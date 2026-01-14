Percheziții la partidul Iuliei Timoșenko, fostă șefă a guvernului ucrainean
Veridica.md, 14 ianuarie 2026 15:10
Aceasta este suspectată într-un dosar privind cumpărarea de voturi ale unor deputați.
• • •
Criza economică din Transnistria ar putea fi rezolvată prin reintegrare, afirmă vicepremierul Valeriu Chiveri # Veridica.md
Oficialul a declarat că oferta de reintegrare a R. Moldova este sprijinită de majoritatea cetățenilor din stânga Nistrului.
E dublu campion mondial la Singapore.
Predecesorul său, demisionarul Daniel David, devenise unul dintre cei mai impopulari membri ai actualului cabinet.
Ilona Stepan e o figură inedită în peisajul cultural autohton. Dirijoarea Capelei Corale ”Doina” a Filarmonicii Naționale, tot ea, prim-dirijor al Corului Național de Cameră de la Sala cu Orgă. Tot Ilona Stepan acum mulți ani crease trupa Univox, un proiect vocal polifonic care fascina. Asta se întâmpla într-o perioadă când muzica pop și fonograma dominau scena categoric. Diferită nu doar în abordarea muzicală, ci și ca ținută, filosofie, imagine, Ilona Stepan mereu a părut și a și fost o piesă a elitei culturale, muzicale și mondene a Chișinăului.
Potrivit mass-media, decizia dezvăluie amploarea avansului forțelor ruse de invazie.
România a învins Turcia şi s-a calificat, deja, în faza următoare a Campionatului European de polo # Veridica.md
Românii au fost conduşi cu 8-4, dar au reuşit să revină şi să intre în avantaj la jumătatea partidei.
Alexandru Machidon, a fost audiat cu ușile închise în legătură cu achiziția unui apartament.
Maia Sandu a vizitat unitatea militară în construcție de la Băcioi, un proiect care va deveni funcțional până în 2027 # Veridica.md
R. Moldova construiește prima tabără militară nouă de la obținerea independenței, parte a unui efort mai amplu de modernizare a armatei.
De ce s-au supărat unioniștii (unii dintre ei) împreună cu socialiștii și comuniștii pe Maia Sandu? # Veridica.md
Afirmația Maiei Sandu că ar vota pentru reunirea Republicii Moldova cu România, dacă s-ar organiza un referendum în această chestiune nu e prima de acest fel. Prima a fost în februarie 2016, la Pro TV, în cadrul emisiunii „În Profunzime”, au mai fost și alte câteva referințe la tema Unirii, nu întotdeauna reușite, important e să fie luate drept ceea ce sunt: niște opinii personale.
Anul trecut exporturile au crescut cu 5,5%, în timp ce importurile s-au menţinut stabile, aducând un plus de 1.200 de miliarde de dolari.
Realizator: Micleușanu M.
În 2026, temperaturile ar urma să se mențină la niveluri istorice ridicate.
Verificat - rezumatul săptămânii, la postul de televiziune Moldova 1.
Moscova și Minskul sunt speriate din cauza capturării lui Maduro și a transferului său în Statele Unite. În acest context, Kremlinul își declară deschis disponibilitatea pentru o escaladare suplimentară împotriva Occidentului. Între timp, Patriarhul Kirill face apel la ruși să uite de prosperitatea crescândă - răbdarea este din nou declarată o virtute.
Ministrul Energiei despre LEA Vulcănești-Chișinău: Sfârșitul lunii februarie sau începutul lunii martie vor trece primii kilowați # Veridica.md
Potrivit oficialului, lucrările de construcție a Liniei au fost deja finalizate și urmează lucrările de testare, care însă nu au putut fi desfășurate din cauza condițiilor meteo nefavorabile.
Departamentul de Stat al SUA și-a actualizat avertismentul de călătorie în Iran la cel mai înalt nivel posibil.
Ministrul Energiei, în vizită în SUA, pentru a discuta aprofundarea cooperării în domeniul energetic # Veridica.md
Un subiect important al discuțiilor îl va constitui proiectul de construcție a liniei electrice aeriene de 400 kV Strășeni–Gutinaș.
Cooperarea moldo-britanică în domenii strategice, în cadrul Parteneriatului pentru apărare și securitate, discutată de miniștrii de externe # Veridica.md
Mihai Popșoi a discutat cu omologul său britanic Yvette Cooper.
UNICEF: cel puțin 100 de copii au fost uciși în Gaza de la intrarea în vigoare a armistițiului cu Israelul # Veridica.md
Un oficial al ministerului Sănătății din enclava palestiniană a raportat 165 de copii omorâți, dintr-un total de 442 de decese.
Moscova a protestat oficial faţă de arestarea unui renumit arheolog rus, care ar urma să fie extrădat în Ucraina.
Activitatea bacului de la Molovata va fi sistată de miercuri, 14 ianuarie, din cauza gheții. Circulația va fi reluată imediat ce condițiile meteo vor permite.
Militarii ruși îndeplinesc o misiune sfântă în Ucraina și își salvează poporul și țara, potrivit unei declarații a președintelui rus Vladimir Putin, făcută cu prilejul Crăciunului pe stil vechi.
