Nicolai Lutsik : Moldova poate concura pe piețele globale nu doar cu vin

Începând cu 1 ianuarie 2026, zona de întreprinderi libere „Tvardica” din sudul Moldovei a încetat să funcționeze. Rezidentul ancoră al zonei este Vinimpex Holding, care include o fabrică de producere a vinurilor liniștite și spumante Bulgari Winery, o întreprindere de producere a băuturilor alcoolice tari, o fabrică de cosmetice Natural Product, o fabrică de tutun BT-Tabac Holding… De asemenea, 1200 de hectare de teren agricol, propria flotă de vehicule care transportă produsele fabricate la Tvardica în întreaga lume, mai multe facilități în sfera HoReCa și a serviciilor pentru consumatori. Proprietarul holdingului este cunoscutul om de afaceri Mykola Lucik, care a investit aproximativ 55 de milioane de euro în crearea facilităților sale de producție.

