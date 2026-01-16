UE se teme de o aderare accelerată a Ucrainei
Logos-Press, 16 ianuarie 2026 12:45
Țările UE sunt îngrijorate de faptul că aderarea accelerată a Ucrainei cu o perioadă de probă va submina unitatea blocului.
• • •
Alte ştiri de Logos-Press
Acum 15 minute
12:45
Acum o oră
12:15
Un proiect cu un buget total de 80 de milioane de lei, menit să sporească transparența și conformitatea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) din Moldova, va fi implementat până în 2028 cu finanțare din partea guvernului elvețian, informează Logos Press.
Acum 2 ore
11:30
Înghețurile severe prelungite din Europa au scos la iveală vulnerabilitatea sistemului de aprovizionare cu gaze al țărilor UE care nu dispun de gaze rusești prin conducte și de contracte pe termen lung, a informat Logos Press, citând un articol din Austrian Exxpress.
11:00
În urma consultărilor, care au avut loc la Chișinău în perioada 4-17 decembrie 2025, misiunea FMI a menționat în declarația sa finală că sistemul bancar rămâne rezilient, dar creșterea ridicată a creditelor și creșterea prețurilor locuințelor necesită o monitorizare atentă.
Acum 4 ore
10:15
Moldova a devenit al doilea cel mai mare furnizor de rapiță către Uniunea Europeană, exportând aproximativ 300 000 de tone între iulie și decembrie 2025, de peste trei ori mai mult decât volumul pentru aceeași perioadă din 2024 și cu 11% mai mult decât cifra record pentru 2023, a raportat Logos Press.
09:45
Inițiativa parlamentară de a introduce un plafon salarial pentru conducătorii organismelor de reglementare de stat contravine practicii internaționale a autorităților de reglementare independente, a declarat Agenția Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), potrivit Logos Press.
09:30
Începând cu 1 ianuarie 2026, zona de întreprinderi libere „Tvardica” din sudul Moldovei a încetat să funcționeze. Rezidentul ancoră al zonei este Vinimpex Holding, care include o fabrică de producere a vinurilor liniștite și spumante Bulgari Winery, o întreprindere de producere a băuturilor alcoolice tari, o fabrică de cosmetice Natural Product, o fabrică de tutun BT-Tabac Holding… De asemenea, 1200 de hectare de teren agricol, propria flotă de vehicule care transportă produsele fabricate la Tvardica în întreaga lume, mai multe facilități în sfera HoReCa și a serviciilor pentru consumatori. Proprietarul holdingului este cunoscutul om de afaceri Mykola Lucik, care a investit aproximativ 55 de milioane de euro în crearea facilităților sale de producție.
09:15
Guvernul a aprobat noi norme sanitare pentru produsele din tutun, dispozitivele și accesoriile pentru utilizarea acestora, a raportat Logos Press.
Acum 6 ore
08:30
China va înregistra cel mai mare excedent comercial din lume, de 1,2 trilioane de dolari, până la sfârșitul anului 2025, stabilind un nou record, a raportat Logos Press.
08:15
Lion Finance Group PLC, o companie cu sediul la Tbilisi, cunoscută anterior sub numele de Bank of Georgia Group, l-a numit pe Giorgi Shagidze noul director financiar al grupului, precum și director general adjunct și director financiar al diviziei bancare georgiene a JSC Bank of Georgia, informează Logos Press.
Acum 24 ore
18:45
Departamentul de Integritate al Federației Moldovenești de Fotbal (FMF) a publicat un raport privind activitățile sale în 2025, cu un accent sporit pe lupta împotriva meciurilor trucate, informează Logos Press.
17:45
Ministerul Educației și Cercetării a făcut publice rezultatele unui audit al activității Palatului Sporturilor din cadrul Universității de Stat din Moldova (USM), care indică o posibilă pierdere financiară de 3,5 milioane de lei.
17:30
Kulminski: SUA vor relua eliberarea vizelor pentru imigranți după revizuirea criteriilor # Logos-Press
„Suspendarea administrativă” a vizelor de imigrant pentru cetățenii moldoveni va rămâne în vigoare până când SUA va finaliza procesul de revizuire a criteriilor privind utilizarea asistenței sociale de stat, informează Logos Press.
