Iarna grea în Ucraina: Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice lasă milioane de oameni fără lumină și căldură, în timp ce Kievul se pregătește pentru o nouă ofensivă - VIDEO
ProTV.md, 17 ianuarie 2026 20:40
Iarna grea în Ucraina: Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice lasă milioane de oameni fără lumină și căldură, în timp ce Kievul se pregătește pentru o nouă ofensivă - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 15 minute
21:20
Gerul extrem lovește Republica Moldova: Noaptea trecută a fost cea mai rece din această iarnă, cu temperaturi de până la -20°C - VIDEO # ProTV.md
Gerul extrem lovește Republica Moldova: Noaptea trecută a fost cea mai rece din această iarnă, cu temperaturi de până la -20°C - VIDEO
Acum o oră
20:40
O dronă a fost depistată pe malul unui iaz din satul Nucăreni, raionul Telenești. Zona a fost securizată - VIDEO # ProTV.md
O dronă a fost depistată pe malul unui iaz din satul Nucăreni, raionul Telenești. Zona a fost securizată - VIDEO
20:40
Iarna grea în Ucraina: Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice lasă milioane de oameni fără lumină și căldură, în timp ce Kievul se pregătește pentru o nouă ofensivă - VIDEO # ProTV.md
Iarna grea în Ucraina: Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice lasă milioane de oameni fără lumină și căldură, în timp ce Kievul se pregătește pentru o nouă ofensivă - VIDEO
Acum 2 ore
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 17.01.2026
19:50
De la discursuri la dansuri și „chefir în Parlament”: Cum au devenit deputații moldoveni vedete pe rețelele sociale - VIDEO # ProTV.md
De la discursuri la dansuri și „chefir în Parlament”: Cum au devenit deputații moldoveni vedete pe rețelele sociale - VIDEO
Acum 4 ore
19:30
Noutăți în infrastructura rutieră: Un nou sens giratoriu a fost creat la ieșirea din satul Peresecina, raionul Orhei - VIDEO # ProTV.md
Noutăți în infrastructura rutieră: Un nou sens giratoriu a fost creat la ieșirea din satul Peresecina, raionul Orhei - VIDEO
19:10
LIVE: Finala Selecției Naționale Eurovision 2026. Republica Moldova își alege reprezentantul pentru Viena # ProTV.md
LIVE: Finala Selecției Naționale Eurovision 2026. Republica Moldova își alege reprezentantul pentru Viena
19:00
Vânzarea activelor internaționale ale Lukoil continuă sub presiune: SUA prelungește termenul până pe 28 februarie pentru lichidarea unor active de 22 miliarde de dolari - VIDEO # ProTV.md
Vânzarea activelor internaționale ale Lukoil continuă sub presiune: SUA prelungește termenul până pe 28 februarie pentru lichidarea unor active de 22 miliarde de dolari - VIDEO
18:50
Extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân: Primăria Chișinău lansează licitația pentru lucrările de infrastructură, susținute cu împrumut și granturi de la BERD - VIDEO # ProTV.md
Extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân: Primăria Chișinău lansează licitația pentru lucrările de infrastructură, susținute cu împrumut și granturi de la BERD - VIDEO
18:40
Cum a fost salvată María Corina Machado din Venezuela: Operațiunea secretă a echipei Grey Bull, care a dus-o pe lidera opoziției până la Premiul Nobel pentru Pace în Norvegia - VIDEO # ProTV.md
Cum a fost salvată María Corina Machado din Venezuela: Operațiunea secretă a echipei Grey Bull, care a dus-o pe lidera opoziției până la Premiul Nobel pentru Pace în Norvegia - VIDEO
18:20
