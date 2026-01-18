Bilanțul protestelor din Iran a ajuns la 5.000 de morți. Semnal din sistemul judiciar că urmează un val de execuții

ProTV.md, 18 ianuarie 2026 15:30

Bilanțul protestelor din Iran a ajuns la 5.000 de morți. Semnal din sistemul judiciar că urmează un val de execuții

Acum o oră
15:30
Bilanțul protestelor din Iran a ajuns la 5.000 de morți. Semnal din sistemul judiciar că urmează un val de execuții
15:30
„Este o perioadă înfricoșătoare". UE pregătește un răspuns pentru Trump în privința Groenlandei, iar unii iau în calcul o opțiune de neimaginat. Primul pas a fost deja făcut
Acum 4 ore
14:20
70 de învățători din mai multe raioane ale țării au participat la instruiri pentru utilizarea tehnologiilor digitale în învățământul primar - VIDEO
14:10
Incendiu în stânga Nistrului: Anexa unei case a fost cuprinsă de flăcări în urma unui scurtcircuit - FOTO
14:00
O lebădă a fost salvată pe malul Nistrului de polițiștii de frontieră: pasărea era slăbită și avea nevoie de îngrijiri - FOTO
13:50
SUA anunţă că au ucis în Siria un „comandant afiliat Al-Qaida"
13:40
Un cleric iranian cere executarea protestatarilor, după ce ayatollahul Khamenei a promis să „frângă spinarea răzvrătiților"
13:30
Bucăți de dronă au fost găsite de un localnic din Vrancea, în curtea sa, la aproape 50 de km de granița României. MApN le-a ridicat și face verificări
13:10
Reuniune de urgență în UE, duminică, după amenințările lui Trump. Ultimele declarații ale liderilor europeni
13:00
„Maladieț, Moldova!": Paula Seling stârnește controverse la Eurovision 2026 cu o felicitare în limba rusă, urmată de scuze publice - VIDEO
Acum 6 ore
12:20
Nou val de drone rusești la granița cu România, MApN pregătise de decolare două F-16. Cum s-a văzut atacul de pe malul românesc - VIDEO
12:20
Invitația lui Trump în „Consiliul de Pace" vine pentru România și cu o notă de plată. Cu ce sumă trebuie să contribuie dacă acceptă și vrea să rămână acolo
11:50
Chișinăul se pregătește de marele final al Târgului de Crăciun 2025-2026: Evenimentul va fi marcat de un concert inedit, dar și de o tombolă cu premii
11:30
Satoshi câștigă finala națională Eurovision 2026. „Viva, Moldova!" va reprezenta țara la Viena - VIDEO
11:10
Uganda: La 81 de ani, preşedintele Yoweri Museveni şi-a asigurat un al şaptelea mandat, după ce a obţinut o victorie fără drept de apel în alegeri
10:40
Peste 163.000 de soldaţi ruşi ucişi în Ucraina, identificaţi în urma unei anchete de presă
10:40
Rusia pregăteşte atacuri asupra centralelor nucleare ale Ucrainei, avertizează Zelenski
Acum 8 ore
10:10
Pentagonul a pregătit 1.500 de soldați pe care să-i trimită în Minnesota
10:10
„Putin ar fi cel mai fericit om de pe Pământ". Reacția premierului Spaniei la un scenariu de care se vorbește tot mai mult
09:00
„Amenințările sunt inacceptabile". UE a reacționat imediat după ce Trump a anunțat taxe împotriva a opt țări europene
08:50
Trump pedepsește cu taxe de 10% țările care iau partea Groenlandei: „Fac un joc periculos". UE: „O amenințare la adresa prosperității"
08:40
Siria: Președintele recunoaște prin decret drepturile naționale ale kurzilor, limba lor devine oficială. Între timp au loc ciocniri intense între armată și forțele kurde în nordul țării - VIDEO
Acum 12 ore
08:20
Avalanșe în Austria: cinci schiori au murit, după ce au fost îngropați de zăpadă
08:10
SUA vor să înființeze un „Consiliu al Păcii" pentru Ucraina, după modelul planului pentru Gaza
08:00
Vreme rece în țară. La nord se așteaptă -17 grade noaptea, iar în capitală -15 grade. Câte grade se vor înregistra în toate regiunile țării
