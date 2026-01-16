Polițistul din Glodeni prins băut la volan este șeful Serviciului Patrulare din oraș. Anatolie Muncă și șeful său, suspendați din funcții
16 ianuarie 2026
Polițistul care ar fi fost prins băut noaptea trecută la volan ar fi șeful Serviciului Patrulare din raionul Glodeni, Anatolie Muncă, scrie Nordnews. Potrivit sursei citate, ofițerul ar fi consumat băuturi alcoolice într-un local situat pe strada Mihai Eminescu din orașul Glodeni, după care a urcat la volan.
„Nu suntem o universitate în declin”: Studenții din Cahul cer stoparea procesului de comasare a instituției cu UTM # Moldova1
Studenții de la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și reprezentanți ai mai multor organizații studențești au cerut public stoparea procesului de comasare a instituției cu Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), acuzând lipsa unor consultări reale și riscuri majore pentru autonomia universitară și dezvoltarea regiunii de sud a Republicii Moldova.
Patru persoane, inclusiv un minor, au fost reținute de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), fiind bănuite de comiterea unei tâlhării asupra administratorului unei firme de export a cerealelor, faptă produsă în localitatea Mereni, raionul Anenii Noi.
Premierul ceh și Andrej Babis și noul său Guvern au obținut, pe 15 ianuarie, un vot de încredere în Parlament, la o lună de la începerea mandatului. Parlamentarii au aprobat noul cabinet cu orientare de dreapta cu 108 voturi pentru și 91 împotrivă, relatează dpa.
Șase bărbați din Ucraina au fost descoperiți ascunși printre paleți de marfă, într-un camion care încerca să intre în Republica Moldova prin vama Palanca. Tentativa de trecere ilegală a frontierei a fost dejucată în timpul controlului vamal, după ce șoferul a refuzat scanarea vehiculului, iar autoritățile au decis o verificare fizică detaliată.
Oportunitate pentru profesorii din R. Moldova: Dezvoltare a competențelor pedagogice în Franța # Moldova1
Profesorii și doctoranzii din R. Moldova pot merge, pentru o lună, în Franța, pentru a participa la dezvoltarea unor instrumente pedagogice practice. Oportunitatea a fost anunțată de Ambasada Franței în Republica Moldova, iar cererile de participare pot fi depuse până pe 6 februarie.
Aproape 30 de oameni, inclusiv șase copii, evacuați dintr-un bloc din Chișinău în urma unui incendiu # Moldova1
Douăzeci și șapte de persoane, dintre care șase copii, au fost evacuate în dimineața zilei de 16 ianuarie dintr-un bloc de locuințe din Chișinău, după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament, existând riscul intoxicării cu fum. Intervenția promptă a pompierilor a prevenit extinderea flăcărilor.
Luptă încinsă pentru titlu în Serie A! AC Milan s-a apropiat din nou la 3 puncte de liderul clasamentului, Internazionale # Moldova1
AC Milan, echipa antrenată de Massimiliano Allegri a învins în deplasare formația Como-1907 cu 3-1 după ce a fost condusă cu 0-1, într-un meci-restanță din etapa a 16-a a primei divizii valorice a fotbalului italian.
Afaceri nedeclarate: 544 de persoane din R. Moldova, amendate cu aproape un milion de lei în 2025 # Moldova1
Un număr de 544 de persoane au fost prinse de inspectorii fiscali desfășurând, pe parcursul anului 2025, activitate de întreprinzător în mod ilegal. Amenzile aplicate în aceste cazuri s-au ridicat la 964 de mii de lei.
„Amenințarea este reală”, avertizează Macron: Franța accelerează reînarmarea și sprijinul pentru Ucraina # Moldova1
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a lansat un avertisment privind securitatea continentului, afirmând că Europa se află „în raza de acțiune a rachetelor rusești”, în contextul intensificării atacurilor Moscovei asupra Ucrainei. Declarațiile au fost făcute pe 15 ianuarie, la baza militară din Istres, într-un discurs axat pe provocările strategice majore ale anului 2026, relatează AP.