Ninsori istorice în Kamceatka: Ciclonul de iarnă aduce zăpadă record, stare de urgență și orașe îngropate sub nămeți uriași - VIDEO # ProTV.md
Ninsori istorice în Kamceatka: Ciclonul de iarnă aduce zăpadă record, stare de urgență și orașe îngropate sub nămeți uriași - VIDEO
18:00
De la stradă la un pat cald: Mărturiile persoanelor fără adăpost care și-au găsit un acoperiș la Centrul de Găzduire de pe strada Haltei, odată cu venirea frigului - VIDEO # ProTV.md
De la stradă la un pat cald: Mărturiile persoanelor fără adăpost care și-au găsit un acoperiș la Centrul de Găzduire de pe strada Haltei, odată cu venirea frigului - VIDEO
Acum 6 ore
17:10
O dronă a fost depistată pe malul unui iaz din satul Nucăreni, raionul Telenești. Zona a fost securizată - FOTO # ProTV.md
O dronă a fost depistată pe malul unui iaz din satul Nucăreni, raionul Telenești. Zona a fost securizată - FOTO
17:00
Un parteneriat construit pe încredere și valori comune: Republica Moldova și Regatul Unit marchează 34 de ani de relații diplomatice # ProTV.md
Un parteneriat construit pe încredere și valori comune: Republica Moldova și Regatul Unit marchează 34 de ani de relații diplomatice
16:20
MAE condamnă prezența unei drone rusești pe teritoriul Republicii Moldova și reafirmă angajamentul pentru securitatea națională # ProTV.md
MAE condamnă prezența unei drone rusești pe teritoriul Republicii Moldova și reafirmă angajamentul pentru securitatea națională
15:50
Alegeri prezidențiale în Portugalia: André Ventura, extremist de dreapta, favorit în primul tur # ProTV.md
Alegeri prezidențiale în Portugalia: André Ventura, extremist de dreapta, favorit în primul tur
Acum 8 ore
15:30
Un avion ATR al Indonesia Air a dispărut de pe radar
15:30
Trump l-a invitat pe Erdogan să facă parte din Consiliul de Pace pentru Gaza, anunță Turcia # ProTV.md
Trump l-a invitat pe Erdogan să facă parte din Consiliul de Pace pentru Gaza, anunță Turcia
14:30
Noi detalii despre drona depistată lângă un iaz din satul Nucăreni: Este de tip Gerbera și nu conține explozibil - FOTO # ProTV.md
Noi detalii despre drona depistată lângă un iaz din satul Nucăreni: Este de tip Gerbera și nu conține explozibil - FOTO
14:30
Zi mare pentru Cehia! Mensik, al 2-lea trofeu ATP al carierei! Machac a cucerit titlul la Adelaide # ProTV.md
Zi mare pentru Cehia! Mensik, al 2-lea trofeu ATP al carierei! Machac a cucerit titlul la Adelaide
14:20
Noi detalii despre drona depistată lângă un iaz din satul Nucăreni: Este de tip Gerbera și nu conținea explozibil - FOTO # ProTV.md
Noi detalii despre drona depistată lângă un iaz din satul Nucăreni: Este de tip Gerbera și nu conținea explozibil - FOTO
13:50
Incident șocant în capitală: Un bărbat era la un pas de a fi lovit de un troleibuz pe o trecere de pietoni. Momentul, surprins de o cameră de bord - VIDEO # ProTV.md
Incident șocant în capitală: Un bărbat era la un pas de a fi lovit de un troleibuz pe o trecere de pietoni. Momentul, surprins de o cameră de bord - VIDEO
13:50
Dacia a câștigat Raliul Dakar 2026
Acum 12 ore
13:10
Fiul lui Ramzan Kadîrov este în stare critică după un accident cu coloana lui oficială. Adam a fost dus cu un „spital zburător” la Moscova # ProTV.md
Fiul lui Ramzan Kadîrov este în stare critică după un accident cu coloana lui oficială. Adam a fost dus cu un „spital zburător” la Moscova
12:30
„E o capcană întinsă de Putin și Trump, iar noi cădem în ea”. Planul de la Bruxelles pentru Ucraina a împărțit în două Europa # ProTV.md
