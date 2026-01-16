Oficial UE: R. Moldova depășește toate statele candidate la implementarea Planului de Creștere
Veridica.md, 16 ianuarie 2026 11:00
„Dacă ar fi să fac un clasament al succesului statelor candidate în implementarea Planului de Creștere, R. Moldova ar fi pe primul loc”, a declarat Gert Jan Koopman, director general din cadrul Comisiei Europene.
Alexandru Florin Rogobete, a avut o întrevedere cu omologul său din R. Moldova, Emil Ceban
De ce au respins procurorii audierea lui Platon împotriva lui Plahotniuc? (O sintenă a săptămânii) # Veridica.md
Procurorii au respins cererea lui Veaceslav Platon privind audierea sa în calitate de martor al acuzării în dosarul lui Vladimir Plahotniuc. Oligarhul Plahotniuc și fostul său consilier, Serghei Iaralov, vor fi audiaţi ca martori ai acuzării în dosarul „Kuliok”/ „Sacoşa” în care fostul președinte Igor Dodon este judecat pentru luare de mită.
Yoon Suk Yeol a fost găsit vinovat de mai multe infracțiuni legate de încercarea sa eșuată de a impune legea marțială.
Spectaculoasa operațiune specială de capturare a președintelui venezuelian Nicolas Maduro, realizată de către trupele de elită americane, a ținut „capul de afiș” al evenimentelor internaționale de la începutul acestui an.
Militarii americani au ucis, pe 3 ianuarie în Caracas, 32 de membri ai forțelor cubaneze, responsabili de securitatea lui Nicolas Maduro.
Budapesta i-a acordat azil politic fostului ministru polonez al justiției, acuzat de delapidare de justiția de la Varșovia.
Delegația R. Moldova în CUC cere Tiraspolului să nu îngrădească libera circulație pentru aprovizionarea localităților din raionul Dubăsari, situate în stânga Nistrului # Veridica.md
Cinci localități de pe Platoul Cocieri – Molovata-Nouă, Roghi, Cocieri, Vasilevca și Corjova, rămân izolate după sistarea circulației feribotului din cauza gheții pe Nistru.
Cererea depusă de acesta a fost respinsă de instanța de judecată.
Cetățenii moldoveni din Iran, îndemnați să părăsească republica islamică și să-și semnaleze prezența la Ambasada din Baku # Veridica.md
Cetățenii moldoveni pot părăsi Iranul pe cale aeriană, prin curse regulate, sau pe cale terestră prin Turcia sau Armenia, precizează MAE.
Nicușor Dan: Republica Moldova – o prioritate esenţială de politică externă pentru România # Veridica.md
România va sprijini extinderea Uniunii Europene, cu accent pe aderarea Republicii Moldova, a declarat președintele Nicușor Dan, la reuniunea anuală cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România.
Starea de urgență în economie este cauzată în special de incertitudinea livrărilor de gaze. Mai multe întreprinderi industriale din regiune și-au suspendat activitatea.
Sunt o mare admiratoare a colecției permanente de la Muzeul Național de Artă a Moldovei, unde am remarcat că sunt prezente lucrările mai multor artiste care s-au exprimat prin pictură, sculptură, ceramică și textile.
Ultimii zece ani au redesenat profund sectorul vitivinicol din Republica Moldova. Datele oficiale indică o reducere constantă a suprafețelor viticole, o producție instabilă, puternic influențată de factorii climatici, dar și o transformare lentă a structurii exporturilor.
Presupusul autor, un bărbat din Eritreea cu antecedente penale, a fost arestat în timp ce încerca să fugă de la locul incidentului.
Ieri, Moscova a anunţat că nu este interesată de un armistițiu, ci doar de încheierea conflictului în termenii săi.
Decizia SUA de suspendare temporară a emiterii vizelor de imigrare nu interzice călătoriile sau accesul în SUA. Precizările MAE de la Chișinău # Veridica.md
Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova informează că măsura anunțată de autoritățile SUA, privind suspendarea temporară a emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii unor state, inclusiv ai R. Moldova, începând cu 21 ianuarie 2026, este parte a unui proces de reevaluare a criteriilor privind utilizarea asistenței publice („public charge”), și nu constituie o interdicție generală de călătorie sau de acces în SUA.
Statele Unite au anunțat înghețarea tuturor proceselor de acordare a vizelor de imigrare pentru 75 de țări # Veridica.md
Mass-media americane afirmă că pe listă figurează și Republica Moldova.
Relaţiile SUA cu Columbia şi Venezuela se relaxează uşor, după intervenţia militară americană din 3 ianuarie.
Preşedintele SUA Donald Trump anunţă că "uciderile s-au terminat" în Iran.
Danemarca anunță crearea unui grup de lucru cu SUA, cu care rămân dezacorduri, după întâlnirea de la Washington.
Suedia anunță, la rândul său, trimiterea de ofițeri militari în insula arctică, pentru a pregăti manevrele aliate.
Examinarea dosarului a fost suspendată anterior din cauza schimbării completului de judecată, după ce una dintre magistrate nu a promovat vetting-ul.
Donald Trump ar fi decis să intervină militar în Iran, spun surse israeliene.
Aceasta este suspectată într-un dosar privind cumpărarea de voturi ale unor deputați.
Criza economică din Transnistria ar putea fi rezolvată prin reintegrare, afirmă vicepremierul Valeriu Chiveri # Veridica.md
Oficialul a declarat că oferta de reintegrare a R. Moldova este sprijinită de majoritatea cetățenilor din stânga Nistrului.
