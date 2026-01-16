Șase ucraineni, depistați ascunși într-un camion, în cadrul controlului vamal. Șoferul camionului a fost reținut pentru 72 de ore
Ziarul de Garda, 16 ianuarie 2026 12:40
Șase migranți care intenționau să intre ilegal în R. Moldova prin postului vamal de frontieră Palanca, fiind ascunși în compartimentul marfar al unui camion, au fost depistați de polițiștii de frontieră, anunță vineri, 16 ianuarie, Serviciul Vamal (SV). Șoferul camionului a fost reținut pentru 72 de ore. Cazul a fost documentat în timpul desfășurării controlului...
• • •
Numărul cazurilor de rabie, de două ori mai mare în 2025. ANSP: „Peste trei mii de persoane din municipiul Chișinău au solicitat asistență antirabică, dintre care 70% au fost agresate de animale necunoscute” # Ziarul de Garda
Autoritățile publice locale și serviciile sanitar-veterinare din teritorii trebuie să intervină „urgent” pentru gestionarea problemei câinilor fără stăpân și prevenirea cazurilor de rabie la animale, a anunțat Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), care a atenționat că se înregistrează „o tendință nefavorabilă a situației epizootice la rabie”. „Prezența animalelor fără stăpân în localități constituie un...
Patru persoane, bănuite că ar fi bătut administratorul unei firme de export a cerealelor, au fost reținute pentru 30 de zile # Ziarul de Garda
Patru bărbați au fost reținuți pentru 30 de zile fiind bănuiți de comiterea unei tâlhării, anunță vineri, 16 ianuarie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit materialelor cauzei, infracțiunea a avut loc în satul Mereni din raionul Anenii Noi. Administratorul unei firme de export a cerealelor, un bărbat de 39 de ani, a fost abordat de...
11:40
Un consilier municipal din Bălți va fi verificat de ANI, după ce a declarat pentru anul 2024 un venit total de 28 de mii de lei. „Veniturile trezesc suspiciuni rezonabile” # Ziarul de Garda
Averea consilierului municipal din Bălți, ales pe lista „Partidului Nostru”, Eduard Pleșca, va fi verificată de Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Potrivit unei sesizări, în declarația de avere pentru anul 2024, singura sursă de venit declarată de Pleșca este cea obținută în calitate de consilier municipal, în sumă de 28 de mii de lei, „fără...
11:30
DOC/ „Martora” lui Plahotniuc a ajuns să fie judecată. Dosarul Nataliei Politov-Cangaș, trimis în instanță # Ziarul de Garda
Cauza ex-președintei Victoriabank, Natalia Politov-Cangaș, disjunsă din dosarul „Frauda bancară”, a fost trimisă în instanță la 15 ianuarie 2026, la mai bine de cinci ani de la finalizarea urmăririi penale. Politov-Cangaș este învinuită de escrocherie și va fi judecată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Cu doar o lună mai devreme, Politov-Cangaș a depus declarații...
11:30
Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore într-o schemă de trafic de influență în eliberarea certificatelor de școlarizare # Ziarul de Garda
Două persoane au fost reținute în urma unor percheziții desfășurate într-o cauză penală pornită pe faptul traficului de influență, anunță vineri, 16 ianuarie, Centrul Național Anticorupție (CNA). Potrivit materialelor anchetei, bănuiții ar fi pretins și primit de la mai mulți cetățeni diferite sume de bani, susținând că pot influența membrii Comisiei de examinare a cunoștințelor...
11:30
Personalitățile din cultură, premiate pentru profesionalism și contribuții remarcabile aduse domeniului # Ziarul de Garda
Mai multe personalități din cultură au fost premiate joi, 15 ianuarie, în cadrul Galei Premiilor în domeniu, desfășurate cu prilejul Zilei Naționale a Culturii. Evenimentul a reunit personalități ale artei, patrimoniului, literaturii, muzicii, cinematografiei, educației artistice, managementului cultural și industriilor creative, care, potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii, s-au remarcat prin realizările din anul 2025...
