Avalanșe în Austria: cinci schiori au murit, după ce au fost îngropați de zăpadă

ProTV.md, 18 ianuarie 2026 08:20

Avalanșe în Austria: cinci schiori au murit, după ce au fost îngropați de zăpadă

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
08:40
Siria: Președintele recunoaște prin decret drepturile naționale ale kurzilor, limba lor devine oficială. Între timp au loc ciocniri intense între armată și forțele kurde în nordul țării - VIDEO ProTV.md
Siria: Președintele recunoaște prin decret drepturile naționale ale kurzilor, limba lor devine oficială. Între timp au loc ciocniri intense între armată și forțele kurde în nordul țării - VIDEO
Acum 30 minute
08:20
Avalanșe în Austria: cinci schiori au murit, după ce au fost îngropați de zăpadă ProTV.md
Avalanșe în Austria: cinci schiori au murit, după ce au fost îngropați de zăpadă
Acum o oră
08:10
SUA vor să înființeze un „Consiliu al Păcii” pentru Ucraina, după modelul planului pentru Gaza ProTV.md
SUA vor să înființeze un „Consiliu al Păcii” pentru Ucraina, după modelul planului pentru Gaza
08:00
Vreme rece în țară. La nord se așteaptă -17 grade noaptea, iar în capitală -15 grade. Câte grade se vor înregistra în toate regiunile țării ProTV.md
Vreme rece în țară. La nord se așteaptă -17 grade noaptea, iar în capitală -15 grade. Câte grade se vor înregistra în toate regiunile țării
Acum 12 ore
00:00
Finala Selecției Naționale Eurovision 2026. Republica Moldova și-a ales reprezentantul pentru Viena. Cine este interpretul favorit atât de juriu, cât și de public - VIDEO ProTV.md
Finala Selecției Naționale Eurovision 2026. Republica Moldova și-a ales reprezentantul pentru Viena. Cine este interpretul favorit atât de juriu, cât și de public - VIDEO
17 ianuarie 2026
23:40
Prima doamnă a Franței a surprins publicul la un eveniment caritabil organizat la Disneyland Paris, unde a urcat la pupitrul de DJ și a dansat în fața a sute de copii și familiile lor - VIDEO ProTV.md
Prima doamnă a Franței a surprins publicul la un eveniment caritabil organizat la Disneyland Paris, unde a urcat la pupitrul de DJ și a dansat în fața a sute de copii și familiile lor - VIDEO
23:30
Dacia a câștigat Raliul Dakar 2026 - VIDEO ProTV.md
Dacia a câștigat Raliul Dakar 2026 - VIDEO
23:30
FCSB a suferit a șaptea înfrângere a sezonului în campionatului României - VIDEO ProTV.md
FCSB a suferit a șaptea înfrângere a sezonului în campionatului României - VIDEO
23:30
Ousmane Dembele și-a confirmat statutul de cel mai bun jucător al lumii, câștigat la sfârșit de 2025. Francezul a marcat două goluri splendide - VIDEO ProTV.md
Ousmane Dembele și-a confirmat statutul de cel mai bun jucător al lumii, câștigat la sfârșit de 2025. Francezul a marcat două goluri splendide - VIDEO
23:00
Ultima oră: Satoshi câștigă finala națională Eurovision 2026. „Viva, Moldova!” va reprezenta țara la Viena - VIDEO ProTV.md
Ultima oră: Satoshi câștigă finala națională Eurovision 2026. „Viva, Moldova!” va reprezenta țara la Viena - VIDEO
22:40
Bijuteria de 18 ani a tenisului feminin, Mirra Andreeva, se află într-o formă excelentă înainte de primul turneu de Mare Șlem al anului, Australian Open - VIDEO ProTV.md
Bijuteria de 18 ani a tenisului feminin, Mirra Andreeva, se află într-o formă excelentă înainte de primul turneu de Mare Șlem al anului, Australian Open - VIDEO
22:30
Biatlonista Alina Stremous a reușit o nouă clasare bună la Cupa Mondială - VIDEO ProTV.md
