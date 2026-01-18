Un „AvoHub” în inima Chișinăului: viziunea pentru noul sediu al Uniunii Avocaților
Juridice Moldova, 18 ianuarie 2026 22:10
În interviul acordat recent pentru JURIDICE MOLDOVA (link), candidatul la funcția de Președinte al Uniunii Avocaților din Republica Moldova, av. Alexandru Țurcan, a readus în prim-plan un subiect de interes direct pentru comunitatea avocațială: dezvoltarea unui sediu modern al Uniunii, conceput ca un spațiu multifuncțional, dedicat profesiei și deschis inclusiv pentru interacțiunea cu cetățenii.
În contextul alegerilor pentru funcția de Președinte al Uniunii Avocaților din Republica Moldova, desfășurate în cadrul Congresului UAM, JURIDICE MOLDOVA a adresat o invitație tuturor candidaților de a-și prezenta viziunea și prioritățile printr-un interviu scris, pentru ca avocații să poată vota informat, pe baza unor poziții clare și asumate. Prezentul interviu este acordat de av. […] Mihail DURNESCU – candidat la funcția de Președinte UAM
„ … este o mare diferență între a supune o mulțime și a guverna o societate" (J.-J. Rousseau) Orice societate umană organizată politico-juridicește în respectivul stat, în mod natural deține capacitatea de suveranitate, adică stăpână pe propria soartă, asigurată nemijlocit, direct sau prin delegare. Astfel se impune coordonarea exercitării puterii atât în mod direct, cât […] Puterea de stat formă instituționalizată a suveranității naționale
În contextul alegerilor pentru funcția de Președinte al Uniunii Avocaților din Republica Moldova, desfășurate în cadrul Congresului UAM, JURIDICE MOLDOVA a adresat o invitație tuturor candidaților de a-și prezenta viziunea și prioritățile printr-un interviu scris, pentru ca avocații să poată vota informat, pe baza unor poziții clare și asumate. Prezentul interviu este acordat de av., […] Ludmila Spînu – candidată la funcția de Președinte UAM
În contextul alegerilor pentru funcția de Președinte al Uniunii Avocaților din Republica Moldova, desfășurate în cadrul Congresului UAM, JURIDICE MOLDOVA a adresat o invitație tuturor candidaților de a-și prezenta viziunea și prioritățile printr-un interviu scris, pentru ca avocații să poată vota informat, pe baza unor poziții clare și asumate. Prezentul interviu este acordat de av. […] Anatolie Barbacar – candidat la funcția de Președinte UAM
În contextul alegerilor pentru funcția de Președinte al Uniunii Avocaților din Republica Moldova, desfășurate în cadrul Congresului UAM, JURIDICE MOLDOVA a adresat o invitație tuturor candidaților de a-și prezenta viziunea și prioritățile printr-un interviu scris, pentru ca avocații să poată vota informat, pe baza unor poziții clare și asumate. Prezentul interviu este acordat de av. […] Anatolie Barbacar – candidat la funcția de Președinte UAM
Natalia Balaban – candidată la funcția de Președinte al Uniunii Avocaților din Moldova # Juridice Moldova
În contextul alegerilor pentru funcția de Președinte al Uniunii Avocaților din Republica Moldova, desfășurate în cadrul Congresului UAM, JURIDICE MOLDOVA a adresat o invitație tuturor candidaților de a-și prezenta viziunea și prioritățile printr-un interviu scris, pentru ca avocații să poată vota informat, pe baza unor poziții clare și asumate. Prezentul interviu este acordat de av. […] Natalia Balaban – candidată la funcția de Președinte al Uniunii Avocaților din Moldova
Elveția sprijină consolidarea integrității și transparenței mediului de afaceri din Republica Moldova # Juridice Moldova
16 ianuarie 2026 – Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare au semnat Acordul de implementare a proiectului „Consolidarea încrederii, integrității și conformității în și între IMM-uri și sectorul public din Moldova (STIC)". Proiectul va fi implementat până în anul 2028 și are drept obiectiv principal consolidarea integrității și conformității […] Elveția sprijină consolidarea integrității și transparenței mediului de afaceri din Republica Moldova
