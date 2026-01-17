O dronă a fost depistată pe malul unui iaz din satul Nucăreni, raionul Telenești. Zona a fost securizată - VIDEO

ProTV.md, 17 ianuarie 2026 20:40

O dronă a fost depistată pe malul unui iaz din satul Nucăreni, raionul Telenești. Zona a fost securizată - VIDEO

Acum 15 minute
21:20
Gerul extrem lovește Republica Moldova: Noaptea trecută a fost cea mai rece din această iarnă, cu temperaturi de până la -20°C - VIDEO ProTV.md
Gerul extrem lovește Republica Moldova: Noaptea trecută a fost cea mai rece din această iarnă, cu temperaturi de până la -20°C - VIDEO
Acum o oră
20:40
20:40
Iarna grea în Ucraina: Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice lasă milioane de oameni fără lumină și căldură, în timp ce Kievul se pregătește pentru o nouă ofensivă - VIDEO ProTV.md
Iarna grea în Ucraina: Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice lasă milioane de oameni fără lumină și căldură, în timp ce Kievul se pregătește pentru o nouă ofensivă - VIDEO
Acum 2 ore
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 17.01.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 17.01.2026
19:50
De la discursuri la dansuri și „chefir în Parlament”: Cum au devenit deputații moldoveni vedete pe rețelele sociale - VIDEO ProTV.md
De la discursuri la dansuri și „chefir în Parlament”: Cum au devenit deputații moldoveni vedete pe rețelele sociale - VIDEO
Acum 4 ore
19:30
Noutăți în infrastructura rutieră: Un nou sens giratoriu a fost creat la ieșirea din satul Peresecina, raionul Orhei - VIDEO ProTV.md
Noutăți în infrastructura rutieră: Un nou sens giratoriu a fost creat la ieșirea din satul Peresecina, raionul Orhei - VIDEO
19:10
LIVE: Finala Selecției Naționale Eurovision 2026. Republica Moldova își alege reprezentantul pentru Viena ProTV.md
LIVE: Finala Selecției Naționale Eurovision 2026. Republica Moldova își alege reprezentantul pentru Viena
19:00
Vânzarea activelor internaționale ale Lukoil continuă sub presiune: SUA prelungește termenul până pe 28 februarie pentru lichidarea unor active de 22 miliarde de dolari - VIDEO ProTV.md
Vânzarea activelor internaționale ale Lukoil continuă sub presiune: SUA prelungește termenul până pe 28 februarie pentru lichidarea unor active de 22 miliarde de dolari - VIDEO
18:50
Extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân: Primăria Chișinău lansează licitația pentru lucrările de infrastructură, susținute cu împrumut și granturi de la BERD - VIDEO ProTV.md
Extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân: Primăria Chișinău lansează licitația pentru lucrările de infrastructură, susținute cu împrumut și granturi de la BERD - VIDEO
18:40
Cum a fost salvată María Corina Machado din Venezuela: Operațiunea secretă a echipei Grey Bull, care a dus-o pe lidera opoziției până la Premiul Nobel pentru Pace în Norvegia - VIDEO ProTV.md
Cum a fost salvată María Corina Machado din Venezuela: Operațiunea secretă a echipei Grey Bull, care a dus-o pe lidera opoziției până la Premiul Nobel pentru Pace în Norvegia - VIDEO
18:20
Ninsori istorice în Kamceatka: Ciclonul de iarnă aduce zăpadă record, stare de urgență și orașe îngropate sub nămeți uriași - VIDEO ProTV.md
Ninsori istorice în Kamceatka: Ciclonul de iarnă aduce zăpadă record, stare de urgență și orașe îngropate sub nămeți uriași - VIDEO
18:00
De la stradă la un pat cald: Mărturiile persoanelor fără adăpost care și-au găsit un acoperiș la Centrul de Găzduire de pe strada Haltei, odată cu venirea frigului - VIDEO ProTV.md
De la stradă la un pat cald: Mărturiile persoanelor fără adăpost care și-au găsit un acoperiș la Centrul de Găzduire de pe strada Haltei, odată cu venirea frigului - VIDEO
Acum 6 ore
17:10
17:00
Un parteneriat construit pe încredere și valori comune: Republica Moldova și Regatul Unit marchează 34 de ani de relații diplomatice ProTV.md
Un parteneriat construit pe încredere și valori comune: Republica Moldova și Regatul Unit marchează 34 de ani de relații diplomatice
16:20
MAE condamnă prezența unei drone rusești pe teritoriul Republicii Moldova și reafirmă angajamentul pentru securitatea națională ProTV.md
