîlpul infamiei pe Paula Seling sînt cei care folosesc zilnic rusisme în vorbire, se uită la melodrame rusești și utilizează înjurături rusești". Așa a comentat Corneliu Popovici, fostul ministru al Educației, valul de critici dure în adresa interpretei din România, după ce aceasta a spus "maladeț" într-un mesaj de felicitare, în finala națională Eurovision So
Președintele Guatemalei, Bernardo Arévalo, a anunțat introducerea stării de urgență pe o perioadă de 30 de zile pe întreg teritoriul țării, din cauza creșterii accentuate a criminalității.În discursul său adresat națiunii, președintele republicii a subliniat că scopul stării de urgență este protecția și siguranța cetățenilor.{{847807}}Potrivit lui Arévalo, pentru combaterea bandelor vor fi
De la începutul aplicării măsurilor de protecție temporară, 205 femei refugiate din Ucraina au adus pe lume copii în maternitățile municipale din Chișinău.Nașterile au fost supravegheate în condiții de siguranță, cu implicarea personalului medical specializat, astfel încît atît mamele, cît și nou-născuții să beneficieze de îngrijirea necesară.{{859536}}Conform legislației în vigoare, refug
Astăzi începe Congresul ordinar al avocaților pentru anul 2025, zi în care lucrările se vor desfășura în format mixt (cu prezență fizică și online) și vor continua pînă pe 21 ianuarie 2026, ora 17:00.Congresul are următoarea ordine de zi: Alegerea președintelui Uniunii Avocaților din Republica Moldova; (vot secret) Alegerea membrilor Comisiei de licențiere a profesiei de avocat (6 memb
Echipele de salvare indoneziene au găsit fragmente ale avionului ATR 42-500 al companiei aeriene Indonesia Air Transport, prăbușit pe vîrful muntelui Bulusaraung, în provincia Sulawesi de Sud.La bord se aflau 11 persoane, dintre care 8 membri ai echipajului.{{859595}}Echipele de salvare au stabilit un perimetru de căutare de 1 km în jurul fragmentelor de fuzelaj, împărțindu-l în patru zone
Numărul morților în urma tragediei produse în Spania, după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în provincia Córdoba, a ajuns la 39.Ultimul raport medical precizează că 73 de persoane rămîn internate, 24 dintre ele în stare gravă, dintre care patru sînt minori, informează Euronews.ro.{{859690}}Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova precizează că, la această etapă, nu ex
În ianuarie se împlinesc 220 de ani de la nașterea lui Alexandru Donici, o figură importantă a culturii moldovenești și românești: scriitor, fabulist, traducător, avocat și judecător. El a adaptat poveștile lui La Fontaine și Krîlov, oferindu-le o aromă locală, și a căpătat porecla de „Krîlov moldovean”. Donici a tradus poemul lui Pușkin „Țiganii”, contribuind astfel semnificativ la dezvoltarea li
Evaluarea externă a judecătorilor stîrnește controverse. Consiliul Superior al Magistraturii se declară împotriva extinderii acestei proceduri și propune ca evaluarea magistraților să fie realizată de Colegiul deja existent în cadrul instituţiei.Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) nu susţine extinderea listei judecătorilor care ar urma să fie supuşi evaluării externe, aşa cum e aplicată
Ambasada SUA la Chișinău va fi închisă luni, 19 ianuarie 2026.Despre acest lucru a anunțat reprezentanța diplomatică americană la Chișinău, menționînd că acest lucru are loc cu ocazia marcării Zilei lui Martin Luther King Jr.Ziua lui Martin Luther King este o sărbătoare federală în SUA, declarată zi liberă națională, dedicată luptătorului pentru drepturile afro-americanilor, laureatului Pr
Avertismentul salvatorilor de Botezul Domnului: reguli stricte pentru scufundarea în ape reci # Noi.md
În contextul sărbătorii creștine „Botezul Domnului”, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență face apel către cetățeni să respecte măsurile de siguranță în timpul ritualului tradițional de scufundare în apele reci, pentru a preveni incidentele și situațiile de risc, informează Noi.md.Salvatorii subliniază că participarea la acest ritual trebuie să aibă loc exclusiv în zone autorizate ș
Aseară, Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău și-a întrerupt temporar activitatea timp de aproximativ o oră, după declanșarea sistemului de alarmă în interiorul terminalului. Pasagerii și angajații au fost evacuați preventiv, informează administrația aeroportului.Decizia de oprire a activității a fost luată la ora 22:40, ca urmare a activării sistemului antiincendiu într-unul dint
