Peste 50 km de apeduct și rețele de canalizare construite în suburbii în ultimii 2 ani, cu suportul financiar al APL Chișinău

Primăria Municipiului Chișinău, 2 ianuarie 2026 12:50

Acum 30 minute
12:50
Peste 50 km de apeduct și rețele de canalizare construite în suburbii în ultimii 2 ani, cu suportul financiar al APL Chișinău Primăria Municipiului Chișinău
Acum 2 ore
12:00
Dansuri pentru seniorii din capitală, în cadrul proiectului „Dialog între generații”, pe 03 și 04 ianuarie 2026 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită seniorii ...
Acum 4 ore
10:30
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 03 – 04 ianuarie 2026 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
10:20
Activitatea Centrului municipal de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil Primăria Municipiului Chișinău
Centrul municipal de găzduire și orient...
Ieri
11:00
Aplicarea bugetului provizoriu pe anul 2026 Primăria Municipiului Chișinău
Capitala va continua să funcționeze pe baza unu...
03:40
Mesajul Primarului General, Ion Ceban, cu prilejul Anului Nou 2026 Primăria Municipiului Chișinău
„Dragi cetățeni, Fie ca anul 2026 să vă completeze...
31 decembrie 2025
22:40
Spectacol de Revelion în PMAN Primăria Municipiului Chișinău
Programul serii include un spectacol artistic dive...
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Organizarea circulației transportului public care traversează centrul orașului de Revelion, 31.12.2025, ora 20:00 – 01.01.2026, ora 07:00, cu ocolirea PMAN Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
12:10
În preajma Anului Nou, Primăria Chișinău a primit urători de la Centrul Municipal de Tineret Primăria Municipiului Chișinău
În preajma Anului Nou, colectivul Primări...
11:40
Atenție chișinăuieni: Cod Galben de vânt puternic! Primăria Municipiului Chișinău
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis a...
29 decembrie 2025
15:40
Spectacol de Revelion în PMAN, organizat de Primăria Chișinău Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău invită locuitorii și oaspeții Ca...
15:20
Primăria Chișinău face apel la solidaritate pentru susținerea persoanelor fără adăpost Primăria Municipiului Chișinău
În perioadele cu temperaturi scăzute și condiții meteo complicate, persoanele fără adăpost sunt expuse riscurilor majore. În acest co...
08:20
Intervenția serviciilor municipale pentru deszăpezirea străzilor Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău inform...
28 decembrie 2025
10:30
Atenție: Cod Galben de vânt puternic Primăria Municipiului Chișinău
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe 28-29 ...
00:50
Serviciile municipale au intervenit cu utilaje de la primele ore ale dimineții pentru prevenirea poleiului Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău inform...
26 decembrie 2025
15:40
Cod galben de vânt și ninsori: recomandări pentru șoferi și cetățeni Primăria Municipiului Chișinău
În contextul emiterii codului galben de vânt și...
11:50
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 27 – 28 decembrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
11:30
Atenție, chișinăuieni: Cod Galben de intensificări ale vântului Primăria Municipiului Chișinău
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis pentru perioada ...
10:00
Dansuri pentru seniorii din capitală, în cadrul proiectului „Dialog între generații”, pe 27 și 28 decembrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită seniorii ...
25 decembrie 2025
03:50
Primarul General, Ion Ceban, a adresat un mesaj de felicitare locuitorilor și oaspeților Capitalei cu prilejul sărbătorii de Crăciun Primăria Municipiului Chișinău
„De Crăciun, Vă transmitem cele mai sincere și calde fe...
24 decembrie 2025
16:30
S-a stins din viață ilustrul pianist Iurie Mahovici Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău adresează co...
16:30
Continuarea ședinței Consiliului Municipal Chișinău Primăria Municipiului Chișinău
Vineri, 26 decembrie 2025, ora 10:00, va continua ședința Consiliulu...
14:30
Primăria Municipiului Chișinău, vizitată de cete de colindători în Ajunul Crăciunului Primăria Municipiului Chișinău
În Ajunul Crăciunului de stil nou, angajați...
14:10
Circulația transportului public care traversează centrul orașului, în perioada: 24 – 25 decembrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează c...
10:00
Continuarea ședinței Consiliului Municipal Chișinău Primăria Municipiului Chișinău
Miercuri, 24 decembrie 2025, ora 11:00, va continua ședința Consiliu...
