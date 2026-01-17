Anatolie Barbacar – candidat la funcția de Președinte UAM

09:40

În contextul alegerilor pentru funcția de Președinte al Uniunii Avocaților din Republica Moldova, desfășurate în cadrul Congresului UAM, JURIDICE MOLDOVA a adresat o invitație tuturor candidaților de a-și prezenta viziunea și prioritățile printr-un interviu scris, pentru ca avocații să poată vota informat, pe baza unor poziții clare și asumate. Primul care ne-a onorat cu răspunsurile […] Articolul Alexandru Țurcan – candidat la funcția de Președinte al Uniunii Avocaților din Moldova apare prima dată în JMD.