17:30
Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Chișinău investighează construcția ilegală a unui restaurant pe strada Eugen Doga – în centrul istoric al orașului, informează Logos Press.
17:15
Suma cheltuită de conducerea Băncii Naționale a Moldovei (BNM) pentru călătorii și vizite în străinătate în 2025 a totalizat aproape 2,2 milioane de lei, informează Logos Press.
16:30
Iute Group primește aprobarea de reglementare pentru înființarea unei bănci digitale în Ucraina # Logos-Press
Iute Group, grup bancar fondat în Estonia, a obținut aprobarea Băncii Naționale a Ucrainei și a semnat un acord care îi permite să continue procesul de înființare a unei bănci digitale în Ucraina.
16:30
Noul an 2026 va fi foarte dificil pentru piața de electronice și în special pentru industria smartphone-urilor: se va înregistra un salt al prețurilor. Acest lucru a fost anunțat de Carl Pei, CEO al Nothing.
16:15
Lumea este pe punctul de a depăși limita de temperatură stabilită în Acordul de la Paris # Logos-Press
În 2025, temperatura medie globală la suprafață va fi de 14,97 grade Celsius, cu 1,47 grade Celsius peste media preindustrială, a raportat Logos Press.
15:30
La prima licitație de vânzare de titluri de stat din acest an, cererea de titluri a depășit semnificativ volumul emisiunii oferite, fixând interesul instituțiilor de credit de a plasa lichidități în titluri de creanță pe termen scurt cu randamente ridicate, informează Logos Press.
15:15
Directorul general al Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, a sosit la Kiev în dimineața zilei de 15 ianuarie cu o vizită neașteptată, despre care nu au apărut informații nicăieri până acum, relatează Logos Press.
14:15
Elena Grumeza a preluat funcția de secretar de stat la Ministerul Finanțelor începând cu 15 ianuarie 2026, informează Logos Press.
13:30
Stimate domnule prim-ministru!
Ieri
12:45
Din primăvara anului 2025, cu sprijinul Fondului de Garantare a Creditelor (FGC), au fost alocate finanțări sub formă de garanții în valoare totală de 16,53 milioane de lei, susținând credite în valoare totală de 23,3 milioane de lei și atrăgând investiții în aceeași sumă, informează Logos Press.
12:15
Șefa Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a declarat că Moldova se pregătește pentru sosirea unui investitor internațional major în sistemul său bancar, după reformele efectuate în acest sector acum un deceniu, informează Logos Press.
11:45
Un nou sistem e-Consulat este conceput pentru a simplifica și accelera obținerea serviciilor consulare fără a vizita birourile diplomatice, potrivit Logos Press.
11:15
La sfârșitul celor 11 luni ale anului 2025, exporturile de mărfuri ale Moldovei au înregistrat a patra lună consecutivă de creștere, luna noiembrie fiind în întregime determinată de produsele agricole, a raportat Logos Press.
10:45
Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) vor concura pentru granturi de până la 1,5 milioane de lei (aproximativ 77.000 de euro) pentru a îmbunătăți eficiența energetică și producția de energie regenerabilă, a informat Logos Press.
10:15
Moldova a depășit multe țări din Balcanii de Vest în ratingul de credit suveran al Standard & Poor’s Global Ratings, a raportat Logos Press.
09:45
O reformă la scară largă a întreprinderilor de stat din Moldova este implementată de un consorțiu european, care include Expertise France (partener principal), Agenția Slovacă pentru Cooperare Internațională pentru Dezvoltare și Agenția Cehă pentru Dezvoltare, informează Logos Press.
09:15
În prognoza de creștere a PIB-ului pentru anul 2025, guvernul moldovean nu operează cu cifre mai mari decât cele preconizate, ci împărtășește evaluarea Băncii Mondiale, transmite Logos Press.
08:45
Președintele brazilian Lula da Silva a semnat un decret pentru activarea sistemului de plăți BRICS Bridge, pe care unii experți l-au numit deja „un pas revoluționar în sfera financiară globală”, potrivit Logos Press.
08:15
Statele Unite ale Americii au suspendat procesarea vizelor de imigrare pentru cetățenii a 75 de țări, inclusiv Moldova, informează Logos Press.