Biatlonista Alina Stremous a reușit o nouă clasare bună la Cupa Mondială - VIDEO
22:30
Pe tabloul masculin de la Adelaide s-a impus Tomas Machac. Tenisul din Cehia a mai avut un motiv de bucurie în această dimineață, Jakub Mensik cucerind titlul de la Auckland. - VIDEO ProTV.md
Pe tabloul masculin de la Adelaide s-a impus Tomas Machac. Tenisul din Cehia a mai avut un motiv de bucurie în această dimineață, Jakub Mensik cucerind titlul de la Auckland. - VIDEO
22:20
Istorie în afaceri globale: Uniunea Europeană și țările Mercosur semnează acordul de liber schimb după 25 de ani de negocieri - VIDEO ProTV.md
Istorie în afaceri globale: Uniunea Europeană și țările Mercosur semnează acordul de liber schimb după 25 de ani de negocieri - VIDEO
22:10
Noi speranțe pentru pace: discuții cruciale pentru un acord Rusia-Ucraina în Statele Unite între negociatorii Ucrainei și reprezentanții lui Donald Trump - VIDEO ProTV.md
Noi speranțe pentru pace: discuții cruciale pentru un acord Rusia-Ucraina în Statele Unite între negociatorii Ucrainei și reprezentanții lui Donald Trump - VIDEO
21:50
Finala Eurovision Moldova 2026: 16 concurenți luptă pentru șansa de a reprezenta țara la Viena. Cine sunt principalii favoriți - VIDEO ProTV.md
Finala Eurovision Moldova 2026: 16 concurenți luptă pentru șansa de a reprezenta țara la Viena. Cine sunt principalii favoriți - VIDEO
21:20
Gerul extrem lovește Republica Moldova: Noaptea trecută a fost cea mai rece din această iarnă, cu temperaturi de până la -20°C - VIDEO ProTV.md
Gerul extrem lovește Republica Moldova: Noaptea trecută a fost cea mai rece din această iarnă, cu temperaturi de până la -20°C - VIDEO
20:40
O dronă a fost depistată pe malul unui iaz din satul Nucăreni, raionul Telenești. Zona a fost securizată - VIDEO ProTV.md
O dronă a fost depistată pe malul unui iaz din satul Nucăreni, raionul Telenești. Zona a fost securizată - VIDEO
20:40
Iarna grea în Ucraina: Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice lasă milioane de oameni fără lumină și căldură, în timp ce Kievul se pregătește pentru o nouă ofensivă - VIDEO ProTV.md
Iarna grea în Ucraina: Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice lasă milioane de oameni fără lumină și căldură, în timp ce Kievul se pregătește pentru o nouă ofensivă - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 17.01.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 17.01.2026
19:50
De la discursuri la dansuri și „chefir în Parlament”: Cum au devenit deputații moldoveni vedete pe rețelele sociale - VIDEO ProTV.md
De la discursuri la dansuri și „chefir în Parlament”: Cum au devenit deputații moldoveni vedete pe rețelele sociale - VIDEO
Acum 24 ore
19:30
Noutăți în infrastructura rutieră: Un nou sens giratoriu a fost creat la ieșirea din satul Peresecina, raionul Orhei - VIDEO ProTV.md
Noutăți în infrastructura rutieră: Un nou sens giratoriu a fost creat la ieșirea din satul Peresecina, raionul Orhei - VIDEO
19:10
LIVE: Finala Selecției Naționale Eurovision 2026. Republica Moldova își alege reprezentantul pentru Viena ProTV.md
LIVE: Finala Selecției Naționale Eurovision 2026. Republica Moldova își alege reprezentantul pentru Viena
19:00
Vânzarea activelor internaționale ale Lukoil continuă sub presiune: SUA prelungește termenul până pe 28 februarie pentru lichidarea unor active de 22 miliarde de dolari - VIDEO ProTV.md
Vânzarea activelor internaționale ale Lukoil continuă sub presiune: SUA prelungește termenul până pe 28 februarie pentru lichidarea unor active de 22 miliarde de dolari - VIDEO