11:10
Adio, CARBON – welcome, HOTARUL! Un nou hit cinematografic autohton va fi lansat pe marile ecrane. # Ziarul de Garda
După succesul răsunător al filmului CARBON, cel mai apreciat și de succes film autohton din istoria Moldovei independente, realizatorii acestuia revin cu HOTARUL – un nou proiect cinematografic menit să cucerească publicul prin umor inteligent și autoironie. HOTARUL este o comedie despre vecini, orgolii și granițele care ne despart…și ne aduc împreună. Două familii din...
11:10
DOC/ „Martora” lui Plahotniuc a ajuns judecată. Dosarul Nataliei Politov-Cangaș, trimis în instanță # Ziarul de Garda
11:00
Statul va trebui să plătească circa cinci mii de euro mai multor acționari ai unei companii, după ce nu a putut să le asigure dreptul de acces la o instanță. CtEDO: „Interpretarea a fost lipsită de un raționament coerent și era de neacceptat” # Ziarul de Garda
Statul va trebuie să achite circa cinci mii de euro mai multor acționari ai unei companii, după ce Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a constatat joi, 15 ianuarie, încălcarea dreptului de acces la o instanță. Deși cazul care a stat la baza cererii depuse la CtEDO este din 2009, o cerere de chemare în judecată...
Energbank: 29 de ani de stabilitate financiară și viziune strategică în Republica Moldova # Ziarul de Garda
Pe 16 ianuarie, Energbank marchează 29 de ani de activitate, consolidându-și statutul de instituție financiară stabilă pe piața bancară din Republica Moldova. Această aniversare nu reprezintă doar un reper temporal, ci confirmarea unei misiuni asumate în timp: dezvoltarea unor soluții bancare sigure, responsabile și adaptate realităților economice actuale. Fundamentul unei bănci moderne: integritate, guvernanță și...
10:20
Casa Albă: Iranul a abandonat planurile de a executa 800 de manifestanți. Pentru Donald Trump toate opțiunile rămân pe masă # Ziarul de Garda
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a asigurat că Iranul a abandonat planurile de a executa 800 de manifestanți în fața amenințărilor președintelui american Donald Trump, dar a adăugat că pentru Statele Unite „toate opțiunile rămân pe masă”, transmite AFP, citează Al Jazeera. Purtătoarea de cuvânt a reamintit că Donald Trump a avertizat...
10:10
VIDEO/ Mesajul „Marș la Moscova”, proiectat pe clădiri în timpul protestelor pro Georgescu din București # Ziarul de Garda
Mesajul „Marș la Moscova” a fost proiectat joi seara, 15 ianuarie, pe clădirile din Piața Universității sub privirile manifestanților pro Georgescu de către Adrian Băzăvan, membru al grupului civic „Lupii Tricolori”. Anterior, acesta i-a transmis același mesaj lui Călin Georgescu la 1 decembrie la Alba Iulia, scrie G4Media. Potrivit unor clipuri de pe rețelele de socializare,...
10:00
FT: Comisia Europeană pregătește un plan de „primire timpurie” a Ucrainei în UE, pentru ca Zelenski să accepte cedarea unor teritorii ucrainene către Rusia # Ziarul de Garda
Comisia Europeană pregătește un plan de „primire timpurie” a Ucrainei în UE, pentru ca președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, să fie de acord cu cedarea unor teritorii ucrainene către Rusia, în cadrul unui eventual acord de pace, scrie Financial Times (FT). Publicație notează că deși Ucraina nu ar avea toate drepturile de vot al unui stat...
09:50
Șeful serviciului patrulare din Glodeni, prins beat la volan. IGP a dispus suspendarea acestuia din funcție, dar și a șefului IP Glodeni # Ziarul de Garda
Șeful Serviciului Patrulare din raionul Glodeni, Anatolie Muncă, a fost oprit în trafic în seara zilei de 15 noiembrie, fiind bănuit că s-ar fi aflat la volan în stare de ebrietate, transmite NordNews. Inspectoratul General al Poliției (IGP) a anunțat că a dispus inițierea procedurilor legale de suspendare din funcție a acestuia, precum și a...
09:00
LIVE TEXT/ Ucraina a fost atacată cu aproape 80 de drone noaptea trecută, 19 drone au lovit 9 locații din țară. Război în Ucraina, ziua 1423 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:45 În noaptea de 16 ianuarie, armata rusă a atacat cu 76 de drone de tip Shahed (inclusiv reactive), Geran/„Gerbera”, Italmas și alte tipuri, lansate din direcțiile: Kursk, Orel, Primorsko-Ahtarssk – Rusia, precum și din teritoriile ocupate din Donetsk, raportează Forțele Aeriene de Apărare. „Atacul aerian a fost respins cu ajutorul aviației, trupelor de...