Cum pot fi depuse petițiile la Parlament: Chișinăul conduce clasamentul cererilor din 2025 # Moldova1
Cetățenii și organizațiile care au o plângere sau o propunere de îmbunătățire a cadrului legislativ o pot transmite deputaților fie verbal, în cadrul întâlnirilor publice sau al audiențelor individuale, fie în scris, inclusiv în format electronic. Petițiile online pot fi depuse direct pe pagina oficială a Parlamentului Republicii Moldova.
Bugetul pentru cercetare și inovare crește în 2026: peste jumătate de miliard de lei pentru 20 de instituții # Moldova1
Statul va investi peste jumătate de miliard de lei în finanțarea cercetării și inovării în anul 2026. Alocațiile bugetare vor crește cu aproximativ 47 de milioane de lei, ajungând la 558 de milioane de lei, bani care vor fi distribuiți către 20 de instituții publice din domeniu.
Digitalizarea devine motorul creșterii economice în R. Moldova: „Putem depăși prognoza de 4% și chiar atinge 8%” # Moldova1
Republica Moldova a atins, în anul 2025, un prag istoric, în momentul în care exportul de servicii l-a depășit pe cel de mărfuri. Această performanță urmează a fi valorificată, pentru a asigura o tranziție armonioasă de la o economie de consum la una creativă, afirmă Michelle Iliev, secretara de stat de la Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED).
Ucraina convoacă un „Ramstein energetic” din cauza situației grave după bombardamentele rusești # Moldova1
Ucraina intenționează să atragă un sprijin sporit din partea partenerilor occidentali, în contextul situației dificile create de bombardamentele rusești asupra sectorului energetic al țării, a anunțat ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, citat de Meduza Live.
Cum pot fi depuse petițiile la Parlament: Chișinăul conduce clasamentul adresărilor din 2025 # Moldova1
Cetățenii și organizațiile care au o plângere sau o propunere de îmbunătățire a cadrului legislativ o pot transmite deputaților fie verbal, în cadrul întâlnirilor publice sau al audiențelor individuale, fie în scris, inclusiv în format electronic. Petițiile online pot fi depuse direct pe pagina oficială a Parlamentului Republicii Moldova.
Formatul „5+2” trebuie modificat, afirmă ambasadorul Ucrainei: „Nu poți negocia cu un stat agresor rezolvarea pașnică a unei probleme” # Moldova1
Ucraina susține ideea revizuirii mecanismelor de soluționare a conflictului transnistrean, afirmă ambasadorul ucrainean la Chișinău, Paun Rohovei. Diplomatul pune sub semnul întrebării legitimitatea Rusiei în calitate de „mediator”, un „stat agresor” care a atacat „barbar” Ucraina.
Polițist din Glodeni, vizat într-un caz de conducere sub influența alcoolului. Șeful IP, suspendat # Moldova1
Un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Glodeni a fost stopat în trafic, în noaptea de joi spre vineri, fiind suspectat că ar fi condus automobilul în stare de ebrietate. Cazul a fost semnalat de un cetățean, care a alertat poliția prin apel telefonic.
ÎN CONTEXT | Alexandru Flenchea: Criza gazelor din stânga Nistrului este susținută de Federația Rusă # Moldova1
Prelungirea repetată a stării de urgență în regiunea transnistreană nu reprezintă o criză tehnică, ci o manevră politică a unui regim secesionist, care menține „în captivitate” peste 300.000 de cetățeni moldoveni. Rusia continuă să subvenționeze regiunea prin mecanisme financiare obscure, iar reintegrarea este singura soluție, a declarat fostul vicepremier pentru Reintegrare, Alexandru Flenchea, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1.
Sprijin britanic pentru infrastructura energetică a Ucrainei: circa 27 de milioane de dolari în contextul atacurilor Rusiei # Moldova1
Marea Britanie a anunțat vineri, 16 ianuarie, alocarea a încă 20 de milioane de lire sterline (26.7 milioane de dolari) pentru sprijinirea infrastructurii energetice, în vederea consolidării securității energetice a Ucrainei, după intensificarea atacurilor Rusiei asupra sectorului energetic ucrainean, scrie Ukrainskaia Pravda.
Circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în continuare în condiții de iarnă, însă, potrivit autorităților, drumurile sunt practicabile, iar carosabilul este, în mare parte, uscat. În zona de nord a țării, pe alocuri, se înregistrează sectoare înzăpezite, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND).
De ce sunt mai mari facturile la căldură pentru luna decembrie: explicațiile Termoelectrica # Moldova1
Tariful pentru energia termică nu a fost modificat, acesta rămânând la nivelul de anul trecut, de 2.510 lei/Gcal. În același timp, din cauza temperaturilor exterioare scăzute, care s-au menținut și continuă să se mențină, a fost necesară ajustarea temperaturii agentului termic livrat în locuințe. Precizările au fost făcute de Termoelectrica, în contextul apariției în spațiul public a unor facturi pentru energia termică aferente lunii decembrie 2025, precum și al nemulțumirilor exprimate de unii consumatori privind sumele indicate.
Profesorii salută reforma manualelor: „Trebuie să pregătească elevii pentru provocările lumii de azi” # Moldova1
Profesorii salută reforma manualelor școlare anunțată de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), o decizie mult așteptată de corpul profesoral, subliniind că actualele manuale nu sunt suficient de atractive și nu răspund pe deplin nevoilor elevilor.
Șoferul implicat în accidentul grav de la Cimișlia, în urma căruia au murit un tânăr și un bebeluș, a fost reținut # Moldova1
Bărbatul de 36 de ani, care conducea automobilul Mercedes implicat în accidentul rutier grav produs pe 14 ianuarie, pe traseul R-3, în direcția raionului Cimișlia, a fost reținut joi, 15 ianuarie, anunță Poliția.
Lidera opoziției din Venezuela i-a oferit lui Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace # Moldova1
Lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, i-a oferit joi, 15 ianuarie, medalia Premiului Nobel pentru Pace președintelui Statelor Unite, Donald Trump, în cadrul unei întâlniri la Casa Albă, într-un gest menit să influențeze poziția Washingtonului față de viitorul politic al Venezuelei, scrie Reuters.
La Bălți, un centru care oferă sprijin persoanelor fără adăpost intră într-o nouă etapă de modernizare. Cu susținerea Uniunii Europene (UE), Centrul de cazare temporară „Reîntoarcere” este renovat pentru a deveni mai eficient energetic, mai sigur și mai confortabil. Proiectul își propune nu doar să reducă consumul de energie, ci și să ofere condiții mai bune de trai pentru oamenii aflați în cele mai vulnerabile situații.
Corespondență Dan Alexe | Frontex: migrația ilegală a scăzut cu un sfert în 2025, dar UE trebuie să rămână pregătită # Moldova1
Frontex, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, și-a publicat cifrele pentru anul 2025, iar principala informație este că trecerile ilegale ale frontierelor au scăzut cu 26% anul trecut, ceea ce înseamnă mai puțin de jumătate față de nivelul din 2023.
Emoțiile au ajuns la cote maxime! S-au stabilit primele partide ale tabloului principal de la Australian Open # Moldova1
În urma tragerii la sorți s-a stabilit primele partide ale tabloului principal, atât la masculin, cât și feminin.Campionul în exercițiu al competiției, Jannik Sinner, se va confrunta în runda inaugurală pe francezul Hugo Gaston.
„Cultura este memoria care nu ne lasă să uităm cine suntem și de unde venim”: Lista personalităților premiate de Ziua Culturii Naționale # Moldova1
Persoane din domeniul culturii, care s-au remarcat pe parcursul anului trecut, au fost premiate pe 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale. Premiile pentru realizări remarcabile și contribuții de durată la dezvoltarea culturii naționale au fost înmânate de președinta Maia Sandu și ministrul Culturii, Cristian Jardan, în cadrul unei gale organizate la Palatul Republicii.
Gerul face victime în Republica Moldova. În primele două săptămâni din acest an, zeci de oameni au ajuns la spital cu hipotermie. Aproape fiecare al treilea pacient a fost internat în stare gravă, susțin medicii.
