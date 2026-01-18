Regele umorului, artistul Gheorghe Urschi, împlinește astăzi 78 de ani

09:40

De Ziua Națională a Culturii, Conducerea Primăriei Chișinău a depus flori la Monumentul lui Mihai Eminescu din scuarul „Mihai Eminescu” și la bustul de pe Aleea Clasicilor, când se împlinesc 176 de ani de la nașterea celui mai mare poet al neamului românesc. Primarul General, Ion Ceban, a declarat că Ziua Culturii este un prilej de a-l evoca pe marele Eminescu, alei cărui opere continuă să inspire tinerii poeți și generații de copii. „Scrierile lui Mihai Eminescu rămân actuale pentru generații î...