Lidera opoziției din Venezuela anunță că i-a oferit lui Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace # Ziarul de Garda
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, a afirmat joi, 15 ianuarie, că i-a „oferit” lui Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace, deși președintele american o ține la distanță de strategia lui pentru Venezuela, transmite hotnews.ro. „I-am oferit președintelui Statelor Unite medalia Premiului Nobel pentru Pace”, le-a spus ea jurnaliștilor la Capitoliu, sediul Congresului american....
LIVE TEXT/ Trupele ruse au atacat cheiul portului din Marea Neagră, unde se afla o navă civilă: un membru al echipajului a fost rănit. Război în Ucraina, ziua 1422 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:51 Soldații ruși au lansat un atac cu rachetă asupra unui chei al unui port de la Marea Neagră din regiunea Odesa, unde se afla o navă civilă sub pavilionul Maltei. Un membru al echipajului a fost rănit, a transmis șeful administrației militare regionale Odesa, Oleg Kiper. „O rachetă balistică a lovit zona de...
22:00
Un incendiu de proporții a izbucnit într-un oraș olandez după o explozie. Există răniți # Ziarul de Garda
Un incendiu de mari dimensiuni a izbucnit după o explozie produsă la o clădire din Utrecht, aflată lângă o alee din centrul orașului, scrie BBC. Cel puțin patru persoane au fost rănite. Cauza exploziei nu este deocamdată cunoscută. Autoritățile locale pentru siguranță au transmis că mai multe clădiri s-au prăbușit, adăugând că este posibil ca...
21:30
16,7 miliarde de euro pentru România. Comisia Europeană a aprobat planul pentru reînarmare și investiții în infrastructura critică # Ziarul de Garda
Comisia Europeană a aprobat planurile naționale de apărare înaintate de opt state, în cadrul Programului SAFE. Este vorba despre România, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croaţia, Cipru și Portugalia, scrie biziday. Decizia, „o etapă importantă în eforturile Europei de a-și consolida securitatea”, vine în urma unei evaluări riguroase. Avizul deschide calea pentru prima tranșă de împrumuturi pe termen lung,...
21:20
Comisia Europeană a aprobat planul României pentru reînarmare și investiții în infrastructura critică, în valoare de 16,7 miliarde de euro # Ziarul de Garda
20:10
CNN/ 75% dintre americani se opun ca SUA să încerce să preia controlul asupra Groenlandei # Ziarul de Garda
Trei sferturi dintre americani spun că se opun ca Statele Unite să încerce să preia controlul asupra Groenlandei, potrivit unui nou sondaj CNN realizat de SSRS. Acest lucru arată că dorința președintelui Donald Trump de a extinde teritoriul Americii se lovește de o opoziție puternică din partea publicului. Sondajul arată că doar 25% dintre americani...
19:10
Turcia va trimite avioane de luptă în Estonia și România în cadrul misiunilor NATO de poliție aeriană # Ziarul de Garda
Turcia intenționează să trimită avioane de luptă în Estonia și România, ca parte a misiunilor NATO de poliție aeriană întărită, a anunțat joi, 15 ianuarie, Ministerul Apărării al țării, potrivit Reuters. Potrivit ministerului, Turcia va desfășura o misiune de patru luni în Estonia, între august și noiembrie 2026, urmată de o altă rotație în România,...
18:20
SUA au confiscat încă un petrolier asociat cu Venezuela, înaintea întâlnirii dintre Trump și lidera opoziției venezuelene # Ziarul de Garda
Statele Unite au confiscat un alt vas petrolier asociat cu Venezuela, au declarat joi oficialii americani pentru Reuters, înaintea unei întâlniri între președintele american Donald Trump și lidera opoziției venezuelene Maria Corina Machado. Confiscarea reprezintă a șasea navă vizată de la jumătatea lunii decembrie care transporta petrol venezuelean sau care a transportat astfel de marfă...