Versuri și flori la bustul lui Mihai Eminescu: „Om cu demnitate, toată moștenirea lăsată este importantă” # Moldova1
Evenimente dedicate celebrării și recunoașterii moștenirii eminesciene au avut loc în numeroase instituții de cultură și învățământ din Republica Moldova. La Chișinău, manifestările au debutat la bustul poetului de pe Aleea Clasicilor Literaturii Române.
Diplomele de rezidențiat eliberate de USMF unor medici din România sunt „valide”, arată raportul Comisiei de anchetă # Moldova1
Diplomele de rezidențiat eliberate de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” mai multor medici din România, aflate în centrul unui scandal apărut după investigații demarate peste Prut, sunt „valide din punct de vedere juridic”. Concluziile aparțin Comisiei de anchetă, care a publicat raportul final pe 15 ianuarie.
Soldați NATO vor fi prezenți, prin rotație, în Groenlanda. Decizia vine după ce discuțiile de la Washington nu au dus la un acord privind viitorul insulei. Statele Unite și Danemarca vor crea un grup de lucru pentru a aborda preocupările legate de Groenlanda, deși Washingtonul nu renunță la intenția de a o achiziționa. Între timp, Franța, Germania și Suedia trimit trupe pentru exerciții militare.
Republica Moldova, lider între statele candidate la UE în implementarea reformelor prevăzute de Planul de creștere economică # Moldova1
Republica Moldova a înregistrat cele mai bune rezultate, dintre toate statele candidate, la implementarea reformelor prevăzutede Uniunea Europeană pentru debursarea tranșelor Planului de creștere econimică. Concluziile aparțin Comisiei Europene, care a prezentat astăzi în Parlamentul European punerea în aplicare a Facilităților pentru reformă și creștere economică pentru Balcanii de Vest, Ucraina și Republica Moldova.
Moldelectrica, după declararea stării de urgență în Ucraina: Nu sunt planificate sistări ale energiei electrice în R. Moldova # Moldova1
În R. Moldova nu sunt planificate sistări sau limitări ale transportului energiei electrice către consumatori, anunță Întreprinderea de Stat „Moldelectrica”, în contextul declarării stării de urgență în sectorul energetic din Ucraina.
Magistrații au respins solicitarea lui Platon de-a fi audiat ca martor în dosarul privind frauda bancară # Moldova1
Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au respins solicitarea controversatului om de afaceri Veaceslav Platon de a fi audiat în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară”. Decizia a fost luată în cadrul unei noi ședințe în care fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc este acuzat de implicare în jaful bancar. Plahotniuc nu s-a prezentat astăzi, 15 ianuarie, în fața magistraților.
O copilă în vârstă de nouă ani a fost transportată la spital după ce a fost lovită de o autospecială a Asistenței Medicale Urgente, aflată în misiune. Cazul a avut loc pe o stradă din Basarabeasca.
R. Moldova, prioritate pentru politica externă a României. Nicușor Dan: „Integrarea europeană – una din căile de a fi împreună” # Moldova1
Republica Moldova rămâne pentru România „o prioritate esențială de politică externă”, iar integrarea europeană a acesteia reprezintă „una din căile de a fi împreună”. Declarațiile au fost făcute de președintele României, Nicușor Dan, într-un discurs rostit pe 15 ianuarie la Palatul Cotroceni, cu prilejul întâlnirii anuale cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România.
Un moldovean, condamnat de Rusia la 11 ani de închisoare pentru „acordarea ajutorului inamicului” # Moldova1
Un șofer originar din R. Moldova a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru „acordarea de ajutor inamicului”. Aceasta este prima sentință cunoscută în baza acestui articol, introdus în Codul Penal la sfârșitul anului 2024, informează Mediazona.
Baschetul se joacă până la sunetul sirenei: Chicago Bulls a învins-o pe Utah Jazz, marcând coșul decisiv în ultimele 4 secunde # Moldova1
Meci dramatic în liga nord-americană de baschet masculin. În reeditarea finalelor NBA din 1997 și 1998, Chicago Bulls a învins-o pe Utah Jazz cu scorul de 128:126 și a ajuns la 19 victorii în actualul campionat. După 3 sferturi, scorul era egal, 94:94.