Arcul de Triumf din Chișinău urmează a fi reparat în acest an, a spus ministrul Culturii, Cristian Jardan, în cadrul unei emisiuni la Cinema1.Potrivit oficialului, un antreprenor local, specialist în domeniul prelucrării pietrei, și-a exprimat dorința de a contribui direct la salvarea monumentului.„Anul acesta, vom repara Arcul de Triumf. Au fost prevăzuți bani, dar există și un interes di
Imagini ale spectaculosului jaf de la Muzeul Luvru, în octombrie în centrul Parisului, filmate de camerele de supraveghere au fost prezentate pentru prima dată duminică de canalele de televiziune TF1 și France Télévisions, scrie AFP.{{858908}}Pot fi văzuți în special doi dintre spărgători: unul purtînd o cagulă neagră și o vestă galbenă, celălalt îmbrăcat în negru și purtînd o cască de motocic
Declarații controversate după rechemarea din funcție: fost diplomat contestă decizia șefei statului # Noi.md
Ex-ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, rechemat recent din funcție și care a scandalizat societatea cu declarația că „în diasporă e cea mai educată parte a moldovenilor”, a dat de înțeles, mai nou, că nu este de acord cu decretul semnat de președinta Maia Sandu, prin care a acordat mai multe ranguri diplomatice, inclusiv emisarului său, Nicu Popescu. „Nu țin la ranguri,
Omătul protejează grîul de toamnă de gerul din ultimele zile, acționînd ca un strat natural de izolare care menține cultura în condiții optime.Fermierii din Drochia spun că starea grîului este foarte bună și că stratul de omăt ajută la păstrarea plantelor pînă în primăvară. Agricultorii speră la o recoltă bogată și sănătoasă, fără pierderi cauzate de ger sau dăunători. {{859590}}„Grîul est
Alegerile prezidențiale din Portugalia vor fi decise în turul al doilea între candidatul de centru-stînga și liderul de extremă dreapta, care a atins duminică un nou prag, calificîndu-se pentru votul decisiv programat pentru 8 februarie, comentează AFP.Conform rezultatelor aproape complete, socialistul António José Seguro, 63 de ani, a ieșit învingător în primul tur, cu 31% din voturi, contra
Creştinii ortodocşi sărbătoresc astăzi Boboteaza, zi în care a fost botezat Mîntuitorul Iisus Hristos în apa Iordanului.La miezul nopții arhiepiscopii au oficiat servicii divine şi au sfinţit apă pentru enoriaşi. Peste o mie de persoane s-au adunat la Mănăstirea Hîncu pentru a lua aghiazmă și pentru a se scufunda în apa sfințită.Prin ritualul specific acestui eveniment religios, în această
Locuitorii unui bloc din sectorul Botanica al capitalei se confruntă cu probleme serioase de mai mult de zece ani.Totul a început cînd un antreprenor a început construcția unei mansarde. Oamenii spun că la fiecare ploaie, apartamentele de la etajele superioare se inundă, iar în pereți au apărut crăpături.{{858202}}Locatarii nu au acceptat din start construcția mansardei, dar au fost măguli
Un accident feroviar care a implicat duminică două trenuri de mare viteză a făcut cel puțin 21 de morți și aproximativ 30 de răniți grav în sudul Spaniei, potrivit Gărzii Civile, după o ciocnire foarte violentă care a aruncat mai multe vagoane de pe șine, transmite AFP.Ministrul spaniol al transporturilor, Oscar Puente, a subliniat pe platforma X că 'impactul a fost teribil'.'Toate persoan
Alegerile prezidențiale din Portugalia vor fi decise în turul al doilea între candidatul de centru-stînga și liderul de extremă dreapta, care a atins duminică un nou prag, calificîndu-se pentru votul decisiv programat pentru 8 februarie, comentează AFP.Conform rezultatelor aproape complete, socialistul António José Seguro, 63 de ani, a ieșit învingător în primul tur, cu 31% din voturi, contra
Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian a avertizat că orice atac care l-ar viza pe liderul suprem iranian Ali Khamenei, cel care deţine puterea în Iran, ar reprezenta o declaraţie de război.Afirmațiile lui Pezeshkian vin după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat că își dorește „un nou lider pentru Iran”, relatează AFP, citat de digi24.ro.„Un atac asupra marelui lider al țării n
La începutul săptămînii de muncă leul moldovenesc a mai slăbit puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul zilelor de odihnă el cedat monedei unice europene aproape 3 bani, iar dolarului american – circa 4 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 19 ianuarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,9446 lei pentru un euro (+2,76 bani) și
