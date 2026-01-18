Paula Seling regretă declarația făcută în Finala Națională Eurovision: „Îmi cer scuze, un moment total neintenționat”
Moldova1, 18 ianuarie 2026 09:50
Interpreta din România, Paula Seling, care a făcut parte din membrii juriului internaționali în Finala Națională Eurovision 2026 de sâmbătă seara, 17 ianuarie, susține că „regretă” declarația făcută în limba rusă. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, interpreta a menționat că „a reușit să aducă un moment total neintenționat în fața fraților din Republica Moldova”.
• • •
ISW: Rusia răspândește informații false despre capturarea Kupianskului pentru a influența SUA # Moldova1
Vladimir Putin și conducerea militară a Rusiei răspândesc sistematic declarații false privind presupusa capturare a orașului Kupiansk, încercând să creeze o imagine alternativă a desfășurării luptelor și să influențeze poziția Statelor Unite în contextul negocierilor de pace. Acest lucru se arată într-o nouă analiză a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Potrivit analiștilor, Moscova continuă să susțină că ar controla orașul ucrainean, în pofida numeroaselor dovezi contrare, relatează publicația The Moscow Times.
08:50
Premieră medicală în R. Moldova: tehnică imagistică modernă folosită în tratamentul cancerului de piele # Moldova1
Pentru pacienții cu cancer, fiecare investigație în plus poate face tratamentul mai sigur și mai eficient. În Republica Moldova, această posibilitate devine realitate: medicii de la Institutul Oncologic au utilizat, în premieră, o tehnică imagistică modernă în tratarea cancerului de piele. Metoda le permite să aleagă mai corect strategia de tratament potrivită fiecărui pacient.
08:30
UE pornește finanțarea SAFE: România primește peste 16 miliarde de euro pentru apărare și infrastructură # Moldova1
Comisia Europeană a aprobat primele planuri naționale de apărare pentru finanțare prin instrumentul „Acțiunea de securitate pentru Europa” (SAFE) deschizând calea pentru acordarea de împrumuturi europene destinate consolidării securității. În acest prim val sunt incluse Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croația, Cipru, Portugalia și România.
06:10
00:50
„Consider că noi avem ce oferi lumii”: Primele declarații ale lui Satoshi, după ce a câștigat Finala Eurovision Moldova # Moldova1
Republica Moldova și-a ales reprezentantul la Eurovision Song Contest 2026. După o seară intensă, cu 16 concurenți, emoții și voturi decisive, Satoshi a câștigat Finala Națională Eurovision 2026 cu piesa „Viva, Moldova!” și va urca pe scena de la Viena.
00:40
„Consider că noi avem ce oferi lumii”: Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Eurovision 2026 # Moldova1
„Viva Moldova!” duce Republica Moldova la Eurovision 2026: Satoshi a câștigat Finala Națională # Moldova1
Piețele, sub asediul gerului: pături pentru marfă și ceai fierbinte pentru comercianți CORNELIA CORNEA # Moldova1
VIDEO | „Viva, Moldova!”: Satoshi a câștigat Selecția Națională Eurovision 2026 și va reprezenta Republica Moldova la Viena # Moldova1
LIVE TEXT | Satoshi a câștigat Selecția Națională Eurovision 2026 și va reprezenta Moldova la Viena # Moldova1
LIVE TEXT | R. Moldova își alege reprezentantul Eurovision 2026: Publicul și juriul votează favoritul Finalei Naționale # Moldova1
Nou-născut „gigant”, născut la Chișinău: 62 de centimetri lungime și greutate de 5.2 kilograme # Moldova1
Un bebeluș „gigant” a fost adus pe lume la Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” din capitală. Băiețelul, cu greutatea de 5 kilograme și 20 de grame, s-a născut pe cale naturală. Mama sa este interpreta de muzică populară Olga Istrati, care mai are acasă încă doi băieți.
Pronunțarea numelor proprii la radio și TV este întotdeauna un compromis între snobism și forma aproximativ corectă fonetic, evitând efortul grotesc sau căznit. Astfel, pentru a începe cu unul din exemplele cele mai frecvente, mulți jurnaliști, mai ales plasați în post la Bruxelles sunt judecați după felul in care pronunță Briussel sau Briucssel… Se crede că cine spune cu -CS- ar fi un țăran sau un incult.
Autoritățile moldovene asigură populația că există suficiente rezerve de lemn de foc pentru sezonul rece 2026, iar specialiștii Agenției „Moldsilva” oferă recomandări clare pentru alegerea, achiziția și depozitarea corectă a materialului. Consumatorii pot verifica stocurile și prețurile actualizate, iar achiziția lemnului poate fi făcută în condiții transparente, fără riscuri de a fi păcăliți.
