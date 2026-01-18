Un „AvoHub” în inima Chișinăului: viziunea pentru noul sediu al Uniunii Avocaților

În interviul acordat recent pentru JURIDICE MOLDOVA (link), candidatul la funcția de Președinte al Uniunii Avocaților din Republica Moldova, av. Alexandru Țurcan, a readus în prim-plan un subiect de interes direct pentru comunitatea avocațială: dezvoltarea unui sediu modern al Uniunii, conceput ca un spațiu multifuncțional, dedicat profesiei și deschis inclusiv pentru interacțiunea cu cetățenii. Potrivit […] Articolul Un „AvoHub” în inima Chișinăului: viziunea pentru noul sediu al Uniunii Avocaților apare prima dată în JMD.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Juridice Moldova