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 19 ianuarie sînt:19 ianuarie — a 19-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 346 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:6 19 Botezul DomnuluiCe se sărbătorește în lume: Ziua pato
Chile se confruntă cu una dintre cele mai grave crize din ultimii ani, după ce incendiile de vegetație izbucnite în noaptea de sîmbătă spre duminică au scăpat de sub control și s-au extins rapid în mai multe regiuni ale țării.Potrivit autorităților, cel puțin 18 persoane și-au pierdut viața, iar aproximativ 50.000 de oameni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele, în timp ce flăcările cont
Săptămîna de lucru va începe fără precipitații. Temperatura aerului va rămîne scăzută, iar pe drumuri se va menține riscul de ghețuș.Vîntul va sufla din nord, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de -7... -5°C.În centru se așteaptă -9...-7°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de -12... -10°C.Noaptea, mercurul termometrelor va coborî pînă la –
Marcel Pascal: „De cele mai multe ori, fericirea este capacitatea de a trăi cu consecințele deciziilor luate” # Noi.md
De cele mai multe ori, fericirea este capacitatea de a trăi cu consecințele deciziilor luate, și nu există o alegere universal corectă, ci există o alegere pe care omul este gata să o poarte.Această opinie a fost exprimată pe pagina sa de socializare de către Marcel Pascal, custode al Muzeului Istoriei Educației din Moldova. El a reflectat asupra modului în care putem lua decizii fără a ne pie
Turiștii care vizitează țara noastră pot alege o călătorie fascinantă în arta prelucrării lutului. La Muzeul Național de Istorie, a fost lansat traseul turistic, Ruta Ceramicii.Ruta Ceramicii promovează și valorifică patrimonial, contribuind la creșterea atractivității Republicii Moldova ca destinație turistică autentică.Traseul include 9 muzee și 8 ateliere ale meșterilor populari unde tu
Anul acesta poate fi decisiv pentru reglementarea conflictului militar ruso-ucrainean, iar în primăvară-vară ne putem aștepta la evenimente interesante legate de intensificarea inițiativelor de pace în Ucraina și semnarea unor documente importante.Această opinie a fost exprimată de politologul Anatoli Dirun, în cadrul emisiunii „Fără cravate cu Alexandr Stahurski” de la postul de televiziune N
Guvernul Mozambicului a declarat cod roșu, cel mai înalt nivel de pericol, pe întreg teritoriul țării, din cauza inundațiilor care au cuprins-o.„Introducerea nivelului roșu de pericol „are ca scop asigurarea coordonării centralizate în răspunsul operațional la dezastrele naturale, intensificarea mobilizării resurselor și introducerea unor mecanisme flexibile de gestionare pentru implementarea
Numărul victimelor alunecării de teren la o rampă de gunoi din orașul Cebu, în centrul Filipinelor, a crescut de la 27 la 35.Potrivit datelor sale, încă o persoană este dată dispărută.Echipele de salvare filipineze continuă operațiunea de căutare, informează Noi.md, citînd oxu.az.Alunecarea de teren la depozitul de deșeuri din Cebu a avut loc pe 8 ianuarie. În primele ore după incident
Președintele SUA, Donald Trump, a propus Argentinei să devină cofondator al Consiliului pentru Pace pentru Gaza.Despre aceasta a fost anunțat pe rețeaua de socializare X de către președintele țării latino-americane, Javier Milei. El a menționat că participarea la Consiliu este o mare responsabilitate și o onoare. {{859287}}„În această seară, Argentina a fost invitată să devină stat fondato
Mii de pisici sălbatice au invadat practic pădurile Europei. Specia, care a fost considerată mult timp aproape dispărută, s-a dovedit a fi mult mai numeroasă decît presupuneau oamenii de știință.Potrivit biologilor, pisicile sălbatice s-au răspîndit pe ascuns în pădurile europene și au rămas mult timp neobservate. Cu toate acestea, acum sînt surprinse din ce în ce mai des de camerele foto. Pre
Actorul american Ashton Kutcher a povestit cum a fost concediat odată din funcția de model al brandului Gucci din cauza constituției sale fizice.Artistul în vîrstă de 47 de ani a împărtășit aceste amintiri într-un interviu acordat revistei Entertainment Weekly. Potrivit lui Kutcher, a început să lucreze ca model la 19 ani și a înțeles imediat că nici măcar persoanele recunoscute ca fiind frumo
Alana, fiica de opt ani a renumitului fotbalist Cristiano Ronaldo, a surprins plăcut fanii.Ea a interpretat celebra compoziție My Heart Will Go On din filmul „Titanic”, cîntată inițial de Celine Dion.Videoclipul cu prestația fetei a fost publicat de Georgina Rodriguez pe pagina sa de Instagram, în secțiunea „stories”.