MAE condamnă prezența unei drone rusești pe teritoriul Republicii Moldova și reafirmă angajamentul pentru securitatea națională
15:50
Alegeri prezidențiale în Portugalia: André Ventura, extremist de dreapta, favorit în primul tur ProTV.md
Alegeri prezidențiale în Portugalia: André Ventura, extremist de dreapta, favorit în primul tur
Acum 8 ore
15:30
Un avion ATR al Indonesia Air a dispărut de pe radar ProTV.md
Un avion ATR al Indonesia Air a dispărut de pe radar
15:30
Trump l-a invitat pe Erdogan să facă parte din Consiliul de Pace pentru Gaza, anunță Turcia ProTV.md
Trump l-a invitat pe Erdogan să facă parte din Consiliul de Pace pentru Gaza, anunță Turcia
14:30
14:30
Zi mare pentru Cehia! Mensik, al 2-lea trofeu ATP al carierei! Machac a cucerit titlul la Adelaide ProTV.md
Zi mare pentru Cehia! Mensik, al 2-lea trofeu ATP al carierei! Machac a cucerit titlul la Adelaide
14:20
13:50
Incident șocant în capitală: Un bărbat era la un pas de a fi lovit de un troleibuz pe o trecere de pietoni. Momentul, surprins de o cameră de bord - VIDEO ProTV.md
Incident șocant în capitală: Un bărbat era la un pas de a fi lovit de un troleibuz pe o trecere de pietoni. Momentul, surprins de o cameră de bord - VIDEO
13:50
Dacia a câștigat Raliul Dakar 2026 ProTV.md
Dacia a câștigat Raliul Dakar 2026
Acum 12 ore
13:10
Fiul lui Ramzan Kadîrov este în stare critică după un accident cu coloana lui oficială. Adam a fost dus cu un „spital zburător” la Moscova ProTV.md
Fiul lui Ramzan Kadîrov este în stare critică după un accident cu coloana lui oficială. Adam a fost dus cu un „spital zburător” la Moscova
12:30
„E o capcană întinsă de Putin și Trump, iar noi cădem în ea”. Planul de la Bruxelles pentru Ucraina a împărțit în două Europa ProTV.md
„E o capcană întinsă de Putin și Trump, iar noi cădem în ea”. Planul de la Bruxelles pentru Ucraina a împărțit în două Europa
11:40
Zelenski și-a trimis echipa de bază la Miami să negocieze cu americanii, Trump strânge șurubul ca Ucraina să cedeze înainte de Forumul de la Davos ProTV.md
Zelenski și-a trimis echipa de bază la Miami să negocieze cu americanii, Trump strânge șurubul ca Ucraina să cedeze înainte de Forumul de la Davos
11:40
Caz șocant în SUA: Un băiat de 11 ani l-a împușcat mortal pe tatăl său după ce i-a luat consola de jocuri Nintendo ProTV.md
Caz șocant în SUA: Un băiat de 11 ani l-a împușcat mortal pe tatăl său după ce i-a luat consola de jocuri Nintendo
11:40
Iranul vrea să blocheze definitiv accesul la internetul global. Planul secret pus la cale de regimul de la Teheran ProTV.md
Iranul vrea să blocheze definitiv accesul la internetul global. Planul secret pus la cale de regimul de la Teheran
11:30
Controalele vamale din ianuarie 2026 aduc o sumă suplimentară de 3,29 milioane lei în bugetul de stat. Care au fost principalele nereguli identificate ProTV.md
Controalele vamale din ianuarie 2026 aduc o sumă suplimentară de 3,29 milioane lei în bugetul de stat. Care au fost principalele nereguli identificate
11:30
Control riguros la punctele de trecere a frontierei: 17 persoane străine refuzate de autoritățile moldovenești în ultimele 24 de ore ProTV.md
Control riguros la punctele de trecere a frontierei: 17 persoane străine refuzate de autoritățile moldovenești în ultimele 24 de ore
11:10
11:00
10:50
Nou bilanț al celor uciși în protestele din Iran în timp ce internetul pare că începe să revină în țară ProTV.md
Nou bilanț al celor uciși în protestele din Iran în timp ce internetul pare că începe să revină în țară
09:40
Școlile din Kiev se închid până la 1 februarie. Noi măsuri în capitala Ucrainei după bombardamentele rusești ProTV.md
Școlile din Kiev se închid până la 1 februarie. Noi măsuri în capitala Ucrainei după bombardamentele rusești
09:30
Dan Perciun laudă elevii care au raportat problemele de igienă și infestarea cu gândaci din căminul UTM, garantând protecția lor și sancționarea administratorului responsabil - VIDEO ProTV.md
Dan Perciun laudă elevii care au raportat problemele de igienă și infestarea cu gândaci din căminul UTM, garantând protecția lor și sancționarea administratorului responsabil - VIDEO
