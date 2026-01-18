Cultivatorii greci de orez se tem de faliment

Cultivatorii de orez din nordul Greciei se pregăteau pentru un sezon dificil în 2026, pe măsură ce concurenţa din partea exportatorilor din afara UE s-a intensificat, dar mulţi dintre ei se tem acum că un acord controversat de liber schimb între UE şi blocul Mercosur i-ar putea scoate definitiv din afaceri.Grecia, al treilea producător de orez nedecorticat din Europa, după Italia şi Spania, ex

