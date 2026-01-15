Nicușor Dan: Republica Moldova – o prioritate esenţială de politică externă pentru România

Veridica.md, 15 ianuarie 2026 16:10

România va sprijini extinderea Uniunii Europene, cu accent pe aderarea Republicii Moldova, a declarat președintele Nicușor Dan, la reuniunea anuală cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Veridica.md

Acum 30 minute
16:10
Nicușor Dan: Republica Moldova – o prioritate esenţială de politică externă pentru România Veridica.md
România va sprijini extinderea Uniunii Europene, cu accent pe aderarea Republicii Moldova, a declarat președintele Nicușor Dan, la reuniunea anuală cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România.
Acum 2 ore
15:10
Regiunea transnistreană/ Starea de urgență prelungită cu 30 de zile Veridica.md
Starea de urgență în economie este cauzată în special de incertitudinea livrărilor de gaze. Mai multe întreprinderi industriale din regiune și-au suspendat activitatea.
Acum 4 ore
12:40
Opt artiste din istoria Republicii Moldova pe care să le cunoști Veridica.md
Sunt o mare admiratoare a colecției permanente de la Muzeul Național de Artă a Moldovei, unde am remarcat că sunt prezente lucrările mai multor artiste care s-au exprimat prin pictură, sculptură, ceramică și textile.
Acum 6 ore
11:20
Viile Republicii Moldova: între defrișare și reconstrucție identitară Veridica.md
Ultimii zece ani au redesenat profund sectorul vitivinicol din Republica Moldova. Datele oficiale indică o reducere constantă a suprafețelor viticole, o producție instabilă, puternic influențată de factorii climatici, dar și o transformare lentă a structurii exporturilor.
Acum 8 ore
10:30
Două persoane, rănite într-un atac cu cuțitul în sudul Germaniei Veridica.md
Presupusul autor, un bărbat din Eritreea cu antecedente penale, a fost arestat în timp ce încerca să fugă de la locul incidentului.
09:50
Trump îl acuză pe Zelenski de amânarea semnării unui acord de pace în Ucraina Veridica.md
Ieri, Moscova a anunţat că nu este interesată de un armistițiu, ci doar de încheierea conflictului în termenii săi.
09:50
Decizia SUA de suspendare temporară a emiterii vizelor de imigrare nu interzice călătoriile sau accesul în SUA. Precizările MAE de la Chișinău Veridica.md
Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova informează că măsura anunțată de autoritățile SUA, privind suspendarea temporară a emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii unor state, inclusiv ai R. Moldova, începând cu 21 ianuarie 2026, este parte a unui proces de reevaluare a criteriilor privind utilizarea asistenței publice („public charge”), și nu constituie o interdicție generală de călătorie sau de acces în SUA.
08:40
Statele Unite au anunțat înghețarea tuturor proceselor de acordare a vizelor de imigrare pentru 75 de țări Veridica.md
Mass-media americane afirmă că pe listă figurează și Republica Moldova.
Acum 12 ore
07:40
Donald Trump se întâlneşte cu lideri sud-americani la Casa Albă Veridica.md
Relaţiile SUA cu Columbia şi Venezuela se relaxează uşor, după intervenţia militară americană din 3 ianuarie.
06:50
Execuția anunțată a unui manifestant iranian a fost amânată Veridica.md
Preşedintele SUA Donald Trump anunţă că "uciderile s-au terminat" în Iran.
06:40
Trump, optimist cu privire la o soluție legată de Groenlanda Veridica.md
Danemarca anunță crearea unui grup de lucru cu SUA, cu care rămân dezacorduri, după întâlnirea de la Washington.
Acum 24 ore
20:10
Danemarca anunță consolidarea imediată a prezenței sale militare în Groenlanda Veridica.md
Suedia anunță, la rândul său, trimiterea de ofițeri militari în insula arctică, pentru a pregăti manevrele aliate.
17:30
Curtea de Apel Centru a reluat procesul bașcanei Găgăuziei Evghenia Guțul Veridica.md
Examinarea dosarului a fost suspendată anterior din cauza schimbării completului de judecată, după ce una dintre magistrate nu a promovat vetting-ul.
Ieri
16:20
Iranul va ținti baze americane din regiune, dacă va fi atacat de SUA Veridica.md
Donald Trump ar fi decis să intervină militar în Iran, spun surse israeliene.
15:10
Percheziții la partidul Iuliei Timoșenko, fostă șefă a guvernului ucrainean Veridica.md
Aceasta este suspectată într-un dosar privind cumpărarea de voturi ale unor deputați.
14:40
Criza economică din Transnistria ar putea fi rezolvată prin reintegrare, afirmă vicepremierul Valeriu Chiveri Veridica.md
Oficialul a declarat că oferta de reintegrare a R. Moldova este sprijinită de majoritatea cetățenilor din stânga Nistrului.
