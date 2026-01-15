Conducerea Primăriei Chișinău depune flori la monumentul lui Mihai Eminescu
Primăria Municipiului Chișinău, 15 ianuarie 2026 09:40
Acum 30 minute
09:40
Acum 4 ore
07:50
Primăria Chișinău informează că, la această oră, ...
Acum 24 ore
17:30
Recomandări pentru cetățeni și automobiliști, în contextul precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare # Primăria Municipiului Chișinău
În contextul prognozei de precipitații s...
16:10
Continuarea lucrărilor în cadrul proiectului „Deșeuri Solide Chișinău” # Primăria Municipiului Chișinău
Cel mai amplu proiect de modernizare a domeniul...
14:50
Drumarii Regiei „Exdrupo” desfășoar...
14:30
Organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de învățământ din Chișinău, în anul 2026 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău informează că organizarea ali...
Ieri
11:20
11:20
Programul transfrontalier „Educație online fără hotare”, ediția 2025-2026 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău lansează o nouă rundă a Progr...
11:20
590 de ani de istorie scrisă a Chișinăului. Apro...
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Prelungirea activității Târgului de Crăciun din PMAN până la 25 ianuarie 2026 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău informează că Târgul de...
15:00
Primăria Municipiului Chișinău informează că molizii care...
11:10
Lansarea licitației publice internaționale privind contractarea lucrărilor de execuție pentru extinderea bd. Mircea cel Bătrân # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău a lansat licitația publică internațională pentru contractarea lucrărilor de construcție privind extinderea bulevardului Mircea ce...
10:20
Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 12 ianuarie 2026 # Primăria Municipiului Chișinău
Ordinea de zi a ședinței din 12 ianuarie 202...
11 ianuarie 2026
17:20
Securitatea copiilor pe durata plimbărilor pe afară sau a activităților de iarnă # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău face apel către părin...
9 ianuarie 2026
10:20
Măsuri întreprinse de serviciile municipale pentru siguranța deplasării copiilor pe teritoriul instituțiilor de învățământ # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău a întreprins toate măsu...
10:20
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 10 – 11 ianuarie 2026 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
09:50
Seniorii din capitală sunt invitați în weekend la dansuri, în cadrul proiectului „Dialog între generații” # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită seniorii ...
08:50
Intervenția serviciile municipale pentru deszăpezire și combaterea ghețușului # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău informează că serviciile muni...
8 ianuarie 2026
15:50
Municipalitatea îndeamnă conducătorii auto la prudență în trafic în contextul condițiilor meteorologice # Primăria Municipiului Chișinău
Din cauza condițiilor nefavorabile, d...
14:30
În contextul condițiilor meteo nefavorabile prognozate, serviciile ...
13:40
Primăria Chișinău informează că în cap...
6 ianuarie 2026
14:40
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, &i...
10:50
Evidența copiilor cu statut adoptabil din municipiul Chișinău, în așteptarea potențialilor adoptatori # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău prezintă evidența statistică a copii...
10:30
Convocarea ședinței Consiliului Municipal Chișinău pe 20 ianuarie 2026 # Primăria Municipiului Chișinău
La inițiativa consilierilor Fracțiunii Partidului Mișcarea Alternati...
10:00
Intervenția serviciilor municipale pe parcursul nopții, pentru deszăpezire și combaterea ghețușului # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că se...
5 ianuarie 2026
17:50
Serviciile municipale continuă intervențiile pe străzi și în spațiile publice # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău informează că, la această oră...
16:10
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat,...
16:10
Serviciile municipale sunt în teren pentru intervenție pe străzile capitalei # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău îndeamnă conducătorii...
12:10
Un număr semnificativ de copii refugiați din Ucraina sunt înscriși în sistemul educațional municipal # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău informează că până la d...
10:50
Primăria Municipiului Chișinău informează că molizii care...
10:20
Primăria Chișinău invită locuitorii...
2 ianuarie 2026
12:50
Peste 50 km de apeduct și rețele de canalizare construite în suburbii în ultimii 2 ani, cu suportul financiar al APL Chișinău # Primăria Municipiului Chișinău
Peste 50 de km de apeduct și rețele de canaliza...
12:00
Dansuri pentru seniorii din capitală, în cadrul proiectului „Dialog între generații”, pe 03 și 04 ianuarie 2026 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită seniorii ...
10:30
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 03 – 04 ianuarie 2026 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
10:20
Activitatea Centrului municipal de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil # Primăria Municipiului Chișinău
Centrul municipal de găzduire și orient...
1 ianuarie 2026
11:00
Capitala va continua să funcționeze pe baza unu...
03:40
„Dragi cetățeni, Fie ca anul 2026 să vă completeze...
31 decembrie 2025
22:40
Programul serii include un spectacol artistic dive...
30 decembrie 2025
13:40
Organizarea circulației transportului public care traversează centrul orașului de Revelion, 31.12.2025, ora 20:00 – 01.01.2026, ora 07:00, cu ocolirea PMAN # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
12:10
În preajma Anului Nou, Primăria Chișinău a primit urători de la Centrul Municipal de Tineret # Primăria Municipiului Chișinău
În preajma Anului Nou, colectivul Primări...
11:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis a...
29 decembrie 2025
15:40
Primăria Chișinău invită locuitorii și oaspeții Ca...
15:20
Primăria Chișinău face apel la solidaritate pentru susținerea persoanelor fără adăpost # Primăria Municipiului Chișinău
În perioadele cu temperaturi scăzute și condiții meteo complicate, persoanele fără adăpost sunt expuse riscurilor majore. În acest co...
08:20
Primăria Municipiului Chișinău inform...
28 decembrie 2025
10:30
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe 28-29 ...
00:50
Serviciile municipale au intervenit cu utilaje de la primele ore ale dimineții pentru prevenirea poleiului # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău inform...
26 decembrie 2025
15:40
Cod galben de vânt și ninsori: recomandări pentru șoferi și cetățeni # Primăria Municipiului Chișinău
În contextul emiterii codului galben de vânt și...
11:50
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 27 – 28 decembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
11:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis pentru perioada ...
10:00
Dansuri pentru seniorii din capitală, în cadrul proiectului „Dialog între generații”, pe 27 și 28 decembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită seniorii ...
