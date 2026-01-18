UE și blocul economic Mercosur au semnat un acord comercial după 25 de ani de negocieri
Moldova1, 18 ianuarie 2026 20:50
Uniunea Europeană (UE) și blocul economic Mercosur au semnat un acord comercial după 25 de ani de negocieri, în pofida protestelor fermierilor. Documentul va crea o piață de 700 de milioane de persoane și cea mai mare zonă de liber schimb la nivel global, reprezentând aproape 20% din Produsul Intern Brut global.
• • •
Acum 10 minute
21:10
Victoria lui Satoshi în Finala Națională Eurovision 2026 cu piesa „Viva, Moldova!”, a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale. Unii internauți cred că artistul are toate șansele să vină cu un premiu, alții sunt mai puțin optimiști. Organizarea Selecției Naționale, la Arena Chișinău, de către Moldova 1, a stârnit și aceasta reacții pozitive. Publicul din țară și cei care au urmărit evenimentul de acasă au apreciat nivelul producției, prestația concurenților și atmosfera creată în sală, care s-a simțit și dincolo de ecrane.
Acum 30 minute
20:50
Acum 2 ore
20:10
Ambasadorii țărilor membre ale Uniunii Europene (UE) se reunesc duminică seară, 18 ianuarie, de urgență la Bruxelles, pentru a discuta amenințarea președintelui Donald Trump de a impune tarife vamale aliaților care se opun dorinței sale de a prelua controlul asupra Groenlandei.
20:00
Alina Stremous a încheiat cu o evoluție modestă etapa Cupei Mondiale de biatlon, ce s-a desfășurat la Ruhpolding, în Germania. După ce s-a clasat pe treapta a 20-a în proba de sprint, reprezentanta Republicii Moldova, a ajuns la potoul cursei de urmărire pe distanța de 10 kilometri abia pe locul 42.
19:50
Regiunea Kamceatka și orașul Norilsk au fost îngropate în zăpadă, la propriu. Un ciclon puternic a adus ninsori record, iar în unele zone stratul de zăpadă a ajuns până la etajul nouă al clădirilor, potrivit imaginilor publicate de internauți pe rețele. Autoritățile anunță că cel puțin două persoane și-au pierdut viața, iar mai multe localități au fost paralizate de viscol și troiene.
Acum 4 ore
19:10
Festivalul „Obiceiuri de Crăciun” la Comrat: costume populare autentice, colinde vechi și obiceiuri # Moldova1
La Comrat, magia sărbătorilor de iarnă plutește încă în aer. Zeci de copii și adulți au adus în fața publicului colinde în mai multe limbi și au demonstrat că tradițiile nu mor, dimpotrivă, sunt transmise din generație în generație. La Festivalul „Obiceiuri de Crăciun ediția 2026” au participat colective artistice din întreaga autonomie găgăuză.
18:30
Australian Open: Gabriela Ruse, Arina Sabalenka, Carlos Alcaraz și Alexander Zverev s-au calificat în turul 2 # Moldova1
Tenismena româncă Gabriela Ruse s-a calificat în turul 2 la Australian Open, primul turneu Mare Șlem al anului. În prima rundă, bucureșteanca a învins-o în două seturi, 6:4, 7:5 pe ucraineanca Daiana Iastremska. Românca a comis 5 duble greșeli, iar Iastremska a avut mai multe mingi direct câștigătoare, dar și mai multe erori neforțate.
18:00
Două troleibuze s-au ciocnit în capitală. RTEC: „Câțiva pasageri au avut nevoie de asistență medicală” # Moldova1
Un accident rutier a avut loc duminică, 18 ianuarie, cu implicarea a două troleibuze, pe bulevardul Dacia din municipiul Chișinău. În urma acestui caz, câțiva pasageri au avut nevoie de asistență medicală.