Locuitorii unui bloc din sectorul Botanica al Capitalei se confruntă cu probleme serioase de mai mult de zece ani. Totul a început când un antreprenor a început construcția unei mansarde. Oamenii spun că la fiecare ploaie, apartamentele de la etajele superioare se inundă, iar în pereți au apărut fisuri. Locatarii au depus nenumărate sesizări, dar nici autoritățile, nici compania care a construit mansarda, nu le-au răspuns. Jurnaliștii Moldova 1 au încercat să obțină un comentariu, dar fără succes.
Un nou-născut care a impresionat medicii: 62 centimetri lungime și peste 5 kilograme greutate # Moldova1
Iranul a reluat serviciul intern de SMS, blocat timp de nouă zile. Se întâmplă după ce autoritățile au întrerupt internetul global și apelurile internaționale în contextul protestelor violente care au făcut mii de victime. Deși calmul a revenit, poliția rămâne prezentă pe străzi. Între timp, liderul suprem al Iranului continuă să acuze SUA pentru protestele sângeroase.
Școala regională de șah din Comrat se confruntă cu lipsa spațiilor necesare pentru cursuri și turnee la nivel regional, național și internațional. Antrenorii și părinții cer sprijin autorităților. Direcția pentru tineret și sport a autonomiei găgăuze recunoaște că, momentan, nu există posibilitatea de a oferi spații suplimentare, dar depune eforturi pentru a asigura școala cu condițiile necesare.
Manchester United a obținut prima victorie din 2026! Cu noul antrenor Michel Carrick pe banca tehnică, „diavolii roșii" au învins pe teren propriu marea rivală din oraș Manchester City. În derby-ul etapei a 22-a a Premier League, gazdele s-au impus cu scorul de 2-0.
LIVE TEXT | R. Moldova își alege reprezentantul Eurovision 2026: Finala Națională, în direct la Moldova 1 și Radio Moldova Muzical # Moldova1
Donald Trump a anunțat planuri de a impune, începând cu 1 februarie, taxe vamale suplimentare Marii Britanii, Danemarcei și altor țări europene, pe fondul disputelor legate de Groenlanda. Președintele SUA a declarat că aceste taxe vor rămâne în vigoare până când „va fi atins un acord privind achiziționarea completă și absolută a Groenlandei” de către Statele Unite, relatează BBC News.
Finala Națională, în direct la Moldova 1 și Radio Moldova Muzical | R. Moldova își alege reprezentantul Eurovision 2026 # Moldova1
Finala Națională LIVE la Moldova 1 și Radio Moldova Muzical | R. Moldova își alege reprezentantul Eurovision 2026 # Moldova1
„Make America Go Away”. În Danemarca, mii de oameni au ieșit la demonstrații împotriva lui Trump și în sprijinul Groenlandei # Moldova1
Manifestații de amploare au izbucnit în Danemarca după noile declarații ale președintelui Statelor Unite privind intenția de a stabili controlul asupra Groenlandei. Cea mai mare demonstrație are loc la Copenhaga, unde mii de persoane au ieșit în stradă cu steaguri ale insulei și pancarte cu mesajul „Mâinile jos de pe Groenlanda!”, transmite publicația Astra.
Finala Națională LIVE în direct la Moldova 1 și Radio Moldova Muzical | R. Moldova își alege reprezentantul Eurovision 2026 # Moldova1
Scena este gata, iar spectacolul abia stă să înceapă! Republica Moldova își alege în această seară reprezentantul la Eurovision Song Contest 2026. Marea Finală a Selecției Naționale începe la ora 19:00, la Arena Chișinău. Spectacolul va fi transmis LIVE la Moldova 1 și Radio Moldova Muzical, iar publicul va putea urmări evoluția fiecărui finalist în timp real. Evenimentul promite un show modern, cu producție amplă și emoții pe măsură, într-o seară decisivă pentru muzica moldovenească.
Criza energetică paralizează Kievul: zeci de mii de familii în continuare stau în întuneric și frig # Moldova1
Școlile din Kiev și întreaga regiune vor fi închise până pe 1 februarie din cauza crizei energetice. Zeci de mii de oameni rămân, în continuare, fără electricitate și încălzire, în condițiile gerului de minus 20 de grade. Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice continuă, ceea ce complică lucrările de restabilire.
Mira Andreeva este într-o formă mare înaintea primului turneu de Mare Șlem al anului, Australian Open! Tenismena care evoluează sub drapel neutru pe arena internațională a câștigat competiția WTA de la Adelaide.
