Mesajul Primarului General, Ion Ceban, cu prilejul Anului Nou 2026
Primăria Municipiului Chișinău, 1 ianuarie 2026 03:40
„Dragi cetățeni, Fie ca anul 2026 să vă completeze...
Acum o oră
03:40
Acum 6 ore
22:40
Programul serii include un spectacol artistic dive...
Ieri
13:40
Organizarea circulației transportului public care traversează centrul orașului de Revelion, 31.12.2025, ora 20:00 – 01.01.2026, ora 07:00, cu ocolirea PMAN # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
12:10
În preajma Anului Nou, Primăria Chișinău a primit urători de la Centrul Municipal de Tineret # Primăria Municipiului Chișinău
În preajma Anului Nou, colectivul Primări...
11:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis a...
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
Primăria Chișinău invită locuitorii și oaspeții Ca...
15:20
Primăria Chișinău face apel la solidaritate pentru susținerea persoanelor fără adăpost # Primăria Municipiului Chișinău
În perioadele cu temperaturi scăzute și condiții meteo complicate, persoanele fără adăpost sunt expuse riscurilor majore. În acest co...
08:20
Primăria Municipiului Chișinău inform...
28 decembrie 2025
10:30
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe 28-29 ...
00:50
Serviciile municipale au intervenit cu utilaje de la primele ore ale dimineții pentru prevenirea poleiului # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău inform...
26 decembrie 2025
15:40
Cod galben de vânt și ninsori: recomandări pentru șoferi și cetățeni # Primăria Municipiului Chișinău
În contextul emiterii codului galben de vânt și...
11:50
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 27 – 28 decembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
11:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis pentru perioada ...
10:00
Dansuri pentru seniorii din capitală, în cadrul proiectului „Dialog între generații”, pe 27 și 28 decembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită seniorii ...
25 decembrie 2025
03:50
Primarul General, Ion Ceban, a adresat un mesaj de felicitare locuitorilor și oaspeților Capitalei cu prilejul sărbătorii de Crăciun # Primăria Municipiului Chișinău
„De Crăciun, Vă transmitem cele mai sincere și calde fe...
24 decembrie 2025
16:30
Primăria Municipiului Chișinău adresează co...
16:30
Vineri, 26 decembrie 2025, ora 10:00, va continua ședința Consiliulu...
14:30
Primăria Municipiului Chișinău, vizitată de cete de colindători în Ajunul Crăciunului # Primăria Municipiului Chișinău
În Ajunul Crăciunului de stil nou, angajați...
14:10
Circulația transportului public care traversează centrul orașului, în perioada: 24 – 25 decembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează c...
10:00
Miercuri, 24 decembrie 2025, ora 11:00, va continua ședința Consiliu...
23 decembrie 2025
16:30
În preajma Crăciunului, Primăria Chișinău a primit noi cete de colindători și urători # Primăria Municipiului Chișinău
În ajunul Crăciunului de stil nou, colectiv...
16:00
Primarul General, Ion Ceban, a avut o întrevedere cu E.S. Fred Duijn, Ambasadorul Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a avut o înt...
10:10
Organizarea circulației transportului public care traversează centrul orașului, în perioada: 24 decembrie, ora 13:00 – 25 decembrie, ora 05:00, cu ocolirea PMAN # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: 24.12.2025, ora 13:00 – 25.12.2025, ora 05:00, va fi sistată circulația trans...
10:10
Primarul General, Ion Ceban, a avut o întrevedere cu E.S. Ambasadoarea RP Chineze la Chișinău, Dong Zhihua # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a avut o înt...
09:30
Program artistic special pe 24 decembrie, în cadrul Târgului de Crăciun din PMAN # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău...
22 decembrie 2025
13:50
Lucrări de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere, executate pe parcursul săptămânii: 15 – 21 decembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
13:20
Primăria Municipiului Chișinău a fost astăzi, 22 decembrie, ga...
13:20
Marți, 23 decembrie 2025, ora 10:00, va continua ședința Consiliului...
11:10
Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 22 decembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Ordinea de zi a ședinței din 22 decembrie 20...
20 decembrie 2025
10:10
Raportul de activitate pentru ultimii doi ani privind dezvoltarea suburbiilor capitalei # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General al Municipiului Chișinău, Ion Ceban, a preze...
19 decembrie 2025
18:20
Inaugurarea a două picturi murale pe fațada clădirii Grădiniței nr. 225 „Spicușor”, din sectorul Ciocana # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, împreună cu înalț...
17:40
Donație de carte din partea Ambasadei Irlandei în Republica Moldova pentru biblioteca Spitalului municipal de copii „V. Ignatenco” # Primăria Municipiului Chișinău
Biblioteca Spitalului Municipal de Copii &bdquo...
17:30
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Chișinău a fost prezentat la CMC # Primăria Municipiului Chișinău
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al munic...
17:10
Primăria Municipiului Chișinău a celebrat viner...
16:00
Proiectul de Regulament cu privire la organizar...
13:20
Mai multe cete de colindători au fost primite vineri la Primăria Chișinău # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău a primit vine...
12:30
10:00
Seniorii din capitală sunt invitați la dansuri, în weekendul 13-14 decembrie 2025, în incinta Casei de Cultură a USM # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită seniorii ...
10:00
Servicii municipale de protecție a copilului mai bune, alături de partenerii internaționali # Primăria Municipiului Chișinău
Rezultatele sprijinului oferit municipiului Chi...
10:00
Primarul General, Ion Ceban, a venit cu un mesa...
10:00
Circulația transportului public pentru sâmbătă, 13 decembrie 2025, pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în legătură cu desfășurarea acțiunii social-sportive „Maratonul de Crăciun” # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că s&aci...
10:00
Consultări publice asupra proiectelor de decizii privind aprobarea bugetului municipal Chișinău și a taxelor locale pentru anul 2026 cu consilierii din fracțiunea Partidului Socialiștilor # Primăria Municipiului Chișinău
(Video) Consultări publice asupra proiectelor de decizii privind aprobarea bugetului municipal Chișinău și a taxelor locale pentru anul 2026 cu consilierii din fracțiunea Partidului Socialiștilor...
10:00
Primăria Municipiului Chișinău informează că a ...
10:00
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 13 – 14 decembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
10:00
Consultări publice asupra proiectelor de decizii privind aprobarea bugetului municipal Chișinău și a taxelor locale pentru anul 2026, la Pretura Buiucani # Primăria Municipiului Chișinău
(Video) Consultări publice asupra proiectelor de decizii privind aprobarea bugetului municipal Chișinău și a taxelor locale pentru anul 2026, la Pretura Buiucani...
10:00
Primăria Municipiului Chișinău se alătură proiectului european „SUSTAIN-2 - A sustainability model for tourism (F&B)” # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău se alătură proiectului european &bdq...
10:00
Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 15 decembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Ordinea de zi a ședinței din 15 decembrie 202...
10:00
Lucrări de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere, executate pe parcursul săptămânii: 08 – 14 decembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
10:00
Maratonul Filmelor de Crăciun la Centrul Municipal de Tineret Chișinău # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită tinerii d...
10:00
Conferința Municipală în Domeniul Educației Adulților, ediția a II-a # Primăria Municipiului Chișinău
Educația adulților schimbă orașe. Schimbă desti...