14:30
Românul David Popovici a fost ales cel mai bun înotător european al anului 2025 Veridica.md
E dublu campion mondial la Singapore.
13:50
România: premierul Ilie Bolojan preia, interimar, portofoliul Educaţiei Veridica.md
Predecesorul său, demisionarul Daniel David, devenise unul dintre cei mai impopulari membri ai actualului cabinet.
13:10
Ilona Stepan: Visul meu este să ajung la festivalul George Enescu Veridica.md
Ilona Stepan e o figură inedită în peisajul cultural autohton. Dirijoarea Capelei Corale ”Doina” a Filarmonicii Naționale, tot ea, prim-dirijor al Corului Național de Cameră de la Sala cu Orgă. Tot Ilona Stepan acum mulți ani crease trupa Univox, un proiect vocal polifonic care fascina. Asta se întâmpla într-o perioadă când muzica pop și fonograma dominau scena categoric. Diferită nu doar în abordarea muzicală, ci și ca ținută, filosofie, imagine, Ilona Stepan mereu a părut și a și fost o piesă a elitei culturale, muzicale și mondene a Chișinăului.
13:10
Ucraina ordonă evacuarea a zeci de familii cu copii din regiunea Zaporojie Veridica.md
Potrivit mass-media, decizia dezvăluie amploarea avansului forțelor ruse de invazie.
12:40
România a învins Turcia şi s-a calificat, deja, în faza următoare a Campionatului European de polo Veridica.md
Românii au fost conduşi cu 8-4, dar au reuşit să revină şi să intre în avantaj la jumătatea partidei.
12:20
Procurorul General interimar, chemat din nou în fața Comisiei de vetting Veridica.md
Alexandru Machidon, a fost audiat cu ușile închise în legătură cu achiziția unui apartament.
11:20
Maia Sandu a vizitat unitatea militară în construcție de la Băcioi, un proiect care va deveni funcțional până în 2027 Veridica.md
R. Moldova construiește prima tabără militară nouă de la obținerea independenței, parte a unui efort mai amplu de modernizare a armatei.
11:10
De ce s-au supărat unioniștii (unii dintre ei) împreună cu socialiștii și comuniștii pe Maia Sandu? Veridica.md
Afirmația Maiei Sandu că ar vota pentru reunirea Republicii Moldova cu România, dacă s-ar organiza un referendum în această chestiune nu e prima de acest fel. Prima a fost în februarie 2016, la Pro TV, în cadrul emisiunii „În Profunzime”, au mai fost și alte câteva referințe la tema Unirii, nu întotdeauna reușite, important e să fie luate drept ceea ce sunt: niște opinii personale.
10:50
China raportează un excedent comercial record în 2025 Veridica.md
Anul trecut exporturile au crescut cu 5,5%, în timp ce importurile s-au menţinut stabile, aducând un plus de 1.200 de miliarde de dolari.
10:40
Cum n-o dai! (18)- Blestemul gazului! Veridica.md
Realizator: Micleușanu M.
10:00
2025, al treilea cel mai cald an înregistrat vreodată Veridica.md
În 2026, temperaturile ar urma să se mențină la niveluri istorice ridicate.
13 ianuarie 2026
17:30
Verificat - Moldova 1, Ediția din 8 ianuarie 2026 Veridica.md
Verificat - rezumatul săptămânii, la postul de televiziune Moldova 1.
17:30
Putin și Lukașenko se tem să nu aibă soarta lui Maduro – [PROFILAKTIKA] Veridica.md
Moscova și Minskul sunt speriate din cauza capturării lui Maduro și a transferului său în Statele Unite. În acest context, Kremlinul își declară deschis disponibilitatea pentru o escaladare suplimentară împotriva Occidentului. Între timp, Patriarhul Kirill face apel la ruși să uite de prosperitatea crescândă - răbdarea este din nou declarată o virtute.
17:10
Ministrul Energiei despre LEA Vulcănești-Chișinău: Sfârșitul lunii februarie sau începutul lunii martie vor trece primii kilowați Veridica.md
Potrivit oficialului, lucrările de construcție a Liniei au fost deja finalizate și urmează lucrările de testare, care însă nu au putut fi desfășurate din cauza condițiilor meteo nefavorabile.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
SUA cere americanilor să părăsească imediat Iranul Veridica.md
Departamentul de Stat al SUA și-a actualizat avertismentul de călătorie în Iran la cel mai înalt nivel posibil.
15:40
Ministrul Energiei, în vizită în SUA, pentru a discuta aprofundarea cooperării în domeniul energetic Veridica.md
Un subiect important al discuțiilor îl va constitui proiectul de construcție a liniei electrice aeriene de 400 kV Strășeni–Gutinaș.