18:50
Extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân: Primăria Chișinău lansează licitația pentru lucrările de infrastructură, susținute cu împrumut și granturi de la BERD - VIDEO ProTV.md
Extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân: Primăria Chișinău lansează licitația pentru lucrările de infrastructură, susținute cu împrumut și granturi de la BERD - VIDEO
18:40
Cum a fost salvată María Corina Machado din Venezuela: Operațiunea secretă a echipei Grey Bull, care a dus-o pe lidera opoziției până la Premiul Nobel pentru Pace în Norvegia - VIDEO ProTV.md
Cum a fost salvată María Corina Machado din Venezuela: Operațiunea secretă a echipei Grey Bull, care a dus-o pe lidera opoziției până la Premiul Nobel pentru Pace în Norvegia - VIDEO
18:20
Ninsori istorice în Kamceatka: Ciclonul de iarnă aduce zăpadă record, stare de urgență și orașe îngropate sub nămeți uriași - VIDEO ProTV.md
Ninsori istorice în Kamceatka: Ciclonul de iarnă aduce zăpadă record, stare de urgență și orașe îngropate sub nămeți uriași - VIDEO
18:00
De la stradă la un pat cald: Mărturiile persoanelor fără adăpost care și-au găsit un acoperiș la Centrul de Găzduire de pe strada Haltei, odată cu venirea frigului - VIDEO ProTV.md
De la stradă la un pat cald: Mărturiile persoanelor fără adăpost care și-au găsit un acoperiș la Centrul de Găzduire de pe strada Haltei, odată cu venirea frigului - VIDEO
17:10
O dronă a fost depistată pe malul unui iaz din satul Nucăreni, raionul Telenești. Zona a fost securizată - FOTO ProTV.md
O dronă a fost depistată pe malul unui iaz din satul Nucăreni, raionul Telenești. Zona a fost securizată - FOTO
17:00
Un parteneriat construit pe încredere și valori comune: Republica Moldova și Regatul Unit marchează 34 de ani de relații diplomatice ProTV.md
Un parteneriat construit pe încredere și valori comune: Republica Moldova și Regatul Unit marchează 34 de ani de relații diplomatice
16:20
MAE condamnă prezența unei drone rusești pe teritoriul Republicii Moldova și reafirmă angajamentul pentru securitatea națională ProTV.md
MAE condamnă prezența unei drone rusești pe teritoriul Republicii Moldova și reafirmă angajamentul pentru securitatea națională
15:50
Alegeri prezidențiale în Portugalia: André Ventura, extremist de dreapta, favorit în primul tur ProTV.md
Alegeri prezidențiale în Portugalia: André Ventura, extremist de dreapta, favorit în primul tur
15:30
Un avion ATR al Indonesia Air a dispărut de pe radar ProTV.md
Un avion ATR al Indonesia Air a dispărut de pe radar
15:30
Trump l-a invitat pe Erdogan să facă parte din Consiliul de Pace pentru Gaza, anunță Turcia ProTV.md
Trump l-a invitat pe Erdogan să facă parte din Consiliul de Pace pentru Gaza, anunță Turcia
14:30
Noi detalii despre drona depistată lângă un iaz din satul Nucăreni: Este de tip Gerbera și nu conține explozibil - FOTO ProTV.md
Noi detalii despre drona depistată lângă un iaz din satul Nucăreni: Este de tip Gerbera și nu conține explozibil - FOTO
14:30
Zi mare pentru Cehia! Mensik, al 2-lea trofeu ATP al carierei! Machac a cucerit titlul la Adelaide ProTV.md
Zi mare pentru Cehia! Mensik, al 2-lea trofeu ATP al carierei! Machac a cucerit titlul la Adelaide
14:20
Noi detalii despre drona depistată lângă un iaz din satul Nucăreni: Este de tip Gerbera și nu conținea explozibil - FOTO ProTV.md