„E o capcană întinsă de Putin și Trump, iar noi cădem în ea”. Planul de la Bruxelles pentru Ucraina a împărțit în două Europa
11:40
Zelenski și-a trimis echipa de bază la Miami să negocieze cu americanii, Trump strânge șurubul ca Ucraina să cedeze înainte de Forumul de la Davos # ProTV.md
Zelenski și-a trimis echipa de bază la Miami să negocieze cu americanii, Trump strânge șurubul ca Ucraina să cedeze înainte de Forumul de la Davos
11:40
Caz șocant în SUA: Un băiat de 11 ani l-a împușcat mortal pe tatăl său după ce i-a luat consola de jocuri Nintendo # ProTV.md
Caz șocant în SUA: Un băiat de 11 ani l-a împușcat mortal pe tatăl său după ce i-a luat consola de jocuri Nintendo
11:40
Iranul vrea să blocheze definitiv accesul la internetul global. Planul secret pus la cale de regimul de la Teheran # ProTV.md
Iranul vrea să blocheze definitiv accesul la internetul global. Planul secret pus la cale de regimul de la Teheran
11:30
Controalele vamale din ianuarie 2026 aduc o sumă suplimentară de 3,29 milioane lei în bugetul de stat. Care au fost principalele nereguli identificate # ProTV.md
Controalele vamale din ianuarie 2026 aduc o sumă suplimentară de 3,29 milioane lei în bugetul de stat. Care au fost principalele nereguli identificate
11:30
Control riguros la punctele de trecere a frontierei: 17 persoane străine refuzate de autoritățile moldovenești în ultimele 24 de ore # ProTV.md
Control riguros la punctele de trecere a frontierei: 17 persoane străine refuzate de autoritățile moldovenești în ultimele 24 de ore
11:10
Ultima oră. O dronă a fost depistată pe malul unui iaz din satul Nucăreni, raionul Telenești. Zona a fost securizată - FOTO # ProTV.md
Ultima oră. O dronă a fost depistată pe malul unui iaz din satul Nucăreni, raionul Telenești. Zona a fost securizată - FOTO
11:00
Ultima oră. O dronă a fost depistată pe un deal din satul Nucăreni, raionul Telenești. Zona a fost securizată - FOTO # ProTV.md
Ultima oră. O dronă a fost depistată pe un deal din satul Nucăreni, raionul Telenești. Zona a fost securizată - FOTO
10:50
Nou bilanț al celor uciși în protestele din Iran în timp ce internetul pare că începe să revină în țară # ProTV.md
Nou bilanț al celor uciși în protestele din Iran în timp ce internetul pare că începe să revină în țară
09:40
Școlile din Kiev se închid până la 1 februarie. Noi măsuri în capitala Ucrainei după bombardamentele rusești # ProTV.md
Școlile din Kiev se închid până la 1 februarie. Noi măsuri în capitala Ucrainei după bombardamentele rusești
09:30
Dan Perciun laudă elevii care au raportat problemele de igienă și infestarea cu gândaci din căminul UTM, garantând protecția lor și sancționarea administratorului responsabil - VIDEO # ProTV.md
Dan Perciun laudă elevii care au raportat problemele de igienă și infestarea cu gândaci din căminul UTM, garantând protecția lor și sancționarea administratorului responsabil - VIDEO
08:50
Azerbaidjanul a început să livreze gaze naturale către Austria şi Germania
08:40
SUA, invitate de Danemarca la exerciții militare în Groenlanda, „în legătură cu Rusia”
Acum 24 ore
08:20
Forțele ucrainene au ucis 27 de ruși pentru fiecare soldat pierdut la Kupiansk
08:10
Grecia vrea să ia o măsură care este considerată oficial de Turcia drept motiv de război
08:00
Vreme geroasă în weekend. La nord se așteaptă -18 grade noaptea, iar în capitală - 7. Câte grade se vor înregistra în toate regiunile țării # ProTV.md