15:00
Cooperarea moldo-britanică în domenii strategice, în cadrul Parteneriatului pentru apărare și securitate, discutată de miniștrii de externe Veridica.md
Mihai Popșoi a discutat cu omologul său britanic Yvette Cooper.
14:00
UNICEF: cel puțin 100 de copii au fost uciși în Gaza de la intrarea în vigoare a armistițiului cu Israelul Veridica.md
Un oficial al ministerului Sănătății din enclava palestiniană a raportat 165 de copii omorâți, dintr-un total de 442 de decese.
13:20
Rusia l-a convocat pe ambasadorul Poloniei Veridica.md
Moscova a protestat oficial faţă de arestarea unui renumit arheolog rus, care ar urma să fie extrădat în Ucraina.
13:10
Circulația feribotului de la Molovata va fi sistată din cauza gheții pe Nistru Veridica.md
Activitatea bacului de la Molovata va fi sistată de miercuri, 14 ianuarie, din cauza gheții. Circulația va fi reluată imediat ce condițiile meteo vor permite.
12:50
FAKE NEWS: Invadarea Ucrainei de către Rusia este o misiune dată de Dumnezeu Veridica.md
Militarii ruși îndeplinesc o misiune sfântă în Ucraina și își salvează poporul și țara, potrivit unei declarații a președintelui rus Vladimir Putin, făcută cu prilejul Crăciunului pe stil vechi.
12:50
Promo-LEX: Regimul de la Tiraspol continuă să consolideze militarizarea regiunii transnistrene și extinde mecanismele de control Veridica.md
În luna decembrie 2025, structurile transnistrene ilegale au promovat o serie de „inițiative” ce indică consolidarea practicilor de militarizare, extinderea mecanismelor de control și supraveghere, restrângerea transparenței, precum și agravarea crizei economice și energetice, constată experții Asociației Promo-Lex, care monitorizează situația drepturilor omului din regiunea transnistreană
12:10
Adjunctul bașkanului Găgăuziei, sancționat de UE, a dat în judecată Poliția de Frontieră Iași Veridica.md
Adjunctul Evgheniei Guțul, bașcana regiunii găgăuze, Victor Petrov a dat în judecată Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași după ce, în martie 2025, i s-a refuzat intrarea în România, acesta fiind sancționat de Uniunea Europeană.
11:40
Morți și răniți în atacurile rusești asupra Ucrainei Veridica.md
Invadatorii au țintit un sanatoriu pentru copii și un spital.
11:20
Aeroportul din Viena a fost închis din cauza gheţii Veridica.md
Şi aeroportul din capitala Cehiei, Praga, se confruntă cu dificultăţi din cauza vremii nefavorabile.
11:10
Grevă pe căile ferate franceze Veridica.md
Ministerul de Externe de la București le recomandă cetăţenilor români să urmărească informaţii actualizate disponibile pe paginile de Internet.
11:00
SUA investeşte 115 milioane de dolari în tehnologie antidrone Veridica.md
În acest an, SUA aniversează 250 de ani de independenţă, dar va organiza şi Campionatul Mondial de fotbal.
07:50
SUA denunță o &#34;escaladare periculoasă și inacceptabilă&#34; în Ucraina Veridica.md
Utilizarea de către Rusia a rachetei balistice de ultimă generație Oreșnik a fost criticată în Consiliul de Securitate al ONU.
12 ianuarie 2026
22:00
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, declară că ar vota în favoarea reunirii cu România Veridica.md
Ea recunoaște că, la sfârşitul anilor 1980 şi începutul anilor 1990, în contextul mişcărilor de renaştere naţională, exista un sprijin semnificativ pentru această idee.
16:00
15 ani de închisoare pentru trădare de patrie: moldovean acuzat într-un dosar ce vizează legături cu serviciile ruse Veridica.md
Procurorii din R. Moldova spun că un bărbatul ar fi folosit criptomonede pentru a finanța operațiuni menite să destabilizeze statul și să influențeze opinia publică.
14:40
Curtea Supremă de Justiție a admis audierea lui Plahotniuc și Iaralov în dosarul „Kuliok” împotriva lui Dodon Veridica.md
CSJ a aprobat audierea a 11 martori.
14:10
Încă un ministru român acuzat de plagiat Veridica.md
Neînregimentat politic, dar susținut de PSD, Radu Marinescu, de la Justiție, susține că a respectat îndrumările şi standardele de etică şi calitate ştiinţifică.
13:30
Un tânăr de 25 de ani, din Republica Moldova, reținut de poliţiştii români de frontieră Veridica.md
Era dat în urmărire internaţională pentru migraţie ilegală şi transport de migranţi pe teritoriul Slovaciei.
12:30
Fostul ministru polonez al justiției a primit azil politic în Ungaria Veridica.md
„Războiul diplomatic” dintre cele două state ia amploare, după ce Varșovia a protestat oficial față de decizia Budapestei.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.