CONCURS | Zece milioane de lei pentru proiecte culturale: banii provin din bugetul de stat # Moldova1
Organizațiile necomerciale din R. Moldova pot beneficia, în anul 2026, de sume între 300 de mii și 900 de mii de lei pentru a implementa proiecte culturale. Ministerul Culturii a lansat concursul de selectare a inițiativelor care vor fi finanțate cu zece milioane de lei din bugetul de stat.
Fostul adjunct al ministrului Muncii din Rusia a fost găsit mort în locuința sa din Moscova # Moldova1
Fostul adjunct al ministrului Muncii din Rusia, Alexei Skliar, a fost găsit mort în locuința sa din regiunea Filimonkovskoe, în apropiere de Moscova. Cauza decesului ar fi, potrivit surselor media, „sinuciderea”.
Zeci de localități din raionul Soroca au beneficiat, în ultimii ani, de investiții publice pentru construcția rețelelor de apă, drumurilor sau pentru reparația școlilor, spitalelor și clădirilor publice. În total, în regiune au fost alocate peste 175 de milioane de lei pentru proiecte de dezvoltare locală, prin intermediul programelor guvernamentale.
„Contribuție la infrastructura rutieră”: Șoferii mașinilor electrice, obligați să achite, din 2026, taxă pentru folosirea drumurilor # Moldova1
Proprietarii de mașini electrice din Republica Moldova sunt obligați să achite, din anul 2026, taxă pentru folosirea drumurilor. Sumele variază în funcție de greutatea mașinii, pentru motocicletele electrice a fost stabilită o taxă fixă de 600 de lei pe an, iar pentru mopede, scutere și motorete electrice - de 300 de lei.
Tendințe de diminuare a tarifelor la gaze există, însă nu se poate spune cu exactitate când va fi operată ajustarea și în ce măsură. Energocom va putea solicita reglementatorului examinarea tarifelor doar după aprobarea costurilor de bază, proces care ar urma să fie finalizat în ultima săptămână a lunii ianuarie.
Porcii din R. Moldova, în pericol: Ce trebuie să știe crescătorii de porcine și vânătorii de mistreți # Moldova1
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) reclamă o „creștere considerabilă” a focarelor de pesta porcină africană (PPA) pe teritoriul R. Moldova la începutul anului 2026 și îndeamnă toți cetățenii, inclusiv crescătorii de animale, să întreprindă măsuri pentru a preveni răspândirea acestei boli mortale care afectează porcii domestici și mistreții.
Interes uriaș pentru Cupa Mondială de fotbal din acest an. FIFA a anunțat că a primit peste 500 de milioane de cereri de bilete pentru meciurile turneului final ce va avea loc în Statele Unite ale Amercii, Canada și Mexic. Pe lângă suporterii din cele 3 țări-gazdă, microbiști din Germania, Anglia, Argentina, Brazilia, Columbia, Spania și Portugalia doresc să cumpere cât mai multe tichete.
Diplomele de rezidențiat eliberate de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” pentru mai mulți medici din România, aflate în centrul unui scandal apărut după investigații demarate peste Prut, sunt legale și valabile din punct de vedere juridic. Concluziile aparțin Comisiei de anchetă, care a publicat raportul final pe 15 ianuarie.
MOLDOVA 1 | Jurnalistă DW despre decizia SUA de a suspenda vizele pentru 75 de state: „Asistăm la noi trenduri împotriva imigrației” # Moldova1
Decizia Statelor Unite ale Americii (SUA) de a suspenda, din 21 ianuarie curent, procesarea vizelor pentru cetățenii din 75 de țări, inclusiv R. Moldova, marchează o cotitură în politica externă americană. Implicațiile acestui demers fac parte dintr-un trend global promovat de administrația lui Donald Trump, care pune sub semnul întrebării beneficiile migrației pentru societatea americană, a declarat jurnalista Deutsche Welle (DW), Alina Kühnel, pentru Moldova 1.