Alexandru Țurcan – candidat la funcția de Președinte al Uniunii Avocaților din Moldova # Juridice Moldova
În contextul alegerilor pentru funcția de Președinte al Uniunii Avocaților din Republica Moldova, desfășurate în cadrul Congresului UAM, JURIDICE MOLDOVA a adresat o invitație tuturor candidaților de a-și prezenta viziunea și prioritățile printr-un interviu scris, pentru ca avocații să poată vota informat, pe baza unor poziții clare și asumate. Primul care ne-a onorat cu răspunsurile […] Alexandru Țurcan – candidat la funcția de Președinte al Uniunii Avocaților din Moldova
Practica CSJ: despre aplicabilitatea nulității relative, remunerarea muncii suplimentare și sarcina probării # Juridice Moldova
În perioada 17–19 decembrie 2025, Curtea Supremă de Justiție a emis trei decizii relevante, după cum urmează: I. Remunerarea muncii suplimentare și de noapte nu este condiționată de ordinul angajatorului de atragere la muncă suplimentară În speță, un angajat al unui penitenciar a cerut în instanță achitarea salariului restant, susținând că a prestat muncă suplimentară […] Practica CSJ: despre aplicabilitatea nulității relative, remunerarea muncii suplimentare și sarcina probării
Ministerul Finanțelor lansează, în perioada 12 ianuarie – 21 ianuarie 2026, o nouă subscriere de valori mobiliare de stat (VMS), oferind persoanelor fizice oportunitatea de a-și valorifica economiile. În cadrul acestei subscrieri, investitorii pot opta pentru obligațiuni de stat cu următoarele maturități: – 1 an – rată anuală a dobânzii de 7,00%; – 4 ani […] 12–21 ianuarie 2026 – o nouă rundă de subscriere prin platforma eVMS.md
Avocat specializat pe drept penal denunță intimidare și intervenție asupra dreptului la apărare # Juridice Moldova
Avocatul Sorin Guzgan a depus o plângere oficială la Consiliul Superior al Procurorilor și o cerere separată la Procuratura Generală, reclamând abuzuri procedurale grave comise în timpul unei investigații penale conduse de Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauzelor Speciale (PCCOCS). Potrivit declarațiilor avocatului, la data de 8 aprilie 2025, acesta a participat la o […] Avocat specializat pe drept penal denunță intimidare și intervenție asupra dreptului la apărare
Vettingul în sistemul judiciar din Republica Moldova: formalism excesiv sau filtru echitabil? # Juridice Moldova
Reforma sistemului judiciar din Republica Moldova a devenit o prioritate strategică în contextul luptei împotriva corupției și al alinierii la standardele europene. Un pilon central al acestei reforme îl constituie vetting-ul — un proces de evaluare externă și extraordinară a judecătorilor și procurorilor, conceput pentru a filtra sistemul de persoane compromise și pentru a consolida […] Vettingul în sistemul judiciar din Republica Moldova: formalism excesiv sau filtru echitabil?
Chișinău, 24 decembrie 2025 – Republica Moldova va încheia cu Statul Israel un Acord de cooperare în materie civilă și comercială. Documentul va asigura o platformă de dialog juridic între autoritățile Republicii Moldova și ale Statului Israel. Implementarea Acordului vizează următoarele aspecte relevante: I. Executarea hotărârilor emise de instanțele de judecată Prin urmare, fiecare parte […] Acordul RM–Israel pentru cooperarea în materie civilă și comercială
Pe 19 decembrie 2025, de la 18:30, maib park a devenit, pentru câteva ore, centrul simbolic al profesiilor juridice din Republica Moldova: GALA JURIDICE MOLDOVA, ediția a III-a – „Gala premiilor în domeniul jurisprudenței", organizată de Juridice Moldova, cu maib în rol de host. Evenimentul a fost construit ca o celebrare a meritului profesional, dar […] Gala JURIDICE MOLDOVA 2025 – Ediția III