Vreme geroasă în weekend. La nord se așteaptă -18 grade noaptea, iar în capitală - 7. Câte grade se vor înregistra în toate regiunile țării
08:00
Reluarea dialogului UE cu Rusia, cerută din partidul lui Merz. „Europa trebuie să-și apere propriile poziții” # ProTV.md
Reluarea dialogului UE cu Rusia, cerută din partidul lui Merz. „Europa trebuie să-și apere propriile poziții”
00:30
Echipele Red Bull din Formula 1 s-au schimbat la față. Constructorul austriac a prezentat designul monoposturilor Red Bull și Racing Bulls pentru noul sezon - VIDEO # ProTV.md
Echipele Red Bull din Formula 1 s-au schimbat la față. Constructorul austriac a prezentat designul monoposturilor Red Bull și Racing Bulls pentru noul sezon - VIDEO
00:20
Ucraina și Statele Unite au înregistrat divergențe în privința unor puncte ale proiectului de acord de pace - VIDEO # ProTV.md
Ucraina și Statele Unite au înregistrat divergențe în privința unor puncte ale proiectului de acord de pace - VIDEO
00:10
Un șofer de camion - reținut la vama Palanca, după ce a încercat să treacă ilegal în Moldova șase bărbați ucraineni. Unde erau ascunși și câți bani ar fi achitat pentru acest „serviciu” - VIDEO # ProTV.md
Un șofer de camion - reținut la vama Palanca, după ce a încercat să treacă ilegal în Moldova șase bărbați ucraineni. Unde erau ascunși și câți bani ar fi achitat pentru acest „serviciu” - VIDEO
00:00
A evadat din Azovstal prin canale pentru a evita capturarea și a trăit timp de un an sub ocupație, transmițând informații Forțelor Armate Ucrainene. Povestea grănicerului Denis Storojuk - VIDEO # ProTV.md
A evadat din Azovstal prin canale pentru a evita capturarea și a trăit timp de un an sub ocupație, transmițând informații Forțelor Armate Ucrainene. Povestea grănicerului Denis Storojuk - VIDEO
00:00
Finală de vis la Adelaide, turneul WTA 500, care le pune față în față pe cele mai bine clasate tinere din circuit - VIDEO # ProTV.md
Finală de vis la Adelaide, turneul WTA 500, care le pune față în față pe cele mai bine clasate tinere din circuit - VIDEO
16 ianuarie 2026
23:50
Rușii au lovit din nou infrastructura eneregetică a Ucrainei, lăsând mii de oameni fără căldură și electricitate, chiar în plină iarnă - VIDEO # ProTV.md
Rușii au lovit din nou infrastructura eneregetică a Ucrainei, lăsând mii de oameni fără căldură și electricitate, chiar în plină iarnă - VIDEO
23:50
Nasser Al-Attiyah la un pas de titlu: pilotul Dacia Sandrider către a șasea victorie la raliul Dakar și primul titlu pentru brandul românesc - VIDEO # ProTV.md
Nasser Al-Attiyah la un pas de titlu: pilotul Dacia Sandrider către a șasea victorie la raliul Dakar și primul titlu pentru brandul românesc - VIDEO
23:40
AC Milan a redus diferența față de liderul din Serie A, Inter Milano, la doar trei puncte, după ce a obținut o victorie vitală pe terenul celor de la Como - VIDEO # ProTV.md
AC Milan a redus diferența față de liderul din Serie A, Inter Milano, la doar trei puncte, după ce a obținut o victorie vitală pe terenul celor de la Como - VIDEO
23:30
Merg mână de mână prin viață, dar și pe terenul de tenis. Jason Kubler și Maddison Inglis s-au logodit luna trecută - VIDEO # ProTV.md
Merg mână de mână prin viață, dar și pe terenul de tenis. Jason Kubler și Maddison Inglis s-au logodit luna trecută - VIDEO
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.