17:30

Moscova și Minskul sunt speriate din cauza capturării lui Maduro și a transferului său în Statele Unite. În acest context, Kremlinul își declară deschis disponibilitatea pentru o escaladare suplimentară împotriva Occidentului. Între timp, Patriarhul Kirill face apel la ruși să uite de prosperitatea crescândă - răbdarea este din nou declarată o virtute.