Lumea este pe punctul de a depăși limita de temperatură stabilită în Acordul de la Paris

18:30

Comisia Europeană a adoptat un acord privind alocarea unui împrumut de 90 de miliarde EUR Ucrainei pentru perioada 2026-2027. Acest lucru a fost anunțat de președintele CE, Ursula von der Leyen. Împrumutul va fi împărțit în două părți inegale. 30 de miliarde de euro vor fi alocate pentru sprijinirea bugetului ucrainean, în timp ce restul de 60 de miliarde de euro vor fi alocate pentru ajutor militar, a declarat Logos Press, citat de RBC.