17:20
Creștinii ortodocși, la biserici pentru a lua Agheasma Mare: „Stropim în casă, bem dimineața” # Moldova1
Creștinii ortodocși sărbătoresc pe 18 ianuarie Ajunul Bobotezei pe stil vechi, una dintre cele mai importante zile premergătoare marii sărbători a Botezului Domnului. Potrivit tradiției, încă de la primele ore ale dimineții, credincioșii au mers la biserici pentru a participa la slujbe și pentru a lua Agheasma Mare. Ajunul Bobotezei este marcat și de post aspru și rugăciune.
Acum 6 ore
16:50
Grigore Vieru, poetul care a devenit simbol al Mișcării de Eliberare Națională a Basarabiei, rămâne și astăzi, la 17 ani de la trecerea sa în eternitate, o figură emblematică pentru neamul românesc. Marele poet a fost comemorat în localitatea sa natală, Pererâta, raionul Briceni. Prietenii săi și primele cititoare ale operei sale au depănat amintiri pe care nu le vor uita niciodată.
16:30
Georgianul Nika Egadze a cucerit în premieră titlul de campion european la patinaj artistic, după un program liber deosebit cu care și-a depășit adversarii. Aflat în fruntea clasamentului după programul scurt, discipolul antrenoarei Eteri Tutberidze și al cărui coregraf este francezul Benoît Richaud, a câștigat și programul liber.
16:20
Microbuz din R. Moldova, implicat în accident în România. Doi pasageri, răniți. MAE: „Starea lor este satisfăcătoare” # Moldova1
Un microbuz care circula din Republica Moldova spre Germania a fost implicat într-un accident rutier între localitățile Ilișești și Păltinoasa din județul Suceava, România. În microbuz se aflau 11 persoane, doi pasageri au fost răniți și transportați la spital.
16:00
Regele umorului moldovenesc, Gheorghe Urschi, împlinește duminică, 18 ianuarie, vârsta de 78 de ani. Maestrul este și rămâne un reper al culturii naționale, a menționat într-o postare Direcția generală cultură și patrimoniu cultural.
15:20
Pasiunea pentru gătit, transformată în „binefacere” | Cristina Spînu oferă prânzuri calde de mai bine de șase ani # Moldova1
Pentru a crede în bine, trebuie să începi să-l faci. Acesta este și crezul Cristinei Spînu, care de mai bine de șase ani este aproape de persoanele nevoiașe, oferindu-le prânzuri calde. Pasionată de prepararea bucatelor, femeia a transformat această îndeletnicire într-o cauză socială și a fondat Organizația Obștească „Frigider Comunitar”, susținută din donații.
15:20
Pilotul qatarez Nasser Al-Attiyah de la Dacia Sandriders a câștigat Raliul Dakar, la clasa auto, după a 13-a și ultima etapă a acestei curse legendare, ce a avut startul și sosirea în orașul Yanbu din Arabia Saudită și care a fost câștigată de suedezul Mattias Ekstrom de la Ford Racing.
Acum 8 ore
14:20
Rapid București a revenit în fotoliul de lider al clasamentului Superligii românești de fotbal # Moldova1
Rapid București a revenit pe primul loc în clasamentul Superligii românești de fotbal. În etapa a 22-a, „alb-vișiniii" au învins cu 1:0 pe teren propriu concitatina Metaloglobus. Alexandru Dobre a marcat singurul gol al meciului în minutul 79. Constantin Grameni i-a pasat în careu, iar atacantul a înscris fără probleme, după care a sărbătorit într-un mod original.
13:50
Un nou atac cu drone la granița României. Autoritățile române au fost din nou în alertă după ce porturile ucrainene de la Dunăre au fost atacate, informează Euronews.
13:40
Microbuz din R. Moldova, implicat într-un accident în județul Suceava. Doi pasageri, transportați la spital # Moldova1
13:20
Nou-născut „gigant”, născut la Chișinău: 62 de centimetri lungime și greutate de peste 5 kilograme # Moldova1
Un bebeluș „gigant” a fost adus pe lume la Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” din capitală. Băiețelul, cu greutatea de 5 kilograme și 20 de grame, s-a născut pe cale naturală. Mama sa este interpreta de muzică populară Olga Istrati, care mai are acasă încă doi băieți.