23 decembrie 2025
16:30
În preajma Crăciunului, Primăria Chișinău a primit noi cete de colindători și urători Primăria Municipiului Chișinău
În ajunul Crăciunului de stil nou, colectiv...
16:00
Primarul General, Ion Ceban, a avut o întrevedere cu E.S. Fred Duijn, Ambasadorul Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a avut o înt...
10:10
Organizarea circulației transportului public care traversează centrul orașului, în perioada: 24 decembrie, ora 13:00 – 25 decembrie, ora 05:00, cu ocolirea PMAN Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: 24.12.2025, ora 13:00 – 25.12.2025, ora 05:00, va fi sistată circulația trans...
10:10
Primarul General, Ion Ceban, a avut o întrevedere cu E.S. Ambasadoarea RP Chineze la Chișinău, Dong Zhihua Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a avut o înt...
09:30
Program artistic special pe 24 decembrie, în cadrul Târgului de Crăciun din PMAN Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău...
22 decembrie 2025
13:50
Lucrări de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere, executate pe parcursul săptămânii: 15 – 21 decembrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
13:20
Primăria Municipiului Chișinău a fost gazda cetelor de colindători Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău a fost astăzi, 22 decembrie, ga...
13:20
Continuarea ședinței Consiliului Municipal Chișinău Primăria Municipiului Chișinău
Marți, 23 decembrie 2025, ora 10:00, va continua ședința Consiliului...
11:10
Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 22 decembrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Ordinea de zi a ședinței din 22 decembrie 20...
20 decembrie 2025
10:10
Raportul de activitate pentru ultimii doi ani privind dezvoltarea suburbiilor capitalei Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General al Municipiului Chișinău, Ion Ceban, a preze...
19 decembrie 2025
18:20
Inaugurarea a două picturi murale pe fațada clădirii Grădiniței nr. 225 „Spicușor”, din sectorul Ciocana Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, împreună cu înalț...
17:40
Donație de carte din partea Ambasadei Irlandei în Republica Moldova pentru biblioteca Spitalului municipal de copii „V. Ignatenco” Primăria Municipiului Chișinău
Biblioteca Spitalului Municipal de Copii &bdquo...
17:30
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Chișinău a fost prezentat la CMC Primăria Municipiului Chișinău
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al munic...
17:10
Gala Excelenței în Educație 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău a celebrat viner...
16:00
Regulamentul parcărilor și necesitatea cadrului legislativ Primăria Municipiului Chișinău
Proiectul de Regulament cu privire la organizar...
13:20
Mai multe cete de colindători au fost primite vineri la Primăria Chișinău Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău a primit vine...
12:30
La licitația pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea municipiului Chișinău din 19 decembrie au fost adjudecate 14 loturi în sumă totală de peste 328 mii lei Primăria Municipiului Chișinău
În cadrul licitației „cu strigare”...
10:00
Seniorii din capitală sunt invitați la dansuri, în weekendul 13-14 decembrie 2025, în incinta Casei de Cultură a USM Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită seniorii ...
10:00
Servicii municipale de protecție a copilului mai bune, alături de partenerii internaționali Primăria Municipiului Chișinău
Rezultatele sprijinului oferit municipiului Chi...
10:00
Aniversare pentru serviciul municipal de apă și canalizare Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a venit cu un mesa...
10:00
Circulația transportului public pentru sâmbătă, 13 decembrie 2025, pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în legătură cu desfășurarea acțiunii social-sportive „Maratonul de Crăciun” Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că s&aci...
10:00
Consultări publice asupra proiectelor de decizii privind aprobarea bugetului municipal Chișinău și a taxelor locale pentru anul 2026 cu consilierii din fracțiunea Partidului Socialiștilor Primăria Municipiului Chișinău
(Video) Consultări publice asupra proiectelor de decizii privind aprobarea bugetului municipal Chișinău și a taxelor locale pentru anul 2026 cu consilierii din fracțiunea Partidului Socialiștilor...
10:00
Amenajarea pontonului din Parcul „La Izvor” Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că a ...
10:00
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 13 – 14 decembrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
10:00
Consultări publice asupra proiectelor de decizii privind aprobarea bugetului municipal Chișinău și a taxelor locale pentru anul 2026, la Pretura Buiucani Primăria Municipiului Chișinău
(Video) Consultări publice asupra proiectelor de decizii privind aprobarea bugetului municipal Chișinău și a taxelor locale pentru anul 2026, la Pretura Buiucani...