Un acoperiș nou, o grijă în minus: Oficiul de Sănătate din Rogojeni, salvat de ploi și umezeală # Moldova1
O investiție relativ mică, dar cu un impact mare asupra vieții de zi cu zi a unei comunități. Oficiul de Sănătate din satul Rogojeni, raionul Șoldănești, are astăzi condiții sigure și decente pentru pacienți și personalul medical, după ce acoperișul clădirii a fost reparat capital, cu sprijinul Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
Deduceri fiscale pentru polițele de asigurare: cetățenii pot reduce venitul impozabil cu până la 17.400 de lei # Moldova1
Persoanele care își procură polițe de asigurare pot beneficia, începând cu acest an, de deduceri fiscale care le permit să-și diminueze venitul impozabil cu suma achitată pentru primele de asigurare, în limita a 17.400 de lei. Facilitatea se aplică mai multor tipuri de asigurări și are drept scop încurajarea protecției financiare a cetățenilor, concomitent cu reducerea poverii fiscale.
FC Argeș Pitești, echipă la care este legitimat fotbalistul moldovean Vadim Rață, a obținut o victorie mare, în primul meci oficial din 2026 # Moldova1
Formația argeșeană a învins campioana en-titre, FCSB București cu scorul de 1-0. Partida s-a jucat la Mioveni și a contat pentru etapa a 22-a Superligii românești de fotbal. FC Argeș a marcat golul care s-a dovedit a fi decisiv încă în prima repriză. A înscris puștiul de 18 ani, Ianis Pîrvu, care l-a învins pe Ștefan Târnovanu cu un șut bine plasat la colțul lung.
Ousmane Dembele, deținătorul Balonului de Aur, și-a confirmat statului de cel mai bun fotbalist din lume în anul trecut. Francezul a înscris un gol de generic pentru echipa sa de club, Paris Saint-Germain, în partida cu Olympique Lille din cadrul etapei a 18-a a primei divizii franceze de fotbal, Ligue 1.
SINTEZA SĂPTĂMÂNII | Reluarea dezbaterii despre Reunificare, fragilitatea regimului de la Tiraspol și dosarele de trădare de patrie # Moldova1
„Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România”. Această declarație oarecum surprinzător de directă a liderei statului independent Republica Moldova, Maia Sandu, a reluat dezbaterea unei teme sensibile cu multiple implicații. Deși a fost o opinie personală, contextualizată și nuanțată, declarația a stârnit reacții divergente pe ambele maluri ale Prutului și în presa internațională.
Serviciul Vamal anunță că, în urma controalelor ulterioare desfășurate și finalizate în perioada 2–16 ianuarie 2026, au fost stabilite obligații vamale suplimentare de 3.29 milioane de lei, sumă care urmează să fie încasată la bugetul de stat.
MAE: Drona de origine rusă identificată în R. Moldova reprezintă o amenințare la adresa securității naționale # Moldova1
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova avertizează că identificarea pe teritoriul țării a unei drone de origine rusă reprezintă o amenințare gravă la adresa securității naționale, subliniind că asemenea incidente constituie încălcări ale suveranității și integrității teritoriale a statului.
Liceul Teoretic Tabani, modernizat cu peste 1,5 milioane de lei prin Programul „Satul European” # Moldova1
Liceul Teoretic Tabani din raionul Briceni a fost modernizat prin Programul Național „Satul European”, ediția a II-a, beneficiind de investiții de peste 1,5 milioane de lei din bugetul de stat, care au îmbunătățit semnificativ condițiile de studiu și eficiența energetică a clădirii. De infrastructura reabilitată beneficiază peste 200 de elevi, cadrele didactice și întreaga comunitate locală, informează Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL).
Profesori în uniforme, lecții de viață în școli: cum îi învață pe elevi să spună „nu” drogurilor # Moldova1
Instituțiile de învățământ din Republica Moldova au organizat, pe parcursul lunii decembrie 2025, lecții tematice dedicate prevenirii consumului și comercializării drogurilor, implicând peste 43.000 de elevi din ciclurile gimnazial și liceal.
Eugeniu Osmochescu: Programul de debirocratizare ar putea aduce economii de circa 5 miliarde de lei pentru mediul de afaceri # Moldova1
Republica Moldova se pregătește să lanseze, începând cu anul 2026, cel mai amplu program de debirocratizare, dereglementare și digitalizare de până acum, reformă care ar urma să reducă semnificativ povara administrativă asupra mediului de afaceri și să genereze economii estimate la aproximativ 5 miliarde de lei. Anunțul a fost făcut de către vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în cadrul emisiunii „Bună Dimineața” de la Moldova 1.
Poliția anunță rezultatele expertizei la care a fost supusă drona depistată în preajma satului Nucăreni, raionul Telenești. „Experții secției tehnico-explozivă a Poliției au examinat aparatul de zbor. S-a stabilit că este de model Gerbera, ca și ultimele depistate la noi în țară. Acesta nu conține explozibil și nu a prezentat un pericol pentru cetățeni”, se arată în comunicatul difuzat de oamenii legii.