13:20
Pe parcursul nopții s-au înregistrat ninsori slabe în sudul țării, în sectoarele Cimișlia, Comrat și Sănătăuca, unde drumarii au intervenit cu lucrări de combatere a lunecușului. Pentru desfășurarea lucrărilor au fost răspândite 59 de tone de sare tehnică.
Acum 12 ore
13:00
România a primit o invitație de la Donald Trump să devină membră a „Consiliului pentru Pace” # Moldova1
Președintele american, Donald Trump i-a trimis o scrisoare președintelui român, Nicușor Dan, în care invită România să devină membră a „Consiliului pentru Pace”. Statele Unite (SUA) vor să extindă mandatul unui „Consiliu pentru Pace” inițial creat pentru Fâșia Gaza, astfel încât să includă și alte zone fierbinți ale lumii, precum Ucraina și Venezuela, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile.
12:40
Acces limitat în anumite locuri din Chișinău, în legătură cu vizita președintelui Albaniei # Moldova1
Accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală este limitat, în perioada 18-20 ianuarie. Măsura este luată de poliție în contextul vizitei oficiale la Chișinău a președintelui Republicii Albania, Bajram Begaj.
11:20
Pronunțarea numelor proprii la radio și TV este întotdeauna un compromis între snobism și forma aproximativ corectă fonetic, evitând efortul grotesc sau căznit. Astfel, pentru a începe cu unul din exemplele cele mai frecvente, mulți jurnaliști, mai ales plasați în post la Bruxelles sunt judecați după felul in care pronunță Briussel sau Briucssel… Se crede că cine spune cu -CS- ar fi un țăran sau un incult.
11:20
Ucraina, atacată cu peste 200 de drone în timpul nopții. Întreruperi continue ale furnizării de căldură și electricitate # Moldova1
Atacurile rusești asupra Ucrainei au ucis cinci civili și au rănit cel puțin 30 de persoane în ultimele 24 de ore. Ucraina se confruntă cu frig intens și întreruperi continue ale furnizării de căldură și electricitate în urma multiplelor atacuri asupra sectorului energetic, ceea ce a determinat declararea stării de urgență la începutul acestei săptămâni.
11:07
La Muzeul Național de Istorie a Moldovei a fost lansată Ruta Ceramicii, o călătorie autentică în universul olăritului și al creativității artizanilor contemporani. Traseul include nouă raioane din Republica Moldova și 19 obiective turistice, precum muzee, ateliere ale meșterilor populari, un sit arheologic și festivalul „Bâlciul Olarilor”.
10:50
Vlad Sabajuc, cu numele de scenă Satoshi, este cel care va reprezenta R. Moldova la Eurovision Song Contest de la Viena cu piesa „Viva, Moldova!”. În doar câțiva ani, de la un băiat din Cahul care cânta la tobe în trupe, a devenit vocea unei generații întregi de tineri basarabeni – o voce sinceră, furioasă uneori, dar plină de speranță.
09:50
Paula Seling regretă declarația făcută în Finala Națională Eurovision: „Îmi cer scuze, un moment total neintenționat” # Moldova1
Interpreta din România, Paula Seling, care a făcut parte din membrii juriului internaționali în Finala Națională Eurovision 2026 de sâmbătă seara, 17 ianuarie, susține că „regretă” declarația făcută în limba rusă. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, interpreta a menționat că „a reușit să aducă un moment total neintenționat în fața fraților din Republica Moldova”.
09:50
ISW: Rusia răspândește informații false despre capturarea Kupianskului pentru a influența SUA # Moldova1
Vladimir Putin și conducerea militară a Rusiei răspândesc sistematic declarații false privind presupusa capturare a orașului Kupiansk, încercând să creeze o imagine alternativă a desfășurării luptelor și să influențeze poziția Statelor Unite în contextul negocierilor de pace. Acest lucru se arată într-o nouă analiză a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Potrivit analiștilor, Moscova continuă să susțină că ar controla orașul ucrainean, în pofida numeroaselor dovezi contrare, relatează publicația The Moscow Times.
