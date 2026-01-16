Polițistul din Glodeni prins băut la volan este șeful Serviciului Patrulare din oraș. Anatolie Muncă și șeful său, suspendați din funcții

17:00

Interes uriaș pentru Cupa Mondială de fotbal din acest an. FIFA a anunțat că a primit peste 500 de milioane de cereri de bilete pentru meciurile turneului final ce va avea loc în Statele Unite ale Amercii, Canada și Mexic. Pe lângă suporterii din cele 3 țări-gazdă, microbiști din Germania, Anglia, Argentina, Brazilia, Columbia, Spania și Portugalia doresc să cumpere cât mai multe tichete.