08:50
Azerbaidjanul a început să livreze gaze naturale către Austria şi Germania ProTV.md
Azerbaidjanul a început să livreze gaze naturale către Austria şi Germania
08:40
SUA, invitate de Danemarca la exerciții militare în Groenlanda, „în legătură cu Rusia” ProTV.md
SUA, invitate de Danemarca la exerciții militare în Groenlanda, „în legătură cu Rusia”
Acum 24 ore
08:20
Forțele ucrainene au ucis 27 de ruși pentru fiecare soldat pierdut la Kupiansk ProTV.md
Forțele ucrainene au ucis 27 de ruși pentru fiecare soldat pierdut la Kupiansk
08:10
Grecia vrea să ia o măsură care este considerată oficial de Turcia drept motiv de război ProTV.md
Grecia vrea să ia o măsură care este considerată oficial de Turcia drept motiv de război
08:00
Vreme geroasă în weekend. La nord se așteaptă -18 grade noaptea, iar în capitală - 7. Câte grade se vor înregistra în toate regiunile țării ProTV.md
Vreme geroasă în weekend. La nord se așteaptă -18 grade noaptea, iar în capitală - 7. Câte grade se vor înregistra în toate regiunile țării
08:00
Reluarea dialogului UE cu Rusia, cerută din partidul lui Merz. „Europa trebuie să-și apere propriile poziții” ProTV.md
Reluarea dialogului UE cu Rusia, cerută din partidul lui Merz. „Europa trebuie să-și apere propriile poziții”
00:30
Echipele Red Bull din Formula 1 s-au schimbat la față. Constructorul austriac a prezentat designul monoposturilor Red Bull și Racing Bulls pentru noul sezon - VIDEO ProTV.md
Echipele Red Bull din Formula 1 s-au schimbat la față. Constructorul austriac a prezentat designul monoposturilor Red Bull și Racing Bulls pentru noul sezon - VIDEO
00:20
Ucraina și Statele Unite au înregistrat divergențe în privința unor puncte ale proiectului de acord de pace - VIDEO ProTV.md
Ucraina și Statele Unite au înregistrat divergențe în privința unor puncte ale proiectului de acord de pace - VIDEO
00:10
Un șofer de camion - reținut la vama Palanca, după ce a încercat să treacă ilegal în Moldova șase bărbați ucraineni. Unde erau ascunși și câți bani ar fi achitat pentru acest „serviciu” - VIDEO ProTV.md
Un șofer de camion - reținut la vama Palanca, după ce a încercat să treacă ilegal în Moldova șase bărbați ucraineni. Unde erau ascunși și câți bani ar fi achitat pentru acest „serviciu” - VIDEO
00:00
A evadat din Azovstal prin canale pentru a evita capturarea și a trăit timp de un an sub ocupație, transmițând informații Forțelor Armate Ucrainene. Povestea grănicerului Denis Storojuk - VIDEO ProTV.md
A evadat din Azovstal prin canale pentru a evita capturarea și a trăit timp de un an sub ocupație, transmițând informații Forțelor Armate Ucrainene. Povestea grănicerului Denis Storojuk - VIDEO
00:00
Finală de vis la Adelaide, turneul WTA 500, care le pune față în față pe cele mai bine clasate tinere din circuit - VIDEO ProTV.md
Finală de vis la Adelaide, turneul WTA 500, care le pune față în față pe cele mai bine clasate tinere din circuit - VIDEO
16 ianuarie 2026
23:50
Rușii au lovit din nou infrastructura eneregetică a Ucrainei, lăsând mii de oameni fără căldură și electricitate, chiar în plină iarnă - VIDEO ProTV.md
Rușii au lovit din nou infrastructura eneregetică a Ucrainei, lăsând mii de oameni fără căldură și electricitate, chiar în plină iarnă - VIDEO
23:50
Nasser Al-Attiyah la un pas de titlu: pilotul Dacia Sandrider către a șasea victorie la raliul Dakar și primul titlu pentru brandul românesc - VIDEO ProTV.md
Nasser Al-Attiyah la un pas de titlu: pilotul Dacia Sandrider către a șasea victorie la raliul Dakar și primul titlu pentru brandul românesc - VIDEO
23:40
AC Milan a redus diferența față de liderul din Serie A, Inter Milano, la doar trei puncte, după ce a obținut o victorie vitală pe terenul celor de la Como - VIDEO ProTV.md
AC Milan a redus diferența față de liderul din Serie A, Inter Milano, la doar trei puncte, după ce a obținut o victorie vitală pe terenul celor de la Como - VIDEO
23:30
Merg mână de mână prin viață, dar și pe terenul de tenis. Jason Kubler și Maddison Inglis s-au logodit luna trecută - VIDEO ProTV.md
Merg mână de mână prin viață, dar și pe terenul de tenis. Jason Kubler și Maddison Inglis s-au logodit luna trecută - VIDEO