Acum 24 ore
00:00
Finala Selecției Naționale Eurovision 2026. Republica Moldova și-a ales reprezentantul pentru Viena. Cine este interpretul favorit atât de juriu, cât și de public - VIDEO
17 ianuarie 2026
23:40
Prima doamnă a Franței a surprins publicul la un eveniment caritabil organizat la Disneyland Paris, unde a urcat la pupitrul de DJ și a dansat în fața a sute de copii și familiile lor - VIDEO
23:30
Dacia a câștigat Raliul Dakar 2026 - VIDEO
23:30
FCSB a suferit a șaptea înfrângere a sezonului în campionatului României - VIDEO
23:30
Ousmane Dembele și-a confirmat statutul de cel mai bun jucător al lumii, câștigat la sfârșit de 2025. Francezul a marcat două goluri splendide - VIDEO
23:00
Ultima oră: Satoshi câștigă finala națională Eurovision 2026. „Viva, Moldova!" va reprezenta țara la Viena - VIDEO
22:40
Bijuteria de 18 ani a tenisului feminin, Mirra Andreeva, se află într-o formă excelentă înainte de primul turneu de Mare Șlem al anului, Australian Open - VIDEO
22:30
Biatlonista Alina Stremous a reușit o nouă clasare bună la Cupa Mondială - VIDEO
22:30
Pe tabloul masculin de la Adelaide s-a impus Tomas Machac. Tenisul din Cehia a mai avut un motiv de bucurie în această dimineață, Jakub Mensik cucerind titlul de la Auckland. - VIDEO
22:20
Istorie în afaceri globale: Uniunea Europeană și țările Mercosur semnează acordul de liber schimb după 25 de ani de negocieri - VIDEO
22:10
Noi speranțe pentru pace: discuții cruciale pentru un acord Rusia-Ucraina în Statele Unite între negociatorii Ucrainei și reprezentanții lui Donald Trump - VIDEO
21:50
Finala Eurovision Moldova 2026: 16 concurenți luptă pentru șansa de a reprezenta țara la Viena. Cine sunt principalii favoriți - VIDEO
21:20
Gerul extrem lovește Republica Moldova: Noaptea trecută a fost cea mai rece din această iarnă, cu temperaturi de până la -20°C - VIDEO
20:40
O dronă a fost depistată pe malul unui iaz din satul Nucăreni, raionul Telenești. Zona a fost securizată - VIDEO
20:40
Iarna grea în Ucraina: Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice lasă milioane de oameni fără lumină și căldură, în timp ce Kievul se pregătește pentru o nouă ofensivă - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 17.01.2026
19:50
De la discursuri la dansuri și „chefir în Parlament": Cum au devenit deputații moldoveni vedete pe rețelele sociale - VIDEO
19:30
Noutăți în infrastructura rutieră: Un nou sens giratoriu a fost creat la ieșirea din satul Peresecina, raionul Orhei - VIDEO
19:10
LIVE: Finala Selecției Naționale Eurovision 2026. Republica Moldova își alege reprezentantul pentru Viena
19:00
Vânzarea activelor internaționale ale Lukoil continuă sub presiune: SUA prelungește termenul până pe 28 februarie pentru lichidarea unor active de 22 miliarde de dolari - VIDEO
18:50
Extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân: Primăria Chișinău lansează licitația pentru lucrările de infrastructură, susținute cu împrumut și granturi de la BERD - VIDEO
18:40
Cum a fost salvată María Corina Machado din Venezuela: Operațiunea secretă a echipei Grey Bull, care a dus-o pe lidera opoziției până la Premiul Nobel pentru Pace în Norvegia - VIDEO
18:20
Ninsori istorice în Kamceatka: Ciclonul de iarnă aduce zăpadă record, stare de urgență și orașe îngropate sub nămeți uriași - VIDEO
18:00
De la stradă la un pat cald: Mărturiile persoanelor fără adăpost care și-au găsit un acoperiș la Centrul de Găzduire de pe strada Haltei, odată cu venirea frigului - VIDEO
17:10
O dronă a fost depistată pe malul unui iaz din satul Nucăreni, raionul Telenești. Zona a fost securizată - FOTO