14 ianuarie 2026
19:15
În ianuarie, sportivii moldoveni au început să primească burse majorate, precum și bonusuri pentru rezultatele obținute la competițiile internaționale și naționale, în conformitate cu deciziile adoptate de guvern în 2025, a raportat Logos Press.
18:30
Comisia Europeană a adoptat un acord privind alocarea unui împrumut de 90 de miliarde EUR Ucrainei pentru perioada 2026-2027. Acest lucru a fost anunțat de președintele CE, Ursula von der Leyen. Împrumutul va fi împărțit în două părți inegale. 30 de miliarde de euro vor fi alocate pentru sprijinirea bugetului ucrainean, în timp ce restul de 60 de miliarde de euro vor fi alocate pentru ajutor militar, a declarat Logos Press, citat de RBC.
17:45
Statele Unite vor trebui să plătească cel puțin 700 de milioane de dolari pentru Groenlanda, dacă vor ajunge să cumpere cea mai mare insulă din lume, potrivit Logos Press.
17:00
Cererea de petrol în lume este în creștere, dar și producția sa este în creștere, ceea ce face ca surplusul de aprovizionare cu „aur negru” existent în 2025 să se mențină pentru următorii doi ani, potrivit Logos Press.
16:15
Un control specializat al unui autobuz la biroul vamal Palanka a găsit șase lingouri, probabil lingouri de aur, a informat Logos Press.
15:45
Guvernul intenționează să schimbe metodologia de calculare a impozitelor pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice și ale întreprinderilor pentru a permite primăriilor să aplice coeficienți și să stabilească cuantumul impozitelor „pe baza unei realități mai transparente”, potrivit Logos Press.
15:15
Operatorul britanic de telefonie mobilă Spusu (MNVO) a anunțat extinderea zonei sale de roaming în statele membre ale UE la Ucraina și Moldova, informează Logos Press.
14:30
În prezent, doar 38 de instalatori de sisteme fotovoltaice sunt înregistrați oficial în Moldova, iar alți peste 100 operează în afara cadrului de reglementare, fără a fi controlați sau incluși în registrele oficiale, a raportat Logos Press.
14:15
Conform Logos Press, vânzările globale de vehicule electrice în 2025 au crescut cu 20% față de aceeași perioadă din 2024, atingând un nivel record de 20,7 milioane de unități.
13:45
Alte 28 de proiecte pentru repararea drumurilor locale vor fi implementate în Moldova în cadrul programului Europe Next Door, informează Logos Press.
13:15
Granturi în valoare de 14 milioane de lei vor fi acordate celor 35 de organizații de tineret care au câștigat programul 2026 în cadrul unui concurs organizat de Ministerul Educației și Științei, informează Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
O hartă interactivă dedicată memoriei victimelor Holocaustului pe teritoriul Moldovei a fost creată, informează Logos Press.
12:00
Sistemul de monitorizare a apei va fi îmbunătățit pentru a proteja sănătatea umană, a păstra echilibrul natural și a utiliza apa în mod responsabil, a raportat Logos Press.
11:15
Tinerii specialiști din Franța vor putea să facă voluntariat în companiile din Moldova, să locuiască aici în timpul stagiului lor, să câștige experiență reală și să consolideze legăturile economice dintre cele două țări, informează Logos Press.
10:45
Alexandru Sonic a fost ales președinte al Consiliului de Administrație al Bursei Internaționale a Moldovei # Logos-Press
Alexandru Sonic, vicepreședintele maib responsabil de sectorul corporativ și investițional, a fost ales președinte al Consiliului de Administrație al Bursei Internaționale a Moldovei SA, informează Logos Press.
10:15
Țările Uniunii Europene au redus drastic importurile de grâu moale, geografia aprovizionării schimbându-se dramatic, informează Logos Press.
09:45
În 2025, în raioanele din nordul țării au fost implementate 7 proiecte de infrastructură cu 96,5 milioane de lei alocați de Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală, în domenii precum alimentarea cu apă și canalizare, înfrumusețarea urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice și susținerea afacerilor, informează Logos Press.
09:15
În doi ani, țările UE au pierdut aproximativ 150 000 de locuri de muncă din cauza externalizării sau a mutării companiilor în străinătate, de aproximativ trei ori mai mult decât numărul locurilor de muncă create în UE prin această practică, a raportat Logos Press.