18:00
AFP: Țările arabe l-au convins pe Trump să ofere Iranului o șansă de a-și demonstra bunele intenții. Numărul protestatarilor uciși poate ajunge la 20 de mii # Ziarul de Garda
Autoritățile din Arabia Saudită, Qatar și Oman l-au convins pe președintele american Donald Trump să se abțină de un atac asuprea Iranul, a declarat un oficial saudit de rang înalt pentru agenția de știri AFP. „Cele trei țări din Golf au depus un efort diplomatic susținut, de ultim moment, pentru a-l convinge pe președintele Trump...
17:50
1200 de grădinițe din țară, dotate cu 82 800 de cărți: bilanțul proiectului „Citește-mi 100 de povești”, sprijinit de Guvernele Marii Britanii, SUA și Coreei # Ziarul de Garda
O mie două sute de grădinițe din țară au fost dotate în 2025 cu 69 de titluri de carte, prin programul național de lectură interactivă „Citește-mi 100 de povești”. Proiectul a fost sprijinit financiar de Guvernul Marii Britanii, Guvernul Statelor Unite ale Americii și Guvernul Coreei de Sud. Potrivit unui comunicat Ministerului Educației și Cercetării...
17:40
Politico: Serbia le-a permis spionilor lui Putin să ucidă câini cu „tunuri sonore”, care ar fi fost utilizate la protestele din Belgrad # Ziarul de Garda
Ofițerii de informații sârbi au testat „tunuri sonore” pe câini în colaborare cu serviciu de securitate rus, conform documentelor guvernamentale consultate de Politico. Documentele sârbe confirmă că administrația președintelui Aleksandar Vučić a efectuat experimente cu difuzoare de mare putere, cunoscute sub numele de „tunuri sonore”, la două săptămâni după ce o demonstrație antiguvernamentală din Belgrad...
17:30
LIVE TEXT/ „Nu Zelenski, ci Rusia a respins planul de pace al SUA”. Replica lui Donald Tusk la acuzațiile lansate de Trump în adresa liderului ucrainean. Război în Ucraina, ziua 1422 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:21 Prim-ministrul polonez Donald Tusk a criticat declarația președintelui american Donald Trump, conform căreia președintele ucrainean Volodimir Zelenski reprezintă un obstacol în calea încheierii unui acord de pace. „Nu Zelenski, ci Rusia a respins planul de pace pregătit de Statele Unite”, a scris Tusk pe platforma X. „Singurul răspuns al Rusiei a fost acela...
17:10
Cum explică Termoelectrica facturile care au nemulțumit consumatorii: „Nu presupune facturare exagerată și nu indică majorări de tarif” # Ziarul de Garda
Consumul de energie termică pentru încălzirea blocurilor locative este influențat de mai mulți factori, dar tariful la energie termică nu a fost modificat recent, a comunicat Termoelectrica, după ce mai mulți consumatori s-au plâns pe rețelele de socializare că au primit pentru luna decembrie facturi neobișnuit de mari. În contextul apariției în spațiul public a...
16:50
Viorel Melnic, apropiat lui Șor, arestat înainte de alegeri într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice, eliberat în tăcere # Ziarul de Garda
Fostul deputat Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Ilan Șor, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie, într-o cauză privind finanțarea unor structuri politice, a fost lăsat în libertate. Despre aceasta nu s-a cunoscut public. La 15 ianuarie 2026, Melnic a dat pe la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani,...
16:50
Nicușor Dan despre R. Moldova: Nu ne va fi indiferentă soarta unui stat în care se vorbește și se simte românește # Ziarul de Garda
„R. Moldova rămâne pentru România o prioritate esențială de politică externă„, a spus președintele României, Nicușor Dan. Declarațiile au fost făcute la reuniunea anuală cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România, scrie Agerpres. „E evident că agresiunea rusă afectează în mod direct și R. Moldova, care rămâne pentru noi o prioritate esențială de politică externă....
16:40
„Se atestă o creștere considerabilă a focarelor de pestă porcină africană”. ANSA a venit cu recomandări pentru crescătorii și vânătorii de animale # Ziarul de Garda
„În ultimii ani, pesta porcină africană (PPA) a cauzat mai multe provocări. În ultimul trimestru al anului 2025 și începutul anului 2026 se atestă o creștere considerabilă a focarelor de PPA în fauna sălbatică”, susține Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), care publicat mai multe recomandări practice pentru toți crescătorii și vânătorii de animale. Cerințe...