Noi detalii despre drona depistată lângă un iaz din satul Nucăreni: Este de tip Gerbera și nu conținea explozibil - FOTO
13:50
Incident șocant în capitală: Un bărbat era la un pas de a fi lovit de un troleibuz pe o trecere de pietoni. Momentul, surprins de o cameră de bord - VIDEO ProTV.md
Incident șocant în capitală: Un bărbat era la un pas de a fi lovit de un troleibuz pe o trecere de pietoni. Momentul, surprins de o cameră de bord - VIDEO
13:50
Dacia a câștigat Raliul Dakar 2026 ProTV.md
Dacia a câștigat Raliul Dakar 2026
13:10
Fiul lui Ramzan Kadîrov este în stare critică după un accident cu coloana lui oficială. Adam a fost dus cu un „spital zburător” la Moscova ProTV.md
Fiul lui Ramzan Kadîrov este în stare critică după un accident cu coloana lui oficială. Adam a fost dus cu un „spital zburător” la Moscova
12:30
„E o capcană întinsă de Putin și Trump, iar noi cădem în ea”. Planul de la Bruxelles pentru Ucraina a împărțit în două Europa ProTV.md
„E o capcană întinsă de Putin și Trump, iar noi cădem în ea”. Planul de la Bruxelles pentru Ucraina a împărțit în două Europa
11:40
Zelenski și-a trimis echipa de bază la Miami să negocieze cu americanii, Trump strânge șurubul ca Ucraina să cedeze înainte de Forumul de la Davos ProTV.md
Zelenski și-a trimis echipa de bază la Miami să negocieze cu americanii, Trump strânge șurubul ca Ucraina să cedeze înainte de Forumul de la Davos
11:40
Caz șocant în SUA: Un băiat de 11 ani l-a împușcat mortal pe tatăl său după ce i-a luat consola de jocuri Nintendo ProTV.md
Caz șocant în SUA: Un băiat de 11 ani l-a împușcat mortal pe tatăl său după ce i-a luat consola de jocuri Nintendo
11:40
Iranul vrea să blocheze definitiv accesul la internetul global. Planul secret pus la cale de regimul de la Teheran ProTV.md
Iranul vrea să blocheze definitiv accesul la internetul global. Planul secret pus la cale de regimul de la Teheran
11:30
Controalele vamale din ianuarie 2026 aduc o sumă suplimentară de 3,29 milioane lei în bugetul de stat. Care au fost principalele nereguli identificate ProTV.md
Controalele vamale din ianuarie 2026 aduc o sumă suplimentară de 3,29 milioane lei în bugetul de stat. Care au fost principalele nereguli identificate
11:30
Control riguros la punctele de trecere a frontierei: 17 persoane străine refuzate de autoritățile moldovenești în ultimele 24 de ore ProTV.md
Control riguros la punctele de trecere a frontierei: 17 persoane străine refuzate de autoritățile moldovenești în ultimele 24 de ore
11:10
Ultima oră. O dronă a fost depistată pe malul unui iaz din satul Nucăreni, raionul Telenești. Zona a fost securizată - FOTO ProTV.md
Ultima oră. O dronă a fost depistată pe malul unui iaz din satul Nucăreni, raionul Telenești. Zona a fost securizată - FOTO
11:00
Ultima oră. O dronă a fost depistată pe un deal din satul Nucăreni, raionul Telenești. Zona a fost securizată - FOTO ProTV.md
Ultima oră. O dronă a fost depistată pe un deal din satul Nucăreni, raionul Telenești. Zona a fost securizată - FOTO
10:50
Nou bilanț al celor uciși în protestele din Iran în timp ce internetul pare că începe să revină în țară ProTV.md
Nou bilanț al celor uciși în protestele din Iran în timp ce internetul pare că începe să revină în țară
09:40
Școlile din Kiev se închid până la 1 februarie. Noi măsuri în capitala Ucrainei după bombardamentele rusești ProTV.md
Școlile din Kiev se închid până la 1 februarie. Noi măsuri în capitala Ucrainei după bombardamentele rusești
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.