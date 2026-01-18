Donald Trump a vorbit cu accent francez

04:00

În apropierea micului oraș românesc Costești se află multe stînci diferite de celelalte.Acestea sunt grămezi de bolovani bombati, care „ies” din pămînt, cresc în dimensiuni și se mișcă, ca și cum ar fi vii. În limbajul cotidian, ele sunt numite „pietre vii”, iar în limbajul științific, trovanți.{{858425}}Unii consideră că sunt concrețiuni de nisip cu un strat exterior rezistent de nisip. S