16:30
Alertă de călătorie, în contextul situației din Iran. Cum pot părăsi țara cetățenii care deja se află acolo # Ziarul de Garda
Cetățenii moldoveni sunt îndemnați să evite orice călătorie în Republica Islamică Iran. Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova (MAE) a emis joi, 15 ianuarie, o alertă de călătorie în acest sens, care vine în contextul deteriorării situației de securitate din Iran. „MAE recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în această țară, iar celor care...
16:20
LIVE TEXT/ Armata rusă a distrus o mașină de poliție din Harkiv, în timpul evacuării populației civile. Război în Ucraina, ziua 1422 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:10 În regiunea Harkiv, în timpul evacuării locuitorilor, o dronă rusească a distrus o mașină de poliție, a raportat Departamentul de Comunicare al Poliției din regiunea Harkiv. În seara zilei de 14 ianuarie, pe autostrada din districtul Ciuhuiv, în timpul evacuării populației civile de către poliția departamentului de poliție nr. 1 al departamentului de...
16:10
ASP: Înmormântarea persoanelor se va putea face fără prezentarea obligatorie a certificatului de deces autorităților publice locale # Ziarul de Garda
Înmormântarea persoanei decedate se va face fără prezentarea obligatorie a certificatului de deces autorităților publice locale, anunță miercuri, 15 ianuarie, Agenția Servicii Publice (ASP) Astfel, în scopul asigurării măsurilor organizatorice legate de înmormântarea unei persoane, rudele pot prezenta doar confirmarea medicală a constatării decesului (avizier de deces), care se emite de către instituția medicală ce...
16:00
15:40
USMF declară că diplomele de rezidențiat „sunt valide din punct de vedere juridic”. Comisia de serviciu a evidențiat „necesitatea îmbunătățirii procedurilor interne și a mecanismelor de control” # Ziarul de Garda
Au fost finalizate activitățile Comisiei de anchetă de serviciu care a examinat informațiile despre diplomele de rezidențiat, anunță Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. În urma verificărilor efectuate, Comisia a constatat că diplomele de rezidențiat eliberate de USMF „sunt valide din punct de vedere juridic”. Totodată, raportul final a „evidențiat necesitatea îmbunătățirii...
15:30
Cum se descurcă localitățile din stânga Nistrului, după ce au fost izolate de malul drept pentru o perioadă nedeterminată (Zona de Securitate) # Ziarul de Garda
Cinci localități din stânga Nistrului, aflate sub controlul autorităților constituționale ale R. Moldova, rămân izolate față de malul drept pe o perioadă nedeterminată, din cauza sistării circulației feribotului peste Nistru. Situația a fost creată ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile, care fac imposibilă traversarea râului, parțial înghețat, scrie Zona de Securitate. Podul plutitor administrat de...
15:30
Instanța a respins cererea lui Platon de a fi audiat în calitate de martor în dosarul lui Plahotniuc # Ziarul de Garda
Instanța a respins solicitarea lui Veaceslav Platon de a fi audiat în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc. Decizia a fost adoptată în ședința din 15 ianuarie 2026, în absența inculpatului Plahotniuc. „Doar părțile în proces pot solicita administrarea de probe, Veaceslav Platon nu este parte în proces”, a justificat președintele completului,...
15:10
Șoferul troleibuzului implicat în accidentul soldat cu moartea unei femei, trimis în judecată. Avocatul acestuia: „A ajuns în instanță în pofida unor serioase semne de întrebare” # Ziarul de Garda
Conducătorul troleibuzului care a lovit o femeie în timp ce trecea strada neregulamentar a fost trimis în judecată, anunță joi, 15 ianuarie, Procuratura Generală (PG). PG informează că șoferul troleibuzului este acuzat de comiterea infracțiunii de încălcare a regulilor de securitate a circulației, faptă care a cauzat decesul unei persoane. Pe 31 mai, bărbatul, în...