E dublu campion mondial la Singapore.
Predecesorul său, demisionarul Daniel David, devenise unul dintre cei mai impopulari membri ai actualului cabinet.
Ilona Stepan e o figură inedită în peisajul cultural autohton. Dirijoarea Capelei Corale ”Doina” a Filarmonicii Naționale, tot ea, prim-dirijor al Corului Național de Cameră de la Sala cu Orgă. Tot Ilona Stepan acum mulți ani crease trupa Univox, un proiect vocal polifonic care fascina. Asta se întâmpla într-o perioadă când muzica pop și fonograma dominau scena categoric. Diferită nu doar în abordarea muzicală, ci și ca ținută, filosofie, imagine, Ilona Stepan mereu a părut și a și fost o piesă a elitei culturale, muzicale și mondene a Chișinăului.
Potrivit mass-media, decizia dezvăluie amploarea avansului forțelor ruse de invazie.
România a învins Turcia şi s-a calificat, deja, în faza următoare a Campionatului European de polo # Veridica.md
Românii au fost conduşi cu 8-4, dar au reuşit să revină şi să intre în avantaj la jumătatea partidei.
Alexandru Machidon, a fost audiat cu ușile închise în legătură cu achiziția unui apartament.
Maia Sandu a vizitat unitatea militară în construcție de la Băcioi, un proiect care va deveni funcțional până în 2027 # Veridica.md
R. Moldova construiește prima tabără militară nouă de la obținerea independenței, parte a unui efort mai amplu de modernizare a armatei.
De ce s-au supărat unioniștii (unii dintre ei) împreună cu socialiștii și comuniștii pe Maia Sandu? # Veridica.md
Afirmația Maiei Sandu că ar vota pentru reunirea Republicii Moldova cu România, dacă s-ar organiza un referendum în această chestiune nu e prima de acest fel. Prima a fost în februarie 2016, la Pro TV, în cadrul emisiunii „În Profunzime”, au mai fost și alte câteva referințe la tema Unirii, nu întotdeauna reușite, important e să fie luate drept ceea ce sunt: niște opinii personale.
Anul trecut exporturile au crescut cu 5,5%, în timp ce importurile s-au menţinut stabile, aducând un plus de 1.200 de miliarde de dolari.
În 2026, temperaturile ar urma să se mențină la niveluri istorice ridicate.
Verificat - rezumatul săptămânii, la postul de televiziune Moldova 1.
Moscova și Minskul sunt speriate din cauza capturării lui Maduro și a transferului său în Statele Unite. În acest context, Kremlinul își declară deschis disponibilitatea pentru o escaladare suplimentară împotriva Occidentului. Între timp, Patriarhul Kirill face apel la ruși să uite de prosperitatea crescândă - răbdarea este din nou declarată o virtute.
Ministrul Energiei despre LEA Vulcănești-Chișinău: Sfârșitul lunii februarie sau începutul lunii martie vor trece primii kilowați # Veridica.md
Potrivit oficialului, lucrările de construcție a Liniei au fost deja finalizate și urmează lucrările de testare, care însă nu au putut fi desfășurate din cauza condițiilor meteo nefavorabile.
Departamentul de Stat al SUA și-a actualizat avertismentul de călătorie în Iran la cel mai înalt nivel posibil.
Ministrul Energiei, în vizită în SUA, pentru a discuta aprofundarea cooperării în domeniul energetic # Veridica.md
Un subiect important al discuțiilor îl va constitui proiectul de construcție a liniei electrice aeriene de 400 kV Strășeni–Gutinaș.
Cooperarea moldo-britanică în domenii strategice, în cadrul Parteneriatului pentru apărare și securitate, discutată de miniștrii de externe # Veridica.md
Mihai Popșoi a discutat cu omologul său britanic Yvette Cooper.
UNICEF: cel puțin 100 de copii au fost uciși în Gaza de la intrarea în vigoare a armistițiului cu Israelul # Veridica.md
Un oficial al ministerului Sănătății din enclava palestiniană a raportat 165 de copii omorâți, dintr-un total de 442 de decese.
Moscova a protestat oficial faţă de arestarea unui renumit arheolog rus, care ar urma să fie extrădat în Ucraina.
Activitatea bacului de la Molovata va fi sistată de miercuri, 14 ianuarie, din cauza gheții. Circulația va fi reluată imediat ce condițiile meteo vor permite.
Militarii ruși îndeplinesc o misiune sfântă în Ucraina și își salvează poporul și țara, potrivit unei declarații a președintelui rus Vladimir Putin, făcută cu prilejul Crăciunului pe stil vechi.
Promo-LEX: Regimul de la Tiraspol continuă să consolideze militarizarea regiunii transnistrene și extinde mecanismele de control # Veridica.md
În luna decembrie 2025, structurile transnistrene ilegale au promovat o serie de „inițiative” ce indică consolidarea practicilor de militarizare, extinderea mecanismelor de control și supraveghere, restrângerea transparenței, precum și agravarea crizei economice și energetice, constată experții Asociației Promo-Lex, care monitorizează situația drepturilor omului din regiunea transnistreană
Adjunctul bașkanului Găgăuziei, sancționat de UE, a dat în judecată Poliția de Frontieră Iași # Veridica.md
Adjunctul Evgheniei Guțul, bașcana regiunii găgăuze, Victor Petrov a dat în judecată Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași după ce, în martie 2025, i s-a refuzat intrarea în România, acesta fiind sancționat de Uniunea Europeană.
Invadatorii au țintit un sanatoriu pentru copii și un spital.