O delegație a Ucrainei a sosit sâmbătă, 17 ianuarie, în Statele Unite pentru un nouă tură de negocieri cu mediatorii americani privind încetarea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Din delegație fac parte șeful Oficiului Președintelui Ucrainei, Kirill Budanov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, precum și liderul fracțiunii parlamentare a partidului „Slujitorul Poporului”, David Arahamia, relatează DW.
Bloomberg: Zelenski își consolidează pozițiile înaintea unor posibile alegeri prezidențiale # Moldova1
În contextul unui scandal de corupție de amploare, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, își intensifică tot mai mult contactele cu potențiali rivali politici, pe fondul creșterii probabilității organizării alegerilor, scrie agenția Bloomberg, citată de BBC News.
Atelierul de înghețată al familiei Boaghe, ansat în 2020 cu doar cinci sortimente, produce astăzi peste 28 de tipuri de înghețată artizanală, de la rețete clasice până la combinații neobișnuite pentru gurmanzi, precum gorgonzola, trufie sau pâine Borodino, dar și linii speciale fără zahăr ori vegane. Producătorul Ivan Boaghe spune că accentul este pus pe ingrediente naturale și pe un proces de fabricație atent controlat, fără conservanți sau aditivi artificiali.
„România sub comunism: Paradox și degenerare”: Securitatea de la București, condusă timp de cinci ani de Timofei Bodnarenko de la Tiraspol # Moldova1
De ce destui dintre liderii comuniști români proveneau din stânga Prutului? Cum revendica Ceaușescu printre rânduri Basarabia? Și de ce până la finele celui de-al Doilea Război Mondial liderii Partidului Comunist din România nu prea erau români?
O dronă de mari dimensiuni, depistată la intrarea în satul Nucăreni. Zona a fost izolată de poliție # Moldova1
O dronă cu o lungime de aproximativ 2,5 metri a fost observată pe malul unui iaz, la intrarea în satul Nucăreni din raionul Telenești, iar zona a fost imediat izolată de forțele de ordine. Poliția a fost sesizată de un vânător, care a alertat autoritățile după ce a depistat obiectul suspect.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va ține un discurs în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), în cadrul sesiunii de iarnă care va avea loc la Strasbourg, în perioada 26–30 ianuarie 2026. Intervenția șefei statului moldovean este anunțată drept unul dintre momentele-cheie ale reuniunii.
Ziua Diplomatului, marcată la MAE: Mihai Popșoi: „Diplomația este o vocație și o responsabilitate față de stat” # Moldova1
Ministerul Afacerilor Externe a marcat Ziua Diplomatului, printr-o ceremonie oficială desfășurată la Chișinău, în prezența conducerii instituției, a diplomaților și funcționarilor publici din sistemul diplomatic al Republicii Moldova. Evenimentul a oferit prilejul unui amplu bilanț al activității externe din 2025, un an descris de autorități drept „fructuos”, dar marcat de provocări regionale și internaționale complexe.
Plan de pace după modelul din Gaza: Trump ar putea conduce un „Consiliu al păcii” pentru Ucraina # Moldova1
Ziarul britanic Financial Times relatează că administrația președintelui SUA, Donald Trump, analizează posibilitatea creării unui „Consiliu al păcii”, care ar putea monitoriza implementarea unui viitor acord de încetare a războiului din Ucraina.
RAPORT | Zeci de milioane de vizualizări generate artificial și sute de infrastructuri digitale folosite pentru manipularea Moldovei # Moldova1
Operațiunile de manipulare informațională împotriva Republicii Moldova au continuat și după alegerile din 2025, fiind caracterizate de rețele coordonate de conturi false, utilizarea inteligenței artificiale, migrarea rapidă a infrastructurilor digitale și combinarea dezinformării cu fraude financiare, arată raportul publicat în ianuarie 2026 de Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării.
Medicii dintr-o altă regiune minieră a Rusiei rămân fără salarii din cauza unui „deficit monstruos” al bugetului # Moldova1
Cadrele medicale din Kuzbass, regiune care a devenit lider absolut în privința „găurii” din buget la nivel regional, pe fondul crizei din industria carboniferă, se plâng în masă de neplata și reducerea salariilor, scrie pe canalul de Telegram „Sibirskii Express”, citat de publicația The Moscow Times.
Ministerul Educației și Cercetării pregătește un Plan național pentru susținerea limbii găgăuze în autonomie # Moldova1
Autoritățile din domeniul educației din Republica Moldova lucrează la elaborarea unui Plan național pentru promovarea și susținerea limbii găgăuze în autonomie, pentru perioada anilor 2026 - 2027. Documentul va include recomandările experților naționali și internaționali, cu scopul de a consolida predarea și utilizarea limbii găgăuze la toate nivelurile de educație.