15:00
Ambasadorul R. Moldova în SUA, Vlad Kulminski, despre suspendarea emiterii vizelor americane de imigrare: impactul este unul limitat # Ziarul de Garda
„Este foarte important să înțelegem că vizele turistice, de studii, de muncă și cele de afaceri vor fi eliberate în continuare, în regim normal. Ele nu sunt afectate”, a comentat ambasadorul R. Moldova în SUA, Vlad Kulminski decizia părții americane de suspenda temporar emiterea vizelor de imigrare pentru cetățenii din 75 de stat, inclusiv ai...
14:20
MEC anunță un set de reforme pentru manualele școlare: modelul Estoniei, format electronic, raport preț/calitate # Ziarul de Garda
Manualele școlare vor fi vizate de un set de reforme, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Modificările au loc în contextul elaborării noului curriculum la toate disciplinele de studiu, planificată pentru anul 2026, când MEC va lansa proceduri de achiziție pentru 105 titluri de manuale, dintr-un total de 210 titluri prevăzute. Suma alocată în acest scop...
13:40
Coletele sub 150 de euro vor fi supuse TVA-ului și unei taxe fixe de 20 de lei. Termenul-limită de intrare în vigoare a fost anunțat de ministrul Finanțelor # Ziarul de Garda
Coletele sub 150 de euro, comandate de pe platforme online precum Temu, Shein și Joom vor fi supuse unui TVA de 20%, dar și unei taxe fixe de 20 de lei, a precizat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova. Taxele ar urma să intre în vigoare cel...
13:20
LIVE TEXT/ Criza energetică din Kiev: peste 400 de blocuri rămân fără energie. „Această amploare este pentru prima dată în patru ani”. Război în Ucraina, ziua 1422 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:15 În noaptea de 9 ianuarie, trupele rusești au lansat un atac masiv asupra Kievului, după care alimentarea cu căldură, electricitate și apă din oraș s-a deteriorat brusc. În aceeași zi, Vitali Klitschko, primarul capitalei Ucrainei, a anunțat că aproape jumătate din clădirile de apartamente – în jur de 6000 – erau fără încălzire...
13:00
Ministerul Culturii a inițiat o anchetă de serviciu după perchezițiile CNA privind construcția ilegală a unui local din strada Eugen Doga # Ziarul de Garda
„A fost inițiată o anchetă de serviciu care urmează să examineze circumstanțele cauzei”, a informat Ministerul Culturii după acțiunile de urmărire penală într-un dosar privind construcția ilegală a unui local din strada Eugen Doga – zonă istorică a municipiului Chișinău efectuate de Centrul Național Anticorupție (CNA). Totodată, Ministerul Culturii s-a sesizat în legătură cu presupusele...
12:40
Stație de pompare nouă și Casă de Cultură renovată. Au fost semnate contractele pentru două proiecte care vor fi implementate în orașul Cimișlia # Ziarul de Garda
Orașul Cimișlia va avea o stație modernă de pompare a apelor uzate și o Casă de Cultură renovată. Contractele de antrepriză pentru realizarea celor două proiecte au fost semnate joi, 15 ianuarie, de Agenția de Dezvoltare Regională Sud, Primăria Cimișlia și antreprenorii desemnați să execute lucrările, în prezența viceprim-ministrului Vladimir Bolea. Conform unui comunicat de...
12:20
Reguli noi împotriva violenței și hărțuirii la locul de muncă, în special în rândul femeilor. Codul Muncii s-a actualizat din 1 ianuarie # Ziarul de Garda
Începând cu 1 ianuarie 2026, Codul Muncii al R. Moldova va include noi prevederi privind prevenirea și combaterea faptelor de violență și hărțuire comise la locul de muncă, se arată într-un comunicat. Necesitatea acestor schimbări este susținută de datele statistice care arată amploarea fenomenului, în special în rândul femeilor. Astfel, pentru prima dată, legislația din R....
12:10
Ziua Națională a Culturii: „Este o zi care unește cele două maluri ale Prutului”. Programul activităților din țară # Ziarul de Garda
Astăzi, 15 ianuarie, este marcată Ziua Națională a Culturii. Ministerul Culturii a invitat cetățenii la o serie de evenimente culturale dedicate promovării valorilor autentice și patrimoniului național. Manifestările sunt organizate de instituțiile din subordinea ministerului, precum și în colaborare cu autoritățile publice locale din întreaga țară. Programul include spectacole, recitaluri de poezie, expoziții, proiecții de film...