Promo-LEX: Regimul de la Tiraspol continuă să consolideze militarizarea regiunii transnistrene și extinde mecanismele de control # Veridica.md
În luna decembrie 2025, structurile transnistrene ilegale au promovat o serie de „inițiative” ce indică consolidarea practicilor de militarizare, extinderea mecanismelor de control și supraveghere, restrângerea transparenței, precum și agravarea crizei economice și energetice, constată experții Asociației Promo-Lex, care monitorizează situația drepturilor omului din regiunea transnistreană
Adjunctul bașkanului Găgăuziei, sancționat de UE, a dat în judecată Poliția de Frontieră Iași # Veridica.md
Adjunctul Evgheniei Guțul, bașcana regiunii găgăuze, Victor Petrov a dat în judecată Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași după ce, în martie 2025, i s-a refuzat intrarea în România, acesta fiind sancționat de Uniunea Europeană.
Invadatorii au țintit un sanatoriu pentru copii și un spital.
Şi aeroportul din capitala Cehiei, Praga, se confruntă cu dificultăţi din cauza vremii nefavorabile.
Ministerul de Externe de la București le recomandă cetăţenilor români să urmărească informaţii actualizate disponibile pe paginile de Internet.
În acest an, SUA aniversează 250 de ani de independenţă, dar va organiza şi Campionatul Mondial de fotbal.
Utilizarea de către Rusia a rachetei balistice de ultimă generație Oreșnik a fost criticată în Consiliul de Securitate al ONU.
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, declară că ar vota în favoarea reunirii cu România # Veridica.md
Ea recunoaște că, la sfârşitul anilor 1980 şi începutul anilor 1990, în contextul mişcărilor de renaştere naţională, exista un sprijin semnificativ pentru această idee.
15 ani de închisoare pentru trădare de patrie: moldovean acuzat într-un dosar ce vizează legături cu serviciile ruse # Veridica.md
Procurorii din R. Moldova spun că un bărbatul ar fi folosit criptomonede pentru a finanța operațiuni menite să destabilizeze statul și să influențeze opinia publică.
Curtea Supremă de Justiție a admis audierea lui Plahotniuc și Iaralov în dosarul „Kuliok” împotriva lui Dodon # Veridica.md
CSJ a aprobat audierea a 11 martori.
Neînregimentat politic, dar susținut de PSD, Radu Marinescu, de la Justiție, susține că a respectat îndrumările şi standardele de etică şi calitate ştiinţifică.
Un tânăr de 25 de ani, din Republica Moldova, reținut de poliţiştii români de frontieră # Veridica.md
Era dat în urmărire internaţională pentru migraţie ilegală şi transport de migranţi pe teritoriul Slovaciei.
„Războiul diplomatic” dintre cele două state ia amploare, după ce Varșovia a protestat oficial față de decizia Budapestei.
DEZINFORMARE: Aderarea Republicii Moldova la UE nu se bazează pe reforme, ci pe indicațiile Bruxelles-ului și promovarea cursului anti-rusesc # Veridica.md
Procesul de aderare la UE a Republicii Moldova și altor țări candidate este unul politizat, nu se bazează pe reforme, dar pe indicațiile Bruxelles-ului și pe gradul de promovare a cursului anti-rusesc în statele respective, a declarat reprezentantul Ministerului rus de Externe, Iuri Pilipson.
Ministrul Energiei de la București: România nu va fi afectată de furnizarea de gaze către R. Moldova și Ucraina # Veridica.md
România are suficiente rezerve de gaze pentru sezonul rece și poate continua să aprovizioneze Republica Moldova și Ucraina, a declarat duminică ministrul român al Energiei, Bogdan Ivan.
Ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, îşi va încheia mandatul la sfârșitul acestei luni # Veridica.md
E la post de aproape cinci ani.
Deputații din Găgăuzia trebuie să aprobe bugetul Comisiei Electorale până pe 20 ianuarie, altfel alegerile din 22 martie ar putea fi amânate.
UE pregătește noi sancțiuni împotriva regimului de la Teheran.
Acestea ar fi fost folosite pentru aprovizionarea forțelor ruse din Ucraina.
A fost al doilea „răspuns” al SUA la atacul în care au fost uciși trei americani în decembrie.
Israelul este în alertă maximă, pe fondul posibilității unei intervenții americane în Iran.
Măsura, prima de acest fel din istoria ISS, a fost luată după îmbolnăvirea unuia din membrii echipajului.
În următoarele zile se așteaptă ger și înghețuri, ceea ce poate îngreuna și mai mult circulația pe râul Nistru. Bacul de la Molovata este singura cale liberă de acces către satele de pe platoul Cocieri.
Șeriful local a anunțat că suspectul a fost reținut.
Maia Sandu: „Suntem solidari cu oamenii curajoși din Iran care luptă pentru libertate și demnitate” # Veridica.md
Președinta Republicii Moldova a transmis un mesaj de solidaritate cu poporul din Iran, unde de două săptămâni au loc proteste stradale împotriva actualului regim și a situației economice grave.
Viitorul Groenlandei trebuie să fie decis de poporul groenlandez, arată o declarație comună a acestora.
Regiunea este afectată de mai multe incendii majore de vegetație.