08:50
Premieră medicală în R. Moldova: tehnică imagistică modernă folosită în tratamentul cancerului de piele # Moldova1
Pentru pacienții cu cancer, fiecare investigație în plus poate face tratamentul mai sigur și mai eficient. În Republica Moldova, această posibilitate devine realitate: medicii de la Institutul Oncologic au utilizat, în premieră, o tehnică imagistică modernă în tratarea cancerului de piele. Metoda le permite să aleagă mai corect strategia de tratament potrivită fiecărui pacient.
08:30
UE pornește finanțarea SAFE: România primește peste 16 miliarde de euro pentru apărare și infrastructură # Moldova1
Comisia Europeană a aprobat primele planuri naționale de apărare pentru finanțare prin instrumentul „Acțiunea de securitate pentru Europa” (SAFE) deschizând calea pentru acordarea de împrumuturi europene destinate consolidării securității. În acest prim val sunt incluse Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croația, Cipru, Portugalia și România.
Acum 24 ore
06:10
Gerul puternic din ultimele zile pune la încercare comercianții din piețe. Temperaturile extrem de scăzute îi obligă să găsească diverse soluții pentru a se proteja și pentru a-și păstra marfa. Dacă peștele rezistă mai ușor la frig, fructele și legumele îngheață rapid, așa că vânzătorii le acoperă cu pături. În aceste condiții, ceaiul fierbinte și hainele groase devin indispensabile pe parcursul unei zile de muncă în aer liber.
00:50
„Consider că noi avem ce oferi lumii”: Primele declarații ale lui Satoshi, după ce a câștigat Finala Eurovision Moldova # Moldova1
Republica Moldova și-a ales reprezentantul la Eurovision Song Contest 2026. După o seară intensă, cu 16 concurenți, emoții și voturi decisive, Satoshi a câștigat Finala Națională Eurovision 2026 cu piesa „Viva, Moldova!” și va urca pe scena de la Viena.
00:40
„Consider că noi avem ce oferi lumii”: Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Eurovision 2026 # Moldova1
00:20
„Viva Moldova!” duce Republica Moldova la Eurovision 2026: Satoshi a câștigat Finala Națională # Moldova1
00:10
Piețele, sub asediul gerului: pături pentru marfă și ceai fierbinte pentru comercianți CORNELIA CORNEA # Moldova1
17 ianuarie 2026
23:20
VIDEO | „Viva, Moldova!”: Satoshi a câștigat Selecția Națională Eurovision 2026 și va reprezenta Republica Moldova la Viena # Moldova1
23:10
LIVE TEXT | Satoshi a câștigat Selecția Națională Eurovision 2026 și va reprezenta Moldova la Viena # Moldova1
22:30
LIVE TEXT | R. Moldova își alege reprezentantul Eurovision 2026: Publicul și juriul votează favoritul Finalei Naționale # Moldova1
Republica Moldova își alege, în seara zilei de 17 ianuarie, reprezentantul la Eurovision Song Contest 2026. Marea Finală a Selecției Naționale a început la ora 19:00, la Arena Chișinău, iar spectacolul este transmis LIVE la Moldova 1 și Radio Moldova Muzical.
22:10
Nou-născut „gigant”, născut la Chișinău: 62 de centimetri lungime și greutate de 5.2 kilograme # Moldova1
22:10
Pronunțarea numelor proprii la radio și TV este întotdeauna un compromis între snobism și forma aproximativ corectă fonetic, evitând efortul grotesc sau căznit. Astfel, pentru a începe cu unul din exemplele cele mai frecvente, mulți jurnaliști, mai ales plasați în post la Bruxelles sunt judecați după felul in care pronunță Briussel sau Briucssel… Se crede că cine spune cu -CS- ar fi un țăran sau un incult.
