Centrul din Bălți care oferă sprijin persoanelor fără adăpost, modernizat cu sprijinul financiar al UE

12:50

Integrarea europeană a Republicii Moldova se resimte deja în localități, dar rămâne un proces neexplicat pe deplin și ar fi dificil de implementat fără instituții funcționale și dialog real între autoritățile centrale și cele din teritoriu. Primari și experți în politici publice avertizează că succesul negocierilor cu Uniunea Europeană nu depinde doar de legi și calendare, ci mai ales de capacitatea administrației de a livra rezultate concrete pentru cetățeni.