22:00
Autoritățile moldovene asigură populația că există suficiente rezerve de lemn de foc pentru sezonul rece 2026, iar specialiștii Agenției „Moldsilva” oferă recomandări clare pentru alegerea, achiziția și depozitarea corectă a materialului. Consumatorii pot verifica stocurile și prețurile actualizate, iar achiziția lemnului poate fi făcută în condiții transparente, fără riscuri de a fi păcăliți.
21:40
Locuitorii unui bloc din sectorul Botanica al Capitalei se confruntă cu probleme serioase de mai mult de zece ani. Totul a început când un antreprenor a început construcția unei mansarde. Oamenii spun că la fiecare ploaie, apartamentele de la etajele superioare se inundă, iar în pereți au apărut fisuri. Locatarii au depus nenumărate sesizări, dar nici autoritățile, nici compania care a construit mansarda, nu le-au răspuns. Jurnaliștii Moldova 1 au încercat să obțină un comentariu, dar fără succes.
Ieri
21:00
Un nou-născut care a impresionat medicii: 62 centimetri lungime și peste 5 kilograme greutate # Moldova1
20:40
Iranul a reluat serviciul intern de SMS, blocat timp de nouă zile. Se întâmplă după ce autoritățile au întrerupt internetul global și apelurile internaționale în contextul protestelor violente care au făcut mii de victime. Deși calmul a revenit, poliția rămâne prezentă pe străzi. Între timp, liderul suprem al Iranului continuă să acuze SUA pentru protestele sângeroase.
20:00
Școala regională de șah din Comrat se confruntă cu lipsa spațiilor necesare pentru cursuri și turnee la nivel regional, național și internațional. Antrenorii și părinții cer sprijin autorităților. Direcția pentru tineret și sport a autonomiei găgăuze recunoaște că, momentan, nu există posibilitatea de a oferi spații suplimentare, dar depune eforturi pentru a asigura școala cu condițiile necesare.
20:00
Manchester United a obținut prima victorie din 2026! Cu noul antrenor Michel Carrick pe banca tehnică, „diavolii roșii" au învins pe teren propriu marea rivală din oraș Manchester City. În derby-ul etapei a 22-a a Premier League, gazdele s-au impus cu scorul de 2-0.
19:20
LIVE TEXT | R. Moldova își alege reprezentantul Eurovision 2026: Finala Națională, în direct la Moldova 1 și Radio Moldova Muzical # Moldova1
Republica Moldova își alege, în seara zilei de 17 ianuarie, reprezentantul la Eurovision Song Contest 2026. Marea Finală a Selecției Naționale a început la ora 19:00, la Arena Chișinău, iar spectacolul este transmis LIVE la Moldova 1 și Radio Moldova Muzical.
19:10
Donald Trump a anunțat planuri de a impune, începând cu 1 februarie, taxe vamale suplimentare Marii Britanii, Danemarcei și altor țări europene, pe fondul disputelor legate de Groenlanda. Președintele SUA a declarat că aceste taxe vor rămâne în vigoare până când „va fi atins un acord privind achiziționarea completă și absolută a Groenlandei” de către Statele Unite, relatează BBC News.
19:00
Finala Națională, în direct la Moldova 1 și Radio Moldova Muzical | R. Moldova își alege reprezentantul Eurovision 2026 # Moldova1
Scena este gata, iar spectacolul abia stă să înceapă! Republica Moldova își alege în această seară reprezentantul la Eurovision Song Contest 2026. Marea Finală a Selecției Naționale începe la ora 19:00, la Arena Chișinău. Spectacolul va fi transmis LIVE la Moldova 1 și Radio Moldova Muzical, iar publicul va putea urmări evoluția fiecărui finalist în timp real.
18:50
Finala Națională LIVE la Moldova 1 și Radio Moldova Muzical | R. Moldova își alege reprezentantul Eurovision 2026 # Moldova1
